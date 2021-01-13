2 913 13
В Беларуси заявили о пропаже журналиста
В столице Беларуси пропал журналист и медиа-менеджер Андрей Александров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода"
Коллеги журналиста сообщили, что последний раз они связывались с Александровым 12 января около 14:00. После этого связи с ним нет.
На данный момент телефон журналиста выключен. Нет связи и с его девушкой.
