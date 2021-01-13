В Кривом Роге 19-летняя дочь с сожителем до смерти забили мать палкой, - полиция
В Кривом Роге полиция задержала двух горожан, которые до смерти избили 47-летнюю женщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области по материалам Криворожского отдела полиции.
В ночь на 13 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в Центрально-Городском районе города обнаружено тело умершей владелицы квартиры.
Как установили сотрудники Криворожского отдела полиции, накануне погибшая вместе со своей 19-летней дочерью и ее 26-летним сожителем распивали спиртные напитки.
Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемые руками и палкой нанесли тяжкие телесные повреждения 47-летней женщине.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Сейчас злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. По данному факту следователем начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
