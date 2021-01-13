Кличко просит Минобразования возобновить учебу в школах для учеников 1-4 классов во время локдауна
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Министерство образования и правительство с просьбой возобновить учебу для учеников младших классов во время локдауна.
Об этом Кличко заявил на брифинге 13 января, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу сообщить, что я обратился в Министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу. Потому что, если у нас работают детсады, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа. Поскольку пребывание детей в старших группах садов и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов - неэффективное", - сказал мэр столицы.
Кличко считает, что возвращение в школы учеников 1-4 классов улучшит процесс обучения и позволит родителям спокойно работать.
Он также рассказал, что детские сады работают во время локдауна в обычном режиме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что мамашки с папашками не хотят с детками сидеть?
Так и я сидеть не буду...
Что ты сделал для больных врачей медсестер нянечек учителей воспитателей которые заболели этой дрянью..и сами выкарабкивались..а к то не выкарабкался??
Иди на фиг ещё раз говорю..на замену некого ставить..идиот..люди болеют...
Смотри положишь школу на лопатки и здравоохранение.которое хоть как то держится...
Что м одним максимум двумя детками справиться не можете? Обучить грамоте и элементарному письму? Обалдеть..мои дети в садик шли зная буквы и много чего..
Кароче какой локдаун..подождите ..это м Буковеля работающие с детками вернутся и начнется веселая житуха..илиотв