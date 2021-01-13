Госбюджет держат "на игле" эконалога, а у предприятий нет денег на модернизацию, - нардеп

Государственный бюджет зависим от денег, которые платят предприятия в виде эконалога, а власть выставляет предприятиям требования по модернизации, которые они физически не могут выполнить.

Такая ситуация заводит отрасль в тупик, заявил народный депутат Украины Сергей Магера в эфире телеканала "Украина 24". "Деньги, полученные от эконалога, падают в центральный бюджет. Как они расходуются, на что? И вот за фразой "загрязнитель платит" скрывается наркотическая игла денег, на которую подсажен центральный бюджет. Жители таких городов, как Запорожье, Кривой Рог, Мариуполь, становятся заложниками. А у промышленности катастрофически не хватает денег на модернизацию", - пояснил Магера.

По его словам, сотни миллионов гривен уходят непонятно в каком направлении, а Министерство экологии не предпринимает никаких шагов для того, чтобы снизить фискальное давление на промышленность. Более того: ведомство ставит палки в колеса отрасли, не продлевая технические нормативы по выбросам, и тем самым загоняет промышленность в еще больший кризис. "Минэкологии и его глава Роман Абрамовский держат паузу. Они говорят, что отвергают предложения по этим техническим нормативам, чтобы продлить срок их действия и дать возможность промышленности работать. Промышленность сейчас, по сути, становится заложником Абрамовского. У меня другого логического объяснения этим действиям, кроме мысли, что эта пауза делается для того, чтобы из промышленности "вымутить" какие-то полюбовные договоренности", - заявил Сергей Магера.

Напомним, ранее глава Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что из-за главы Минэкологии Романа Абрамовского украинская промышленность зависла в ожидании коллапса. И если ведомство не продлит срок действия Технических нормативов по вредным выбросам, который истек в конце прошлого года, страну ждет масштабный кризис и закрытие предприятий. В свою очередь международные организации призвали Украину реформировать подход к фискализации экологического налога, и позволить предприятиям использовать до 70% средств эконалога как инвестиции в природоохранные мероприятия. Американская торговая палата также призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на экологические инвестиции.