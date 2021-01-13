РУС
Австрия добавила требование к гражданам Украины для въезда в страну, - посол Щерба

Австрия добавила требование к гражданам Украины для въезда в страну, - посол Щерба

С 15 января прибывающие в Австрию помимо негативного результата теста на Covid-19 должны будут заполнить специальную анкету онлайн.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего негативного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - написал он в Facebook в среду.

Посол указал, что анкету необходимо заполнить на сайте: здесь.

Кроме того, Щерба напомнил, что "Австрийские авиалинии" работают по маршруту Вена – Киев - Вена четыре раза в неделю.

"Рассматривается возобновление рейсов на Днепр и Одессу, но пока еще нет", - добавил он.

Для граждан австрии для вьезда на территорию Украины сделать обязательным ампутацию головы
13.01.2021 16:52
Дякую! Дуже Дякую!
13.01.2021 16:45
13.01.2021 16:45
фирташ наше всё
13.01.2021 16:46
А классики нету или там у вас одни мужики работают?
13.01.2021 16:47
Хай подавляться своєю вакциною
13.01.2021 16:46
Ідентифіковано зебота https://censor.net/ru/user/479893

Австрия добавила требование к гражданам Украины для въезда в страну, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 4586
13.01.2021 16:52
Я за кордоном часто буваю. Так шо мімо .
13.01.2021 16:55
А те що ти зебот - нарікань не викликає, https://censor.net/ru/user/479893?
13.01.2021 16:56
Я - громадянин.
13.01.2021 17:00
Гадина,
13.01.2021 17:10
Для граждан австрии для вьезда на территорию Украины сделать обязательным ампутацию головы
13.01.2021 16:52
Они что электронную визу ввели ? Хе-хе
14.01.2021 12:41
 
 