"США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин

"США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин

С большой вероятностью покрывательство Зеленским предателей в своей команде приведет к тому, что необходимые стране деньги придется просить у России.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"США назвали депутата Зеленского частью сети влияния России. ... И при этом Зеленский отказался реагировать на то, что его депутат является частью сети российского влияния, которая (помимо прочего) атаковала выборы в США. Как, по вашему мнению, должно измениться отношение США к Украине после этого? Ответ, по-моему, очевиден. Более того, Ермак именно такой реакции и добивается. Собственно он это очень системно делает (защита портновского Татарова, например)", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, с большой вероятностью покрывательство Зеленским предателей в своей команде приведет к тому, что необходимые стране деньги придется просить у России.

"В обмен на что, думаю, объяснять не надо. Персональные последствия таких действий для Зеленского и Ко тоже всем очевидны: 2004 и 2014 года тому доказательство. Если пойдет по этому сценарию, нужно будет навсегда выдворить за пределы страны не только политическую "элиту", но и всю российско-олигархически коррупционную шоблу, которая сейчас направляет/обслуживает Ермака/Зеленского. Хотят сделать Украину частью "русского мира"? Пусть там и живут, а не вместе с семьями наслаждаются благами Западного Мира", - подытожил Шабунин.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом".

Также читайте: Шабунин о санкциях: Дубинский - все лишь медиа-титушка, главная проблема - Коломойский, и решить ее мешает Венедиктова

+36
"США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин - Цензор.НЕТ 8364
показать весь комментарий
13.01.2021 12:46 Ответить
+31
Та оно просто моральный урод,который,к нашей радости,роет себе могилу уже в ускоренном темпе
показать весь комментарий
13.01.2021 12:33 Ответить
+29
Зебил и Степанов и его окружение,барыги воры,малоросы,уже опускаемся хуже Молдовы,там вакцина Pfizer будет бесплатно В Молдове процесс вакцинации против коронавируса начнется с февраля, первые дозы поступят в страну в конце этого месяца.

Об этом заявила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Молдпрес.

Граждане Молдовы будут вакцинированы вакциной Pfizer, которая будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят вакцины за государственные средства в результате двусторонних переговоров.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:33 Ответить
Комментировать
І до якой категорії ти відносиш Шабуніна? До розумних? чи до патріотів?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:00 Ответить
До дурних патріотів.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:36 Ответить
Патріотів чого?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:25 Ответить
Може і на краще що не реагує? Бо розтулить як завжди невчасно свого "тупого собачого рота" (с) і теж щось ляпне про "зовнішнє управління"
показать весь комментарий
13.01.2021 12:58 Ответить
Та ссытся опять где-то в углу
показать весь комментарий
13.01.2021 13:01 Ответить
Зкля кукла, 0 (zero) , він без команди хозяїна не реагує ні на що. Зрозумійте й не дивуйтеся.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:01 Ответить
Если Зеленский не отреагирует на американские санкции, будет конфликт с Байденом, наоборот отреагирует - грядет конфликт с Коломойским.
Пошёл я за попкорном. Без него будет наблюдать не так интересно...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:03 Ответить
О це так Шабунін....о це ти виморозив....Не вже і ти заразився ковідною шизою.... як і багато інших . Йпт ну тоді давайте батька сина якого хтось назве російським діверсантом розстріляєм к **...ням .. а ні як у того діверсанта є діти теж розстріляєм і Зеленський падло чому мовчить про того діверсанта він же су...ка президент отого сина громадянина України. Та йпт та чого ж там... *** з німцями взагалі н спілкуватьтся бо їх батьки жили при гітлерові азнгачить по принципу Шабуніна і інших дегенератів шизофренеків вони чуть не родичи Гітлера ...

Ні не можу зтримувати сміх з оцього дібілізма...)))))Гей дебіли і Шабунін..чуєте кожен відповідає сам за себе..це зрозуміло за свої думки слова позиції які не порушують закон ..це право кожної людини ..думать що він хоче робити висновки які він хоче і може...займати позицію яку він хоче лишеб вони не порушували закон...
І тепер саме найсмішніше...а до чого ту Зеленський до якогось депутута навіть із СН...я не розумію якою дурною ниткою ви їх зв'язали разом ...ну депутатСН ду монобільшість і що???? Що Вова може їх або вас зупинити в своїх правах ...??? Ні. Так що він повинен був сказати ..ну Зеля що він може сказати ?? Ай яйяй як не добре чи що...???

