9 080 24

В Кривом Роге 19-летняя дочь с сожителем до смерти забили мать палкой, - полиция

В Кривом Роге полиция задержала двух горожан, которые до смерти избили 47-летнюю женщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского отдела полиции.

В ночь на 13 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Центрально-Городском районе города обнаружено тело умершей владелицы квартиры.

Как установили сотрудники Криворожского отдела полиции, накануне погибшая вместе со своей 19-летней дочерью и ее 26-летним сожителем распивали спиртные напитки.

Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемые руками и палкой нанесли тяжкие телесные повреждения 47-летней женщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовянин избил до смерти свою жену в присутствии детей

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сейчас злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. По данному факту следователем начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. 

Кривой Рог (1440) Нацполиция (16771) убийство (6609)
Топ комментарии
+33
13.01.2021 13:12 Ответить
+21
13.01.2021 13:18 Ответить
+16
13.01.2021 13:16 Ответить
Это Кривой Рог детка
13.01.2021 13:10 Ответить
Что-то в Кривом Роге неладно. То одно, то другое, то третье в кресле президента...
13.01.2021 13:12 Ответить
Спасибо жителям кривбасса...
13.01.2021 13:18 Ответить
Поколение дебилов.... как там депутат говорила « дети сомнительного качества»
13.01.2021 13:12 Ответить
Палкой сожителя?)))))
13.01.2021 13:15 Ответить
В К.рогах всё большое. 25см - не размер...
13.01.2021 13:23 Ответить
ой криворожье...ой кузница кадров государственного значения..
13.01.2021 13:16 Ответить
Панаехало падла.
13.01.2021 13:17 Ответить
Кривой Рог!!!! Люблю!!!! Уррррааа!!!!
13.01.2021 13:21 Ответить
Стоило пересиденту чуточку отвлечься и народ совсем распоясался. Бить мамку палкой ?? - Это комильфо ! Что за манеры? Надо больше смотреть ТВ ,там столько креативных идей ,,,,
13.01.2021 13:28 Ответить
И никаких вопросов по внешнеполитическому курсу Украины быть не может...
13.01.2021 13:33 Ответить
Криминальная хроника - отражение економически-социального состояния общества...
13.01.2021 13:36 Ответить
Старый-добрый Кривой Рог...
13.01.2021 13:42 Ответить
Старый - долбаный Кривой Рог...
04.03.2021 22:45 Ответить
Ну примерно такой смысл и был
06.03.2021 13:15 Ответить
Пересмотрят: скажут, что ссора возникла на почве отказа пострадавшей
делать прививку от ковида...
А так действительно жесть... или обыденность?("Хроники 95")
13.01.2021 13:45 Ответить
Та ні ,, вони не дійшли згоди що до стратегії впровадження владою , економічних реформ і боротьби з корупціює .. .
13.01.2021 14:25 Ответить
Нравы Кривого Рога, где во время СССР был крупнейший в Союзе перинатальный центр. Центр занимался лечением патологии младенцев из-за агрессивной экологии. Сейчас в быту эти младенцы выросли и результат налицо. Во власти тоже.
13.01.2021 14:25 Ответить
Кривой Рог (українською - Кривий Ріг) - прекрасный длинный украинский город, родина шестого украинского президента Зеленского.

Мать, которую забили, как мамонта, созналась, что голосовала за Зеленского.

Кривий Ріг - РУЛИТЬ
13.01.2021 15:26 Ответить
суровые земы зе
13.01.2021 16:35 Ответить
Опять в 95 квартале?
13.01.2021 21:21 Ответить
Как видать, семейка алкашей...
04.03.2021 22:47 Ответить
 
 