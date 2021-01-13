Семье погибшего врача Венжиновича, ставшего героем билбордов "Спасибо за жизнь", выплатят компенсацию, - Радуцкий. ДОКУМЕНТ

Семье врача Почаевской больницы Ивана Венжиновича, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, выплатят компенсацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

"Комитет по вопросам здоровья нации добился назначения страховой выплаты семье погибшего врача Венжиновича", - написал он.

По словам Радуцкого, 15 декабря 2020 г. он обратился в Минздрав с требованием решить проблему с выплатой семье медика.

Он напомнил, что Иван Венжинович 25 лет проработал в Почаевской районной больнице. Он был известным, авторитетным в Тернопольской области врачом, героем социальной рекламы "Спасибо за жизнь". Во время пандемии медик лечил больных коронавирусом. В конце сентября Венжиновича госпитализировали с симптомами тяжелой двусторонней пневмонии. За три дня он умер от осложнений COVID-19 - тромбоэмболии легочной артерии. ПЦР-тест, который врач сдал перед смертью, показал отрицательный результат. Хотя все медики понимают, что заразился врач от пациентов, но доказать это оказалось невозможным. Поэтому семье погибшего врача было отказано в страховой выплате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Умер врач Почаевской больницы Венжинович, ставший героем билбордов "Спасибо за жизнь".

"Сегодня получил ответ от Минздрава. Министерство сообщает, что 22 декабря была повторно создана комиссия для расследования этого случая. В конце прошлого года комиссия установила: Иван Венжинович умер из-за острого профессионального заболевания, связанного с производством. Соответствующие документы направлены в управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Тернопольской области для назначения выплат помощи.

Фонд социального страхования подчинен Министерству социальной политики, к которому я обращался. Ожидаю официальный ответ по выплатам семье врача и проконтролирую, чтобы этот процесс не стал тормозиться по формальным причинам.

Надеюсь, что в ближайшее время ситуация с выплатами семьям медиков нормализуется. Комитет неоднократно обращался к правительству с требованием упростить бюрократическую процедуру", - написал Радуцкий.

Также он отметил, что по состоянию на конец прошлого года только треть семей медиков, погибших от СOVID-19, получили компенсацию от государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фонд соцстрахования отказывается выплачивать 1,5 млн грн и судится с семьей умершего из-за коронавируса черкасского врача. ВИДЕО

5 января Кабмин упростил процедуру назначения выплат семьям медицинских работников: комиссия для установления причины трагедии создается в самом медицинском учреждении, на ее работу отведено 5 дней, а в случае возникновения потребности в проведении лабораторных исследований, медицинских экспертиз - до 10 дней.

"Ожидаю, что благодаря новой процедуре выводы комиссии будут более объективными и все семьи медиков, погибших от СOVID-19, выполняя свой профессиональный долг, получат выплаты. Комитет продолжает держать ситуацию со страховыми выплатами на контроле", - резюмировал Радуцкий.

Смотрите также на Цензор.НЕТ: Компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших из-за COVID-19 медиков, - Bihus.Info. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, согласно расследованию журналистов в настоящее время полные выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков - 1 570 000 грн на каждую семью. 22 семьи получили - по 210,2 тыс. грн, в 4 случаях еще решается вопрос назначения выплат.









