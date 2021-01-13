"США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин

С большой вероятностью покрывательство Зеленским предателей в своей команде приведет к тому, что необходимые стране деньги придется просить у России.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"США назвали депутата Зеленского частью сети влияния России. ... И при этом Зеленский отказался реагировать на то, что его депутат является частью сети российского влияния, которая (помимо прочего) атаковала выборы в США. Как, по вашему мнению, должно измениться отношение США к Украине после этого? Ответ, по-моему, очевиден. Более того, Ермак именно такой реакции и добивается. Собственно он это очень системно делает (защита портновского Татарова, например)", - говорится в сообщении.

"В обмен на что, думаю, объяснять не надо. Персональные последствия таких действий для Зеленского и Ко тоже всем очевидны: 2004 и 2014 года тому доказательство. Если пойдет по этому сценарию, нужно будет навсегда выдворить за пределы страны не только политическую "элиту", но и всю российско-олигархически коррупционную шоблу, которая сейчас направляет/обслуживает Ермака/Зеленского. Хотят сделать Украину частью "русского мира"? Пусть там и живут, а не вместе с семьями наслаждаются благами Западного Мира", - подытожил Шабунин.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом".

