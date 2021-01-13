РУС
Стоимость китайской COVID-вакцины Sinovac составит 504 грн: для всех будет единая цена, - поставщик "Лекхим"

Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", составит 504 гривни.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев во время пересс-конференции 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, цена будет единой для всех покупателей.

"Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривни", - пояснил Валерий Печаев.

Однако по его словам, цена на вакцину зависит от курса доллара.

Если курс не будет меняться, то, вероятно, цена снизится.

"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнях. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы такой же - она будет меньше" , - рассказал председатель наблюдательного совета.

Топ комментарии
+26
Вакцина от коронавируса Sinovac, которую закупит Украина, эффективна на 50,3%. Sinovac.

Колитесь ей сами
13.01.2021 15:28 Ответить
+26
Пошли вы с этой вакциной знаете куда?
Молдавия, вон, прямо сейчас начинает бесплатную всеобщую вакцинацию американской Pfizer, а вы, зелёные суки, пытаетесь впихнуть народу китайское фуфло, да ещё по какой цене. По моему, вас уже пора вешать.
13.01.2021 15:29 Ответить
+23
18 баксов за выжимку половой тряпки рядового китайца... заманчиво
13.01.2021 15:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересы азирива в цену не забыли включить?
13.01.2021 15:26 Ответить
18 баксов за выжимку половой тряпки рядового китайца... заманчиво
13.01.2021 15:27 Ответить
но и не так, в принципе, и дорого
13.01.2021 15:46 Ответить
для кого не дорого? для пенсіонерів, чи для людей які не мають зараз роботи? та ще, що це за вакцина?
13.01.2021 16:26 Ответить
разговаривал с приятелем из засРашки. у них-зашел на сайт, записался на удобный день и время, бесплатно колят сПутин,иКо-V. такая же херня что китайское, но бесплатно и уже сегодня.
13.01.2021 16:31 Ответить
Вакцина от коронавируса Sinovac, которую закупит Украина, эффективна на 50,3%. Sinovac.

