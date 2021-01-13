РУС
Врач в США умер от болезни крови после антиковидной прививки Pfizer, - The New York Times

В США расследуют случай смерти врача из Флориды, который умер от необычного тяжелого заболевания крови. Болезнь появилась вскоре после того, как американский медик привился от коронавируса вакциной Pfizer.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, смерть наступила через 16 дней после укола. 

56-летний доктор Грегори Майкл был акушером-гинекологом из Майами-Бич. Он получил свою дозу вакцины в медицинском центре Mount Sinai 18 декабря. А 16 дней спустя умер от кровоизлияния в мозг. Об этом на Facebook написала его жена Хайди Некельманн.

После прививки у доктора Майкла появилось чрезвычайно серьезное заболевание - острая иммунная тромбоцитопения. Из-за нее кровь не сворачивалась должным образом. В заявлении компания Pfizer сообщила, что "активно расследует" случай американского врача, но не верит, что его смерть "напрямую связана с вакциной".

"На данный момент никаких связанных с опасностью вакцины проявлений выявлено не было. Ни в наших клинических испытаниях, ни с момента ее распространения", - заявили в компании.

Читайте также: В РФ завышают данные о привитых вакциной "Спутник V": центральные власти отчитались о полутора миллионах, регионы дают информацию о 300 тысячах

Около девяти миллионов человек в Соединенных Штатах уже получили как минимум одну прививку Pfizer или Moderna, обе из которых санкционированы против коронавируса в США.

