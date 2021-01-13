В 2014 году десантную операцию в Крыму спланировали, но не успели подготовить, - экс-начальник Генштаба ВСУ Куцин
Чтобы провести десантную операцию в Крыму в 2014 году, "надо было еще много работы сделать".
Михаил Куцин, который был начальником Генштаба Вооруженных сил Украины с февраля по июль 2014 года, в эксклюзивном комментарии для Крым.Реалии объяснил причины сворачивания запланированной десантной операции в Крыму в начале российской оккупации полуострова, информирует Цензор.НЕТ.
"То мероприятие было спланировано, но не было подготовлено, не было готово. Никаких в воздухе самолетов не было. И для того, чтобы их отправить, надо было еще много работы сделать. Если бы мы так, как они хотели отправили, то у нас Луганск был бы гораздо раньше. Для подготовки еще требовалось время. А когда их уже надо было отправлять, то уже все аэродромы были заняты", - пояснил он.
Вместе с этим, Александр Порхун, который в 2014 году был командиром 13-го батальона 95 бригады, убежден, что если бы данную десантную операцию провели, Крым мог бы остаться под контролем Украины.
"Я думаю, что мое мнение, если бы мы прилетели в Крым. Я знаю, что не только мое подразделение туда летело, а еще одна бригада. И две бригады осуществляли марш по земле, я считаю, с различными задачами. Плюс после того, если бы мы взяли аэродромы, то дальше бы начали стягивать пехоту - главные силы, то мы могли бы отразить агрессию и отстоять полуостров", - сказал он.
Издание отмечает, что украинские военные готовили секретную десантную операцию, чтобы отбить Крым во время оккупации 2014 года. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ (Высокомобильные десантные войска). Когда операция стартовала, в Крыму на плановых учениях уже находилась разведрота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и семьдесят девятой аэромобильной бригады из Николаева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після бою кулаками не махають.
вимахуючи причандаллям.
Армії фактично не було. Як і озброєння.
Почему было не связаться с кацапским ГШ. Они бы притормозили, подождали. А мы бы подготовились.
Біда за бідою. То корова ялова, то кінь з пи*дою...
Тодішній глава Генштабу Володимир Замана підтвердив, що 31 січня 2014 року за тривогою було піднято боєздатні частини десантників і спецпризначенців.
Ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який у 2014 році керував полком спецпризначенців, повідомив, що в лютому десантники готувалися вирушити до Криму. Операція зі звільнення півострова мала початися на початку березня. Вони мали увійти до Криму і посилити угруповання українських військ у Криму.
Кривонос заявив, що тоді в Генштабі ЗСУ розробили план звільнення півострова у три етапи. На той час у Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ:
"ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити ймовірні спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25-та повітряно-десантна бригада й 79-та аеромобільна бригада.
Вони мали увійти до Криму, зайняти позиції та посилити ті угруповання в Криму, які були на той час у ЗСУ".
Видання зазначає, що операції завадило те, що 36-ту бригаду - одну з найбоєздатніших українських частин у Криму, яка перебувала в Перевальному, - було здано росіянам. Колишні колеги зазначають, що командир частини Сергій Стороженко здав українську частину росіянам, але спочатку він передав військовим РФ бронетехніку.
Навідник-оператор БМП-2 36-ї бригади берегової оборони Михайло Старостін розповідав, що за наказом Стороженка бійці залишили техніку в парку, за півтора кілометра від казарм. Стороженко намагався схилити до здачі росіянам і прибулих дніпропетровських десантників із 25-ї бригади.
Донбасівскі баби разом зі своїми напівп'яними чоловіками відбирали у десантників 25-ї бригади бронетехніку і **********.Це гіркі факти березня 2014 року.Про яку десантну операцію в Криму можна було говорити?
Причина, по которой отдали?
Найбільше цікавило розподілення посад, комітетів і договорняки.
Нам в політиці не потрібні люди, які не здатні прогнозувати дій ворога.