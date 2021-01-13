РУС
"Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac

Группа фармацевтических компаний "Лекхим" договорилась с китайской компанией Sinovac Biotech о производстве на украинских мощностях двух вакцин от гриппа и от COVID-19.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель наблюдательного совета группы компаний "Лекхим", член коллегии Министерства здравоохранения Валерий Печаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В начале прошлого года мы приняли решение организовать производство вакцины в Украине. Мы выбрали компанию "Синовак", договорились об организации производства двух вакцин от гриппа и вакцины против коронавируса, потому что уже в феврале было понятно, что на мир надвигается такая беда", - сказал Печаев.

Читайте также: Фирма "Лекхим" не имела конкурентов в тендере на поставку вакцины Sinovac

Выбор вакцин именно компании "Синовак" Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно, вакцины этого производителя подтвердили свою надежность и безопасность, их эффективность, по его словам, доказана практикой применения. Также по словам Печаева, температура хранения вакцины + 2-8 градусов позволяет использовать её широкомасштабно. Одним из критериев выбора "Синовак" было также то, что акции этой компании котируются на NASDAQ OMX Group.

Читайте также: "Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине китайскую COVID-вакцину Sinovac до 5 февраля

Печаев также сообщил, что "Лекхим" построила два завода - в Умани и Харькове, завершает строительство третьего завода в Обухове, так в феврале планируется запустить производственно-складской комплекс, в августе - запустить первую очередь завода.

+16
Добро пожаловать китайское недоразумение. Для лохов, проголосовавших за это, пойдет
13.01.2021 16:14
+13
А в Молдавии с 1 февраля начинается всеобщая бесплатная вакцинация американской Pfizer. Как говорится, почувствуйте разницу.
13.01.2021 16:15
+11
И кому ж это китаезы отсыпали денег, чтобы Украина тратила средства на производство их никчемного ширпотреба?
13.01.2021 16:18
Никак не отцепятся
13.01.2021 16:14
Меня мучают смутные сомнения, а чем сейчас миша р. занимается.
13.01.2021 16:14
"Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac - Цензор.НЕТ 4682
13.01.2021 16:19
Добро пожаловать китайское недоразумение. Для лохов, проголосовавших за это, пойдет
13.01.2021 16:14
Это да, для 73% прививка этим китайским фуфломицином - совершенно справедливая вещь. А остальным?!
13.01.2021 16:16
Русская бодяга не нужна, американский Pfizer подойдет, как в той же Молдавии.
13.01.2021 16:43
Что рашенское, что китайское дерьмо -- одно дерьмо. Потребляйте его сами.
14.01.2021 12:48
А в Молдавии с 1 февраля начинается всеобщая бесплатная вакцинация американской Pfizer. Как говорится, почувствуйте разницу.
13.01.2021 16:15
Молдове Румыния выделила 200,000 доз и 100 млн €. Конечно для любителей Путина это ничего не значит, они всю жизнь были неблагодарными нахлебниками, но вакцинировать их будут в том числе, за счёт Румынии и американской вакциной, чтобы не померли до Пасхи.
13.01.2021 16:46
И кому ж это китаезы отсыпали денег, чтобы Украина тратила средства на производство их никчемного ширпотреба?
13.01.2021 16:18
01.10.20 11:21 https://censor.net/ru/news/3222236/zelenskiyi_rasschityvaet_na_kitayi_v_voprose_obespecheniya_vaktsinoyi_ot_koronavirusa_ukraina_zainteresovana
13.01.2021 16:25
И кому они китайское 50% фуфло, которое нельзя применять в медицинских целях, впаривать будут, кроме зелебобиков?
13.01.2021 16:19
вакцину ннннада ?
"Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac - Цензор.НЕТ 8794
13.01.2021 16:20
Кто в теме, поясните, а коммерческие структуры могут завезти в Украину нормальные вакцины? Я просто не в курсе этого механизма. Потому что это китайское гимно я колоть не собираюсь.
13.01.2021 16:20
Чмо -Степанов сказал, что будет можно со второй половины 2021- го
13.01.2021 16:25
А в пeршій половині року, значить, хороші вакцини використовувати заборонeно. Цікаво, з якою мeтою ввeдeна така заборона?
13.01.2021 18:15
Скорее всего, чтоб не бесить население. Ведь, то что они собираются колоть бесплатно, - не вакцина, а лотерея с шансом 50 на 50
13.01.2021 19:57
Не беспокойтесь.Желание пациента-закон.Лично вам вколют "нормальную" дорогую "импортную" вакцину,изготовленную в Одессе дядей Сеней не хуже зарубежных аналогов.☺
13.01.2021 17:40
Кстати, от гонореи "Лекхим" ничего там не анонсировала?
показать весь комментарий
13.01.2021 16:21
"Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac - Цензор.НЕТ 1116
13.01.2021 16:22
забацаем говнецо китайское, дорого.
13.01.2021 16:23
"Выбор вакцин именно компании "Синовак" Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно",- другими словами, наши технологии настолько устарели, что способны производить только вакцину с 50% эффективностью.
13.01.2021 16:24
Что такое 50% эффективность? Это значит, что если привить все 100% населения, то привитыми фактически окажется только 50% населения - это даже в теории не остановит эпидемию коронавируса, т.е. она будет и будет продолжатся, бесконечные локдауны и прочие прелести.
13.01.2021 16:30
Это в лучшем случае, а что будет с остальными 50% привитыми?
13.01.2021 17:33
50% привитого населения помрёт от вакцинирования
13.01.2021 23:58
Ну, как? Нравится? Давайте-давайте, барановирусные истерики и истерички! Форвертс! Колитесь. А я со стороны понаблюдаю, под водочку. А когда вы будете подыхать, в реале, я буду хохотать, тоже в реале. Ибо- ненавижу тварей-паникеров!
13.01.2021 16:24
Хохотать будешь, когда под кислородом валяться будешь. Запомни. И вспомни.
13.01.2021 16:45
Хе-хе-хе... Я и сейчас с вас, паникеров хохочу и далее буду. Если ты выживешь, паникер, то запомни это и вспомни.
13.01.2021 16:47
Паника прошла, поэтому все паникёры рассосалиль. Остались одни ковидобараны
13.01.2021 19:23
Зустрічайте ;Спутнік-5;. Випробування на українцях таки проведуть.
13.01.2021 16:25
А фирма Sinovac об этом хоть знает ну клоуны