Колитесь ей сами
13.01.2021 15:28 Ответить
Народ явно не совсем понимает, что такое эффективность 50%. Это когда после такой вакцинации ты на 100% точно можешь сказать, что либо заболеешь ковидом, либо не заболеешь - такая математика.
13.01.2021 16:18 Ответить
Да дело даже не в этом!!!Где взять столько дополнительных врачей и медсестёр(если хватит шприцов) что бы уколоть 2РАЗА хотя бы 2млн челов в год,как планируется минздравом на 2021 год?!
13.01.2021 18:20 Ответить
Пошли вы с этой вакциной знаете куда?
Молдавия, вон, прямо сейчас начинает бесплатную всеобщую вакцинацию американской Pfizer, а вы, зелёные суки, пытаетесь впихнуть народу китайское фуфло, да ещё по какой цене. По моему, вас уже пора вешать.
13.01.2021 15:29 Ответить
Это для отмазки, а завезут наверное кацапский фуфломицин
13.01.2021 15:31 Ответить
Я же и говорю, зе-мразей пора вешать, либо мы - либо они.
13.01.2021 15:35 Ответить
Надо было начинать еще в позапрошлом году
13.01.2021 15:38 Ответить
А что, россияне наклеют на миллионы доз своей вакцины этикетку "Sinovac" для отправки в Украину??? У Вас воспалённая фантазия.
13.01.2021 15:47 Ответить
Это просто ты в холодильнике родился.
Кацапотвари делали и делают гораздо более подлые вещи
13.01.2021 15:50 Ответить
Подлые - да, но не настолько глупые, чтобы переклеивать миллионы этикеток, и делать это тайно. И вообще, для россии распространение по миру своей вакцини - это не только коммерция, но и идеология "величия". Они готовы продавать свою вакцину по самым низким ценам, лишь бы распространить её как можно шире. За то, чтобы все украинцы вакционировались именно рос. вакциной, а не китайской, в кремле готовы пойти на коммерческие потери. Государство компенсирует рос. производителям издержки, ведь это расходы государства на пропаганду русского мира.
13.01.2021 16:33 Ответить
Не смеши.
Они в открытую заявляли, что и на халяву дадут.
Провести испытания
13.01.2021 16:36 Ответить
А что смешного? То, что они готовы, как Вы считаете, отдать бесплатно, лишь подтверждает то, что я написал.
13.01.2021 16:40 Ответить
Смешно.
Им отказали По крайнер мере общество заявило,что кацапское пусть затасуют себе в задницу
Ну, значит зайдет под видом кетайскаго
13.01.2021 16:42 Ответить
Да плевало правительство на то, что общество сказало. Вспомни про тарифы. Тем более, что у нас не такое сплочённое, как тебе кажется. Сколько таких, которые кричат, дайте вакцину, нас всё равно откуда!
13.01.2021 16:55 Ответить
Вот кто орет - тот пусть и ширяется.
13.01.2021 16:57 Ответить
в чём проблема нанести китайское название на рус вакцину?
13.01.2021 16:00 Ответить
См. выше.
13.01.2021 16:36 Ответить
Наклеять наші зебобові.
13.01.2021 16:51 Ответить
С 1 февраля Молдова начнет вакцинацию вакциной Pfizer, которая будет бесплатной для всего населения страны !!! .....*** Зебилы вам не стыдно !?... Молдова !!!!
13.01.2021 15:30 Ответить
Это безвакцинный геноцид украинского народа. Какой там, нафиг, стыд у зе-мразей? Они просто нас убивают, убивают в буквальном смысле этого слова.
13.01.2021 16:05 Ответить
сибипуя , как Pfizer....
13.01.2021 15:31 Ответить
От черти, уже все порешали. Даже если эффективность будет 30%, распил бабла уже расписан наперед
13.01.2021 15:31 Ответить
а если не уколитесь ,мы подымем еще цены на газ
13.01.2021 16:30 Ответить
Я платить за ЭТО никак не собираюсь
13.01.2021 15:31 Ответить
та им пофиг, возьмут из бюджета бабки, а там хоть выкидывай
13.01.2021 15:40 Ответить
Ковидный фонд, создание которого, как вчера сказали по радио, заслуга ЮВТ))
13.01.2021 15:32 Ответить
Я готов заплатить 100 номиналов. Это будет 50400 гривен. И подарить тому, кто колет эту хрень- одну дозу, свою. Итого, его прибыль составит 50904 гривны. Взамен я потребую от него документ, что он мне вколол эту срань. Она ведь сертифицирована, да? Ну, вот и хорошо. Так и порешаем.
13.01.2021 15:32 Ответить
Ты, что, Андрей, не хочешь вакцинироваться? А ковид? Ведь его будут распылять где не попадя, чтобы люди, видя рост заболеваний, побегут вакцинироваться. Инфицироваться не боишься?
13.01.2021 15:40 Ответить
Нисколечко не боюсь. Если хотите- готов рискнуть.
13.01.2021 15:42 Ответить
от этой вакцины можно подохнуть, т к любая вакцина вмещает ослабленную или мертвую долю самого вируса. Так что уж лучше дома сидеть продолжать, чем колоться отравой. Себе любимым, "элите" Pfizer а нам, рабам русни и израилитян можно и иктайщину или ообще фуфломицин. И еще денег сдирать с каждого за порцию отравы.
13.01.2021 15:44 Ответить
а для кого ...всєх?
13.01.2021 15:32 Ответить
Власть, дайте мне мою долю из ковидного фонда, которая пренадлежит каждому украинцу и идите в сраку
13.01.2021 15:43 Ответить
Идите нахер со своей бормотухой! Уррроды.
13.01.2021 15:44 Ответить
Доктор Менгеле тоже любил колоть неведомую нех своим пациентам, но про такие масштабы да еще и за их деньги, про такое он и мечтать не мог.
13.01.2021 15:45 Ответить
эффект 50/50, за что тут платить.. за лотерею? .. это хреновая вакцина
13.01.2021 15:47 Ответить
Я готов лично оплатить данную китайскую фуфло-вакцину для зеленой гниды и всей его шоблы (Ермак, Шмыгаль, Ляшко и Ко.). Лишь бы им вкололи "это" привселюдно!
13.01.2021 15:50 Ответить
перепродажа "Лекхима ", китайских помоев с эфективностью 50% для украинцев ,составит 504 гривни.
13.01.2021 15:50 Ответить
Себе.
13.01.2021 15:55 Ответить
Відчуваю, що з цією вакциною буде те ж що і з Таміфлю, яки при Юлі купили в 2009 році. На складах лежить і досі.
13.01.2021 15:56 Ответить
Сами ею колитесь, зебилы.
13.01.2021 16:03 Ответить
Получаеться за наши деньги без нашего согласия закупили это фуфло, и еще в добавок мы длжны заплатить по 504гр. за вакцинацию.
13.01.2021 16:04 Ответить
500 IQ мув))
13.01.2021 16:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/475867 Так 2 раза делать надо. И то, на полгода, может, хватит, может и нет.
13.01.2021 16:32 Ответить
Какие полгода? Это инактивированная вакцина, прошлый век. Т.е. куча побочек и аллергических реакций, 50% эффективность, и иммунитет месяца на 2. Кому такое Г вообще нужно, кроме Степанова и Богатыревой?
13.01.2021 17:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/155068 Я и не спорю.
14.01.2021 21:46 Ответить
Лично я не доверяю китайской и кремлевской вакцине по качеству и по цене, этой вакциной должны протестировать всю шоблу ОП и всех желающих, особенно 73% быдла.
13.01.2021 16:04 Ответить
По всьому світу уряди вакцінують своїх громадян безкоштовно, тільки тут роблять гешефти...
13.01.2021 16:04 Ответить
Все просто - в нас немає національного уряду
13.01.2021 16:14 Ответить
Ребяте, берите свои баночки с китайскими помыйками и ***---те нах===й Как то так
13.01.2021 16:05 Ответить
Все населення світу вакцинується безкоштовно, тільки українці за вакцину, яка коштує близько чотирьох доларів та забезпечує лише до 60% гарантії, повинні платити $20?
Коли ВИ, нікчеми продажні уже наїстеся?
Мабудь, ніколи.
13.01.2021 16:12 Ответить
В исполнении ЗЕленых вакцинация будет в следующем виде "Група фармацевтичних компаній "Лекхім" https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/12/243633/ уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини проти COVID-19 з китайським виробником Sinovac Biotech.Ця кількість вакцин буде закуплена не за державні кошти. Фармкомпанія "Лекхім" отримала квоту на продаж вакцини в Україні.Про це розповіли представники компанії під час пресконференції 13 січня. Реалізовувати продаж препарату в компанії хочуть через Міністерство охорони здоров'я та місцеві підприємства. " Хитрости ЗЕлени нет предела "З 15 січня по 15 лютого 2021 року "Лекхім" розпочинає приймати заявки від промислових та інших підприємств України, які зацікавлені у вакцинуванні своїх співробітників на постачання вакцин. Тобто підприємства зможуть закупити препарат, щоб вакцинувати своїх працівників та членів їхніх родин. "https://censor.net/ru/news/3241558/stoimost_kitayiskoyi_covidvaktsiny_sinovac_sostavit_504_grn_dlya_vseh_budet_edinaya_tsena_postavschik#commentformВ итоге считай "Лекхим" "выиграл" тендер, государство разрешило реализовать им 5млн. доз банкет оплатят пересичени украинци из с воих карманов
13.01.2021 16:13 Ответить
40 мільярдів на те, щоб 20 мільонів таки перехворіло на ковід а 400-600 тис померло.
13.01.2021 16:15 Ответить
Все . Говорити більше немає про що. Оця зелена дибільна влада провалила все що могла провалити. Оцей от Степанов , якого Порошенко відсторонив від посади голови Одеськох обл адміністрації, тепер на посаді міністра МОЗ провалив все. Маски , тести, обладнання для лікарень, кисневі концентратора, тепер от вакцини. І вишенька на торті. Він ше й за допомргою ригівської недобитки Богатирьової ще й на й зароблять на тому що будуть за 504 грн впарювати Українцям китайську бурду.

