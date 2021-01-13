РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8440 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
808 11

ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за неделю - почти 5 млн случаев

ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за неделю - почти 5 млн случаев

За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло в мире почти на 5 млн, что является новым рекордом с начала пандемии. Скончались свыше 85 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене в среду, 13 января.

Так, с 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4 953 758 новых случаев заражения и 85 436 летальных исходов. Предыдущий рекорд за семь дней был зафиксирован в период с 14 по 20 декабря – 4 612 790 заболевших.

В ВОЗ отметили, что на минувшей неделе возобновилась тенденция к усилению роста заболеваемости. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями.

В Северной и Южной Америке заболели более 2,5 млн человек (рост на 30%) и умерли более 38 тыс. (рост на 18%). В Европе заболели более 1,8 млн и умерли более 36 тыс. Увеличение заболеваемости зарегистрировано также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 36%), в Африке (на 34%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Источник происхождения COVID-19 может быть и не в Ухани, но начинать поиски нужно именно оттуда, - ВОЗ

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,7 млн. Далее следуют Великобритания (417 тыс. новых случаев), Бразилия (313 тыс.), Россия (165 тыс.), Германия (142 тыс.), Индия (126 тыс.), ЮАР (125 тыс.), Франция (122 тыс.), Италия (116 тыс.) и Колумбия (100 тыс.).

Ранее стало известно, что в Украине подскочил суточный прирост COVID-19. В стране за последние 24 часа выявили 6 409 новых случаев заболевания. В больницы госпитализировали свыше 2500 человек с коронавирусом.

ВОЗ (781) карантин (16729) рекорд (248) статистика (2312) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Такими темпами на земле через неделю никого не останется ! надо статистику уменьшить ! ))
показать весь комментарий
13.01.2021 12:07 Ответить
+1
А-у-у-у-у-! Є ще хто живий?!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:03 Ответить
+1
Ужжос то какой😱
показать весь комментарий
13.01.2021 13:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А-у-у-у-у-! Є ще хто живий?!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:03 Ответить
Такими темпами на земле через неделю никого не останется ! надо статистику уменьшить ! ))
показать весь комментарий
13.01.2021 12:07 Ответить
Судя по сообщениям от официальных лиц у нас все хорошо! Статистика больных минимальная и полно мест в больницах. Скорее всего это эффект от запрета продажи носков.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:08 Ответить
Зроби собі партянкі. Всі діла. Дешево і сердито.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:12 Ответить
за портянки в тюрьму могут посадить, как распространителя руцького мира)
показать весь комментарий
13.01.2021 15:47 Ответить
а вот в Украине нашли способ, как уменьшить число заболевших - надо просто прекратить тестирование, потом поднять цены на него до небес в частных лабораториях, а для самых упоротых - отказываться приезжать на вызовы к больным с подозрением на коронавирус и все, мы победили эпидемию..., а совсем забыла, чтобы закрепить эффект, президент страны должен поехать на лыжный курорт и увлечь своим примером тысячи последователей...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:22 Ответить
A samoljoti letajut.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:27 Ответить
Ужжос то какой😱
показать весь комментарий
13.01.2021 13:21 Ответить
ВООЗ повідомила про рекордну кількість тих, що заразилися COVID-19 за тиждень - майже 5 млн випадків - Цензор.НЕТ 3431
показать весь комментарий
13.01.2021 13:53 Ответить
Побольше ужасов, а то население расслабилось, не верит больше в эту лапшу.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:51 Ответить
 
 