Граждане Украины, имеющие вид на жительство в Латвии, смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса

Иностранцы с постоянным видом на жительство в Латвии, а также иностранцы, делающие взносы обязательного государственного страхования, смогут получить вакцину от COVID-19 за счет государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс.

Шнейдерс объяснил, что вакцинация от COVID-19 является частью оплачиваемого государством здравоохранения, и все, кто до сих пор мог претендовать на государственную медицинскую помощь, также смогут получить бесплатную вакцину.

Это касается в том числе супругов социально застрахованных в Латвии граждан ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии. Кроме того, вакцину могут получить супруги, обладающие временным видом на жительство и воспитывающие детей до семи лет или, по крайней мере, троих детей до 15 лет. Что касается остальных обладателей ВНЖ, вакцина будет доступна тем, кто работает в Латвии и совершает социальные взносы.

Бесплатная вакцина будет доступна постоянно проживающим в Латвии военным пенсионерам Российской федерации и украинским пенсионерам. Это установлено в межгосударственных договорах с Украиной и Россией.

Как уже сообщалось, в Латвии началась вакцинация от COVID-19. Сейчас вакцину получают медики, затем придет очередь работников и клиентов центров социального ухода, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

