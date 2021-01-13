РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8322 посетителя онлайн
Новости
8 939 73

"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский

"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский

Нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский считает, что Украина переплатила за китайскую вакцину.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Эффективность китайской вакцины Sinovac - 50.4%. Украина уже перечислила за неё 1 млрд гривен, покупая ее дороже, чем Бельгия - Pfizer и Moderna. По-моему, кому-то из Минздрава пора идти нх", - отметил он.

Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард, - слуга народа Дубинский 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70%, - Степанов

Автор: 

вакцина (3815) Слуга народа (2668) Дубинский Александр (430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Дубине скучно, ему нужны попутчики. Их будет, и много.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:44 Ответить
+31
Всем бы вам туда надо,халдеи олигархов!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:45 Ответить
+17
Они тоже любят скорость.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дубине скучно, ему нужны попутчики. Их будет, и много.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:44 Ответить
Они тоже любят скорость.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:45 Ответить
Всем бы вам туда надо,халдеи олигархов!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:45 Ответить
+++
показать весь комментарий
13.01.2021 13:29 Ответить
То, что Дубинский скот не означает, что он иногда бывет прав.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:46 Ответить
Так и Путин прав бывает. Например высрав: Гвинея - это страна)
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
То, что Дубинский скот не означает, что он иногда не бывает прав. мысль ваша понятна, совершенно с вами согласен
показать весь комментарий
13.01.2021 14:31 Ответить
Часы, которые стоят, иногда показывают правильное время, но это не означает, ими можно пользоваться.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:55 Ответить
прям цитата с российских сайтов и даже на их языке )))
показать весь комментарий
13.01.2021 12:47 Ответить
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард" - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 9291
показать весь комментарий
13.01.2021 12:47 Ответить
а причем Зе к шоколадных реформам в энергетике и комуналке?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:34 Ответить
Вы яркий представитель зебилов оторванных от реальности и не знающих кто в Украине при власти уже 1,5 года.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:59 Ответить
представь что я всегда голосовал за Юлю кроме единого раза проголосовал за Пороха в 2014, поверил ему что закончит войну за 2 недели, так что это не ко мне.
так что он ничего не сделал в экономике хорошего за 1,5 года как и Порох за 5 лет
показать весь комментарий
13.01.2021 14:32 Ответить
зе, вообще не причем, ни к чему кроме кокса.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:07 Ответить
ктота камута кдєта какдата штота...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:47 Ответить
помните совковскую песню про ментов "...если где то, кое где, у нас ,порой , честно жить не хочет....."! да у нас таких 73%....
показать весь комментарий
13.01.2021 12:53 Ответить
ты прав. говнюк, но покажи пример, тебя там заждались!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:48 Ответить
Правильно, - собирайтесь все вместе и дружно идите нах, зеленые дегенераты!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:49 Ответить
Просто Зеленський повернув так званого ;Доктора Жізнь;- Раїсу Боґатирьову. По анології з Супрун.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:49 Ответить
А скільки корисних ідійотів верещали тут про дохтура смерть. Ууууу.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:51 Ответить
тобi, немита бородата дупа, туди саме потрiбно. до того ж вже давно.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:49 Ответить
Бунт на кораблі? Матершшинік.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:49 Ответить
По моему,кому-то пора подставлять свой собачий рот под американские санкции
показать весь комментарий
13.01.2021 12:50 Ответить
и наверное не только ротовое отверстие, но и все остальные
показать весь комментарий
13.01.2021 14:32 Ответить
Не кому-то, а дружно всем вам.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:50 Ответить
кто то из наших человеколюбов на этой сделке хороший откат заработал! блин ну всё умнас через ж о п у!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:50 Ответить
Шлёма, это мелко! Не кому-то там нах, а правительство - в отставку
показать весь комментарий
13.01.2021 12:51 Ответить
Всей зелёной шобле давно пора туда уже идти.