Топ комментарии
+18
После этого не значит вследствие этого. (Из учебника по логике для младших классов.)
13.01.2021 14:15
+13
Долблйолопов всегда больше, чем разумных. Выборы в Украине доказывают это уже 30 лет.
13.01.2021 14:45
+12
В російських ЗМІ про це написали би так: "Врач в США умер от болезни крови после антиковидной прививки Pfizer, когда сразу же после этого в бездыханное тело ему вкололи русскую вакцину "Спутник-V", умерший врач вернулся к жизни, заговорил на русском языке, которого до этого он никогда не знал, и незамедлительно попросил дать ему гражданство россии".
13.01.2021 14:29
И к чему эта заметка, Цензор..!? А вот привился бы спутником, тогда было бы всё ОК ! Так, что ли ?
13.01.2021 14:27
ты предлагаешь публиковать только "политически правильные" новости?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:52
я не уверен, что это рецидив от пфайзера. Зато эти фейки, как бальзам для кацапских пропагандонов.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:27
Это не фейк т.к. событие имело место. То что оно тебе не нравится и ты хотел бы чтобы его не было - это уже твое восприятие.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:45
и стакан бояры
13.01.2021 14:31
и сыграл уйхом на пианине напоследок
13.01.2021 15:04
щось від цієї "новини" лаптями за тисячі кілометрів тхне, ні?
13.01.2021 14:31
Цензор Медведчук купил
13.01.2021 14:31
це "новина" не цензора
спробуй ще
13.01.2021 14:33
а куда это Я попал ?
показать весь комментарий
13.01.2021 14:34
пальцем собі в гузно
ти питай, не соромся
13.01.2021 14:35
Ніякої поваги до ветерана Корру
13.01.2021 14:42
А прикиньте что там происходит с русским "Спутником", но мы правду об этом не узнаем, русские будут говорить что он идеален.
13.01.2021 14:36
так он поступает малыми дозами по 10000 в регионы ,а в пиндосов уже миллионы привиты
13.01.2021 14:37
После российской вакцины умирают ровненько 2-3%, но в тоталитарных государствах легче замалчивать информацию. Если кукухой поехал - вакцинируйся российской вакциной.
13.01.2021 14:38
А где ты ее возьмешь Виталя? Ее не продают и еще долго не будут продавать и привиться ей пока можно только в РФ.
13.01.2021 14:43
Спутник для кацапни начали производить в Южной Корее.
Но сами прививаться не хотят
13.01.2021 14:54
Попробуй
13.01.2021 15:16
нужно давать вате на билет до Рашки (статья расходов на вакцинирование)
13.01.2021 15:01
Неужели 30 000 уже умерли от прививки? Где же они их хоронят?
13.01.2021 20:19
ну да. по 1 трупу на 30 тысяч населенных пунктов, хоронят на местных кладбищах, врочем вакцинируют сначала центрым регионов там и ищите трупы
13.01.2021 23:02
Понятно. Мы все полетим на луну.
13.01.2021 23:10
Очень плохо, учитывая что "Около девяти миллионов человек в Соединенных Штатах уже получили как минимум одну прививку Pfizer или Moderna"
13.01.2021 14:45
да не то, что плохо, это катастрофа статистического масштаба
13.01.2021 15:02
А мы не знаем, что с ними будет через год, через два, через три, через пять.
Вот я и понаблюдаю, проведу научный эксперимент, у меня будет масса возможностей, да и делать то ничего не нужно, а просто наблюдать да подсчитывать, насколько, например, увеличится число умерших от аггресивных форм рака кожи...
13.01.2021 15:22
200 тыс по всему миру из-за ковида никогда не узнают что там будет через год.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:35
Забыли жопку спиртовой ваткой протереть перед уколом?
13.01.2021 14:45
Если миллиону человек дать выпить пол стакана чистой воды, то пару человек, обязательно умрёт от отравления.
13.01.2021 14:54
согласен! от любого лекарства есть побочные эффекты: взять хотя бы антибиотик-там и алергия и тахикардия и печень с почками могут отвалится
13.01.2021 15:36
особенно если до этого пить стаканами бояру
13.01.2021 23:03
дуже насторожує ситуація з цією вакциною. якщо почитати https://habr.com/ru/post/535626/ як вона зроблена , то здається що майбутнє вже наступило. але, наскільки я розумію, це перша в світі м-рнк вакцина зроблена у такий спосіб. зазвичай медицина була дуже консервативною галуззю, де новітні досягнення впроваджувалися роками. а для подібних технологій взагалі потрібні десятиліття випробувань. хто скаже як ця викцина вплине на аутоімунні процеси організму в майбутньому, на імунний відклик на інші віруси, як вплине на вагітність і розвиток плоду, як вплине на імунну систему новонароджених дітей? а вони хочуть за рік-два вколоти це ледь не половині населення. безглуздя.
13.01.2021 15:02
просто не конкурентні люди будуть
13.01.2021 18:16
а як щодо тих, що завагітніють після?
14.01.2021 00:07
не туди
14.01.2021 00:16
Ніяк не вплине на вагітність і розвиток плоду, бо вагітним щеплення не роблять. Поки що не перевіряли на вагітних добровольцях.
13.01.2021 20:24
а як щодо тих, що завагітніють після?
14.01.2021 00:17
Вакцини зазвичай не здійснюють якийсь специфічний пролонгований вплив на перебіг вагітності. Якщо є сумніви чи побоювання, можна відкласти зачаття на місяць. Якби щось трапилось серед вакцинованих добровольців, ми б дізнались (там порівняно велика кількість людей, певно, є й такі, що завагітніли після щеплення)
14.01.2021 02:21
Якби нова вакцина усувала надмірну волосатість у носі, то можна булоб возюкатися десятки років. А зараз тільки в США від ковіду помирає близко 3 тис людей щомісяця. Крім того -
https://www.rbc.ru/society/12/12/2020/5fd42e639a79476fa7c63857 За последние шесть недель уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%, а в Европе и вовсе - почти на 100%, заявили в ВОЗ. В организации отметили, что вместе с тем в Европе наблюдается снижение количества заражений .

