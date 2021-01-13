Разумков сегодня проведет совещание с главами фракций и Шмыгалем по вопросу тарифов, - "слуга народа" Кравчук

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня в 16:00 проведет совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Они обсудят вопросы тарифного кризиса.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - отметила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин введет госрегулирование цен на газ на период карантина по 6,99 грн за куб м., - Шмыгаль