официальное разрешение от фирмы где
или уже крыть нечем от такого беспредела
13.01.2021 16:28
На Спутник-В наклеят Синовак и на рынок.
13.01.2021 16:37
Придумают какое-то нейтральное название типа: "Вакцина для лохов", "Последняя надежда" или "Умри счастливым".Производить ничего, конечно, не будут, потому что не смогут, а будут просто расфасовывать российский "Спутник V" по флакончикам с такими чудными названьями
13.01.2021 19:36
Мля...
Прийдется эмигрировать
13.01.2021 16:40
евреи правят миром. тыне знал, лопаухий?
13.01.2021 16:42
Тогда вешайся
А я знаю местечко без жыдов
13.01.2021 16:46
у арабів?
13.01.2021 16:51
Жыды с арабами имеют одинаковый генетический набор.
Это практически один и тот же народец, просто с разными верованиями
13.01.2021 16:54
Токио,Сеул или Бердичев ?
13.01.2021 16:54
Ви таки уже завидуите?
13.01.2021 16:55
самураям - безусловно..
13.01.2021 17:00
О! Бердичевские самураи это почти боги
13.01.2021 17:02
Вибачте, фуфло з ефективністю 50% може називатися вакциною? Що ви тут виробляти зібралися, мудаки?
13.01.2021 16:43
Официальный сайт министерства иностранных дел Российской Федерации ?
13.01.2021 16:49
Объясните пожалуйста, в Украине граждане будут сами покупать вакцину по желанию или государство за счёт налогоплательщиков будет покупать вакцину и сделает вакцинировпние обязательным для всех ? Какая в Украине будет система ?
13.01.2021 16:48
да никакой не будет - как обычно..
13.01.2021 16:54
"СВиновак"
13.01.2021 16:55
для тупого быдла -сойдёт
13.01.2021 16:56
Богатырева не спит!!!

Уже все готово для производства китайской бормотухи.
13.01.2021 16:56
Бразилия уже отчиталась об 50% эффективности Китайской вакцины. Бутан о 70
13.01.2021 17:09
Для того,щоб виготовити антигрипозну вакцину-треба багато вірусу грипу.І де ж беруть таку величезну кількість вірусу?Його вирощують у курячих яйцях.Цей метод використовують з 40-х років минулого століття і поки що,замінити його не вміють.Тому,якщо біля тих потужностей,які «Лекхім»побудував в Обухові і в Умані,десь близенько нема спеціалізованої птахофабрики,яка має доступ як воєнна база,то говорити про «виготовлення вакцини проти грипу»-нема як.В даному випадку,це будуть потужності,на яких будуть,вже готову вакцину,Бог,зна звідки прислану,розливати по ампулах і ставити на них етикетку «Made in Ucraina".
13.01.2021 17:17
Готуйте,дурні,гроші й сраки. Держава про вас "дбає"☺. Весь цивілізований світ вакцинується безкоштовно,а з бідних бабуїнів,як завжди,три шкури знімуть.А самі хитросракі з гордістю готові і по 3 тисячі "тяжкозароблених" євро за ширку викласти. І саме сумне,що й ця ситуація нікого нічому не навчить.Типова ознака країни 3 го світу!
13.01.2021 17:21
Абсолютно ублюдочная власть от быдло избирателей! Китайское и кацапское говно колоть только зебилоидам! Им уже ничем не поможешь. И начинать с СН.
13.01.2021 17:22
Фєдєрастова компанія, через Богатирьову, у Китаю, купляє лицензію на виготовленя вакцини, якої досі нема і її ефективність ледь перетнула кордон, нижче якого вона не є вакциною і буде колоти єю українців???
На що це схоже, як не на спецоперацію ФСБ???
13.01.2021 18:06
Будем фуфломицины производить.
13.01.2021 19:37
даю 99.9999% шо під цією назвою будут просто рашкинську вакцину штампувати. А через якийсь час вони роскриють цей факт і будуть росказувати як нас рятували. Я цим гівном вакцинуватись не буду. Або нормальною навіть за 100$, або ніякою.
13.01.2021 22:54
 
 