Ті питання, що Ви ставите не такі і складні для ******** науки. Вже накопичений немалий досвід застосування вакцин, та антитіл, в тому числі химертних моноклональних і на основі цього досвіду науковці можуть робити досить точні прогнози.
13.01.2021 22:30
і це дає привід ризикувати рештою, тим паче, що є альтернативні традиційні вакцини?
14.01.2021 00:19
Які традиційні вакцини від ковіду Ви пропонуєте застосовувати замість вакцин Пфайзер та Модерна?
14.01.2021 00:32
із аппрувнутих є ще https://en.wikipedia.org/wiki/File:AstraZeneca_COVID-19_Vaccine_(cropped).jpg Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7886 астра зенека, із тих що проходять третій етап, непогано виглядають джонсони і новавакс.
14.01.2021 01:03
Вакцина Астразенеки ще не схвалена в ЕС, а Пфайзера и Модерни вже схвалені.

Испытания AstraZeneca в США
В сентябре «поставили на паузу» совместное испытание вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Тогда у одного из вакцинированных https://hromadske.ua/ru/posts/ispytaniya-britanskoj-vakciny-ot-covid-19-chastichno-vozobnovili-ih-ostanavlivali-iz-za-bolezni-odnogo-iz-vakcinirovannyh обнаружили поясничный миелит - воспаление спинного мозга, вызываемое вирусами.
Это испытание останавливали уже второй раз, однако для медицинского проекта, в котором принимают участие тысячи людей, это нормально. Уже через пять дней тестирование вакцины частично https://hromadske.ua/ru/posts/ispytaniya-britanskoj-vakciny-ot-covid-19-chastichno-vozobnovili-ih-ostanavlivali-iz-za-bolezni-odnogo-iz-vakcinirovannyh возобновилось в некоторых странах. В США разрешили возобновить тестирование только в пятницу, 23 октября.
Тестирование решили продолжить при условии, что исследователи должны предупреждать всех последующих потенциальных участников о появлении побочных эффектов.
14.01.2021 01:17
і що, проходили пришвидшену процедуру 3 етапу в 3 місяці, на відміну від решти
14.01.2021 10:01
Не думаю, що це недоступна інформація.
14.01.2021 10:37
двенадцать лет назад эта вакцина была разработана и испытана.
13.01.2021 23:12
яка саме, та що від ковіду і розроблялась останній рік?
14.01.2021 00:15
Не половині.
Вони бажають всім.
Верещали і про 90%, і про 80%.
14.01.2021 00:58
Тромбоцитопенія є ускладненням багатьох щеплень, тепер цей список поповнила і вакцина від ковіда.
13.01.2021 15:04
и за деньги вакцинироваться не буду ни за что.
13.01.2021 15:09
13.01.2021 15:19
А в случае укуса бешеной собачкой Вы от антирабической вакцины тоже откажетесь?
13.01.2021 15:44
не уколовшись от бешеной собачки риск смертности 99%.
А не уколовшись от ковида - 5%.
Разницу улавливаете??
13.01.2021 16:44
Вы тут "и за деньги вакцинироваться не буду ни за что" слово "ковид" или "коронавирус" видите? И я не вижу.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:52
А ви собі щеплення ввд сказу вже зробили?
13.01.2021 19:39
Ні. Я ж з Вами тільки по інтернету спілкуюся. Але за попередження дякую.
13.01.2021 20:09
В Європі лише Україна, Молдова та Білорусь не почали вакцинацію.
Всі інші - повним ходом вакцинують.
Це при тому, що влітку ЗЕлений ......., обіцяв, що:

Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8922

_______________
...P.S. Мушу вибачитися перед Молдовою!
Бо навіть Молдова закупила не китайську гівно-вакцину, а «Пфайзер»!
І щепити громадян буде БЕЗКОШТОВНО!

Лікар у США помер від хвороби крові після антиковідного щеплення вакциною Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 48

…Ну то що? «Хуже нє будєт»?

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415539.html
13.01.2021 15:22
Махєн контроль.
14.01.2021 02:39
Знов скажуть, що вакцина нідочого.
13.01.2021 15:27
Вакцина буде вбивати, не всіх, але буде. Так само, як це робить ковід.
14.01.2021 02:40
Будьте уверены, что производитель вакцины НИКОГДА не признает, что смерть причинили последствия вакцины. Как она может отказаться от миллиардов бабла?
14.01.2021 03:46
Страница 2 из 2
 
 