В здании аэропорта готовится шоу с инсценировкой вручения мне подозрения, - Тупицкий

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что 13 января по прилете в Украину в аэропорту ему должны вручить уведомление о подозрении.

"Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что ему из достоверных источников со ссылкой на Офис Президента стало известно, что вечером 13 января, после возвращения с семьей в Киев, в здании аэропорта при участии отдельных СМИ и общественных активистов планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения ", - говорится в сообщении.

По мнению Тупицкого, таким образом его в очередной раз пытаются дискредитировать как судью и председателя КС.

Он считает, что целью вручения подозрения является дестабилизация и блокирование работы КС по рассмотрению общественно значимых дел, в частности дела о рынке земли. В своем заявлении Тупицкий отмечает, что в соответствии с требованиями УПК ему подозрение не вручено, поскольку "порядок вручения уведомления о подозрении должен произойти в пределах надлежащей правовой процедуры".

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основания и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

6 января стало известно, что глава КС Александр Тупицкий отдыхает на королевской вилле в Дубае. Медиа выяснили, что суточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah - 300 тысяч гривен. 12 января пресс-служба Суда сообщила, что отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму.

