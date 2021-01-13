РУС
10 216 54

В 2014 году десантную операцию в Крыму спланировали, но не успели подготовить, - экс-начальник Генштаба ВСУ Куцин

Чтобы провести десантную операцию в Крыму в 2014 году, "надо было еще много работы сделать".

Михаил Куцин, который был начальником Генштаба Вооруженных сил Украины с февраля по июль 2014 года, в эксклюзивном комментарии для Крым.Реалии объяснил причины сворачивания запланированной десантной операции в Крыму в начале российской оккупации полуострова, информирует Цензор.НЕТ.

"То мероприятие было спланировано, но не было подготовлено, не было готово. Никаких в воздухе самолетов не было. И для того, чтобы их отправить, надо было еще много работы сделать. Если бы мы так, как они хотели отправили, то у нас Луганск был бы гораздо раньше. Для подготовки еще требовалось время. А когда их уже надо было отправлять, то уже все аэродромы были заняты", - пояснил он.

Вместе с этим, Александр Порхун, который в 2014 году был командиром 13-го батальона 95 бригады, убежден, что если бы данную десантную операцию провели, Крым мог бы остаться под контролем Украины.

"Я думаю, что мое мнение, если бы мы прилетели в Крым. Я знаю, что не только мое подразделение туда летело, а еще одна бригада. И две бригады осуществляли марш по земле, я считаю, с различными задачами. Плюс после того, если бы мы взяли аэродромы, то дальше бы начали стягивать пехоту - главные силы, то мы могли бы отразить агрессию и отстоять полуостров", - сказал он.

Издание отмечает, что украинские военные готовили секретную десантную операцию, чтобы отбить Крым во время оккупации 2014 года. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ (Высокомобильные десантные войска). Когда операция стартовала, в Крыму на плановых учениях уже находилась разведрота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и семьдесят девятой аэромобильной бригады из Николаева.

