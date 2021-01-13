"ЕС" инициирует внеочередное заседание Киевского облсовета с требованием увеличить субсидии на фоне роста тарифов
Фракция "Европейская Солидарность" в Киевском областном совете инициирует созыв внеочередного заседания сессии облсовета из-за ситуации с повышением тарифов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом говорится в соответствующем обращении.
"Ситуация, сложившаяся в связи с существенным повышением стоимости энергоносителей требует безотлагательного обсуждения на сессии Киевского областного совета и принятия соответствующих решений, направленных на защиту социально-экономических прав жителей Киевщины", - говорится в обращении.
Авторы обращения констатируют, что рост тарифов происходит на фоне уменьшения расходов на выплату льгот и субсидий гражданам и на фоне глубокого экономического кризиса, в котором оказалось большинство граждан Украины.
По мнению авторов обращения, в условиях, сложившихся в Украине, реальной поддержкой и помощью людям должно стать увеличение расходов на субсидии и рост экономики.
В "Европейской Солидарности" констатируют, что по сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое - с 71 млрд грн до 36,5 млрд грн. и требуют от Верховной Рады принять изменения в Государственный бюджет и увеличить расходы на субсидии в 2021 году.
"Уменьшать расходы на субсидии можно, когда растут доходы населения или уменьшаются тарифы. Вследствие непрофессиональных действий нынешней власти, отсутствия экономических реформ в стране наблюдается падение экономики, нарастание кризисных явлений и уменьшения доходов граждан. Поэтому потребность в субсидиях должна только расти ", - убеждают в "ЕС".
Депутаты инициируют принятие Киевским областным советом обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству относительно необоснованного увеличения стоимости энергоносителей. Обращение подписали 37 депутатов Киевского областного совета.
Напомним, согласно положениям Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", сессия областного совета должна быть созвана по предложению не менее одной трети депутатов от общего состава соответствующего совета или председателя соответствующей местной государственной администрации. Депутатский корпус VIII созыва Киевского областного совета насчитывает 84 депутата. В состав фракции "Европейской Солидарности" входит 25 депутатов.