Я Вас вітаю 73 проценти ЗЕбільної бидломаси. Ви зробили це разом. Насолоджуйтесь. Знаєте чим закінчиться????? А закінчиться все тим що знов Порошенко за свої кошти і кошти свого фонду закупить і завезе в Україну достатню кількість доз високоякісної вакцини, за свої кошти розвезе по лікарнях України з тим щоб кожен Українець зміг безкоштовно вакцинуватись нормальною вакциною. І це буде остаточним вироком, недієздатній не компетентній і прокравшийся злочинній владі зелених делітантів. А далі буде черговий Майдан, яким Україна вже *вагітна.* Далі почнеться суд над Зеленським і його бандою.
13.01.2021 16:23 Ответить
В ГЛАЗ СЕБЕ ВКОЛИТЕ ЭТО КИТАЙСКОЕ ГОВНО !
13.01.2021 16:24 Ответить
с НДС или без? а то потом бац - это ж было без НДС, скажет какой-нить госперекупщик и заморгает глазками
13.01.2021 16:24 Ответить
всех зэбилов наколоть принудительно китайским шмурдяком, должны потом поумнеть.
13.01.2021 16:25 Ответить
Зелёные гниды таки будут торговать ею...
Ну а что, если через Райку Богатырёву покупают в Китае...
13.01.2021 16:30 Ответить
https://www.facebook.com/nik.nikolaus.10?__cft__[0]=AZVI5J7CXXL5cku3yJAgllE8CkEga5v6YHJMp1JILJ10od9cXrymCEYK2r2G8npjknsucaNZG-W6Fx0SwBR577UAVeK_hOPNIyTVtPnc-h8s1iNl2oWPAo_l4Ad948kRakE&__tn__=-UC%2CP-R Mykola Nikolaus Всі європейські країни (навіть Албанія та Румунія) почали вакцинацію. Україна не те що не почала, її навіть немає у черзі цього списку...
Це все, що треба знати про "професійну" зелену владу в Україні…
13.01.2021 16:30 Ответить
Зебіли зомбують населення України. Пропонувати препарат Sinovac по ціні Pfizer... це потрібно вміти! Вакцина з ефективністю навіть 70 % в країнах Заходу не приймаються до розгляду для щеплення населення. Якщо закуплять Pfizer чи Moderna.... то там про навар не може бути мови. А закупити непотріб і продати його по ціні найефективніших щеплень.... тут зелебоби впереди планеты всей!
13.01.2021 16:48 Ответить
только вот пустят ли в Европу с китайской вакциной?
13.01.2021 16:55 Ответить
доверия к китайской вакцине, такое же как и шмурдяку путина
13.01.2021 16:56 Ответить
Китайское фуфло предназначено для превращения всего человечества в китайцев. Дети у привитых этим говном будут рождаться с китайскими хромосомами. А рашистский спутник...даже страшно представить что уважающий себя украинец уколется этой бодягой...
13.01.2021 16:58 Ответить
наверное вот такими

