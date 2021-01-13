РУС
С начала суток вдоль всей линии разграничения на Донбассе наблюдалась тишина, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 13 января, во всех районах ответственности частей и подразделений Объединенных сил наблюдалась тишина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ага. Ждите через пару часов одичалые понапиваются и начнется
13.01.2021 17:32 Ответить
https://twitter.com/Norushkin
Про "тишину" нужно сообщать, чтобы оправдать частые случки Ермака с Козаком?

Сегодняшнее сообщение.
https://twitter.com/Norushkin
@Norushkin
Прям сейчас с 16:00 кв.вр примерно.
Гремит в районе Ермиловского ствола.
Это палят в сторону мирных территорий Украины.
Загадка автору фразы "Кто-то мира не хочет"! И кто же это "мира не хочет"? Вот кто? Ась?
13.01.2021 17:34 Ответить
А поранений звідки взявся ?
13.01.2021 17:34 Ответить
Ща из рф гумконвой с БК подойдет и начнут.
13.01.2021 17:39 Ответить
А почему "наблюдалась тишина", если вчера расиянцы убили нашего воина? Приказ "не стрелять, а то штраф" таран таки издал, но самое противное, что общество его проглотило, как и ранее, например, возмутительные вторые квитанции "за доставку" по газу, воде, электричеству, как измену зельца, всех этих кучм, кравчуков, сивох, фокиных, венедиктовых, ермаков и т.д.
Это дает возможность сволочи двигаться еще дальше.
13.01.2021 17:51 Ответить
Правда, перед этим одного убили, одного ранили. Но в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
13.01.2021 18:56 Ответить
И фуй? Значит ни одного касапского окупанта не убили за ети сутки, день прошол зря.
