РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости
1 408 30

Альтернативы продолжению медреформы нет, но она должна учитывать вызовы пандемии, - замглавы ОП Соколовская

Альтернативы продолжению медреформы нет, но она должна учитывать вызовы пандемии, - замглавы ОП Соколовская

Медицинская реформа должна быть продолжена с учетом вызовов, которые создает пандемия коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила замглавы ОП Юлия Соколовская.

По ее словам, смысл медреформы в том, чтобы в центре всей медицинской системы были интересы пациента, а искусственное противопоставление интересов пациента и врача следует оставить в прошлом.

"У Украины единственный путь - продолжать медицинскую реформу, поскольку только так можно обеспечить действительно качественное оказание медицинских услуг… Невозможно удовлетворить интересы пациента, не уважая интересы врача и медицинского персонала, и наоборот. Система должна функционировать сбалансировано", - отметила Соколовская.

Также читайте: Денисова обратилась в КС с представлением о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

Соколовская обратила внимание, что внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине совпало с эпидемией коронавирусной инфекции, что не позволило полностью реализовать принцип "деньги ходят за пациентом", а также в определенной степени показало необходимость пересмотра количества медицинского персонала, особенно вспомогательного.

"Во время реформы недостаточно внимания было уделено вопросам общественного здоровья, противоэпидемическим мерам и системе предотвращения и борьбы с инфекционными заболеваниями. Все эти факторы нужно исправлять и совершенствовать вместе с необходимостью реагировать на пандемию", - добавила замглавы ОП.

В связи с этим была сформулирована как цель для государства необходимость выйти за три года на показатель бюджетных расходов на медицину не менее 5% ВВП. Соколовская отметила, что сделать сразу прыжок с 3% до 5% очень сложно, среди прочего, из-за коронакризиса, но уже в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено более 4% ВВП на медицину.

Замруководителя Офиса президента также подчеркнула, что важным аспектом реформы должно быть также создание стимулов для того, чтобы украинские врачи и медицинский персонал не покидали страну ради работы за рубежом.

Также читайте: Зеленский: Медреформа Супрун не состоялась, принцип "деньги ходят за пациентом" не реализован

Автор: 

Офис Президента (1828) Соколовская Юлия (33) медреформа (122)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Не показуй дурню недороблену роботу (с). Реформа має сенс коли проведена повністю, а її зебіли зупинили. Ви пробували їздити на велосипеді без сідла? Отож.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:43 Ответить
+7
Єдине що зробили зелені в медичній реформі - це осідлали потоки у фармацевтичній галузі - аля Богатирьова.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:47 Ответить
+2
вчера забирал соседку из больницы.после инсульта.

от реанимации она в восторге-все вокруг бегали,капельницы делали,лекарства все в наличии,бесплатные.когда переводили в общую палату спросила,что должна.сказали ничего.это реформированная экстренная медицина.

перевели в общей палате-небо и земля.лекарства покупаешь сама,если не можешь-сестричка сбегает за определенную плату.лежать не больше трех дней,реабилитировался или нет-твои проблемы-на выход.нереформированная общая медицина.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще не встречал человека ,кроме интернет троллей который бы сказал что после реформ стало лучше а врачи вообще в тихим шоке.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:38 Ответить
Не показуй дурню недороблену роботу (с). Реформа має сенс коли проведена повністю, а її зебіли зупинили. Ви пробували їздити на велосипеді без сідла? Отож.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:43 Ответить
Зато кумам врач-реформатор при ковиде не прописал кроворазжижающие препараты и они очень тяжело вышли из болезни всей семьей,хорошо что узнал и отправил их по лекарства тогда и отпустило..
показать весь комментарий
13.01.2021 18:27 Ответить
кто такой врач-реформатор? ты же сам пишешь-"а врачи вообще в тихим шоке".это они шоле реформаторы?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:36 Ответить
вчера забирал соседку из больницы.после инсульта.

