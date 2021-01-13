В 2014 году десантную операцию в Крыму спланировали, но не успели подготовить, - экс-начальник Генштаба ВСУ Куцин

Чтобы провести десантную операцию в Крыму в 2014 году, "надо было еще много работы сделать".

Михаил Куцин, который был начальником Генштаба Вооруженных сил Украины с февраля по июль 2014 года, в эксклюзивном комментарии для Крым.Реалии объяснил причины сворачивания запланированной десантной операции в Крыму в начале российской оккупации полуострова, информирует Цензор.НЕТ.

"То мероприятие было спланировано, но не было подготовлено, не было готово. Никаких в воздухе самолетов не было. И для того, чтобы их отправить, надо было еще много работы сделать. Если бы мы так, как они хотели отправили, то у нас Луганск был бы гораздо раньше. Для подготовки еще требовалось время. А когда их уже надо было отправлять, то уже все аэродромы были заняты", - пояснил он.

Вместе с этим, Александр Порхун, который в 2014 году был командиром 13-го батальона 95 бригады, убежден, что если бы данную десантную операцию провели, Крым мог бы остаться под контролем Украины.

"Я думаю, что мое мнение, если бы мы прилетели в Крым. Я знаю, что не только мое подразделение туда летело, а еще одна бригада. И две бригады осуществляли марш по земле, я считаю, с различными задачами. Плюс после того, если бы мы взяли аэродромы, то дальше бы начали стягивать пехоту - главные силы, то мы могли бы отразить агрессию и отстоять полуостров", - сказал он.

Издание отмечает, что украинские военные готовили секретную десантную операцию, чтобы отбить Крым во время оккупации 2014 года. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ (Высокомобильные десантные войска). Когда операция стартовала, в Крыму на плановых учениях уже находилась разведрота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и семьдесят девятой аэромобильной бригады из Николаева.

