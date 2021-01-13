Врач в США умер от болезни крови после антиковидной прививки Pfizer, - The New York Times

В США расследуют случай смерти врача из Флориды, который умер от необычного тяжелого заболевания крови. Болезнь появилась вскоре после того, как американский медик привился от коронавируса вакциной Pfizer.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По информации издания, смерть наступила через 16 дней после укола.

56-летний доктор Грегори Майкл был акушером-гинекологом из Майами-Бич. Он получил свою дозу вакцины в медицинском центре Mount Sinai 18 декабря. А 16 дней спустя умер от кровоизлияния в мозг. Об этом на Facebook написала его жена Хайди Некельманн.

После прививки у доктора Майкла появилось чрезвычайно серьезное заболевание - острая иммунная тромбоцитопения. Из-за нее кровь не сворачивалась должным образом. В заявлении компания Pfizer сообщила, что "активно расследует" случай американского врача, но не верит, что его смерть "напрямую связана с вакциной".

"На данный момент никаких связанных с опасностью вакцины проявлений выявлено не было. Ни в наших клинических испытаниях, ни с момента ее распространения", - заявили в компании.

Около девяти миллионов человек в Соединенных Штатах уже получили как минимум одну прививку Pfizer или Moderna, обе из которых санкционированы против коронавируса в США.