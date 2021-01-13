РУС
Госбюджет держат "на игле" эконалога, а у предприятий нет денег на модернизацию, - нардеп

Государственный бюджет зависим от денег, которые платят предприятия в виде эконалога, а власть выставляет предприятиям требования по модернизации, которые они физически не могут выполнить.

Такая ситуация заводит отрасль в тупик, заявил народный депутат Украины Сергей Магера в эфире телеканала "Украина 24". "Деньги, полученные от эконалога, падают в центральный бюджет. Как они расходуются, на что? И вот за фразой "загрязнитель платит" скрывается наркотическая игла денег, на которую подсажен центральный бюджет. Жители таких городов, как Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь, становятся заложниками. А у промышленности катастрофически не хватает денег на модернизацию", - пояснил Магера.

По его словам, сотни миллионов гривен уходят непонятно в каком направлении, а Министерство экологии не предпринимает никаких шагов для того, чтобы снизить фискальное давление на промышленность. Более того: ведомство ставит палки в колеса отрасли, не продлевая технические нормативы по выбросам, и тем самым загоняет промышленность в еще больший кризис. "Минэкологии и его глава Роман Абрамовский держат паузу. Они говорят, что отвергают предложения по этим техническим нормативам, чтобы продлить срок их действия и дать возможность промышленности работать. Промышленность сейчас, по сути, становится заложником Абрамовского. У меня другого логического объяснения этим действиям, кроме мысли, что эта пауза делается для того, чтобы из промышленности "вымутить" какие-то полюбовные договоренности", - заявил Сергей Магера.

Напомним, ранее глава Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что из-за главы Минэкологии Романа Абрамовского украинская промышленность зависла в ожидании коллапса. И если ведомство не продлит срок действия Технических нормативов по вредным выбросам, который истек в конце прошлого года, страну ждет масштабный кризис и закрытие предприятий. В свою очередь международные организации призвали Украину реформировать подход к фискализации экологического налога, и позволить предприятиям использовать до 70% средств эконалога как инвестиции в природоохранные мероприятия. Американская торговая палата также призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на экологические инвестиции.

налоги (3258) экология (1614)
Топ комментарии
+1
Агга, аллігатори оффшорники точняк не можуть..
показать весь комментарий
13.01.2021 17:06 Ответить
+1
У нас идёт падение промышленного года с позапрошлого года. Ну давайте добьём уже ту промышленность, чего уж там. Или вы реально думаете, что это бьёт по олигархам?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Агга, аллігатори оффшорники точняк не можуть..
показать весь комментарий
13.01.2021 17:06 Ответить
вы о бизнесе наверное знаете слова "олигарх", "оффшоры" и конец, возможно стоит прочесть значения слов "налоги", "прибыль", "расходы", "кризис", "безработица", "банкрот"
показать весь комментарий
14.01.2021 14:25 Ответить
У нас идёт падение промышленного года с позапрошлого года. Ну давайте добьём уже ту промышленность, чего уж там. Или вы реально думаете, что это бьёт по олигархам?
показать весь комментарий
14.01.2021 15:48 Ответить
деньги есть. желания вкладывать их нету...
показать весь комментарий
13.01.2021 18:04 Ответить
Так если б еще хоть НДС снизили или вообще убрали, как обещали. Не дают же за счёт него даже среднему и малому бизнесу дышать нормально
показать весь комментарий
14.01.2021 14:44 Ответить
НДС не уберут. И даже если бы убрали, то ввели бы вместо него другой налог. С НДС просто беда в том, что там постоянно какими-то непонятки и затруднения с возвратом.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:07 Ответить
Да ну возвращают его. Но и дело в том, что Юлька обещала снизить до 15%, Зе тоже завал подобные обещания. Но все никак
показать весь комментарий
14.01.2021 17:55 Ответить
еще один "ходок"! милай! а пожить с месяц на "Червоной", на "Третьем участе"? не, не пробовал?? "бедный" "бедный" "Миттал Стил"(владелец "криворожстали")...и кто то поверит, что у английского индуса нет денег на экологию в городе??? они у нас рассуждали всегда примерно так - "шо? шо? очистные? а вы знаете сколько это стоит? мы лучше штрафы будем платить - нам так дешевле!"
показать весь комментарий
13.01.2021 22:49 Ответить
Так система штрафов устроена так, что эти деньги идут не в местные бюджеты, а в общий котёл
показать весь комментарий
14.01.2021 14:46 Ответить
Про очистные и штрафы лучше не начинать. Это у нас все привыкли чтоб делалось кем-то и на халяву. Во всем мире распространена практика взаимовыгоды. Даже в Гондурасе есть государственные программы, и только у нас государство само по себе и единственная его программа - это изьятие денег у всех субьектов.)))
показать весь комментарий
14.01.2021 18:29 Ответить
Миттала толерирyют потомy, шо он - иностранный инвестор
можно всопмнить историю с приездом в КР зели
все это закончилось пшиком, хоть изначально АМКР и рyгали пyблично
показать весь комментарий
14.01.2021 19:50 Ответить
если бы наша власть, брала пример с Британии, Италии других стран где помогают бизнесу, дают льготы, дают кредиты на модернизацию все было бы по-другому, а так они хотят лишь доить
показать весь комментарий
14.01.2021 14:24 Ответить
Экология стала разменной монетой. Политики поняли, что это крайне удачная тема для пиара, а бюджет у нас теперь наполняют всем чем только могут, и не только эконалогом. Потому да, будут доить промышленность пока смогут, не смотря на то, что во всём мире сейчас наоборот послабления.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:47 Ответить
Поблагодарите предыдущие правления, папередников, так сказать, которые отменили статью в законе о бюджете о запрете нецелевого использования бюджетных средств. Вот теперь и латают дыры на право и налево.
показать весь комментарий
14.01.2021 18:31 Ответить
 
 