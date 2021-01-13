ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за неделю - почти 5 млн случаев

За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом COVID-19 выросло в мире почти на 5 млн, что является новым рекордом с начала пандемии. Скончались свыше 85 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене в среду, 13 января.

Так, с 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4 953 758 новых случаев заражения и 85 436 летальных исходов. Предыдущий рекорд за семь дней был зафиксирован в период с 14 по 20 декабря – 4 612 790 заболевших.

В ВОЗ отметили, что на минувшей неделе возобновилась тенденция к усилению роста заболеваемости. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями.

В Северной и Южной Америке заболели более 2,5 млн человек (рост на 30%) и умерли более 38 тыс. (рост на 18%). В Европе заболели более 1,8 млн и умерли более 36 тыс. Увеличение заболеваемости зарегистрировано также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 36%), в Африке (на 34%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,7 млн. Далее следуют Великобритания (417 тыс. новых случаев), Бразилия (313 тыс.), Россия (165 тыс.), Германия (142 тыс.), Индия (126 тыс.), ЮАР (125 тыс.), Франция (122 тыс.), Италия (116 тыс.) и Колумбия (100 тыс.).

Ранее стало известно, что в Украине подскочил суточный прирост COVID-19. В стране за последние 24 часа выявили 6 409 новых случаев заболевания. В больницы госпитализировали свыше 2500 человек с коронавирусом.