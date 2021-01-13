РУС
Разумков сегодня проведет совещание с главами фракций и Шмыгалем по вопросу тарифов, - "слуга народа" Кравчук

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня в 16:00 проведет совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Они обсудят вопросы тарифного кризиса.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - отметила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль

тарифы Разумков Дмитрий Кравчук Евгения Шмыгаль Денис
Топ комментарии
+6
это они зашевилились когда ВСУ заявили что будут защищать людей любыми способами
13.01.2021 15:45 Ответить
+3
подняли на 100% снизят на 30. 70% останется. ура победа! здравствуйте буратины я ваш папа карло!!! а гарант сказал шо вообще реагировать не будет, не царское это дело и дал поручение шмыгу разобраться. сечас шмыг разберется и .....ничего не произойдет.... хитро поблискуючі окулярами посміхаючись у бороду входить ізя каломийський. занавес! доброй ночи буратины!
13.01.2021 15:48 Ответить
+2
шапито
13.01.2021 15:38 Ответить
шапито
13.01.2021 15:38 Ответить
шапито - это вообще-то когда весело. Сейчас ржут только "слуги народа". Всякие Мендели, Арахамии и их патрон, разумеется
Разумков сьогодні проведе нараду з головами фракцій і Шмигалем щодо питання тарифів, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3243
13.01.2021 16:03 Ответить
разумков и кравчук - тоже ни на что не годные зеленые отбросы
13.01.2021 18:36 Ответить
За такі ціни на паливо і електроенергію треба розстрілювати винних.
13.01.2021 15:42 Ответить
Понеслось, и до яслей докатится обсуждение тарифов.
13.01.2021 15:42 Ответить
Значит сначала подняли, а потом-проведут совещание?
13.01.2021 15:42 Ответить
это они зашевилились когда ВСУ заявили что будут защищать людей любыми способами
13.01.2021 15:45 Ответить
Разумков этот 3,14дор еще тот, станцует на трупе Зеленского, только ему это не поможет
13.01.2021 18:42 Ответить
подняли на 100% снизят на 30. 70% останется. ура победа! здравствуйте буратины я ваш папа карло!!! а гарант сказал шо вообще реагировать не будет, не царское это дело и дал поручение шмыгу разобраться. сечас шмыг разберется и .....ничего не произойдет.... хитро поблискуючі окулярами посміхаючись у бороду входить ізя каломийський. занавес! доброй ночи буратины!
13.01.2021 15:48 Ответить
Идите до х.йла, сказочники-наперсточники.
13.01.2021 15:53 Ответить
Завтра снизят - и о Боже! "Какой же классный у нас президент" будут визжать упоротые лохи. Кстати, зебилы, вы помните кто это?
Разумков сьогодні проведе нараду з головами фракцій і Шмигалем щодо питання тарифів, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1662
13.01.2021 15:56 Ответить
Ольга Пищанская.
13.01.2021 16:03 Ответить
по-моему, ей кто-то на видео в интернете что-то делал, не помню... а нужно помнить? ах да, для/до суда нужно помнить
13.01.2021 18:38 Ответить
Шмигаль буде три стаканчики крутить перед носом Разумкова. За результатами кручу-верчу буде те, що оліхарахат від слуг хочу!
13.01.2021 15:56 Ответить
Як би в таких випадках повівся БИ керівник напрямку? очевидно, він би повинен визначити про кількість газу потрібного для кількості користувачів газу. а тут вже числа визначають ДЕРЖАВНІ інститути і вказують, що в 2019 р. (за 2020 р. ще немає даних грудня, але вони ЗНАЧНО нижчі попереднього року) населення у домогосподарствах використали біля 8 млрд куб.м газу. серед них є біля 8 млн із індивідуальним тепло забезпеченнями газовими котлами та біля 4 млн із газовими плитами. Ще біля 5 млрд треба для котелень.Отже всього біля 13 млрд куб.м.
Це легко забезпечують ДЕРЖАВНІ газодобувні підприємства.
Далі. визначається його собівартість + транспортування і +20 % прибутку - ось і ціна газу була би РИНКОВА, яка задовольнила би добувника та користувачів.
А так вийде чи 6,99 чи 5,99, але ВИРІШАЛЬНЕ слово скаже користувач газом і він визначить ПРИЙНЯТНА ціна чи ВИДУМАНА.
Але питання тут стоїть інше, як викачати гроші у населення і не дати європейських стандартів. І знову вийде - НІЧИМ ПОДАТКИ ЗАПЛАТИТИ. Як і ЗАВЖДИ у таких РАБотніков
13.01.2021 15:58 Ответить
атцы радные ))))
13.01.2021 16:17 Ответить
ТА ХВАТИТ УЖЕ СОВЕЩАТЬСЯ ,ПОРА САЖАТЬ И ШМЫГОЛЯ И ВСЮ ТАРИФНУЮ МАФИЮ !
13.01.2021 16:23 Ответить
Криза не в тарифах, а в головах. Мудрий нарід, який обрав цю владу, будуть стригти як баранів весь час - як не криза, то срачка чи болячка. Назви змінюються, а суть лишається - гроші баранів мають відходити акціонерам ПрАТ Слуга Народу.
13.01.2021 16:47 Ответить
 
 