Блин шиза косит наші ряди....
показать весь комментарий
13.01.2021 13:05 Ответить
вова як і саша наручні ляльки бабусі бєні. Але вова більш знаний і тому під його відомим їбалом пройшли усіляки виробки як бужанський дубінський смаглюк, котлєта, брагар, тощо. Звичайно властник усього цього гадюшника бєня має відповідати по повній, але ж і зєзєзєнта своя роль, яку він виконав, протягуючи усіляку гидоту. Тому що це організоване злочинне угрупування, яке має понести покарання - бєня як організатор, вова як співучастник, саша як виконавець.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:19 Ответить
Ваші ряди шиза косити не може, вона не чіпає деганератів.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:02 Ответить
особисто я не хочу, щоб усілякі упирі були поза межами України. Навпаки, вони всі мають бути в нас, на відстані 2 метри нижче от землі.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:09 Ответить
От цікаво допустимо я голосував за Зеленського....Ну там зрозуміло ....шизоїдні речі тутешніх дебілів та мене назвуть Зе білом .. руки не подадуть як що ....ну там пожнивайие те що навибирали...і т.д. і т.п...

Питання: а на віщо це все??? ....Ви що думаєте мені напрклад не на ср....ть на те що ви мелете...??? Насрать....))))) Та чхав я на якогось васю Петю чи ще хто таке пише..)))))).Я виріс по принципку розраховую тільки на самого себе....томи ви мені і на не на.

Далі По такому принципу як що мислити...то ви не Зе біли коли я голосува проти Яника і Кучми голосували за них і ваші батьки ...тому барани я не подаю вам тепер руки і вашим батькам що навибирали тош і майте..Як вам таке відношення??)))) Я вже не кажу про ваших батьків комуністів які в свій час ...))))))

Тому хочу сказати таке вім дебілам і Шабуніну..Ідіть на.......
Знаю мене забанять але ще раз ІДіть НА зі своєю шизою...Я буду завжди робити і думати так як вважаю потрібним і не порушувати закон.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:18 Ответить
нє ти не зебіл, ти підсос зебілів. Галіма нижня істота.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:20 Ответить
))))) Вищій )))) Гу та й х тобі в р..)))))Я радий що ти вищій.... Можеш собі від радості волося на дупі покрасити.)))))...Мені байдуже ...ти мен і в пупа носом не впирався з народження....))))) Хтоти вищій))))))..От ідіотизм...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:24 Ответить
Ти вибрав прєза, який успішно порушує всі закони руками своїх підлеглих-корєфанів. Тому, на... підеш ти.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:37 Ответить
А кажу що ти підешь на...???? І що далі...?????))))) Та ні чого....))))) Скільки вас ідіотів....????Та мені байдеже... щене хватало що психлікарні були переповнені...знов буде ору що лікарів не вистачає ...Хоча одне радує це не таке заразне....
показать весь комментарий
13.01.2021 13:42 Ответить
І що....? Ти всіх хто кто вибира Яника що зними зробив? ????))) Нічого..)))) Що ти можеш зробити з тими хто вибирав Зелю ??)))) Нічого. Ти можеш тільк у ни у всіх тільки добровільно відсм..ти...Як що вон будуть згодні..))))Все.

