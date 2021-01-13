РУС
Facebook заявил о блокировании в Украине сети "ботов": в "Справі громад" уверяют, что это организованная действующей властью атака (обновлено)

В Facebook и Instagram еще в декабре 2020 года удалены десятки профилей, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю и внешнюю аудитории.

В отделе Facebook, отслеживающем "скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели", их связали с партией Европейская солидарность, ОО "Справа громад", ОО "Антикоррупционный блокпост" и сепаратистской коммунистической организацией "Боротьба", пишет ЛигаБизнесИнформ.

Основанием для удаления 27 аккаунтов Facebook, 37 страницы, 21 группы и 13 аккаунтов в Instagram, которые связали с Евросолидарностью и Справою громад, стало "скоординированное неаутентичное поведение в регионе". "Когда мы удалили эту сеть, она начала формировать аудиторию", – пишут в Facebook.

Как уточнили там в месячном отчете, стоящие за этой активностью люди "использовали фейковые аккаунты, чтобы создать фиктивных лиц, избежать нашего контроля, модерировать страницы и писать в группах, названных по названиям городов в Украине".

Facebook также отмечает, что сеть распространяла контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставила лайки и комментировала под текстами других людей, "чтобы показать их (упомянутые выше партии и политиков. - Ред.) более популярными, чем они есть на самом деле".

Отдел в Facebook, который занимается такой чисткой, продолжает: сеть публиковала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, "включая одобрительные комментарии о Евросолидарности и ее кандидатах, Справе громад, пятом президенте Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского". "Часть этого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая", – ссылаются в Facebook на неких местных проверяющих достоверность информации.

Новость будет дополнена комментариями от партии и ОО, когда они появятся.

Соратник Порошенко Юрий Бирюков раскритиковал решение Facebook, показав фото сотрудницы "Справы громад", которая координирует сетевую активность этой ОО: "Главная беда и нарушение правил ФБ – скоординированность действий. И главным координатором был назначен "бот" по имени Мария Мадзигон, у которой обнаружилось два аккаунта в ФБ и два в Инсте. И так далее".

"Well, Mark. Нашу песню не задушишь. Мы и дальше будем координировать свои действия для отбивания информатак", – подчеркнул Бирюков.

Также удалено 13 аккаунтов Facebook, 31 страница, шесть групп и три учетных записи в Instagram сети, ориентированной на внутренний рынок, "связанной с неправительственной организацией Антикоррупционный блокпост. "Когда мы ее удалили, у сети почти не было подписчиков", – пишут в Facebook.

Еще удалено 23 аккаунта Facebook, 25 страниц, 11 групп и 19 аккаунтов в Instagram, которые созданы в Луганской области и нацелены как на внутреннюю аудиторию, так и на Молдову, Казахстан, Британию, Испанию, Киргизстан, Беларусь, ФРГ и РФ. Эту сеть в Facebook связали с "людьми в Луганской области" и "политической группой Боротьба" в Украине: она была сконцентрирована вокруг внеплатформенных доменов и после удаления начала формировать свою аудиторию.

"Мы обнаружили эту активность в результате проверки публичных отчетов об этой части деятельности от WELT и netzpolitik.org в Германии", – уточнили в соцсети.

Помимо этих профилей, Facebook удалил другие в разных регионах мира.

"ОО "Справа громад" отрицает беспочвенные обвинения в каких-либо "скоординированных усилиях для манипулирования общественными дискуссиями для стратегической цели". Фейсбук и Инстаграм без обоснованных причин заблокировали активистов и блоггеров, имеющих многотысячную аудиторию поклонников, которые не практикуют "скоординированное неаутентичное поведение в регионе", не используют фейковые аккаунты и не распространяющие фальшивый контент. Если называть вещи своими именами, это ничто иное как спланированная бот-атака, организованная действующей властью. ОО "Справа громад" связывает наступление на патриотическую, проукраинскую аудиторию социальных сетей с попытками руководителя Офиса Президента Ермака и его советника Подоляка любым способом ограничить или вообще заблокировать любую объективную критику в адрес Зеленского. По нашим данным, подача массовых необоснованных жалоб администраторам соцсетей была скоординирована спецслужбами Украины, которые возглавляют близкие к Зеленскому люди, по команде из Офиса Президента. ОО "Справа громад" использует все имеющиеся возможности для обжалования таких действий и подачи соответствующих апелляций. Подчеркиваем, что подогрев воды в теплой информационной ванной президента Зеленского вредно для адекватного восприятия Главой государства ситуации в стране", - заявили в "Справі громад".

Члены общественной организации "Антикоррупционный блокпост", в свою очередь, отрицают какие-либо нарушения стандартов сообщества и заявляют о расправе.

