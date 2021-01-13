В ОГП открыли уголовное производство против замкомандующего ЧФ РФ за подстрекательство украинских военных к госизмене

Прокуроры Офиса генерального прокурора Украины начали уголовное производство в отношении заместителя командующего Черноморским флотом Военно-морского флота Вооруженных сил РФ по факту подстрекательства к совершению государственной измены.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора в среду, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены. Угрожая применением военнослужащими Вооруженных сил страны-оккупанта физического насилия и оружия, он заставлял несколько десятков украинских военнослужащих перейти на сторону врага в период вооруженного конфликта", - отмечают в ОГП.

Действия замкомандующего ЧФ РФ классифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, максимальная санкция по которым предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Читайте также: Военнослужащий ВМС ВСУ получил обвинительный приговор за государственную измену, - военная контрразведка СБУ