І до речі я не голосував за Зелю ....а ...і за Петю..те не голосува...я в загалі не ходив на вибори...не було там в списку мого призедента... Це так для повноти.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:49 Ответить
У нас голосують за тих кандидатів кого підсуне народу під вибори оліггархат Її Величність Мафія. Поки у нас керує країною мафія до виборів завжди будуть пропонуватися її ставленики. Її політтехнологи над цим працюють не покладаючи рук. Тому ми треть століття і тупцюємо на місці. Без зміни Системи толку не буде.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:53 Ответить
))))Згоден)))) Це добре що розумієте))) а ТЕПЕР ВАМ ШЕ 30 РОКІВ ТРЕБА ЩОБ ЗРОЗУМІТИ ХТО ТАКІ СИСТЕМА ІЩО ЛЮДИ ЦЕ ЇЇ СКЛАДОВА))))) ТАК????? ОН ПОЧИТАЙ ЯКІ В ЛЮДИ ЩО З НИМИ ЗМІНЕТЬСЯ НА КРАЩЕ??? ТІЛЬКИ НА ГІРШЕ.. ТАК І КОТЮТЬСЯ ЯК ПОВІТРЯНІ КУЛЬКИ В СТРОНУ АНАРХІЇ І ВБИВСТВА ЗА НЕПРВИЛЬНЕ ГОЛОСУВАННЯ НА ВИБОРАХ...МАРАЗМ.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:46 Ответить
Подобається мені коли люди брешуть...от так, просто і безсоромно. От тільки з вини мізерності свого розуму, вони не розуміють основ елементарної логіки, а це дійсно смішно.
"Я бежала за вами три квартала, что бы сказать насколько вы мне безразличны"
. Людина тут пише цілі простирадла лише для того, щоб сказати що їй плювати на нашу думку? І ми маємо в це вірити?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:22 Ответить
Та ні ти навіть не зрозумів тогощо тобі казали...Бо баран..)))))))
Для тупого тебе напишу просто.))))) Я на вибори не ходив ..бо не бачив серед тих претендентів президента.

Звинувачувати когось за те що він за когось голосував на виборах це тупість до речі твоя і таких як ти і Шубуніна.

Звинувачувати зелю в тому що серед СН хтось кимсь признаний білім сірим чи голубим за позицію..теж тупість... зеля як і ні хто інший не може відповідати за інших... Ну тиж уродець не відповідаєшь за те що ти живеш в одній країні з Мертвечуком..Ні бо ти однобокий хмиряка за це відповідати не можешь це ж несправадлива ? ТАК? ти не винний.... а інші чомусь повинні відповідати за те над чим не власн бо ти баран так вирішив))))). Тому спамьте скільки завгодно барани...вам все одно не дійде ))))))) І мені начхати на вас придурків ..я завжди захишаю того кого бьють не чесно ..Бийте зелю чесно за конкретні дії а не за маразм який ви самі придумали вірніше роздули...)))) Тому і що я якоби брешу... не доречне ...)))))..я не брешу я просто кажу вам в очі що ви маразматики і голосувати за когось це не вина...це право... А от то що не вибрали вашого Порошенка...і вас це заїдає чи вам проплати мені начхати. Будуть вибори свого часу голсуйте за вашого Порошенка можете хоч 10 раз..))) до всирачки... А ле звинувачувати когось за те що він проголосував за іншого ви не маєте права....і хамить людям із за цього не треба... От я напрклад як би хтось мене звинуватив що я проглосува не затого кого надо я мяко пошлю першого разу а буде далі слюною бризкать ..хай потім винуватить себе за травми...Не навиджу відморожених дурнів. Ну якось так)))))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:59 Ответить
Дивись, недолуге, мені, на данний момент, абсолютно фіолетово за кого ти голосував (чи не голосував), я, поки що розбираю твоє інше брехливе твердження, а саме: - "Ви що думаєте мені напрклад не на ср....ть на те що ви мелете...??? Насрать....))))) Та чхав я на якогось васю Петю чи ще хто таке пише..)))))).Я виріс по принципку розраховую тільки на самого себе....томи ви мені і на не на."

