В ОГП открыли уголовное производство против замкомандующего ЧФ РФ за подстрекательство украинских военных к госизмене

В ОГП открыли уголовное производство против замкомандующего ЧФ РФ за подстрекательство украинских военных к госизмене

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора в среду, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены. Угрожая применением военнослужащими Вооруженных сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта", - отмечают в ОГП.

Действия замкомандующего ЧФ РФ классифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция по которым предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Читайте также: Военнослужащий ВМС ВСУ получил обвинительный приговор за государственную измену, - военная контрразведка СБУ

+11
Мені одному це видається якимось сюром? Шість років минуло, і вони прокинулася...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:20 Ответить
+8
Да пусть хоть через сто лет! Главное, чтобы эти твари ответили за предательство. Сколько людей полягло из-за них. Сколько лишилось родного дома . Сколько бед на Украину и украинцев свалилось.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:27 Ответить
+4
Тут, как говорится, лучше поздно чем никогда. Но очень интересна реакция секты "святого Петра" на эту новость.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:24 Ответить
В первую очередь после перехода пятнадцати тысяч крымских украинских военных под командование министра нападения РФ Сергея Шойгу кадровики МО РФ сделали запись в личных делах предателей Украины: «Имеет склонность к измене Родине». Но это были только «цветочки». «Ягодки» появились немного поздней
«Штабные крысы» приготовили новый «подарочек» украинским клятвопреступникам. Теперь они не могут устроиться на работу и содержать свои семьи.
Начальник управления кадров Южного военного округа любезно разъяснил перебежчикам, что граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации.
Как говорят: «Приплыли!».
В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины написано:
«22. Военнослужащие имеют право применять специальные средства, средства физического воздействия и оружие лично или в составе подразделения.
Для отражения нападения на охраняемые объекты военнослужащими, а также для освобождения этих объектов в случае захвата.
При попытке насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой, если иными способами и средствами невозможно прекратить эту попытку».
Конец цитат.
В свете требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины возникают вопросы к украинским военнослужащим крымских гарнизонов:
почему часовые Вооруженных Сил Украины повсеместно нарушили требования Устава и не применили оружие для защиты личного состава и имущества, когда солдаты Вооруженных Сил РФ («зеленые человечки» без опознавательных знаков с бурятским разрезом глаз) обстреливали светошумовыми гранатами казармы с украинскими военнослужащими и пробивали «БТРами» бетонные заборы воинских частей?
Почему молчали стволы, когда российский спецназ захватывал на аэродромах самолеты, в автопарках военную технику, на складах оружие, боеприпасы и топливо, а украинских военных укладывали на асфальт лицом вниз, обыскивали, а потом строили взводами в колонны по три, выводили из расположения части и в наручниках грузили в кузова «Уралов»?
Как могло такое произойти, что более пятнадцати тысяч украинских военных в Крыму изменили Присяге, стали клятвопреступниками, присягнули на верность стране-агрессору, взяли в руки российское оружие и поехали на Донбасс убивать восемнадцатилетних «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт? Каким образом в штате украинских спецслужб (внешней разведке) в Крыму оказалось 87% предателей? Отчего блокированным россиянами украинским военным пищу и воду передавали через заборы местные крымские татары? Где были в это время русскоговорящие крымчане? А может быть Крым уже давно стал «НЕНАШ», а мы этого просто не замечали?
Захват Крыма российским спецназом «зелеными человечками».
Ролик снят российскими спецслужбами РФ.
Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=FXskMVfaFjY
показать весь комментарий
13.01.2021 18:21 Ответить
Теперь конечно в догонку смысла нет копать. Часто напоминал в коментах в 14-15гг что искать надо не в Крыму ответы для начала---а в Киеве. Базовая ошибка первая---дали автономию. А вот по второму очень интересно. Ну стояли же и много очевидно за решением что призывники на срочную службу в Крыму служат в Крыму! И тем более сверхсрочники и офицеры тоже были почти все крымчане. Мало того---в 1991г когда делил флот(ясно как) то предлагали офицерам выбирать как бы гражданство. Многие будучи местными по разным причинам пошли служить Украине---по сути будучи россиянами. И тем более советскими гражданами. Вот и аукнулось 25 лет спустя. Есть и другие причины. Но поезд ушёл. Нет смысла догонять. Всё надо начинать с ноля---долго но надёжно будет.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:57 Ответить
