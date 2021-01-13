Кличко просит Минобразования возобновить учебу в школах для учеников 1-4 классов во время локдауна

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство образования и правительство с просьбой возобновить учебу для учеников младших классов во время локдауна.

Об этом Кличко заявил на брифинге 13 января, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому что, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективное", - сказал мэр столицы.

Кличко считает, что возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.

Он также рассказал, что детские сады работают во время локдауна в обычном режиме.

