TikTok вводит новые правила безопасности: профили подростков смогут просматривать только добавленные в "фолловеры"

Китайская соцсеть TikTok ужесточает правила безопасности для несовершеннолетних пользователей. Их учетные записи станут более защищенными.

Об этом говорится в заявлении соцсети, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Теперь профили подростков от 13 до 15 лет включительно автоматически будут закрытыми. Это значит, что просматривать видео таких пользователей можно только тем, кого подростки добавят в перечень своих "фолловеров".

Также пользователи до 16 лет смогут позволить оставлять комментарии только "друзьям" или полностью выключить комментарии. Возможности позволить комментарии от всех пользователей не будет.

Также сообщения подростков не будут появляться в общей ленте рекомендаций, а их видео нельзя будет скачать из соцсети.

К видео, которые сняли пользователи до 16 лет, нельзя будет применять функцию "Duet & Stitch", благодаря которой можно было снимать видеореакции на другие сообщения. TikTok позволит использовать функцию "Duet & Stitch" для видео пользователей от 16 до 17 лет только их друзьям.

TikTok - это сервис коротких музыкальных видео. Пользователи могут записать ролик на смартфон, смонтировать его прямо в приложении и наложить спецэффекты и музыку из библиотеки. Китайскую версию TikTok - Doyuin - запустили в 2016-м, а годом позже возникла и международная.

TikTok является одной из самых популярных платформ в мире. Со времени создания ее установили более 2 миллиардов раз. Мировая аудитория TikTok по состоянию на июль 2020 года выросла до 700 млн активных пользователей ежемесячно. Ежедневно соцсетью пользуется 50 млн американцев.

Формат, похоже, такой популярный, что его с незначительными дополнениями "позаимствовал" Facebook, запустив конкурента TikTok в рамках своего приложения Instagram. Вслед за Facebook свой "тикток" запустил и YouTube.