Крым (26472) оккупация (10299) ВСУ (6923)
+18
Це ту операцію, коли з усіх екранів лунало:"Нє паддавацца на правакациї! Нє стрілять!"?
Після бою кулаками не махають.
13.01.2021 16:30 Ответить
+7
Не знаю, кому в ті часи можна було довіряти..
Армії фактично не було. Як і озброєння.
13.01.2021 16:38 Ответить
+6
а что надо было говорить с экранов при подготовке военной операции ?
13.01.2021 16:34 Ответить
пуйло в своем интервью сказало что использовали б ЯО против Украины в 2014 году
13.01.2021 16:30 Ответить
классная отмазка...теперь так - я не уплатил налоги спустя год ко мне приходит налоговая -но я говорю что я хотел заплатить но мне помешал пуйёло.... они сцуки разворачиваются и уходят не наказав меня ,а я до сих пор не плачу налог потому что я хотел -но не мог!!!! не одна ***** не наказано 22тысячи укрвояк перешло и приняло присягу в РФ... тысячи чиновников и силовиков ментов.. и теперь что получаеттся -они хотели остаться в Краине не не могли ???
14.01.2021 08:46 Ответить
13.01.2021 16:30 Ответить
а что надо было говорить с экранов при подготовке военной операции ?
13.01.2021 16:34 Ответить
Через сім років просто немає чого прапором махать які ми класні посони.
13.01.2021 16:35 Ответить
посони то зараз керують.
13.01.2021 16:37 Ответить
Ваше пожелание кому адресовано ?
13.01.2021 16:38 Ответить
Всім тим, хто через сім років розказує:" Да вот ми маглі іх всєх нагнуть!".
13.01.2021 16:39 Ответить
и много таких, что Вы аж совет решили дать ?
13.01.2021 16:41 Ответить
В 2014 году десантную операцию в Крыму спланировали, но не успели подготовить, - экс-начальник Генштаба ВСУ Куцин
13.01.2021 16:49 Ответить
нагнулись...но штаны треснули!))
13.01.2021 16:39 Ответить
У 2014 році десантну операцію в Криму спланували, але не встигли підготувати, - ексначальник Генштабу ЗСУ Куцин
13.01.2021 18:56 Ответить
Та шо тепер показувати... 73 відсотків від тих хто прийшов на виборчу дільницю зебілів, зробило свою справу. На жаль тепер всій Україні треба терпіти поки шось не втне. А якщо втне то поїде знову туди звідки це фото.
13.01.2021 19:25 Ответить
Так, але є ну дуже упороті...
13.01.2021 22:19 Ответить
Покидьки з Кривбасу на Донбасі.
13.01.2021 22:30 Ответить
Поганому танцюристу завжди яйця заважають. Яким хреном ви займалися до 1914 року? Ви, уроди, дачі собі будували і зброєю торгували, а не посилювали обороздатність України.
13.01.2021 22:50 Ответить
Той факт, що ти собі збудував ******** бойовий диван, не посилює обороноздатності України.
13.01.2021 23:00 Ответить
Не знаю, кому в ті часи можна було довіряти..
Армії фактично не було. Як і озброєння.
13.01.2021 16:38 Ответить
Бачили ми таку десантну опреацію в Констянтинівці в травні чи квітні 2014, коли частина десантників ВСУ перейшла на бік ворога та здала 6 бойових машин.. Опір почали чинити лише через місяць, з часу коли почали стріляти в наших військових..
13.01.2021 17:08 Ответить
Причину знаете?
13.01.2021 23:36 Ответить
Відлік до бану пішов, мразота...
13.01.2021 16:40 Ответить
а хто знає, чого ти від свого стада відбилось...
13.01.2021 16:56 Ответить
я така затуркана ...
13.01.2021 16:39 Ответить
если бы да кабы и далее по тексту..., операции по отражению нападения противника нельзя планировать месяцами...., ясен пень, что противник ждать не будет, когда все со всеми согласуют, напишут формуляры и все подпишут..., это бред, нужен был другой подход, а где ему было взяться тогда в 2014, а сейчас можно говорить что угодно...
13.01.2021 16:42 Ответить
А, так у нас есть транспортники-"стелс"? Тогда зрада - могли хоть 80тыс. перебросить за 20 ходок по воздуху. Не говоря о том уже что Меркель и Обамка угрожали Турчинову что если не начнет операцию - посадят в Гуантанамо, но он струсил и воинственная Обама горько зарыдала, а Меркель от НЕНАВИСТИ выпила 7 литров пива и .... тоже типо зарыдала
13.01.2021 16:43 Ответить
Так так но нiт
13.01.2021 16:47 Ответить
"То мероприятие было спланировано, но не было подготовлено, не было готово. А когда их уже надо было отправлять, то уже все аэродромы были заняты", - пояснил он.
В 2014 году десантную операцию в Крыму спланировали, но не успели подготовить, - экс-начальник Генштаба ВСУ Куцин
Почему было не связаться с кацапским ГШ. Они бы притормозили, подождали. А мы бы подготовились.
13.01.2021 16:48 Ответить
Такі операції за три дні готуються, поки немає базару. А не більше року, коли вже й Марина говорила.
Біда за бідою. То корова ялова, то кінь з пи*дою...
13.01.2021 18:24 Ответить
армию, до Прошенка кастрировали ,при нем люстрировали ,сейчас ,,блазніруют,,/укр\ Уменя дрожат коленки, мой товарищ дорогой,Я тебя поставлю к стенке,а не я ,так хтось другой.
13.01.2021 16:55 Ответить
МЕНЯ УМЕЛЯЮТ ТАКИЕ ЄКСПЕРТЫ... Дудаев еще в далеком 1995 говорил, что "далее в Крым, и далее...." а мы тут ничего не знали, не ведали, не думали и т.п. по моему просто кто то не успел до сартира добежать из генералов, обосрались на ходу!
13.01.2021 16:58 Ответить
https://ua.krymr.com/a/yak-kyiv-namahavsia-vidbyty-krym-u-2014-rotsi/31039438.html Про початок військового вторгнення Росії до Криму в Генеральному штабі України дізналися у січні 2014 року. Тоді було піднято за тривогою боєздатні частини десантників і спецпризначенців. За планом елітні підрозділи мали витіснити російських військових із Криму. Про це йдеться в матеріалі Крим.Реалії
