8701 посетитель онлайн
В Беларуси заявили о пропаже журналиста

В столице Беларуси пропал журналист и медиа-менеджер Андрей Александров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радыё Свабода"

Коллеги журналиста сообщили, что последний раз они связывались с Александровым 12 января около 14:00. После этого связи с ним нет.

На данный момент телефон журналиста выключен. Нет связи и с его девушкой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская призвала провести 7 февраля акции солидарности с Беларусью

+12
В Беларуси? Да быть такого не может
13.01.2021 11:58 Ответить
+5
13.01.2021 11:56 Ответить
+3
Мирными акциями усатого таракана не подвинуть. Как бы не цинично звучало, но любая революция делается на крови...
13.01.2021 12:14 Ответить
13.01.2021 11:56 Ответить
13.01.2021 11:58 Ответить
В Білорусі якийсь Бермудський трикутник.
13.01.2021 12:03 Ответить
гэбэшный а не бермудский
13.01.2021 17:05 Ответить
Картофєль в мундірє.
13.01.2021 12:05 Ответить
Залёг на "дно". Вопрос только в каком смысле.
13.01.2021 12:08 Ответить
13.01.2021 12:14 Ответить
А сенс? Щоб за п'ять років війни білоруси вибрали Вадіка Галигіна?
13.01.2021 12:50 Ответить
Возможно Белорусы будут умнее и не выберут Галыгина. Но падения экономики, прихода воровитых политиков и развтие коррупции, ухудшения жизни и роста цен им не избежать. И это если Беларусь не обьявят исконно руцкими землями. Но это их выбор - мнимая стабильность или независимое будущее для их детей.
13.01.2021 12:59 Ответить
Ждем выступление рюкзАвакова на пресс-конференции с Бубочкой:
"- Проникшись идеями телекинеза и телепортации, Антоненко, прямо из тюремной камеры..."
13.01.2021 12:18 Ответить
А мне кажется, что с тем кто опубликовал пленки уже работают и предлагают вступить в клуб миллионеров. Но только ему надо будет подтвердить что и Бацька очень уважал арийскую расу.
13.01.2021 13:22 Ответить
К сожалению, ничего удивительного, за время пребывания у власти комуняки уголовника, пропажа людей стала нормой.
13.01.2021 12:27 Ответить
бацька нарывается на ведро бульбы в сраку
13.01.2021 14:59 Ответить
 
 