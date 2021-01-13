В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк
В Верховной Раде происходит закрытое заседание председателей фракций с участием руководства Правительства и НАК "Нафтогаз" по поводу тарифов.
Об этом LB.ua сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"В Раде проходит закрытое совещание председателей фракций. Присутствуют: премьер, и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко и председатель правления НАК" Нафтогаз "Андрей Коболев. Рассматриваем вопрос по тарифам", - заявил он.
На повестке дня вопрос цен на газ, распределение газа и электричество.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин «заморозит» до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт «Нефтегаз».
То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил.
А потом «снизили» цену до 7 грн. И в итоге «Нефтегаз» и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи.
Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн.
Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!