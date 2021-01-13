Стоимость китайской COVID-вакцины Sinovac составит 504 грн: для всех будет единая цена, - поставщик "Лекхим"
Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", составит 504 гривни.
Об этом сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев во время пересс-конференции 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По его словам, цена будет единой для всех покупателей.
"Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривни", - пояснил Валерий Печаев.
Однако по его словам, цена на вакцину зависит от курса доллара.
Если курс не будет меняться, то, вероятно, цена снизится.
"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнях. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы такой же - она будет меньше" , - рассказал председатель наблюдательного совета.
Колитесь ей сами
Молдавия, вон, прямо сейчас начинает бесплатную всеобщую вакцинацию американской Pfizer, а вы, зелёные суки, пытаетесь впихнуть народу китайское фуфло, да ещё по какой цене. По моему, вас уже пора вешать.
Кацапотвари делали и делают гораздо более подлые вещи
Они в открытую заявляли, что и на халяву дадут.
Провести испытания
Им отказали По крайнер мере общество заявило,что кацапское пусть затасуют себе в задницу
Ну, значит зайдет под видом кетайскаго
Коли ВИ, нікчеми продажні уже наїстеся?
Мабудь, ніколи.
Я Вас вітаю 73 проценти ЗЕбільної бидломаси. Ви зробили це разом. Насолоджуйтесь. Знаєте чим закінчиться????? А закінчиться все тим що знов Порошенко за свої кошти і кошти свого фонду закупить і завезе в Україну достатню кількість доз високоякісної вакцини, за свої кошти розвезе по лікарнях України з тим щоб кожен Українець зміг безкоштовно вакцинуватись нормальною вакциною. І це буде остаточним вироком, недієздатній не компетентній і прокравшийся злочинній владі зелених делітантів. А далі буде черговий Майдан, яким Україна вже *вагітна.* Далі почнеться суд над Зеленським і його бандою.
Ну а что, если через Райку Богатырёву покупают в Китае...
Це все, що треба знати про "професійну" зелену владу в Україні…
Это и есть тот посредник от Богатырёвой, с помощь которого Зеля победил прямые закупки от Супрун?