Вартість китайської COVID-вакцини Sinovac становитиме 504 грн: для всіх буде єдина ціна, - постачальник "Лекхім" - Цензор.НЕТ 7687
13.01.2021 18:37 Ответить
А-а!
Это и есть тот посредник от Богатырёвой, с помощь которого Зеля победил прямые закупки от Супрун?
13.01.2021 17:00 Ответить
Нехай самі нею коляться, кляті наркомани. БОЙКОТ.
13.01.2021 17:19 Ответить
Согласно объявленному тендеру, за государственные средства закупят 1 913 316 доз вакцины против коронавируса на сумму 964 311 264 грн. Компания "Лекхим" стала единственным участником закупки, поэтому аукциона не былоИсточник: https://censor.net/ru/n3241560. То есть с моих налогов купили что-то и теперь просят ещё 504 грн.? Made in Ukraine))))
13.01.2021 17:34 Ответить
в Израиле, например, вакцинируют бесплатно!
13.01.2021 18:35 Ответить
У всьому світі безкоштовно, а ЗЕскот заплатить за китайську під#обку від ящура.
13.01.2021 23:10 Ответить
Щось таке було із масками в "Епіцентрі"! А МРІЯ буде задіяна, ЗЕ не казав?
13.01.2021 22:16 Ответить
 
 