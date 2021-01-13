В ОГП открыли уголовное производство против замкомандующего ЧФ РФ за подстрекательство украинских военных к госизмене
Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора в среду, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены. Угрожая применением военнослужащими Вооруженных сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта", - отмечают в ОГП.
Действия замкомандующего ЧФ РФ классифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция по которым предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
«Штабные крысы» приготовили новый «подарочек» украинским клятвопреступникам. Теперь они не могут устроиться на работу и содержать свои семьи.
Начальник управления кадров Южного военного округа любезно разъяснил перебежчикам, что граждане Российской Федерации, имеющие военный билет иностранного государства (в частности Украины), в котором надлежащим образом не оформлено установленным порядком увольнение с военной службы, считаются военнослужащими иностранного государства и не подлежат постановке на воинский учет в военных комиссариатах Российской Федерации.
Как говорят: «Приплыли!».
В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины написано:
«22. Военнослужащие имеют право применять специальные средства, средства физического воздействия и оружие лично или в составе подразделения.
Для отражения нападения на охраняемые объекты военнослужащими, а также для освобождения этих объектов в случае захвата.
При попытке насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой, если иными способами и средствами невозможно прекратить эту попытку».
Конец цитат.
В свете требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины возникают вопросы к украинским военнослужащим крымских гарнизонов:
почему часовые Вооруженных Сил Украины повсеместно нарушили требования Устава и не применили оружие для защиты личного состава и имущества, когда солдаты Вооруженных Сил РФ («зеленые человечки» без опознавательных знаков с бурятским разрезом глаз) обстреливали светошумовыми гранатами казармы с украинскими военнослужащими и пробивали «БТРами» бетонные заборы воинских частей?
Почему молчали стволы, когда российский спецназ захватывал на аэродромах самолеты, в автопарках военную технику, на складах оружие, боеприпасы и топливо, а украинских военных укладывали на асфальт лицом вниз, обыскивали, а потом строили взводами в колонны по три, выводили из расположения части и в наручниках грузили в кузова «Уралов»?
Как могло такое произойти, что более пятнадцати тысяч украинских военных в Крыму изменили Присяге, стали клятвопреступниками, присягнули на верность стране-агрессору, взяли в руки российское оружие и поехали на Донбасс убивать восемнадцатилетних «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт? Каким образом в штате украинских спецслужб (внешней разведке) в Крыму оказалось 87% предателей? Отчего блокированным россиянами украинским военным пищу и воду передавали через заборы местные крымские татары? Где были в это время русскоговорящие крымчане? А может быть Крым уже давно стал «НЕНАШ», а мы этого просто не замечали?
Захват Крыма российским спецназом «зелеными человечками».
Ролик снят российскими спецслужбами РФ.
Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=FXskMVfaFjY
https://www.facebook.com/profile.php?id=1577427649&comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxODc1NTc2MzY2NDY4NF8xMDIxODc1NTg0Nzk0Njc5MQ%3D%3D&__cft__%5b0%5d=AZXAqthuXQWcQvP0v1jr7HVGJMzXFBRaQXupjnaZkiEaZzAxjFLsBQg1amVWuQST_8aty0LjRLFNwz-o5t-tS3SjTfWxsjGn-Txk8h3JUgAfvwBxQ6a8KmlqnYtVtsSYHHY&__tn__=R%5d-R Петро Процик :
"Не зрадили свою країну з тих 13468 солдатів і офіцерів Збройних сил, хто перебував в Криму, тільки 3990 (29,6%), з 10936 працівників МВС - тільки 88 осіб (0,8%!), з 1870 прикордонників в Україну повернулося лише 519 (27,7%), з 2240 працівників СБУ - лише 242 (10,8%), з 527 офіцерів і прапорщиків Управління держохорони не зрадило Україну - 20 осіб (3,8%)!"
При каденции Президента Виктора Януковича господин Путин ежегодно переселял на постоянное место жительства из России в украинский Севастополь около пяти тысяч военных отставников и членов их семей. По «договорняку» «Проффессора» с Кремлем приезжим отставникам сразу же выдавали украинские паспорта и квартиры в новостройках, активно построенные Лужковым.
Кураторы ФСБ при оккупации Крыма опирались также на местных коллаборантов, из числа военных российских отставников - пенсионеров, ранее проходивших службу во флоте и членов их семей. Они проживали в Севастополе в гарнизонных квартирах, хотя к армии уже не имели никакого отношения. К ним присоединились русскоговорящие переселенцы из Нечерноземья, помнящие вкус российских щей из квашеной капусты, сибирских пельменей и окрошки. «Понаехавшие» проживали в домах и квартирах депортированных татар. Были задействованы даже местные бомжи с ежевечерними выплатами налички российскими рублями в виде гонораров за участие в массовках.
ФСБ много лет осуществляла информационные и экономические диверсии, подкупала чиновников высокого ранга, коммунистов и крымских депутатов всех уровней.
На пороге третьего тысячелетия в украинские силовые структуры, внедрили российскую агентуру (кротов), чтобы в рядах ВСУ, СБУ, МВД находились законспирированные антипатриоты, антиукраинцы и космополиты, которые в нужный момент по сигналу из Кремля захватили бы Парламент, предприятия, воинские части, аэродромы, банки, винные подвалы «Массандры» и другую инфраструктуру.
Уже в 2007 году на украинской территории начались закладки оружия и боеприпасов, а первые задержания диверсионных групп ФСБ на территории Украины офицеры СБУ осуществили в 2008 году.
Как результат этой многолетней работы в Крыму неожиданно появились российские «зеленые человечки» обвешанные российским новейшим оружием, но без шевронов и знаков отличия.
Приблизительно пятнадцать тысяч украинских военных проходивших службу в Крыму соблазнились высокими окладами, изменили Присяге и стали клятвопреступниками. Перебежчики присягнули на верность стране-агрессору, взяли в руки российское оружие и поехали на Донбасс убивать восемнадцатилетних «киборгов», 242 суток защищавших Донецкий аэропорт от оккупантов «Русского мира».
Фамилии предателей занесены в базу данных СБУ и они никогда не смогут посетить могилы своих родителей в Украине или получить биометрический паспорт в Херсоне.
Россия аннексировала украинский Крым ценой невероятного напряжения ресурсов.