С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 13 января, во всех районах ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

