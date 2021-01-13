Семье погибшего врача Венжиновича, ставшего героем билбордов "Спасибо за жизнь", выплатят компенсацию, - Радуцкий. ДОКУМЕНТ
Семье врача Почаевской больницы Ивана Венжиновича, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, выплатят компенсацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.
"Комитет по вопросам здоровья нации добился назначения страховой выплаты семье погибшего врача Венжиновича", - написал он.
По словам Радуцкого, 15 декабря 2020 г. он обратился в Минздрав с требованием решить проблему с выплатой семье медика.
Он напомнил, что Иван Венжинович 25 лет проработал в Почаевской районной больнице. Он был известным, авторитетным в Тернопольской области врачом, героем социальной рекламы "Спасибо за жизнь". Во время пандемии медик лечил больных коронавирусом. В конце сентября Венжиновича госпитализировали с симптомами тяжелой двусторонней пневмонии. За три дня он умер от осложнений COVID-19 - тромбоэмболии легочной артерии. ПЦР-тест, который врач сдал перед смертью, показал отрицательный результат. Хотя все медики понимают, что заразился врач от пациентов, но доказать это оказалось невозможным. Поэтому семье погибшего врача было отказано в страховой выплате.
Читайте на Цензор.НЕТ: Умер врач Почаевской больницы Венжинович, ставший героем билбордов "Спасибо за жизнь".
"Сегодня получил ответ от Минздрава. Министерство сообщает, что 22 декабря была повторно создана комиссия для расследования этого случая. В конце прошлого года комиссия установила: Иван Венжинович умер из-за острого профессионального заболевания, связанного с производством. Соответствующие документы направлены в управление исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Тернопольской области для назначения выплат помощи.
Фонд социального страхования подчинен Министерству социальной политики, к которому я обращался. Ожидаю официальный ответ по выплатам семье врача и проконтролирую, чтобы этот процесс не стал тормозиться по формальным причинам.
Надеюсь, что в ближайшее время ситуация с выплатами семьям медиков нормализуется. Комитет неоднократно обращался к правительству с требованием упростить бюрократическую процедуру", - написал Радуцкий.
Также он отметил, что по состоянию на конец прошлого года только треть семей медиков, погибших от СOVID-19, получили компенсацию от государства.
5 января Кабмин упростил процедуру назначения выплат семьям медицинских работников: комиссия для установления причины трагедии создается в самом медицинском учреждении, на ее работу отведено 5 дней, а в случае возникновения потребности в проведении лабораторных исследований, медицинских экспертиз - до 10 дней.
"Ожидаю, что благодаря новой процедуре выводы комиссии будут более объективными и все семьи медиков, погибших от СOVID-19, выполняя свой профессиональный долг, получат выплаты. Комитет продолжает держать ситуацию со страховыми выплатами на контроле", - резюмировал Радуцкий.
Смотрите также на Цензор.НЕТ: Компенсации от государства получили лишь два десятка из 236 семей умерших из-за COVID-19 медиков, - Bihus.Info. ВИДЕО
Как сообщалось ранее, согласно расследованию журналистов в настоящее время полные выплаты получили только члены 21 семьи умерших медиков - 1 570 000 грн на каждую семью. 22 семьи получили - по 210,2 тыс. грн, в 4 случаях еще решается вопрос назначения выплат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Работал 25 лет". А если бы только 5, то платить не обязательно? Или выплачивать только если фото на бигбордах по всей стране? 10 ноября в Полтаве умер ветеран АТО, заведующий неврологическим отделением, которое оказывало помощь инфицированным COVID-19, Виталий Нетребовский (новость была на Цензоре). 4 декабря был награжден посмертно орденом "За заслуги" III степени. 30 декабря орден вручили вдове. Но компенсацию к тому времени не выплатили. Ордена для получения компенсации тоже недостаточно?
Еще несколько менее очевидных вещей. Комиссия должна была расследовать случай в течении 30 дней, т.е. до конца октября. Получается, что в первый раз комиссия при тех же самых данных (ничего ведь не изменилось, министр не ссылается на открывшиеся обстоятельства) вынесла решение, что смерть не связана с профессиональной деятельностью. Тогда вопрос: какую ответственность понесли члены комиссии за заведомо ложные выводы?
Следующее. Письмо министру соцполитики датировано 15.12.2020. Сегодня 13.01.2021. Министерство на обращение депутата не отвечает месяц. Что же тогда про обращения обычных людей говорить.