Коронавирус и карантин
2 748 9

Кличко просит Минобразования возобновить учебу в школах для учеников 1-4 классов во время локдауна

Кличко просит Минобразования возобновить учебу в школах для учеников 1-4 классов во время локдауна

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство образования и правительство с просьбой возобновить учебу для учеников младших классов во время локдауна.

Об этом Кличко заявил на брифинге 13 января, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому что, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективное", - сказал мэр столицы.

Кличко считает, что возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.

Он также рассказал, что детские сады работают во время локдауна в обычном режиме.

Дети до 10 лет должны ходить в школу, они болеют очень мало, - Рубан

карантин (16729) Кличко Виталий (4681) школа (3049) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Яка там логіка, Віталя? У зебілів вона відсутня.
13.01.2021 13:22 Ответить
На колени становись, просит он, и так дохляками растут, теперь вообще без дисциплины, без свежего воздуха, без движения, без общения, с кривой осанкой, упавшим зрением и без образования
13.01.2021 13:26 Ответить
Родители младшеклассников это молодые люди, они тоже спокойно переносят вирус, а вот бабушки и дедушки, которые должны каждый день мотаться на городском транспорте, чтобы приехать и посидеть с внуками, действительно сильно рискуют.
13.01.2021 13:28 Ответить
Гірше ніж необгрунтований локдаун може бути лише зміна його правил вже тоді, коли він розпочався. У мене, наприклад, в зв'язку з сімейними обставинами дружина і діти на час канікул та локдауну знаходяться в іншому місті у тещі, і забиратиму я їх в останній день локдауну. Тому передчасне відновлення занять призведе до того, що на заняття мої діти не потраплять.
13.01.2021 13:35 Ответить
А в нас Віталік-педалік, той що мер Києва хоче дітей в школи загнати, йому байдуже що помре ще більше людей. Віталя, не говори дурниць, бо простим українцям якісне медичне лікування не доступне, більшість не мають грошей на хліб, не те що лікуватися від короновірусу.
13.01.2021 13:56 Ответить
Какая в этом есть необходимость?
13.01.2021 14:33 Ответить
ніякої нема, це віталик просто хоче нерозумно покрасуватись
13.01.2021 18:38 Ответить
Иди на фиг..ты точно отбитый на всю голову
Что мамашки с папашками не хотят с детками сидеть?
Так и я сидеть не буду...

Что ты сделал для больных врачей медсестер нянечек учителей воспитателей которые заболели этой дрянью..и сами выкарабкивались..а к то не выкарабкался??
Иди на фиг ещё раз говорю..на замену некого ставить..идиот..люди болеют...
Смотри положишь школу на лопатки и здравоохранение.которое хоть как то держится...
Что м одним максимум двумя детками справиться не можете? Обучить грамоте и элементарному письму? Обалдеть..мои дети в садик шли зная буквы и много чего..
Кароче какой локдаун..подождите ..это м Буковеля работающие с детками вернутся и начнется веселая житуха..илиотв
13.01.2021 21:50 Ответить
 
 