І те, що це твердження брехливе, доводить твоє наступне простирадло.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:32 Ответить
Хм... та чи баран ..Ти хочеш сказати що як що япишу то мені не насрать...))))) Дурень я ж тобі кажу не треба людей ображати з далеку прийди і скажи в очі всім що ти думаєщь про них за те що вон ипроголосували за Зелю ...чи ти ссишь... Я наприклад як що ти скажешь це грубенько тобі яйца відстрелю на місці.. бо діло не в Зеленському а в тому що ти не маєшь права мені казати що я зробив не правильно а тим паче коли ти або такі як за мій вибір бедете мене ще обзивать родичи вас по кусочкам будуть збирать і хрін зберуть... Не треба вам баранм брать на себе багато...ато невнесете.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:49 Ответить
Завше кажу. І тобі можу сказати, і прямо ввічі. А стріляти... дорогенький, мене намагались встрелити (в прямому сенсі цього слова) козлота і крутіша від тебе. От тільки я тут, на місці, а їх вже давно собаки за териконами доїли. І право назвати тебе ідіотом і дібілом у мене є. Хочеш з цим щось зробити? Моя сторінка, під цим імям, на Фейсбук, там геотег і фото...
Тільки бачив я таких хероїв...поки ніхто не знає де воно, і хто воно.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:41 Ответить
Ну звісно право в тебе є тільке те що ти собі сам дав..)))Так це і не дивно...Бо відморозок ти... Цікаво скільки в твоєму селі дебілів які голосували за Зелю ?? Ну і що ...ти як іх стало меньше...???)))))) Люблю таких як ти бо ви мені самі руки розв'язуюте... Завжди, вчили мене поступати з людьми так як вони зі мною...Це добре з відмороженими або контуженими на мораль поступаю без моралі і як відморожений... Оце Захисник ..бл.. народу України.... Ні мізків ні моралі..Побував під кулями і дав собі дозвіл вирішувати хто дебіл а хто ні...))))))куда країна котится?...в жопу мабудь і не тільки із за влади))))) Ось і відповідь на всі питання ...Не дивно що в країні бардак бо бардак в мізках людей...а винний звісно хтось ..ну ми оберем хто потім ...зараз Зеля і ті хто за нього проголосува а потім може буде хтось інший... крайні нам потрібні щоб самім не признатись що барани..
Все просрали ..все і ідею2014 року і суть ісаме головне честь ...Це ж треба захисник народу України який вважає народ України дебілами.... )))))) Як це можна назвати... тільки уродством...Не дай Боже с таким в одному підрозділі попасти в бій ..Ой Боже збав від дураків
показать весь комментарий
14.01.2021 11:31 Ответить
Право називати тебе дібілом мені надано Конституцією, про всяк випадок. І що дивно, погрожувати мені почав ти, а відморозок чомусь я. А взагалі, виходячи з твоїх текстів, тобі в божевільні давно прогули ставлять.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:59 Ответить
Мало того що ідот та ще й не уважний.. перечитай дурню ..Я все писам з точки зору "Як би...і при особистому контакті.....))))) і це не погроза була ..))) це попередження що буде....коли б ...""))))))

Командувач кажешь???)))))) Чесно татобі можна доручити лище одне парашу мить а не якісь таємні команди і інфу давати.... Тебе вже можна крутити як пропелер і все і всіх здаси як що це правда і я к що це блазнева видумка))))))
показать весь комментарий
14.01.2021 12:20 Ответить
І знову ти брешеш, недолуге. " Я наприклад як що ти скажешь це грубенько тобі яйца відстрелю на місці.." Твої слова? Твої. Погроза є? Є. Кращн мовчи, невіглас.
А де я писав про "таємні команди"? Знову всрався? Це вкотре?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:31 Ответить
Так. ти обісрався по повній...Бува.а.а.а.й
показать весь комментарий
14.01.2021 12:38 Ответить
Ні дурнику, ти "попав", і життя, на цьому сайті, тобі тепер не буде. Виставляти тебе дурнем, я тепер буду під кожним твоїм дописом. Так що "Бува.а.а.а.й" не проходить.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:02 Ответить
Бажаю вдачі)))))))
показать весь комментарий
14.01.2021 15:06 Ответить
Дурню, перед тим як писати, візьми тлумачній словник, нікчемо. Як людина може бути такою тупою?
показать весь комментарий
14.01.2021 17:27 Ответить
Зрозуміло))))) Старий плешивий іжачок))))
показать весь комментарий
14.01.2021 19:29 Ответить
Ще одне підтведження твоєї тупості. Ганьбись далі. Правельно говорять: - Дайте дурню говорити - і він покаже свою тупість у всій красі!
Так що ти пиши, пиши більше.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:47 Ответить
Коли ви почнете бійню між Петрусем і Вовочкою то я за Вову не буду але вас пи..дить буду разом з ними бо ви своїми маразмами в людях визиваєте злобу.. ,як спеціально намагаєтесь це ваша ціль чи що, .
показать весь комментарий
13.01.2021 17:57 Ответить
Коли комадувач скаже що блазня можна зносити, ти будеш сидіти рівнесенько на жопі, і не відсвічувати, я це знаю,і ти це знаєш. А шкода. На одного дібіла стало б менше.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:45 Ответить
А хто командувач ))))) ???? Ну здивуй..)))))... Так буду сидіти... Я що такий ідіот щоб з такими уродами як ти намагатись творити щось добре і хороше....Ц все одне що намагатись намалювати голубе небо і жовте сонце чорною краскою...

