РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9301 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 914 24

Оккупанты призывают крымчан не покупать привезенные с материковой Украины лекарства: "Что там находится, никто не знает"

Оккупанты призывают крымчан не покупать привезенные с материковой Украины лекарства: "Что там находится, никто не знает"

Подконтрольные Кремлю власти оккупированного Крыма призывают жителей полуострова не покупать препараты, привезенные с материковой части Украины.

Как сообщил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 руководитель "территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю" Василий Климов, в мессенджерах пользуются популярностью группы, где продают "дефицитные лекарства", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Поступает информация, что каким-то образом они поступают к нам из соседнего государства. Я имею в виду Украину. В любом случае, учитывая процесс прохождения и хранения, что там находится, никто не знает. Может, там обычная вода. Поэтому я категорически не рекомендую пользоваться услугами указанных недобросовестных дельцов", - сказал Климов.

Ранее представитель Росздравнадзора сообщил, что в Крыму наблюдается дефицит препаратов, которые назначают пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказывающимся установить приложение "Дій вдома" на админгранице с Крымом будут делать экспресс-тесты на COVID-19, - замглавы Херсонской ОГА Чабан

Автор: 

дефицит (312) Крым (26472) лекарства (1242)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
действительно ))) а вот "спутник" через опопжоповцев сюда втюхать - святое дело...рашака то знает что там набадяжено))))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:56 Ответить
+9
Ибо боярышник животворящий от всех недугов спасет..
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58 Ответить
+6
Ви часом першу літеру в слові "лідєр общєствєного мнєнія" вірно написали?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что, просроченные лекарства я бы туда продал, прям открыл бы ларек на пропускном пункте))))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:55 Ответить
и топленого снега в баклажках ))) у них то с осадками пока...так себе )))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58 Ответить
обезьяны рассуждают о теори квантовом механики ай да маладца кацапы развеселили вам моча биндеровская подойдет???
показать весь комментарий
13.01.2021 17:14 Ответить
действительно ))) а вот "спутник" через опопжоповцев сюда втюхать - святое дело...рашака то знает что там набадяжено))))
показать весь комментарий
13.01.2021 16:56 Ответить
Кровь Младенцев, бабушек эпилептичек и мясо снегирей - ОДНОЗНАЧНО!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58 Ответить
Ибо боярышник животворящий от всех недугов спасет..
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58 Ответить
И не только лекарства и в продукты говно пихаем и крысчанам и на Московию отправляем.
показать весь комментарий
13.01.2021 16:58 Ответить
в окупанта Украины ,не только вакцину,но и все остальное запретить покупать
показать весь комментарий
13.01.2021 17:00 Ответить
"Поэтому я категорически не рекомендую пользоваться услугами указанных недобросовестных дельцов" Тут он прав на все 100. Посредники могут кинуть. Нужно напрямую ехать в Херсон и покупать. Что большинство и делает.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:05 Ответить
А мы поставляем им лекарства?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:14 Ответить
Впервые поддержу окупантов.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:19 Ответить
Але це ж саме говорив наш лисий "лідєр общєствєного мнєнія" Гордон...Він прямо сказав,що не буде вакцинуватись бо підозрює що разом з вакциною йому введуть якусь гидоту...Зауважу,що говорив він про західні вакцини...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:21 Ответить
Ви часом першу літеру в слові "лідєр общєствєного мнєнія" вірно написали?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:27 Ответить
и третью букву в фамилии
показать весь комментарий
13.01.2021 17:35 Ответить
А навіщо йому вакцинуватись-у нього ж мабуть ще пірамідки залишились
показать весь комментарий
13.01.2021 17:44 Ответить
а российскую вакцину Гордон назвал "говном". Как жить? Как жить?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:42 Ответить
Были у нас проездом дальние родственники из Севастополя. Закупились тизалудом 10 упаковок ( какая-то невралгия). Как объяснили, эффективность по сравнению с российской разительная. Нашей таблетки хватает почти на сутки, а "не имеющей аналогов" надо штук 6-8 принять. Не повезло. Кацапотаможня или как их там отобрали все и составили админпротокол. Радуются, что не обвинили в терроризме.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:24 Ответить
Тут на расее правы, что там в лекарствах находится они точно не знают. Подорожник, спирт, бояра ну положим и все чем лечится рузький человек.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:27 Ответить
в микстурках находятся нано-солдаты НАТО! Будьте бдительны!
показать весь комментарий
13.01.2021 17:37 Ответить
Ха-ха-ха. Анекдот згадався. Не купуйте кільця кальмарів в ларку біля синагоги. То не кільця кальмарів.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:57 Ответить
На жаль,доля правди в словах окупантів є,зважаючи на кількість фальсифікату в українських аптеках.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:03 Ответить
Если лекарства сделаны в Одессе на Малой Арнаутской, то не важно как они попадают к оккупантам, на здоровье !
показать весь комментарий
13.01.2021 23:26 Ответить
Согласен, пусть жрут свой мел, он мел на 100 процентов, это известно всем😁
показать весь комментарий
13.01.2021 19:54 Ответить
 
 