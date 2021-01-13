Если Зеленский принял роль агитатора за "слуг народа", должен принять и роль коментатора их кейсов, - журналист Мокрик о санкциях против Дубинского
Преидент Владимир Зеленский не имеет морального права отказываться от комментариев относительно ситуаций, которые затрагивают членов партии "Слуга народа", поскольку он открыто агитирует за данную политсилу.
Об этом пишет журналист Данило Мокрик, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский открыто агитировал за "слуг народа" на парламентских выборах-2019. Президент Зеленский открыто агитировал за "слуг народа" на местных выборах-2020.
Таким образом президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов. В том числе - за Дубинского. Который не просто депутат во фракции "Слуга народа", но и глава Киевской областной организации", - отмечает Мокрик.
При этом журналист подчеркивает, что раз уж "президент выбрал для себя роль агитатора - пусть теперь принимает и роль ответственного комментатора".
Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом". В их числе - "слуга народа" Александр Дубинский.
_Сейчас! Путинская псина, ныкающаяся от журналистов и народа за пошлыми видосиками, примет...
Пошёл я за попкорном. Без него будет наблюдать не так интересно...
вот если бы снакции были против депутата ЕС - вот тогда бедосик накорябал бы ведосик через три минуты после того как новость появилась бы в американских газетах. а тут... ссыкотно
Но у него в данный момент очень занят рот...
Вообще я про Мишу никак не могу понять, то ли он дурак, то ли специально топит зевову, выполняя задание своего бывшего шефа Лёвочкина.
Ведь все его перлы постоянно демонстрируют зевовин идиотизм