Лысый пудель Коломойского решил хайпануть и перевести стрелки на Степашку. Типа Дубинеску за его назначение не голосовал.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:51 Ответить
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 6449
показать весь комментарий
13.01.2021 12:52 Ответить
"-Три порции шашлыка-выбросила в пропасть.
-Вино.Разбила...две бутылки.
-Три.
-Пиши, "три".
показать весь комментарий
13.01.2021 13:18 Ответить
лучше бы хер понюхал...опять открыл тупой собачий рот...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:53 Ответить
А весь корінь зла сидить на табуретці і сміється з лохів.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:54 Ответить
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2853
показать весь комментарий
13.01.2021 12:54 Ответить
Знову висер від клоуна Коломойського, цікаво скільки платять Дубинському, щоб він так своє ім'я чорнив, походу мільйони і явно не гривень.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:55 Ответить
десятки квартир и машин - ясно шо миллионы.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:09 Ответить
А не послать ли нам гонца.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:55 Ответить
Чудик этот, понятно- не ординарный. Это ж надо! Сам на серьезнейшем цугундере. Но... что-то ещё, в манере подворотни- вещающий. Поразительно!
показать весь комментарий
13.01.2021 12:55 Ответить
идти нах./ Дубинский : про#бать / "Шмыгаль понюхал х#й", - Дубинский / "Е#ем Смолия в тупой собачий рот", Дубинский.-Обращается "избранный" к украинцам. Своим холопам в понимании кодлана Коломойского.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:56 Ответить
ой...вылезло..гимморойное чмо... гавкуло...чтоб не забыли что оно на цепи интересов каламойши еще злее от санкций стало...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:56 Ответить
Ясна річ, Цар тут ні до чого, то усе цареві бояри накосячили - сказав один із тих же царевих бояр
показать весь комментарий
13.01.2021 13:04 Ответить
та й бояре такі собі мілашкі... то лакеї боярські винні.. а цар - то ваще...сам собі режисер ))))
показать весь комментарий
13.01.2021 13:10 Ответить
Тот случай, когда дупа ничем не отличается от рожи:
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4
показать весь комментарий
13.01.2021 12:57 Ответить
Ну так понятно, а сколько Бразилии обошлись китайские вакцины? Наверное в два раза дешевле. Откаты... нашим если не украсть , то и смысл работы теряется...
показать весь комментарий
13.01.2021 12:57 Ответить
Только что Степашка сообщил, шо если эффективность алиэкспрессовской вакцины окажется ниже 70%, Украина буде вимагати повернути кошти... как в ресторане, когда волос в пюре... это на зеленых идиотов рассчитано? На основании чего? Каких исследований?
показать весь комментарий
13.01.2021 12:58 Ответить
И вроде правильно сказал, но все равно м.дило.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:58 Ответить
"Кому-то из Минздрава надо идти нах. На китайскую вакцину потратили 1 миллиард", - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 673
показать весь комментарий
13.01.2021 12:58 Ответить
такой критикой Дубинский пытается отмежеваться от зашкваров своих подельников.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:59 Ответить
Палитесь, пацаны
================

КИЇВ. 13 січня. УНН. Україна підняла поріг ефективності вакцини Sinovac до мінімум 70%, якщо ж ефективність буде меншою, то компанія-виробник поверне кошти у повному обсязі. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ефективність вакцини навіть більше 50% достатньо для підтвердження її дієвості та затвердження більшості регуляторів, які є в світі…Але ми заклали вимоги по ефективності вище. Тому у договорі з цим виробником вакцин (Sinovac) у нас зазначено наступне: ефективність продукції на момент доставки має бути підтверджена у плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, у якому досягнута ефективність на рівні не менше 70%", - сказав Степанов.
Він додав, що Україна повністю фінансово захищена щодо купівлі цієї вакцини.
"У разі, якщо компанія не буде відповідати цим стандартам і не буде діяти договорів, то компанія відшкодує кошти у повному обсязі", - додав Степанов.
показать весь комментарий
13.01.2021 12:59 Ответить
Вони й 99%намалюють,за такий то выдкат.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:55 Ответить
сначала беня-а потом все гуськом за ним....у тундру. .будет вам вам второй исход

"Комусь із МОЗ треба йти нах. На китайську вакцину витратили 1 мільярд", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 9170
показать весь комментарий
13.01.2021 13:02 Ответить
собачий рот,ты стал токсичен
сиди тихонько ,нюхай @уй
не привлекай к себе вниманье
дубовый @ука оболдуй
показать весь комментарий
13.01.2021 13:04 Ответить
нах.идти всей зеленой своре начиная с собачеротной дубины...
показать весь комментарий
13.01.2021 13:05 Ответить
А зачем пиарить собачий рот? Или теперь его каждый чих будут отслеживать?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:14 Ответить
Все как в старые добрые времена прохоботов. Команда фас и свора понеслась тявкать тупо
однобразно но долго. Степашины шавки . Милиард профукал это бывает а вот говорить об этом нехорошо.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:14 Ответить
Facebook заблокировал в Украине десятки аккаунтов: пишут о ботоферме партии Порошенко
В Facebook и Instagram еще в декабре 2020 года удалены десятки профилей, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю и внешнюю аудитории. В отделе Facebook, отслеживающем "скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели", их https://about.fb.com/news/2021/01/december-2020-coordinated-inauthentic-behavior-report/amp/ связали с партией https://file.liga.net/parties/blok-petra-poroshenko Европейская солидарность

