"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что Украина переплатила за китайскую вакцину.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Эффективность китайской вакцины Sinovac - 50.4%. Украина уже перечислила за неё 1 млрд гривен, покупая ее дороже, чем Бельгия - Pfizer и Moderna. По-моему, кому-то из Минздрава пора идти нх", - отметил он.