Тодішній глава Генштабу Володимир Замана підтвердив, що 31 січня 2014 року за тривогою було піднято боєздатні частини десантників і спецпризначенців.
Ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, який у 2014 році керував полком спецпризначенців, повідомив, що в лютому десантники готувалися вирушити до Криму. Операція зі звільнення півострова мала початися на початку березня. Вони мали увійти до Криму і посилити угруповання українських військ у Криму.
Кривонос заявив, що тоді в Генштабі ЗСУ розробили план звільнення півострова у три етапи. На той час у Криму на планових навчаннях вже перебувала рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ:
"ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити ймовірні спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25-та повітряно-десантна бригада й 79-та аеромобільна бригада.
Вони мали увійти до Криму, зайняти позиції та посилити ті угруповання в Криму, які були на той час у ЗСУ".
Видання зазначає, що операції завадило те, що 36-ту бригаду - одну з найбоєздатніших українських частин у Криму, яка перебувала в Перевальному, - було здано росіянам. Колишні колеги зазначають, що командир частини Сергій Стороженко здав українську частину росіянам, але спочатку він передав військовим РФ бронетехніку.
Навідник-оператор БМП-2 36-ї бригади берегової оборони Михайло Старостін розповідав, що за наказом Стороженка бійці залишили техніку в парку, за півтора кілометра від казарм. Стороженко намагався схилити до здачі росіянам і прибулих дніпропетровських десантників із 25-ї бригади.
13.01.2021 17:03 Ответить
это как поприсутсвовать с нуждой в сортире, в котором нет бумажки
13.01.2021 17:05 Ответить
Нужно было хотя бы выводить войска из Крыма для передислокации.
13.01.2021 17:16 Ответить
Кого там было выводить?Понабирали, в основном, для службы по контракту местных, они и остались,как-бы недалеко от своего дома..Вышло совсем немного..
13.01.2021 17:39 Ответить
тоді в в.о.головнокомандуючого був занадто маленький ротик щоб накази віддавать
13.01.2021 19:20 Ответить
Если можно охарактеризовать одним словом поведение руководства ВСУ, СБУ и милиции в феврале, марте, апреле 2014г. то это был ничем неприкрытый, наглый САБОТАЖ, направленный против тогдашнего исполнительного и законодательного руководства государства Украина. В Крыму вообще шла полная сдача российским войскам личного состава, техники, МО ВСУ. О каких планах тогда сейчас можно говорить? Сажать эту сволочь надо!
13.01.2021 17:33 Ответить
Отмазки! Просрали ? Сидите радуйтесь.
13.01.2021 18:06 Ответить
Уже неделю "бывшие" оправдываются. К чему бы это?
13.01.2021 18:26 Ответить
Наш спецназ з величезними труднощами зберіг за собою краматорський аеродром і військові склади під Артьомівськом.Вся українська армія , разом з СБУ і НГ не змогли вибити пів-сотні гіркінців з Слов'янська.Це при тому, що російських регулярних підрозділів там ще не було.
Донбасівскі баби разом зі своїми напівп'яними чоловіками відбирали у десантників 25-ї бригади бронетехніку і **********.Це гіркі факти березня 2014 року.Про яку десантну операцію в Криму можна було говорити?
13.01.2021 18:37 Ответить
Почему технику отдали, знаете?
Причина, по которой отдали?
13.01.2021 23:38 Ответить
Пам'ятаю. Нікого з переможців-первачів ніякі бойові дії тоді не цікавили.
Найбільше цікавило розподілення посад, комітетів і договорняки.
13.01.2021 18:51 Ответить
Головна причина в тому, що комсомольські функціонери СССР, які загребли владу після майдану, нічого не петрали в військовій охороні держави. Нахрен нам потрібна така влада.
14.01.2021 00:23 Ответить
І каже що не встигли підготуватись. Та вони зобов'язані були почати готуватись ще коли тільки перший раз вийшли на трибуну майдану. Бо відомо, що коли починаються внутрішні розбірки, то зовнішні вороги стараються використати внутрішні конфлікти. Ото так і відбулося. Так що намагання виправдатись не проходить.
Нам в політиці не потрібні люди, які не здатні прогнозувати дій ворога.
14.01.2021 00:25 Ответить
и тут Зе виноват. Да. Инфа 100%.
14.01.2021 08:09 Ответить
Ну везде куда не поммотриш подлость ... гадости ...провокациии и Ложь !
14.01.2021 08:46 Ответить
Я помню как украинские десантники уходили с Крыма, под звуки немецкой гармошки, ой не так ..под звуки московской балалайки, после того как менты все районом и городом переходили на сторону российских оккупантов, украинские военные так вросли в Крым, что даже не хотели разрушать свои семьи и терять там своё жильё, легче было перейти, потом такие переходы украинцы наблюдали когда наши суда не смогли прорваться через Керченский пролив под мостом, свою функцию не выполнили до конца и все попали в плен, за это им ещё Президент Зеленский наградил квартирами, ну в прессе писали все помнят. Украинцы как вы думаете в случае прорыва оккупационных российских войск на фронте, как поведут себя контрактная Украинская армия под командованием Главнокомандующего Зеленского?
14.01.2021 09:06 Ответить
 
 