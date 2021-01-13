РУС
Если Зеленский принял роль агитатора за "слуг народа", должен принять и роль коментатора их кейсов, - журналист Мокрик о санкциях против Дубинского

Преидент Владимир Зеленский не имеет морального права отказываться от комментариев относительно ситуаций, которые затрагивают членов партии "Слуга народа", поскольку он открыто агитирует за данную политсилу.

Об этом пишет журналист Данило Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский открыто агитировал за "слуг народа" на парламентских выборах-2019. Президент Зеленский открыто агитировал за "слуг народа" на местных выборах-2020.

Таким образом президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов. В том числе - за Дубинского. Который не просто депутат во фракции "Слуга народа", но и глава Киевской областной организации", - отмечает Мокрик.

При этом журналист подчеркивает, что раз уж "президент выбрал для себя роль агитатора - пусть теперь принимает и роль ответственного комментатора".

Читайте также: "США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом". В их числе - "слуга народа" Александр Дубинский.

шо вы как дети....

вот если бы снакции были против депутата ЕС - вот тогда бедосик накорябал бы ведосик через три минуты после того как новость появилась бы в американских газетах. а тут... ссыкотно
13.01.2021 13:12 Ответить
Шмаркля вміє коментувати тільки кейси Пороха, які і в підмітки не годяться його власним кейсам, валізам і сіткам-авоськам.
13.01.2021 13:09 Ответить
А може це тому, що буба відчуває як щупальця мінфіну США підкрадються до його рожевих сідничок і зжався в грудочку тваринного страху перед реальністю. Цей Байден все-таки доведе Чинного до передозу. ))
13.01.2021 13:17 Ответить
_Сейчас! Путинская псина, ныкающаяся от журналистов и народа за пошлыми видосиками, примет...
13.01.2021 13:06 Ответить
Зельцман и дубинский - звенья одной цепи ! Марионетки Коломойского ,спасающего свою задницу от справедливого правосудия США ! Мразь -хамелеон , сегодня нашим , завтра вашим ! Вчера якобы патриот , а сегодня ***** вылизывает и не только Украину , а и маму с папой продадут за три шекеля
13.01.2021 13:31 Ответить
Кто "вчера патриот"?! Да вы что!
13.01.2021 13:34 Ответить
Шмаркля вміє коментувати тільки кейси Пороха, які і в підмітки не годяться його власним кейсам, валізам і сіткам-авоськам.
13.01.2021 13:09 Ответить
Если Зеленский не отреагирует на американские санкции, будет конфликт с Байденом, наоборот отреагирует - грядет конфликт с Коломойским.
Пошёл я за попкорном. Без него будет наблюдать не так интересно...
13.01.2021 13:09 Ответить
шо вы как дети....

вот если бы снакции были против депутата ЕС - вот тогда бедосик накорябал бы ведосик через три минуты после того как новость появилась бы в американских газетах. а тут... ссыкотно
13.01.2021 13:12 Ответить
А може це тому, що буба відчуває як щупальця мінфіну США підкрадються до його рожевих сідничок і зжався в грудочку тваринного страху перед реальністю. Цей Байден все-таки доведе Чинного до передозу. ))
13.01.2021 13:17 Ответить
прыЗЕдент может бы чего и сказал
Но у него в данный момент очень занят рот...
13.01.2021 13:19 Ответить
А что собственно говоря он может сделать Дубинскому? Ну выставят из фракции и дальше что? Дуб уведет за собой минимум человек тридцать и прощай монябольшинство.
13.01.2021 13:23 Ответить
А у него выбора нет)если хочет оттянуть свою смерть,то попрет дубину,а если нет,то к лету уже веселуха начнется.
13.01.2021 13:45 Ответить
"Веселуха" УЖЕ почалася... Це видно по характерній реакції "Блазня" на неприємності - "забиться під шконку", заплющить очі і чекать, "може, само розсмокчеться"?... Але все... Вже ніщо "розсмоктуваться" не буде... "Цугцванг"... Класична шахматна ситуація... І у Єрмака нічого не вийде - даремно "Блазень" надіється, що, отримавши його повноваження, той щось "порішає"... Є такі речі та повноваження, які ні передавать комусь, не можна, ні вирішить ніхто інший, не може... І, я так думаю, "білі доріжки" стають все довшими, а "забіги" по них - все частішими... Бо він страшно боїться "ломки" - як фізичної, так і політичної...
13.01.2021 14:07 Ответить
фуфлыжник сейчас на шпагате сидит между беней и штатами и думает, что, как обычно, само собой разрулится
13.01.2021 13:36 Ответить
"Таким образом президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов."
Якщо Зеленський прийняв роль агітатора за "слуг народу", має прийняти і роль коментатора їхніх кейсів, - журналіст Мокрик про санкції проти Дубінського - Цензор.НЕТ 3145
13.01.2021 13:37 Ответить
недоносок 🤡🤢гнусавый до последнего надеялся и мечтал , что рыжий 👨‍🦰 бройлер останется ! Он лично в этой заказухе принимал участие с своими 100% прокурорами , а теперь «величайшего не дурачка « ждут такие же санкции
13.01.2021 13:37 Ответить
зеля і дубіна ше два гандона бені і що?
показать весь комментарий
Гражданы, шо вы хочете от артиста! Он, по своему скудоумию, думаю, вообще не понимает, что надо в таких случаях делать и как реагировать, он же может только озвучивать написанные другими тексты. Ну вот Миша Подоляк ему уже и насоветовал молчать и морозиться.
Вообще я про Мишу никак не могу понять, то ли он дурак, то ли специально топит зевову, выполняя задание своего бывшего шефа Лёвочкина.
Ведь все его перлы постоянно демонстрируют зевовин идиотизм
13.01.2021 13:42 Ответить
Молчи Гринпоц, ибо всё что ты скажешь, будет использовано против тебя.
13.01.2021 14:49 Ответить
Зепи..дюку прилетит в бестолковку по любому. Если не от Байдена-Порошенко, то от Мудачука-Коломойши. Его зажали крепко. Скоро времени и на видосики хватать не будет.
13.01.2021 16:39 Ответить
 
 