Ключевое словосочетание - "имеют право"! Такого в военных уставах вообще не должно быть! Если бы вместо "имеют право" было записано "обязаны" - тогда это был бы Устав! А так - это филькина грамотв, а не Устав!
показать весь комментарий
13.01.2021 20:05 Ответить
Фанатики з їх дурнею мене не цікавлять. Нічиї фанатики не цікавлять.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:20 Ответить
а реакции наверняка не будет никакой
показать весь комментарий
13.01.2021 23:15 Ответить
А що таке державна зрада в законодавстві вже визначено ?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:21 Ответить
Читайте уголовный кодекс
показать весь комментарий
14.01.2021 06:57 Ответить
А ФИО предателя скрыть УПК велел?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:00 Ответить
13.01.2021 18:06 Ответить
Аннексия украинского Крыма Московией, это проект спецслужб Кремля, который готовился более десяти лет. Чтобы отторгнуть Крым от Украины и превратить его в анклав (территория какого-либо государства или часть её, со всех сторон окружённая территорией другого государства), сотрудники спецслужб ФСБ и ГРУ РФ за много лет до аннексии переселились на постоянное место жительства в крымские города, где проводили тайные операции согласно разработанному плану «МОНОЛИТ».
При каденции Президента Виктора Януковича господин Путин ежегодно переселял на постоянное место жительства из России в украинский Севастополь около пяти тысяч военных отставников и членов их семей. По «договорняку» «Проффессора» с Кремлем приезжим отставникам сразу же выдавали украинские паспорта и квартиры в новостройках, активно построенные Лужковым.
Кураторы ФСБ при оккупации Крыма опирались также на местных коллаборантов, из числа военных российских отставников - пенсионеров, ранее проходивших службу во флоте и членов их семей. Они проживали в Севастополе в гарнизонных квартирах, хотя к армии уже не имели никакого отношения. К ним присоединились русскоговорящие переселенцы из Нечерноземья, помнящие вкус российских щей из квашеной капусты, сибирских пельменей и окрошки. «Понаехавшие» проживали в домах и квартирах депортированных татар. Были задействованы даже местные бомжи с ежевечерними выплатами налички российскими рублями в виде гонораров за участие в массовках.
ФСБ много лет осуществляла информационные и экономические диверсии, подкупала чиновников высокого ранга, коммунистов и крымских депутатов всех уровней.
На пороге третьего тысячелетия в украинские силовые структуры, внедрили российскую агентуру (кротов), чтобы в рядах ВСУ, СБУ, МВД находились законспирированные антипатриоты, антиукраинцы и космополиты, которые в нужный момент по сигналу из Кремля захватили бы Парламент, предприятия, воинские части, аэродромы, банки, винные подвалы «Массандры» и другую инфраструктуру.
Уже в 2007 году на украинской территории начались закладки оружия и боеприпасов, а первые задержания диверсионных групп ФСБ на территории Украины офицеры СБУ осуществили в 2008 году.
Как результат этой многолетней работы в Крыму неожиданно появились российские «зеленые человечки» обвешанные российским новейшим оружием, но без шевронов и знаков отличия.
Приблизительно пятнадцать тысяч украинских военных проходивших службу в Крыму соблазнились высокими окладами, изменили Присяге и стали клятвопреступниками. Перебежчики присягнули на верность стране-агрессору, взяли в руки российское оружие и поехали на Донбасс убивать восемнадцатилетних «киборгов», 242 суток защищавших Донецкий аэропорт от оккупантов «Русского мира».
Фамилии предателей занесены в базу данных СБУ и они никогда не смогут посетить могилы своих родителей в Украине или получить биометрический паспорт в Херсоне.
Россия аннексировала украинский Крым ценой невероятного напряжения ресурсов.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:22 Ответить
Это перспективно?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:33 Ответить
а в огп не хочуть порушити справу проти головнокомандувача вс та вмс рф за все вищевказане та за багато іншого? чи зе-лупа не дає?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:41 Ответить
Тормозная жидкость заработала или шо?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:19 Ответить
наоборот, тормозную жидкость шестилетней давности похоже слили
показать весь комментарий
13.01.2021 23:18 Ответить
 
 