"ЕС" предлагает 7 млрд грн из Офиса Президента и силовиков направить на субсидии граждан

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" подали законопроект, которым предлагают увеличить расходы на субсидии на 7 млрд гривен. Средства Госбюджета предлагается перераспределить из расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины, а также Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции, ГФС Украины, ГНС Украины, ГБР и СБУ.

"В Государственном бюджете на 2021 на выплату субсидий предусмотрено 36,6 млрд грн, что почти на 600 млн грн меньше, чем было в Государственном бюджете на 2020 год. Однако уже после принятия Верховной Радой Украины Государственного бюджета на 2021 были приняты решения о повышении цен на газ, тарифов на услуги распределения газа, тарифов на тепло, на электроэнергию, на холодную воду", - говорится в пояснительной записке.

В "Европейской Солидарности" отмечают, что запланированный уровень объема расходов на выплату субсидий в 2021 года является недостаточным, в первую очередь из-за наченного роста цен на жилищно-коммунальные услуги.

Как напоминают в партии, год назад Зеленский пообещал снизить тарифы вдвое, в то же время, он их повысил. Правительство Зеленского сократило расходы на субсидии, которые являются действенным механизмом социальной защиты малоимущих граждан рыночных тарифов.

"Расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, либо при росте доходов граждан. У Зеленского все с точностью до наоборот", - заявили в "ЕС".

В политсиле также напомнили, что очень сложная тарифная реформа 2014-17 годов, которую внедряли правительства Яценюка и Гройсмана, была частью борьбы за энергетическую независимость от России, а Украина тяжелой ценой "соскочила" с российской газовой иглы.

"Не исключено, что немотивированное повышение цены на газ является частью многоходовки, в которой российская агентура попытается вернуть Украину в энергетическую кабалу к Москве", - предостерегают в партии.

Напомним, в январе 2021 "Нафтогаз" снова повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также возросла.

