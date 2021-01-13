Посольство США о приговоре суда РФ крымским татарам: "Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на украинской земле"

Осуждение троих крымских татар судом в Российской Федерации несправедливо, Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать граждан Украины на украинской земле.

Об этом заявило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Как сообщается, Россия осудила трех крымских татар в целом на 48 лет - это очередная серия несправедливых осуждений. Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на украинской земле. Мы призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в заявлении посольства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России суд вынес приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир": 13, 16 и 18 лет колонии

Как сообщалось, Южный окружной военный суд РФ 12 января осудил граждан Украины Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризу Омерова в деле т.н. "Белогорской группы Хизб ут-Тахрир" по обвинениям якобы в "организации и участии в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти". Энвер Омеров приговорен к 18 годам, Айдер Джаппаров - к 17 годам, Риза Омеров - к 13 годам лишения свободы в колониях строгого режима. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с этим, назвав решение российского суда "позорным", а обвинения в отношении трех украинских граждан – сфабрикованными.