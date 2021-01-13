Facebook заявил о блокировании в Украине сети "ботов": в "Справі громад" уверяют, что это организованная действующей властью атака (обновлено)

В Facebook и Instagram еще в декабре 2020 года удалены десятки профилей, которые были созданы в Украине и ориентированы на внутреннюю и внешнюю аудитории.

В отделе Facebook, отслеживающем "скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели", их связали с партией Европейская солидарность, ОО "Справа громад", ОО "Антикоррупционный блокпост" и сепаратистской коммунистической организацией "Боротьба", пишет ЛигаБизнесИнформ.

Основанием для удаления 27 аккаунтов Facebook, 37 страницы, 21 группы и 13 аккаунтов в Instagram, которые связали с Евросолидарностью и Справою громад, стало "скоординированное неаутентичное поведение в регионе". "Когда мы удалили эту сеть, она начала формировать аудиторию", – пишут в Facebook.

Как уточнили там в месячном отчете, стоящие за этой активностью люди "использовали фейковые аккаунты, чтобы создать фиктивных лиц, избежать нашего контроля, модерировать страницы и писать в группах, названных по названиям городов в Украине".

Facebook также отмечает, что сеть распространяла контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставила лайки и комментировала под текстами других людей, "чтобы показать их (упомянутые выше партии и политиков. - Ред.) более популярными, чем они есть на самом деле".

Отдел в Facebook, который занимается такой чисткой, продолжает: сеть публиковала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, "включая одобрительные комментарии о Евросолидарности и ее кандидатах, Справе громад, пятом президенте Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского". "Часть этого контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая", – ссылаются в Facebook на неких местных проверяющих достоверность информации.

Новость будет дополнена комментариями от партии и ОО, когда они появятся.

Соратник Порошенко Юрий Бирюков раскритиковал решение Facebook, показав фото сотрудницы "Справы громад", которая координирует сетевую активность этой ОО: "Главная беда и нарушение правил ФБ – скоординированность действий. И главным координатором был назначен "бот" по имени Мария Мадзигон, у которой обнаружилось два аккаунта в ФБ и два в Инсте. И так далее".

"Well, Mark. Нашу песню не задушишь. Мы и дальше будем координировать свои действия для отбивания информатак", – подчеркнул Бирюков.

Также удалено 13 аккаунтов Facebook, 31 страница, шесть групп и три учетных записи в Instagram сети, ориентированной на внутренний рынок, "связанной с неправительственной организацией Антикоррупционный блокпост. "Когда мы ее удалили, у сети почти не было подписчиков", – пишут в Facebook.

Еще удалено 23 аккаунта Facebook, 25 страниц, 11 групп и 19 аккаунтов в Instagram, которые созданы в Луганской области и нацелены как на внутреннюю аудиторию, так и на Молдову, Казахстан, Британию, Испанию, Киргизстан, Беларусь, ФРГ и РФ. Эту сеть в Facebook связали с "людьми в Луганской области" и "политической группой Боротьба" в Украине: она была сконцентрирована вокруг внеплатформенных доменов и после удаления начала формировать свою аудиторию.

"Мы обнаружили эту активность в результате проверки публичных отчетов об этой части деятельности от WELT и netzpolitik.org в Германии", – уточнили в соцсети.

Помимо этих профилей, Facebook удалил другие в разных регионах мира.

"ОО "Справа громад" отрицает беспочвенные обвинения в каких-либо "скоординированных усилиях для манипулирования общественными дискуссиями для стратегической цели". Фейсбук и Инстаграм без обоснованных причин заблокировали активистов и блоггеров, имеющих многотысячную аудиторию поклонников, которые не практикуют "скоординированное неаутентичное поведение в регионе", не используют фейковые аккаунты и не распространяющие фальшивый контент. Если называть вещи своими именами, это ничто иное как спланированная бот-атака, организованная действующей властью. ОО "Справа громад" связывает наступление на патриотическую, проукраинскую аудиторию социальных сетей с попытками руководителя Офиса Президента Ермака и его советника Подоляка любым способом ограничить или вообще заблокировать любую объективную критику в адрес Зеленского. По нашим данным, подача массовых необоснованных жалоб администраторам соцсетей была скоординирована спецслужбами Украины, которые возглавляют близкие к Зеленскому люди, по команде из Офиса Президента. ОО "Справа громад" использует все имеющиеся возможности для обжалования таких действий и подачи соответствующих апелляций. Подчеркиваем, что подогрев воды в теплой информационной ванной президента Зеленского вредно для адекватного восприятия Главой государства ситуации в стране", - заявили в "Справі громад".

Члены общественной организации "Антикоррупционный блокпост", в свою очередь, отрицают какие-либо нарушения стандартов сообщества и заявляют о расправе.

"23 декабря 2020 года из социальной сети фейсбук была удалена страница общественной организации "Антикоррупционный блокпост". Удалили также личные профили членов организации, которые администрировали страницу с 2015 года. Только 12 января 2021 компания фейсбук опубликовала свой отчет, где указывает якобы причину удаления. Мы в свою очередь хотим отметить, что наша общественная организация занимается журналистскими расследованиями. За все время ни один из постов нашей организации фейсбук не удалял из-за нарушения стандартов сообщества. Мы никогда не были против кого-то выборочно, мы описывали те или иные ситуации, независимо от политической принадлежности или предпочтений. Многие наши расследования превращались в уголовные дела, которые расследуют правоохранительные органы. Мы склонны считать, что местные украинские фактчекеры компании фейсбук ошибочно или целенаправленно в интересах других лиц которые становились фигурантами наших публикаций удалили страницу нашей организации в социальной сети. Это показательная расправа, ведь удалили личные аккаунты членов организации.

Абсурдным считаем факт, что страница без предупреждения была удалена под надуманными предлогами. Эта страница - это наша интеллектуальная собственность, над которой мы работали 5 лет. Там было опубликовано много информации, которая, к сожалению, утрачена. С грустью констатируем, что безапелляционное удаление страницы без четкой аргументации является ни чем иным как давлением на свободу слова в Украине посторонними лицами.

Страница в социальной сети фейсбук была единственной площадкой коммуникации. Учитывая выше описанную ситуацию, в настоящее время мы готовимся к запуску собственного сайта и вынужденно переходим в мессенджер Telegram", - говорится в тексте заявления.