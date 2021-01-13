РУС
В здании аэропорта готовится шоу с инсценировкой вручения мне подозрения, - Тупицкий

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что 13 января по прилете в Украину в аэропорту ему должны вручить уведомление о подозрении.

Соответствующая информация обнародована на сайте Конституционного суда Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что ему из достоверных источников со ссылкой на Офис Президента стало известно, что вечером 13 января, после возвращения с семьей в Киев, в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения ", - говорится в сообщении.

По мнению Тупицкого, таким образом его в очередной раз пытаются дискредитировать как судью и председателя КС.

Он считает, что целью вручения подозрения является дестабилизация и блокирование работы КС по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела о рынке земли. В своем заявлении Тупицкий отмечает, что в соответствии с требованиями УПК ему подозрение не вручено, поскольку "порядок вручения уведомления о подозрении должен произойти в пределах надлежащей правовой процедуры".

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основания и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

Автор: 

КС (2252) Тупицкий Александр (234)
Топ комментарии
+66
Зассал,вороватый кабанчик?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:18 Ответить
+59
Это не шоу Тупицкий, это полная деградация нашей "судебной" системы и попытки её реформировать. Без этого нам никакой Европы не светит
показать весь комментарий
13.01.2021 17:18 Ответить
+29
это тот черт что у арабов на солнышке грелся за сотни тысяч гривен ?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
Треба явки міняти, паролі, паспорта, та в жіноче убратись. Тоді не вручать.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:34 Ответить
блин, даже если и предположить, что ты кристально чистый патриот, высокоморальный антикоррупционер..но в разгар скандала государственного масштаба, в котором ты главное действующее лицо, ехать демонстративно в Дубаи и безбожно сорить баблом...мразь...такое не может занимать столь высокий пост
показать весь комментарий
13.01.2021 19:43 Ответить
тупицкий-жирное, зажравшееся чьмо.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:43 Ответить
Давно пора, морда нахабна нагадує насірова
показать весь комментарий
13.01.2021 20:03 Ответить
Один генетический код.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:36 Ответить
Донецкая морда, хорошего мало.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:37 Ответить
чого ця морда суддівська так хвилюється,така "підозра" тільки говорить про те,що потрібно поділитись і зайняти крісло в іншому кабінеті.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:09 Ответить
Вот такие негодяи разрушают Украину и добробут людей. Посмотрим отправят ли его в СИЗО как он заслужил?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:14 Ответить
Попарил качанчик в Дубае, теперь бздит возвращаться.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:35 Ответить
У Насирова есть волшебное одеяло. Творит чудеса
показать весь комментарий
13.01.2021 20:36 Ответить
Кнур что-то подозревает...
показать весь комментарий
13.01.2021 20:36 Ответить
Пускай наше ПВО покажет класс.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:38 Ответить
Так в чем дело, Саша - не езжай в Украину, ****** сразу на расею. Или не успел за коммуналку заплатить, совесть мучает ?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:52 Ответить
Гнида Он виноват , что Украина нищая страна , не выполнял свои функциональные обязанности
показать весь комментарий
13.01.2021 22:02 Ответить
Назойливые ежедневные репортажи о Тупицком в Дубаи совершенно случайно совпали с появлением в сети фото отдыха, простите, работой не покладая лыж Зеленского в Буковеле. Я за шоу с вручением подозрения и одеванием наручников на обоих!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:28 Ответить
На зарплату отдыхал. После трудов праведных.

Всю жизнь на отдых копил. Копейку к копейке.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:29 Ответить
тупицкий, вот мне что то непонятно ты что Бог недоторканый? это шо получается что если ты даже убьешь кого то то тебя и привлечь нельзя? слушай я вот месяца два о тыоем КС ничего не слышал и ничего не видел, и ничего не случилось . планета продолжала вращатся а украинцы жить. это говорит о том что ваша контора бесполезный пожиратель народных денег? хорошо вы поцы пристроились......
показать весь комментарий
13.01.2021 23:20 Ответить
Чому ж шоу, ти ж на це, все закривав свої бельми?А як тебе ,то шоу?У нас самий справедливий суд...то самоспались,паразитируюча особь!
показать весь комментарий
14.01.2021 02:43 Ответить
Боже, які вони всі кінчені....як бЄрія перед розстрілом:нікчеми жалюгідні....хіба в цьому все життя-знаючи,що ти є ницість в мантії????
показать весь комментарий
14.01.2021 02:48 Ответить
от безнаказанности совсем ополоумел.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:04 Ответить