та ладно так хто там в тебе Командувачь???)))))
показать весь комментарий
14.01.2021 11:38 Ответить
Ти диви, сцикота, від " вас пи..дить буду", до "Так буду сидіти" , і за такий короткий час. А как дисал, как дисал.
А Командувач, в Україні, один. Не знаєш? Значить тобі не потрібно знати.
показать весь комментарий
14.01.2021 11:48 Ответить
От дивний ти ідіот... ..... Я знаю таких ідіотів як ти ...ви завжди всіх повчаєте всіх судете і всіх роподіляєте...хоча мізки як у глиста..тільки і хватає щоб в гівні борсатись... і відморажуватись від відповіді... ))))) Що твій командувач який зовсім не командувач... якого знають тільки ті кому потрібно і він може наказати тобі зносити тіх чи інших владу або керівництво органів країни? Я тебе правильно зрозумів ???? )))))))))))))) Здається ти дурню вже набалакав добре ))))) може ще трошки язиком опляпаешь і все буде ОК..І здаси всіх)))())) У же потрібні люди все зафіксвали.. знахідка для шпійона))))
показать весь комментарий
14.01.2021 12:02 Ответить
Перед тим, як розповідати про свої виняткові розумові здібності, ти писать навчись, без помилок, і грамотно висловлювати свою думку. Хоча в тебе IQ явно нижче 80, і освіта три класи і два коридори. До того ж навчись розуміти прочитане, отримати наказ, і отримати дозвіл - то дві великі різниці. Центр ініціативи різний. Хоча кому я це поясню....
показать весь комментарий
14.01.2021 12:26 Ответить
Повторюсь" Я знаю таких ідіотів як ти ...ви завжди всіх повчаєте всіх судете і всіх роподіляєте...хоча мізки як у глиста..тільки і хватає щоб в гівні борсатись... і відморажуватись від відповіді... )))))"(двись вище) ))))) Та не важливо наказ чи дозвіл))))) та хоч сам собі ордери виписуй все одно...здав як мінімум свої ідіотськи намагання ...))))) Відповідни органам треба вже зацікавитись твоє особою...))))
показать весь комментарий
14.01.2021 12:33 Ответить
Ну я свою роботу виконав ..далі справа інших і твоя....Бувай ідіот відморозок
показать весь комментарий
14.01.2021 12:34 Ответить
Яке ж ти дурненьке? Цікаво це вікове? Ти відкрий, хоча б раз, Конституцію, тільки України, бо в тебе можуть бути варіанти, і почитай що там написано, може зрозумієш на скільки ти ідіот.
А "органами" лякати - то взагалі, ШЕДЕВР. Ти, таки, дійсно не сповна розуму.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:00 Ответить
Ой та ти перебільшуєшь ..я і не збирався тебе лякати..навіщо))))) Ти знов не зрозумів .))))) Я казав що твій язик твій ворого а мізки взагалі ворожини твої і що тебе рзкрутити отім органам як раз плюнути...Леволюціонел...недороблений.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:13 Ответить
Мені просто цікаво а як можна звязати твої два питанні і Конституцію....що я повинен побачити в конституції...????
показать весь комментарий
14.01.2021 15:22 Ответить
ПІП твого командувача повинен зрозуміти чи що?)))))
показать весь комментарий
14.01.2021 15:24 Ответить
Як ти можеш зрозуміти що написано в Конституціїї, якщо ти не вмієш писати?
показать весь комментарий
14.01.2021 17:23 Ответить
Ну яж не писати її буду а читати)))))) Я ж читати вмію чи ні???? ))))))
показать весь комментарий
14.01.2021 19:33 Ответить
Там не просто читати, потрібно розуміти прочитане, а тобі нічим...
Ти тупе мало освітчене бідло, шарикова явно з тебе писали. Твої закидони це гучний пук в повітря, а от мої слова, ти сам підтверджуєш, кожним своїм текстом, кожною граматичною помилкою. Ти там щось гергочиш з приводу, що такі як я, повчають таких як ти? Так це ж цілком логічно, розумні люди, що мають вищу освіту ( і не одну!), повинні повчати тупе, безкультурне, мало освітчене бідло. Твій час, шариков, пройшов. З лайна кулю не зробиш, з такими як ти державу не побудуєш, ви баласт. От що звами робити - ось головне питання.
показать весь комментарий
15.01.2021 07:43 Ответить
Ніколи не думав, що розписуватись у власній нікчемності, то РОБОТА.
показать весь комментарий
14.01.2021 14:06 Ответить
