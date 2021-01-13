1 192 19
Разумков сегодня проведет совещание с главами фракций и Шмыгалем по вопросу тарифов, - "слуга народа" Кравчук
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сегодня в 16:00 проведет совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций и групп. Они обсудят вопросы тарифного кризиса.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, такое совещание планируется. Его собирает председатель парламента, чтобы понять, какая помощь законодательной власти потребуется для быстрого решения тарифного кризиса", - отметила нардеп.
Топ комментарии
+6 Show Must Go On #467926
показать весь комментарий13.01.2021 15:45 Ответить Ссылка
+3 Sharl
показать весь комментарий13.01.2021 15:48 Ответить Ссылка
+2 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий13.01.2021 15:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це легко забезпечують ДЕРЖАВНІ газодобувні підприємства.
Далі. визначається його собівартість + транспортування і +20 % прибутку - ось і ціна газу була би РИНКОВА, яка задовольнила би добувника та користувачів.
А так вийде чи 6,99 чи 5,99, але ВИРІШАЛЬНЕ слово скаже користувач газом і він визначить ПРИЙНЯТНА ціна чи ВИДУМАНА.
Але питання тут стоїть інше, як викачати гроші у населення і не дати європейських стандартів. І знову вийде - НІЧИМ ПОДАТКИ ЗАПЛАТИТИ. Як і ЗАВЖДИ у таких РАБотніков