показать весь комментарий
13.01.2021 13:40 Ответить
десятки это ботоферма )
показать весь комментарий
13.01.2021 14:11 Ответить
Дубинский... Минздрав... сорри, я в "сортах ховна" не разбираюсь.
Можно их ВСЕХ, СКОПОМ послать нх, а лучше в тюрьму, а еще лучше на кладбище?
показать весь комментарий
13.01.2021 13:25 Ответить
Стоит вакцина конечно же гораздо меньше, но миллиарда уже нет.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:35 Ответить
Тут з тупим собачим ротом можна погодитись на 100%. Більше того - Молдова в найближчі тижні починає вакцинацію вакциною Пфайзер... МОЛДОВА, Карл.
показать весь комментарий
13.01.2021 13:41 Ответить
Дубок иди ка ты НХ. И не просто иди, а акукенно иди НХ.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:02 Ответить
Дубінеску став великим патріотом і борцем з корупцією - от що санкції животворящі роблять. Так скоро і проти коломойського повстане.)))
показать весь комментарий
13.01.2021 14:08 Ответить
Может хватит пиарить бениного смердячего пса? это кусок кала, мразь не брезующая ничем, в которой нет ничего святого - жадный скот
показать весь комментарий
13.01.2021 14:12 Ответить
А сам, расхвалил так расхвалил.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:22 Ответить
дубинского ждет судьба медийных лиц януковича. все зашкваренные типа Олийныка (помните такого), Царёва (гнидка еще та), Колесниченко (без комментариев), Портнова (похрен что он вернулся, ему прилетит всё равно), Лукаш, Бондаренко (две рыгоанальные бл@ди).

К этим и другим ранее зашкваренным персонажам по любому прибавится Бужанский, Дубинский, Василевская-Смаглюк бородатый уе бан из Одессы и другие жопы Каломойского
показать весь комментарий
13.01.2021 14:27 Ответить
Мама любит рАстов.....
показать весь комментарий
13.01.2021 14:31 Ответить
Не покупайте никаких вакцин, нужно ещё подождать с пол года, а то деньги на ветер и ещё не известно как эти вакцины себя покажут.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:47 Ответить
На третьем этапе испытаний в Бразилии китайская вакцина производства Sinovac Biotech показала клинический результат эффективности 50,34%. Вакцины с такой эффективностью не могут использоваться в медицинских целях. Следовательно - проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим». и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. (с)

"Украина не будет закупать вакцину Sinovac, если ее эффективность будет менее 70% - Степанов". Мы не знаем, то ты еще будешь покупать, но то то ты будешь сидеть - это однозначно. И не один ! (с)
показать весь комментарий
13.01.2021 14:56 Ответить
Когда Цензор прекратит позориться и печатать материалы об этом беспардонном недоросле-матерщиннике, который перепутал ВРУ с сельским клубом в самом захолустном месте? Поражает эта плебейская надменность в отсутствии чего-то значащего для жизни и по жизни. Правильная поговорка - из грязи в князи! Кроме мата ничего разумного, одно отвращение. Вот такая у нас элита, которая ещё имеет отношение и к созданию законодательства, правда в основном в заказном голосовании поскольку для создания нормативных документов должно быть не хилое образование и не опилки в голове.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:26 Ответить
як можливо не писати про це лайно, якщо поки що воно один з лiдерiв збiговиська СН, тобто найбільшої парламентської фракції .
показать весь комментарий
13.01.2021 16:39 Ответить
Нах має йти чувак, який подав кандидатуру Стєпанова в Кабмін. І, заодно, нах має піти та фракція, яка цю кандидатуру підтримала.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:41 Ответить
Скандал в "благородном" семействе?) А что по этому поводу думает кум Палица?)
показать весь комментарий
13.01.2021 21:15 Ответить
 
 