Дякую за оцінку..тоб то ти пересрав ))))) Заспокойся ))))) все залишится на цензорі ....і ні хто це не побачить)))))
показать весь комментарий
14.01.2021 15:15 Ответить
Признайся чесно, телепню, тебе зі школи вгнали з довідкою?
показать весь комментарий
14.01.2021 17:29 Ответить
Зрозуміло)))) Їжачок))))))
показать весь комментарий
14.01.2021 19:28 Ответить
+100%!
показать весь комментарий
13.01.2021 21:28 Ответить
Вони вже замазали всіх патріотів хто буде буде піднімати людей?..... Та політична сила яка була ударною в 2014 тепер чекає на подачки з києва в місцеві бюджети на їх мега проекти і засунула х... рояльний за щоку...
Більше немає незалежних патріотів які б організували протести тому вернемся в совок... Нажаль це вже реальність яку не змінити,
всі хто був в перших рядах 2014 куплені або загинули в котлах або в тюрмах або немають вже бажання щось робити надивившись на барадак коли одні сплять в окопах а другі безнаказанно в трусах брюліки виносять з розгарбленої ювелірки ...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:33 Ответить
Справді думаєш, що 500 чоловік з "котлів", з яких 300 - бійці ЗСУ , робили революцію??? Ми - не Білорусь, у нас є політичні партії, громадські організації, тисячі і тисячі посадових осіб - патріотів. Не плутай бійців з командуванням та суспільством.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:40 Ответить
Ой ***...що ти мелиш...****..дітячий садок... Політичні партії ))))))громадські організаціїї))))))))))))))))) тисячі тисячі посадових осіб - патротів..))))))) ??????? )))))))))) А осбливо оце зациніть ....ні це точно діагноз..)))НЕ ПЛУТАЙ БІЙЦІВ З КОМАНДУВАННЯМ ТА СУСПІЛЬСТВОМ....)))))))))))))))))))))...Толік у тебе ШИЗА при чому повна. Ти не з російської дурки втік?))))
показать весь комментарий
13.01.2021 14:03 Ответить
Історія нічому не навчає тупих і лохів Яник--зек разом з азаровим довели Україну "до ручки",а плотім взяли в росії три млрди . І чим все закінчилось??? Невже в Україні немає сили ,щоб зупинити цю зелено---корумповано-маланську владу,щоб недовести до великої біди.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:58 Ответить
до генерального прокурора а всіх слідчих органів:
чому лохдаун Зе й досі не на лаві підсудних?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:59 Ответить
А как оно может реагировать,если сам являеться агентом влияния раши?!!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:14 Ответить
Зеленский это конопля(для ха-ха и типа не наркотик), для заманки и отвлечения дебилов, коих набралось 73%, а вот дальше пойдут тяжелые наркотики - батькивщына(кокаин), а за ней и опзж(герыч).
показать весь комментарий
13.01.2021 14:18 Ответить
А ти зможешь кожному із 73 % сказати в очі що він дебіл????? Боюсь що ти бздло станеш ще і засранцем..))))) Тільки на мене первого не попади коли зважишся а то вб'ю на місці ...)))))
показать весь комментарий
13.01.2021 17:35 Ответить
воші на матні повбивай, убивака!)) А те, що ти - дибіл, це не до мене притензія, а до баті твого, який тебе по п'яні збадлав, а гандонів тоді ще не було в продажу. В будь-якому разі, Луцьк - моя локація, захочеш особисто почути, хто ти, бери кредит на білет , якщо щось після платіжок лишиться..
показать весь комментарий
13.01.2021 18:08 Ответить
Судячі з відповіді ти це на вулиці не будеш казати)))))) Ну воно і зрозуміло )))))локація Луцьк))) спасибі і на цьому... колиб сказав що твоя локація планета Земля....)))) я б не здивувався... атак навіть дякую..більш меньш конкретика))))))
показать весь комментарий
14.01.2021 12:46 Ответить
Покажи мою фотку 5-ом першим трапившимся людям в Луцьку і знатимеш номер під'їзду мого будинку. Далі тиснеш кнопку домофону і виставляєш 3-хвилинний таймер до мого спуску і ще 30 сек на дефрагментацію твоїх щелепно-лицевих кісток і кінцівок.
показать весь комментарий
14.01.2021 13:27 Ответить
73 % они уже знают что дебіли, один ты, только догадываешся. Кого ты там убьеш, сепар недожареный
