За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек, выздоровели - 848, выявили 906 новых случаев, - Кличко. ВИДЕО

С начала пандемии коронавирусом заболели 119 392 жителя Киева.

Об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки выявили 906 больных коронавирусом. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 2 128 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 119 392", - отметил Кличко.

Среди заболевших 497 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. И 19 девочек от одного месяца до 14 лет. А также 375 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. И 15 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 848 человек. Всего коронавирус побороли 44 828 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 165, в Дарницком - 160, в Днепровском - 260, в Деснянском районе - 127 случай.

карантин (16729) Киев (26139) Кличко Виталий (4681) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
