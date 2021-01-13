С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 13 января, во всех районах ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Про "тишину" нужно сообщать, чтобы оправдать частые случки Ермака с Козаком?
Сегодняшнее сообщение.
https://twitter.com/Norushkin
@Norushkin
Прям сейчас с 16:00 кв.вр примерно.
Гремит в районе Ермиловского ствола.
Это палят в сторону мирных территорий Украины.
Загадка автору фразы "Кто-то мира не хочет"! И кто же это "мира не хочет"? Вот кто? Ась?
Это дает возможность сволочи двигаться еще дальше.