"23 декабря 2020 года из социальной сети фейсбук была удалена страница общественной организации "Антикоррупционный блокпост". Удалили также личные профили членов организации, которые администрировали страницу с 2015 года. Только 12 января 2021 компания фейсбук опубликовала свой отчет, где указывает якобы причину удаления. Мы в свою очередь хотим отметить, что наша общественная организация занимается журналистскими расследованиями. За все время ни один из постов нашей организации фейсбук не удалял из-за нарушения стандартов сообщества. Мы никогда не были против кого-то выборочно, мы описывали те или иные ситуации, независимо от политической принадлежности или предпочтений. Многие наши расследования превращались в уголовные дела, которые расследуют правоохранительные органы. Мы склонны считать, что местные украинские фактчекеры компании фейсбук ошибочно или целенаправленно в интересах других лиц которые становились фигурантами наших публикаций удалили страницу нашей организации в социальной сети. Это показательная расправа, ведь удалили личные аккаунты членов организации.

Абсурдным считаем факт, что страница без предупреждения была удалена под надуманными предлогами. Эта страница - это наша интеллектуальная собственность, над которой мы работали 5 лет. Там было опубликовано много информации, которая, к сожалению, утрачена. С грустью констатируем, что безапелляционное удаление страницы без четкой аргументации является ни чем иным как давлением на свободу слова в Украине посторонними лицами.

Страница в социальной сети фейсбук была единственной площадкой коммуникации. Учитывая выше описанную ситуацию, в настоящее время мы готовимся к запуску собственного сайта и вынужденно переходим в мессенджер Telegram", - говорится в тексте заявления.

Автор: 

Facebook (392) Зеленский Владимир (21990) боты (69) блокирование (480) Instagram (50) Ермак Андрей (1314) Европейская Солидарность (1077) Подоляк Михаил (246)
Топ комментарии
+25
100 % минцифры в кацапский офис пейсбука стуканула
13.01.2021 13:45 Ответить
+21
А меня не удалили...наверно считают,что я плохой порохобот,козлы
13.01.2021 13:48 Ответить
+19
Тебе тримають, як зразок. Щоб люди при здоровому глузді тебе бачили та мали уяву, що таке соєві ідіоти.
Пишайся собою!
13.01.2021 13:52 Ответить
сиволобого уже наполовину нафталином присыпали, а они всё не угомонятся