показать весь комментарий
13.01.2021 22:38 Ответить
Сумніваюсь.....може хтось зрозумів що помилився а хтось далі вірить що Зеля робить все правильно ....Але ні хто не вважає себе дебілом ...)))))) навіть ти)))) Так???? дам сто відсотків що ти вважаєшь себе не дебілом ..))) А дарма ...))) Хоча ні чог страшного людям властиво помилятись))))))
показать весь комментарий
14.01.2021 12:49 Ответить
За всем стоят олигархи! Нужно уничтожить олигархов! Олигархи связаны с русской мафией! Они гадят Украине все годы и довели страну до того, где она сейчас! Олигархи - это зло делающее страну слабой! Нужна революция против олигархов! Нужно положить конец олигархам! Чтобы олигархи больше не могли покупать власть или при помощи СМИ свою власть ставить, законы под себя делать, а не так, как должно быть, что законы во блага народа. Предприятия все забрать у олигархов в нац собственность обратно ибо бандиты передел устроили после распада совка и забрали все нац предприятия и доят народ платежками завышенными, а с какого х вообще люди им должны платить ибо предприятия пренадлежали народу - то бишь государству, а олигархи их тупо зарейдерили себе. Народ должен восстать и не против власти, а против олигархов и забрать у них все и их уничтожить!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 14:33 Ответить
"Не против власти, а против олигархов"! Иди проспись, тролль! Олигархи и наняли эту власть. А тебе за топорную работу Подоляка пистон вставит
показать весь комментарий
13.01.2021 14:51 Ответить
нет, ты не понял то, что я имел ввиду. Смотри, если мы сменим власть, то оно опять окажется олигархической. Причины этого мы прошли уже и надо на опыте учиться. То бишь олигархи имеют СМИ и люди выбирают из тех, кто узнаваем из СМИ, а все в СМИ - связаны с олигархами ибо все СМИ олигархов. Либо депутаты приходят даже честно и не от олигархов, но потом олигархи им делают такие предложения, что соблазн берет верх над этими депутатами и они продаются в итоге и голосуют за законы не в пользу народа, а в пользу олигархам и во вред народу. Могу дальше объяснять, но думаю на этом остановимся ибо уже понятно из сказанного, что корень зла в олигархах и смена власти не поможет ибо все ровно олигархи будут править страной. Потому алгоритм начала смены самой системы - начинается с уничтожения олигархов, а уже когда не будет олигархов и никто не сможет так сильно влиять на систему, то тогда уже нужно максимально нормальную власть чистую сделать, которая будет работать на народ. Потому именно против олигархов должна быть революция!!! Надо становиться умнее из опыта! Или система не поменяется и она так и останется олигархическая! Олигархи - это бандиты, которых мало, но они получили от Кучмы предприятия при переделе страны и начали с этих предприятий забирать деньги страны себе в карман. Потому нужно все забрать у олигархов, что они по сути рейдерским путем захватили и они не имеют никакого права на все это. Все предприятия принадлежат народу Украины и доход должен идти не олигархам, а государству - это народу Украины в казну государства. Олигархов мало, а народа десятки миллионов и если выйдет против олигархов народа даже пол миллиона, то человек по Фрейду не чувствует ответственности в толпе и такая толпа может делать то, что хочет и будет права по конституции ибо народ - это и есть государство и как народ в своем государстве решит, так тому и быть и никто ничего не сделает с этим. Народ должен осознать свою сокрушительную силу и нужно революцию анти-олигархическую сделать. У нас худшая система власти в стране по Аристотелю - это олигархическая власть. Олигархи - это паразиты присосавшиеся к государству и пьют кровь всех. Куда дальше это терпеть. Большинство населения уже живет за чертой бедности и кругом жопа. Народу пора устроить Суд Линча над олигархами ибо другие суды и органы у них в кармане. Олигархи подлежат утилизации!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:41 Ответить
