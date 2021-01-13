Стоимость китайской COVID-вакцины Sinovac составит 504 грн: для всех будет единая цена, - поставщик "Лекхим"

Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", составит 504 гривни.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев во время пересс-конференции 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, цена будет единой для всех покупателей.

"Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривни", - пояснил Валерий Печаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Врач в США умер от болезни крови после антиковидной прививки Pfizer, - The New York Times

Однако по его словам, цена на вакцину зависит от курса доллара.

Если курс не будет меняться, то, вероятно, цена снизится.

"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнях. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы такой же - она будет меньше" , - рассказал председатель наблюдательного совета.