Так ведь цель же не достигнута , а цель эта - припасть к кормушке бюджету
13.01.2021 14:43 Ответить
Зачем же удалять, если уже наполовину присыпало нафталином ? Неужели кто то из зеленых его боится ? Хотя если учесть, что разнца между СН и ЕС сократился до 4%, хотя 2 года назад был аж 48%, то ваш страх и вправду обоснован )))
показать весь комментарий
13.01.2021 14:50 Ответить
Мне плевать, какая там разница..сократилась она или нет..умиляет, что порохоботы пытаются поделить общество на два лагеря, пети и вовы, как будто не может быть нормальных людей, которые презирают обоих..ведь быть свином на ботоферме "шоколадного властелина" не менее зашкварно, чем быть ватной зелибобой..
показать весь комментарий
13.01.2021 15:08 Ответить
Ты так говоришь, будто есть ещё какие то векторы кроме Проукраинской ЕС, Олигархично-лоббистской СН и Ватно-коллаборационистской ОПЗЖ ? Все без исключения минорные партии стоят на одной из этих сторон и ты автоматически примыкаешь к одному из лагерей, какой бы из существующих партий не отдал предпочтение. Нет возможности поддерживать, что то другое, потому что ничего другого нет )
показать весь комментарий
13.01.2021 15:25 Ответить
В сортах говна не разбираюсь, а тем более не собираюсь из него выбирать..но когда мне говорят про олигархическую нынешнюю власть, вспоминаю хари грановского, никоненко и ещё кучу разных свинарчуков, где на вершине этого говна возвышается рыхлое тельце соевого "патриота"...петруха свой шанс прошлепал, так что пусть отправляется на свалку истории...а другие люди будут, достойнее нынешних
показать весь комментарий
13.01.2021 15:35 Ответить
Если ты не собираешься не из кого выбирать, то ты типичный представитель "какой разницы", тогда какое тебе вообще дело до наших разборок ? )
Как бы у тебя от этого не пекло, а сивочолий это лидер одной из трех влиятельнейших полит сил страны и лидер всего проукраинского крыла. Так что на свалку истории ещё очень и очень рано )
p.s Угадай где сейчас Свинорчук ?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:55 Ответить
так усі в лайні і тільки він в чоколаті )))
показать весь комментарий
13.01.2021 22:38 Ответить
Типа ЕС олигархически патриотическа, а слуги олигархически пророссийская? Только весь патриотизм на словах а на деле брехня и воровство, и реальные связи с Россией пороша начиная от невестки, кумов, климкина, высших чиновников, бизнес партнёров олигархов и до собственного бизнеса.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:43 Ответить
Что-то я не помню, чтобы кто-то кроме ЕС в последнее время выдвигал какие-то проукраинские инициативы и законопроекты, поэтому именно, что на деле, а не на словах )
В принципе, статус лидеров патриотического и проукраинского крыла за ними закрепился уже очень давно и повсеместно используется даже в иностранных сми.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:01 Ответить
Так протянуть зелю с порошом во второй тур и устроить выбор между двух говен и была тактика порошоштаба, но в итоге не срослось.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:37 Ответить
навпаки, гарно зрослось - одразу стало видно хто за Україну, а хто малорос, хахол або барига, що просунув хлєбальник до корита
показать весь комментарий
13.01.2021 22:40 Ответить
Маєшь на увазі видно відразу шлюх-порохоботів? Це дійсно так.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:15 Ответить
бовдуре, у тебе транслейт відклеївся.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:34 Ответить
? Чоколадок переїв?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:40 Ответить
заздриш тупориле?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:16 Ответить
Есть такие. Обоих на дух не выносят в ОПЗЖ, у Шария и иже с ними. Насколько они нормальные, вернее кто их считает нормальными - это вопрос к психиатру.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:38 Ответить
Типа не зря вам порош слюнявит?))
показать весь комментарий
13.01.2021 15:34 Ответить
Ти тут не керуй , посипальщик нафталіном , херів .. Тут і без тебе знають що робити .
показать весь комментарий
13.01.2021 14:53 Ответить
Да ты шо?!
показать весь комментарий
13.01.2021 15:09 Ответить
Та хоть би шо ! .
показать весь комментарий
13.01.2021 15:56 Ответить
27 аккаунтов - ботосеть?
Не смешите. Каждая партия имеет свою быкобото-ферму из нескольких тысяч фейковых эккаунтов.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:41 Ответить
Цукерберг тебя на десерт оставил
показать весь комментарий
13.01.2021 14:49 Ответить
Смеялись над блокировкой Трампа?
Теперь жрітє нє подавітєся.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:52 Ответить
никто так не переживает за свободу слова как коцап на бутылке
показать весь комментарий
13.01.2021 14:57 Ответить
Вам кацапам видніше.
показать весь комментарий
13.01.2021 14:59 Ответить
не нам а вам )
показать весь комментарий
13.01.2021 15:00 Ответить
Между прочим, это всё недоработка Пороха.
Забанил одну кацапскую помойку, но оставил другую.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:03 Ответить
вот и нашли всех 27 порохоботов )
показать весь комментарий
13.01.2021 14:55 Ответить
Зачекай, ще знайдуть 28 панфілавцев.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:03 Ответить
Пілять! Куди ми котимось? А я вам скажу куди: в рузький мір ми котимось.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:02 Ответить
тебя тоже Цукерберг в фейспуке нахлобучил ?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:06 Ответить
Ніт, мене тільки на Цензорі одна маніячка постійно переслідує.
показать весь комментарий
13.01.2021 15:15 Ответить
мене тільки на Цензорі одна маніячка постійно переслідує

Невже лерачка ?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:17 Ответить
Хто-хто?
показать весь комментарий
13.01.2021 15:37 Ответить
три дні тому таке от отримав при вшоді в свій акк ...Facebook заявив про блокування в Україні мережі "ботів": в "Справі громад" запевняють, що це організована чинною владою атака - Цензор.НЕТ 4531
показать весь комментарий
13.01.2021 15:39 Ответить
Вся это шушера теперь на цензор перебралась, тут гадит в полную силу))
показать весь комментарий
13.01.2021 15:40 Ответить
А тим часом ще й канал Прямий хочуть закрити.Нацрада чи як там їх
показать весь комментарий
13.01.2021 15:46 Ответить
Не понял, Мария Мадзигон работает с ЕС? Я думал она "Свободная"
показать весь комментарий
13.01.2021 16:29 Ответить
Це ж демократія.Власний фейсбуку істинний демократ.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:05 Ответить
У России длинные руки.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:53 Ответить
Фейсбук это то ещё говно.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:13 Ответить
Пейсбук він і в Африці пейсбук.
показать весь комментарий
14.01.2021 04:28 Ответить
И кто же эти таинственные "местными фактчекерами" ?
показать весь комментарий
14.01.2021 10:57 Ответить
Справа в тому, що це не сам цукерберг банить і зносить акаунти. Справа в тому, що в цукерберга є філіали, які цим займається. І філіал по Східній Європі знаходиться в мокшанії на касапії, от цей філіал і займається в зоні своєї відповідальності. Звісно, діє проти незалежної України: кожному має бути зрозуміло, що співробітники мокшансько-касапського філіалу - з контори.
показать весь комментарий
14.01.2021 12:47 Ответить
