В Беларуси заявили о пропаже журналиста

В столице Беларуси пропал журналист и медиа-менеджер Андрей Александров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода"

Коллеги журналиста сообщили, что последний раз они связывались с Александровым 12 января около 14:00. После этого связи с ним нет.

На данный момент телефон журналиста выключен. Нет связи и с его девушкой.

