Участник протестов в США и сотрудник полиции Капитолия совершили самоубийство в один день

Участник протестов в США и сотрудник полиции Капитолия совершили самоубийство в один день

Житель штата Джорджия, 53-летний Кристофер Стэнтон Джорджия, задержанный после штурма Капитолия, покончил с собой.

Об этом сообщили филиал телеканала NBC 11Alive и газета The Atlanta Journal-Constitution, которые сослались на заключение судебно-медицинских экспертов.

Тело мужчины обнаружили в подвале его дома в городе Альфаретта 9 января, спустя три дня после беспорядков в Вашингтоне. Он умер от огнестрельного ранения в грудь, сообщили судмедэксперты округа Фултон. В доме нашли две винтовки.

В тот же день 9 января покончил с собой сотрудник полиции Капитолия, 51-летний Говард Либенгуд, который участвовал в подавлении штурма.

Кристофера Стэнтона Джорджию задержали 6 января вместе с еще тремя мужчинами из штата Джорджия. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию Капитолия и нарушении комендантского часа, введенного в Вашингтоне.

Forbes пишет, что на сайте LinkedIn Джорджия указан как региональный портфельный менеджер банковской холдинговой компании BB&T. В самой компании это не комментировали.

Рогатый "шаман" QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу. ФОТО

В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек, в том числе один полицейский, который умер 7 января, на следующий день после беспорядков. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

да
13.01.2021 12:37
+13
ФСБ подчищает свидетелей.
13.01.2021 12:17
+13
13.01.2021 12:43
13.01.2021 12:16
13.01.2021 12:39
13.01.2021 12:17
Ще б пак. Це саме той, що ноутбук Пеллосі потягнув. Певно в момент передачі стався постріл у груди.
13.01.2021 20:32
А шо, в США менты не идут на пенсию в 43-45 лет?
13.01.2021 12:20
А шо в говноедии полно таких петухов как ты ?
13.01.2021 12:33
Нет. Там пенсия как у всех - после 60и...
Это только в пост.совдепии - те на ком ещё можно пахать- идут на пенсию... и до этого не перетруждаясь...
13.01.2021 22:23
наша полиция в 40 на пенсии, а тупая американская, в 51 службу тянет)
13.01.2021 12:22
Может деткам или внукам на учебу зарабатывал. Или кредит за квартирку отдавать надо было.
13.01.2021 13:05
рашкины уши просматриваются
13.01.2021 12:26
там не только уши торчат кремлёвских агентов , а и другие части тела !
13.01.2021 12:31
https://twitter.com/tweetsNV НВ

В США умер миллиардер Шелдон Адельсон, которого называли «кошельком Трампа»

13.01.2021 12:26
от ковида-19
13.01.2021 16:04
И оно им надо было?Можно сказать,что они умерли за Трампа,но он этого не оценит.
13.01.2021 12:27
Сообщили, что укравший ноутбук главы нижней палаты Конгресса Пэлоси покончил с собой. Это он?
13.01.2021 12:31
да
13.01.2021 12:37
Не фантазируй!
13.01.2021 13:49
53-летний Кристофер Стэнтон
13.01.2021 14:24
13.01.2021 12:37
13.01.2021 12:40
Зато Трамп сэкономил деньги и время на лечение от твиттера:
13.01.2021 13:06
13.01.2021 12:43
Жертви трампізму та дебілізму. Сподіваюсь, що цензорівські трампісти теж всі постріляються з рогаток та припинять захищати цю руду абізяну.
13.01.2021 13:13
Мокша подчищает своих несостоявшихся "пиндосских гиви-моторыл"..
американцы, учитесь на украинском, печальном опыте даунбассят, если хотите и дальше сытно есть и сладко спать.. и спасибо, что продемонстрировали всему миру, что зебилы и дебилы - это общая, мировая болезнь тупорылости и жлобства, а не только Украины, которая снова, как и сотни лет назад, оказалась на "передке", защищая цивилизацию от варваров..
13.01.2021 14:55
Зачистка
13.01.2021 14:57
это тот чувак Кристофер Стэнтон Джорджия, который похитил ноутбук Пелоси
13.01.2021 16:03
… Совершили самоубийство в один день, и, наверное, из одного оружия
13.01.2021 16:41
Стрелялся дважды?
13.01.2021 20:48
 
 