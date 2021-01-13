Оккупанты призывают крымчан не покупать привезенные с материковой Украины лекарства: "Что там находится, никто не знает"

Подконтрольные Кремлю власти оккупированного Крыма призывают жителей полуострова не покупать препараты, привезенные с материковой части Украины.

Как сообщил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 руководитель "территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю" Василий Климов, в мессенджерах пользуются популярностью группы, где продают "дефицитные лекарства", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Поступает информация, что каким-то образом они поступают к нам из соседнего государства. Я имею в виду Украину. В любом случае, учитывая процесс прохождения и хранения, что там находится, никто не знает. Может, там обычная вода. Поэтому я категорически не рекомендую пользоваться услугами указанных недобросовестных дельцов", - сказал Климов.

Ранее представитель Росздравнадзора сообщил, что в Крыму наблюдается дефицит препаратов, которые назначают пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

