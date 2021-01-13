РУС
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк

В Верховной Раде происходит закрытое заседание председателей фракций с участием руководства Правительства и НАК "Нафтогаз" по поводу тарифов.

Об этом LB.ua сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"В Раде проходит закрытое совещание председателей фракций. Присутствуют: премьер, и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко и председатель правления НАК" Нафтогаз "Андрей Коболев. Рассматриваем вопрос по тарифам", - заявил он.

На повестке дня вопрос цен на газ, распределение газа и электричество.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого было принято решение об уменьшении цены на газ ниже рыночной.

ВР (29426) Тарифы на газ (352) Железняк Ярослав (469)
13.01.2021 16:44 Ответить
Ужас. Нацкомиссия, то есть власть, одобряла сумасшедшие тарифы, а сейчас делают вид , что разбираются? Как их Нацкомиссия дала добро на этот беспредел? Что это за власть? Зеленский не знал, что в Украине каждый месяц растут тарифы искусственно и в них нет экономического обоснования? Он знает что у большинства пенсионеров пенсии 2тыс? В Польше уже 6 лет не повышают тарифы при их зарплатах, а у нас война, карантин и наглое повышение.Олигархи совсем озверели. Какие-то хабы придумали. Какие хабы? У нас свой газ, украинский и его хватает с головой на комуслуги.В общем беспредел и хаос.
13.01.2021 17:31 Ответить
Шо, еще одно повышение будет?!
13.01.2021 16:44 Ответить
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9468
13.01.2021 16:45 Ответить
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 248
13.01.2021 16:47 Ответить
любишь в кишке покапаться?💩
13.01.2021 16:51 Ответить
перед старым Новым годом---тайная вечеря ,страна зеленых идиотов !
13.01.2021 16:56 Ответить
а за электрику, воду, тепло
13.01.2021 16:46 Ответить
торгуются ))))
13.01.2021 16:47 Ответить
В Раде проходит закрытое совещание, обсуждают тарифы на газ, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 3817
13.01.2021 16:48 Ответить
Закрытое заседание? Сволочи скрывают свои темные делишки от народа. Скотобаза...
13.01.2021 16:52 Ответить
Представляю, как олигархи на газовой теме ржут над этим "закрытым совещанием". Это как собрание мышей на тему "Что с котами делать будем?"
13.01.2021 16:52 Ответить
***** и витря - сладая парочка,у одного мама шопоголик-прожигательница жизни живущая в штатах,у второго мамашка идиотка-комунячка живущая в мацкве,и от этих маменькиных сыночков зависит ценообразование на газ в Украине.
13.01.2021 16:53 Ответить
А чого не вночі??
13.01.2021 16:53 Ответить
А прибывание в своих рядах ********** шпионов , врагов Украины обсуждать не будут ? Ну да , могут на зенелоха выйти
13.01.2021 16:57 Ответить
73 дочекались дослідів над собою і ви це зробили разом з чим вас і вітаю
13.01.2021 17:25 Ответить
понизить срочно тарифи на 5% і виписати собі прємію, за ударний труд
13.01.2021 17:44 Ответить
У нашей власти как всегда, сначала что то примут, потом через несколько дней отменят и так раз за разом. Но забывают одно " Ложки нашлись, а осадочек остался" Что бы теперь не сделали останутся по уши в дер-ме. Поэтому сначала нужно думать, а потом принимать решение. Но у нас с этим системные проблемы.
13.01.2021 18:10 Ответить
Фірташ через русукренерго платив хабарі Ющу, Янеку і всім іншим. Як Зєля може відірвати від своєї кишені чесно спізжені гроші?
13.01.2021 18:13 Ответить
А алчный Зеленский все не может остановиться в своём желании грабить нищий народ.
Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин «заморозит» до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт «Нефтегаз».
То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил.
А потом «снизили» цену до 7 грн. И в итоге «Нефтегаз» и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи.
Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн.
Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!
13.01.2021 18:44 Ответить
А Йуля там теж кричить про зубожіння та знущання над народом, чи не на часі?
13.01.2021 19:33 Ответить
 
 