"Если Зеленский принял роль агитатора за "слуг народа", должен принять и роль коментатора их кейсов, - журналист Мокрик о санкциях против Дубинского"

Преидент Владимир Зеленский не имеет морального права отказываться от комментариев относительно ситуаций, которые затрагивают членов партии "Слуга народа", поскольку он открыто агитирует за данную политсилу.

Об этом пишет журналист Данило Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский открыто агитировал за "слуг народа" на парламентских выборах-2019. Президент Зеленский открыто агитировал за "слуг народа" на местных выборах-2020.

Таким образом президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями. И за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов. В том числе - за Дубинского. Который не просто депутат во фракции "Слуга народа", но и глава Киевской областной организации", - отмечает Мокрик.

При этом журналист подчеркивает, что раз уж "президент выбрал для себя роль агитатора - пусть теперь принимает и роль ответственного комментатора".

Читайте также: "США назвали депутата Зеленского сетью влияния России, а Зеленский отказывается реагировать", - Шабунин

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Андреем Деркачом - Вашингтон считает его "российским агентом". В их числе - "слуга народа" Александр Дубинский.