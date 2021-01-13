В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк

В Верховной Раде происходит закрытое заседание председателей фракций с участием руководства Правительства и НАК "Нафтогаз" по поводу тарифов.

Об этом LB.ua сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"В Раде проходит закрытое совещание председателей фракций. Присутствуют: премьер, и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко и председатель правления НАК" Нафтогаз "Андрей Коболев. Рассматриваем вопрос по тарифам", - заявил он.

На повестке дня вопрос цен на газ, распределение газа и электричество.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

