Австрия добавила требование к гражданам Украины для въезда в страну, - посол Щерба
С 15 января прибывающие в Австрию помимо негативного результата теста на Covid-19 должны будут заполнить специальную анкету онлайн.
Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего негативного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - написал он в Facebook в среду.
Посол указал, что анкету необходимо заполнить на сайте: здесь.
Кроме того, Щерба напомнил, что "Австрийские авиалинии" работают по маршруту Вена – Киев - Вена четыре раза в неделю.
"Рассматривается возобновление рейсов на Днепр и Одессу, но пока еще нет", - добавил он.
