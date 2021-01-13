"Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" договорилась с китайской компанией Sinovac Biotech о производстве на украинских мощностях двух вакцин от гриппа и от COVID-19.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель наблюдательного совета группы компаний "Лекхим", член коллегии Министерства здравоохранения Валерий Печаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В начале прошлого года мы приняли решение организовать производство вакцины в Украине. Мы выбрали компанию "Синовак", договорились об организации производства двух вакцин от гриппа и вакцины против коронавируса, потому что уже в феврале было понятно, что на мир надвигается такая беда", - сказал Печаев.

Выбор вакцин именно компании "Синовак" Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно, вакцины этого производителя подтвердили свою надежность и безопасность, их эффективность, по его словам, доказана практикой применения. Также по словам Печаева, температура хранения вакцины + 2-8 градусов позволяет использовать её широкомасштабно. Одним из критериев выбора "Синовак" было также то, что акции этой компании котируются на NASDAQ OMX Group.

Печаев также сообщил, что "Лекхим" построила два завода - в Умани и Харькове, завершает строительство третьего завода в Обухове, так в феврале планируется запустить производственно-складской комплекс, в августе - запустить первую очередь завода.