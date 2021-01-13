Участник протестов в США и сотрудник полиции Капитолия совершили самоубийство в один день

Житель штата Джорджия, 53-летний Кристофер Стэнтон Джорджия, задержанный после штурма Капитолия, покончил с собой.

Об этом сообщили филиал телеканала NBC 11Alive и газета The Atlanta Journal-Constitution, которые сослались на заключение судебно-медицинских экспертов.

Тело мужчины обнаружили в подвале его дома в городе Альфаретта 9 января, спустя три дня после беспорядков в Вашингтоне. Он умер от огнестрельного ранения в грудь, сообщили судмедэксперты округа Фултон. В доме нашли две винтовки.

В тот же день 9 января покончил с собой сотрудник полиции Капитолия, 51-летний Говард Либенгуд, который участвовал в подавлении штурма.

Кристофера Стэнтона Джорджию задержали 6 января вместе с еще тремя мужчинами из штата Джорджия. Его обвинили в незаконном проникновении на территорию Капитолия и нарушении комендантского часа, введенного в Вашингтоне.

Forbes пишет, что на сайте LinkedIn Джорджия указан как региональный портфельный менеджер банковской холдинговой компании BB&T. В самой компании это не комментировали.

В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек, в том числе один полицейский, который умер 7 января, на следующий день после беспорядков. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.