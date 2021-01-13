Австрия добавила требование к гражданам Украины для въезда в страну, - посол Щерба

С 15 января прибывающие в Австрию помимо негативного результата теста на Covid-19 должны будут заполнить специальную анкету онлайн.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего негативного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - написал он в Facebook в среду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба о необходимости сертификата о COVID-вакцинации для выезда за рубеж: Требования для путешествий за границу пока не изменились

Посол указал, что анкету необходимо заполнить на сайте: здесь.

Кроме того, Щерба напомнил, что "Австрийские авиалинии" работают по маршруту Вена – Киев - Вена четыре раза в неделю.

"Рассматривается возобновление рейсов на Днепр и Одессу, но пока еще нет", - добавил он.