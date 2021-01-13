"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский
Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что Украина переплатила за китайскую вакцину.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Эффективность китайской вакцины Sinovac - 50.4%. Украина уже перечислила за неё 1 млрд гривен, покупая ее дороже, чем Бельгия - Pfizer и Moderna. По-моему, кому-то из Минздрава пора идти нх", - отметил он.
Топ комментарии
+36 jklpqrs
показать весь комментарий13.01.2021 12:44 Ответить Ссылка
+31 Porol ferton
показать весь комментарий13.01.2021 12:45 Ответить Ссылка
+17 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий13.01.2021 12:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так что он ничего не сделал в экономике хорошего за 1,5 года как и Порох за 5 лет
Лысый пудель Коломойского решил хайпануть и перевести стрелки на Степашку. Типа Дубинеску за его назначение не голосовал.
-Вино.Разбила...две бутылки.
-Три.
-Пиши, "три".
================
КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна підняла поріг ефективності вакцини Sinovac до мінімум 70%, якщо ж ефективність буде меншою, то компанія-виробник поверне кошти у повному обсязі. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ефективність вакцини навіть більше 50% достатньо для підтвердження її дієвості та затвердження більшості регуляторів, які є в світі…Але ми заклали вимоги по ефективності вище. Тому у договорі з цим виробником вакцин (Sinovac) у нас зазначено наступне: ефективність продукції на момент доставки має бути підтверджена у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, у якому досягнута ефективність на рівні не менше 70%", - сказав Степанов.
Він додав, що Україна повністю фінансово захищена щодо купівлі цієї вакцини.
"У разі, якщо компанія не буде відповідати цим стандартам і не буде діяти договорів, то компанія відшкодує кошти у повному обсязі", - додав Степанов.
сиди тихонько ,нюхай @уй
не привлекай к себе вниманье
дубовый @ука оболдуй
однобразно но долго. Степашины шавки . Милиард профукал это бывает а вот говорить об этом нехорошо.
В Facebook и Instagram еще в декабре 2020 года удалены десятки профилей, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю и внешнюю аудитории. В отделе Facebook, отслеживающем "скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели", их https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/amp/ связали с партией https://file.liga.net/parties/blok-petra-poroshenko Европейская солидарность
Можно их ВСЕХ, СКОПОМ послать нх, а лучше в тюрьму, а еще лучше на кладбище?
К этим и другим ранее зашкваренным персонажам по любому прибавится Бужанский, Дубинский, Василевская-Смаглюк бородатый уе бан из Одессы и другие жопы Каломойского
"Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70% - Степанов". Мы не знаем, то ты еще будешь покупать, но то то ты будешь сидеть - это однозначно. И не один ! (с)