Врач в США умер от болезни крови после антиковидной прививки Pfizer, - The New York Times
В США расследуют случай смерти врача из Флориды, который умер от необычного тяжелого заболевания крови. Болезнь появилась вскоре после того, как американский медик привился от коронавируса вакциной Pfizer.
Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
По информации издания, смерть наступила через 16 дней после укола.
56-летний доктор Грегори Майкл был акушером-гинекологом из Майами-Бич. Он получил свою дозу вакцины в медицинском центре Mount Sinai 18 декабря. А 16 дней спустя умер от кровоизлияния в мозг. Об этом на Facebook написала его жена Хайди Некельманн.
После прививки у доктора Майкла появилось чрезвычайно серьезное заболевание - острая иммунная тромбоцитопения. Из-за нее кровь не сворачивалась должным образом. В заявлении компания Pfizer сообщила, что "активно расследует" случай американского врача, но не верит, что его смерть "напрямую связана с вакциной".
"На данный момент никаких связанных с опасностью вакцины проявлений выявлено не было. Ни в наших клинических испытаниях, ни с момента ее распространения", - заявили в компании.
Около девяти миллионов человек в Соединенных Штатах уже получили как минимум одну прививку Pfizer или Moderna, обе из которых санкционированы против коронавируса в США.
Но сами прививаться не хотят
Вот я и понаблюдаю, проведу научный эксперимент, у меня будет масса возможностей, да и делать то ничего не нужно, а просто наблюдать да подсчитывать, насколько, например, увеличится число умерших от аггресивных форм рака кожи...
https://www.rbc.ru/society/12/12/2020/5fd42e639a79476fa7c63857 За последние шесть недель уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%, а в Европе и вовсе - почти на 100%, заявили в ВОЗ. В организации отметили, что вместе с тем в Европе наблюдается снижение количества заражений .
Ті питання, що Ви ставите не такі і складні для ******** науки. Вже накопичений немалий досвід застосування вакцин, та антитіл, в тому числі химертних моноклональних і на основі цього досвіду науковці можуть робити досить точні прогнози.
Испытания AstraZeneca в США
В сентябре «поставили на паузу» совместное испытание вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Тогда у одного из вакцинированных https://hromadske.ua/ru/posts/ispytaniya-britanskoj-vakciny-ot-covid-19-chastichno-vozobnovili-ih-ostanavlivali-iz-za-bolezni-odnogo-iz-vakcinirovannyh обнаружили поясничный миелит - воспаление спинного мозга, вызываемое вирусами.
Это испытание останавливали уже второй раз, однако для медицинского проекта, в котором принимают участие тысячи людей, это нормально. Уже через пять дней тестирование вакцины частично https://hromadske.ua/ru/posts/ispytaniya-britanskoj-vakciny-ot-covid-19-chastichno-vozobnovili-ih-ostanavlivali-iz-za-bolezni-odnogo-iz-vakcinirovannyh возобновилось в некоторых странах. В США разрешили возобновить тестирование только в пятницу, 23 октября.
Тестирование решили продолжить при условии, что исследователи должны предупреждать всех последующих потенциальных участников о появлении побочных эффектов.
Вони бажають всім.
Верещали і про 90%, і про 80%.
А не уколовшись от ковида - 5%.
Разницу улавливаете??
ПС Мне интересна непоколебимость принципов антиваксеров.
Всі інші - повним ходом вакцинують.
Це при тому, що влітку ЗЕлений ......., обіцяв, що:
_______________
...P.S. Мушу вибачитися перед Молдовою!
Бо навіть Молдова закупила не китайську гівно-вакцину, а «Пфайзер»!
І щепити громадян буде БЕЗКОШТОВНО!
…Ну то що? «Хуже нє будєт»?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3415539.html