Опупеть! Ты думаешь, шо чем больше ты намаслаешь, тем больше тебе Подоляка отвалит? Та4 он же тоже твою галиматью читать не станет.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:01 Ответить
Шабунин правильно пишет. Но не слышно слов о переосмыслении последствий агитации Шабунина на выборах Зеленского. Что говорит о неизменившихся предпочиениях людей подобных Шабунину. Случись выборы- опять начнут хайповать против Порошенко и призывать голосовать за Зе-Ермак-Коломойский.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:35 Ответить
))) А окрім Порошенко в країні нікого немає. Геть здуріли на своєму лизоблюдстві порохоботи! )))
показать весь комментарий
13.01.2021 15:15 Ответить
Ты тоже из этой же когорты "искателей приключений на свою з..цу"? Им в глаза .... , а они -"Божья роса"!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:23 Ответить
А шо, во втором туре выбров президента 19-года, была еще какая то "третья "Фамилия"?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:24 Ответить
Ага за пів року ж так ***** альтернативних проукраїнських політиків з'явилося. Якщо ти трохи у комі, я тобі нагадаю, що всі інші "політики" сиділи і сидять з язиками у жопі, попри антиукраїнську політику Шмарклі.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:49 Ответить
Браво...Мордякой їх в їх же гівно)))))
показать весь комментарий
13.01.2021 17:03 Ответить
BravO - чисто итальянское слово. Но с О в конце относится в муж. роду. В отношении жен. рода говорится BravA. Без того, чтоб обидеть вас.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:38 Ответить
Не реагує тому, що сам Вовік - проект Кремля.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:41 Ответить
Байден прийдет- Зе прийдется на многие вопросы отвечать. Молчать не выйдет
показать весь комментарий
13.01.2021 14:44 Ответить
зечмо
показать весь комментарий
13.01.2021 15:22 Ответить
это друзья а вы ....овно. ответ Зеленского Леросу подходит везде
показать весь комментарий
13.01.2021 15:25 Ответить
Зеленому чму и его халдеям не долго осталось !!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:42 Ответить
так Ростов резиновый или нет?)))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:36 Ответить
Короче . итог . если в ближайшее время не поменять Зелеского с его сранью . будет беда . страна катится в опу
показать весь комментарий
13.01.2021 16:39 Ответить
Это называется госизмена, но а вы продолжайте ржать с зебилов.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58 Ответить
"США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать" - Зеленский своих не сдаёт. - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. - Когда уже наступит то время и нам расскажут чем Зеленский с Ермаком занимались в Омане? Рассказы про оманские инвестиции и торговлю с Оманом оказались очередной наглой брехнёй. Что-то хорошее не скрывали бы, а по всем олигархическим телеканалам рассказывали бы для поднятия стремительно падающего рейтинга Зеленского.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:10 Ответить
важко цьому задроту, гадські піндоси все бачать навіть з-за океану, яка мерзота служить уроду у самих слуг уродів, і тільки у бубочки очі обшиті ...здою і нічого воно не бачить.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:11 Ответить
"США назвали депутата Зеленського мережею впливу Росії, а Зеленський відмовляється реагувати", - Шабунін - Цензор.НЕТ 1457
показать весь комментарий
13.01.2021 19:56 Ответить
Если? А давайте без если? Очередная красная линия?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:44 Ответить
Хвьодорович в Ростове сдаст комнату, не дорого
показать весь комментарий
13.01.2021 20:50 Ответить
Зе-лох кроме кокса (который ему для выроботки рефлекса Павлова дает Ермак с руки) похоже ни на что не реагирует !
показать весь комментарий
14.01.2021 03:22 Ответить
Чем Шабунин отличается от Лещенко и Найема?
показать весь комментарий
17.01.2021 10:33 Ответить
