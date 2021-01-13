РУС
Посольство США о приговоре суда РФ крымским татарам: "Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на украинской земле"

Посольство США о приговоре суда РФ крымским татарам: "Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на украинской земле"

Осуждение троих крымских татар судом в Российской Федерации несправедливо, Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать граждан Украины на украинской земле.

Об этом заявило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщается, Россия осудила трех крымских татар в целом на 48 лет - это очередная серия несправедливых осуждений. Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на украинской земле. Мы призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в заявлении посольства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии

Как сообщалось, Южный окружной военный суд РФ 12 января осудил граждан Украины Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризу Омерова в деле т.н. "Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" по обвинениям якобы в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти". Энвер Омеров приговорен к 18 годам, Айдер Джаппаров - к 17 годам, Риза Омеров - к 13 годам лишения свободы в колониях строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с этим, назвав решение российского суда "позорным", а обвинения в отношении трех украинских граждан – сфабрикованными.

+6
Чудово...
Але , судячи з усього, нашу в ладу в особі Зеленського і його канцелярки, це не дуже хвилює.
Він повний надій звершити мир з путіном. І плювати на страждання та вбивства громадян України.
13.01.2021 16:55 Ответить
+2
Звичайна формальність, на яку рашці вкотре плювати.
13.01.2021 17:00 Ответить
+2
скажи наконец наркотикам нет... ну или перейди на что-то более легкое...
13.01.2021 20:22 Ответить
Чудово...
Але , судячи з усього, нашу в ладу в особі Зеленського і його канцелярки, це не дуже хвилює.
Він повний надій звершити мир з путіном. І плювати на страждання та вбивства громадян України.
13.01.2021 16:55 Ответить
Мелкая шавка зеленский мысленно давно отказался в пользу ***** , и от Крыма и от половины Украины
13.01.2021 17:05 Ответить
Саме тому створюють "Кримську платформу", угумс...
13.01.2021 17:13 Ответить
Ви б ще офіційну ноту блазню надіслали, а то воно не в курсі - все ще домовлятися хоче...
13.01.2021 16:55 Ответить
Звичайна формальність, на яку рашці вкотре плювати.
13.01.2021 17:00 Ответить
Это всем ясно, даже самому *****!
Что дальше? Зачем он это сказал?
13.01.2021 17:07 Ответить
Надеемся после инаугурации Байдена последуют нечто большее чем заявления...короче, Байден, в**** рашке!
13.01.2021 17:15 Ответить
Тоже самое в ИндоПэриджанском АхырБахе(Конец смотрящего, а не Карабах),где Кремль не пустил освободить город "Императора Ганория"(Ганкенди, а не дашнак-убийца степанокерт??) И теперь строит дорогу шириной 5км(??? такая дорога бывает??-это 16% территории Лачина) в другое оккупированное наше Иреванское ханство.Кремль хочет наши землм менять на нашиже? Герб Баку-3ОГНЯ=гербу Рима(Омура=Жизнь,Анара) И СТАРЫЕ ИМПЕРИИ БУДУТ ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ.Так 33млн.одэров в Иране предложили 1млн.воинов. Нерусский Кремль сам может фраернутся в борьбе с 60млн.ИндоПэриджанцами=ГрекоАнарами(Рим др.)=ОдЭрБэйДжаном.Кавказ Родина Богов!
13.01.2021 17:16 Ответить
ГанКэнди-ГанЭрКэнди=Кровей Мужа Деревня.Имеется ввиду Римский Император ГанЭрий.А напротив УшЯша(Шуш=СУЗЫ)=Живи Сознание(Дух) Все пер с одэри(азэри)=бэйджан=ушАгаПэри по книгам Сузианской библиотеки и записям Белохуса(БалаХуша).И Кавказу тоже Слава!
13.01.2021 17:38 Ответить
скажи наконец наркотикам нет... ну или перейди на что-то более легкое...
13.01.2021 20:22 Ответить
Заступил на смену Кремлевских хакеров ФСБ в 20.22мин. или варжапетян опять с холодом...
14.01.2021 11:15 Ответить
Юрисдикція США тримається на прецендентах...Тому згадаймо затримання МОСАДом нацистських злочинців на територіі обох Америк і прикрийио рот шматкою...А раптом прийдеться затримати когось на територіі Рашки...
13.01.2021 17:17 Ответить
Вы имеете право сказать, что Россия не имеет право!!!
Вот и поговорили!!!!!! А дальше все терпят и молчат!!!!
13.01.2021 17:58 Ответить
аЗИАТЫ ЕСТЬ аЗИАТЫ...
14.01.2021 03:00 Ответить
 
 