от реанимации она в восторге-все вокруг бегали,капельницы делали,лекарства все в наличии,бесплатные.когда переводили в общую палату спросила,что должна.сказали ничего.это реформированная экстренная медицина.

перевели в общей палате-небо и земля.лекарства покупаешь сама,если не можешь-сестричка сбегает за определенную плату.лежать не больше трех дней,реабилитировался или нет-твои проблемы-на выход.нереформированная общая медицина.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:50 Ответить
Здравствуйте. Я этот человек.
Правда было лучше сначала. Сейчас все откатилось "в зад".
показать весь комментарий
13.01.2021 18:30 Ответить
какая реформа, вы о чем? О зарплатах мошенников и коммерсантов?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:43 Ответить
Ты кто такая, Соколовская? Ты можешь как Мендель двумя твитами курс валюты стабилизировать? А ковидный фонд распилить на строительстве дорог? НЕТ? Чё лезешь, несмышленая?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:43 Ответить
Та какая медреформа овца ,такую медреформу доктор Менгеле в Освенциме и Бухенвальде проводил ...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:45 Ответить
да ладно...расскажит про медреформу в гулаге.или про лечение голодом в совке.
а то наслушались совковых прмказок-мол там все плохо,а в совке хорошо.
лучше вспомни куда в один день из совка подевались все инвалиды войны-безрукие,безногие,слепые...
показать весь комментарий
13.01.2021 17:52 Ответить
Та какие там все инвалиды ,ты то на месте и никуда не делся ,а вот что такое ПРМКАЗОК это непонятно.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:03 Ответить
так шо нащот остального-медицина в гулаге и голодомор?
стрелочник конечно нужная профессия-но на жд,а не здесь.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:38 Ответить
Насчёт гулага и голодомора ничего сказать не могу ,по независящим от меня причинам не застал а вот про советскую медицину могу сказать только хорошо ,по сравнению с сегодняшней это ну просто даже не золотая а бриллиантовая была медицина .
показать весь комментарий
13.01.2021 18:44 Ответить
и куда все делось?(если конечно было)

Середня очікувана тривалість життя,
чол 1991-64,62 2016-66,73
жін 1991-74,21 2016-76,46

Смертність

1991-669.9 тис
2016-583.6 тис

Смертність у малюків до одного року

1991-8831
2016-2955
показать весь комментарий
13.01.2021 19:05 Ответить
Ну куда всё делось надо спрашивать у ребят 30 лет бомбящих Украину .
показать весь комментарий
13.01.2021 19:54 Ответить
не йорзай
показать весь комментарий
13.01.2021 19:55 Ответить
Просто я всё видел своими глазами и могу сравнивать ,в школе гоняли на медосмотры и каждую четверть приходил стоматолог и ставил пломбы ,при чём совершенно бесплатно ,лет в 12 я прихватил желтуху и меня 21 лечили в больничке ,делая штук по пять уколов в день и давая горсть таблеток тоже совершенно бесплатно и прекрасно вылечили , в техникуме тоже на обязательном медосмотре у меня нашли папиллому ,которую успешно удалили буквально в тот же день в онкологии и тоже совершенно бесплатно ,ну а про медицину сегодняшнюю в Украине я пожалуй ничего писать не стану ,бо могут женщины и дети прочитать ...
показать весь комментарий
13.01.2021 20:05 Ответить
"Альтернативы продолжению медреформы нет, но она должна учитывать вызовы пандемии, - замглавы ОП Соколовская" - после реформы становится лучше, для этого и делается реформа, а если после реформы становится хуже чем было, то это не медреформа, а геноцид.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:45 Ответить
Отвезите лечиться на скорой помощи эту реформаторшу за 30 км в районную больницу!
показать весь комментарий
13.01.2021 17:47 Ответить
Реформаторша уже два года не у дел. Чувак, проснись, зе-лица давно рулят в стране
показать весь комментарий
13.01.2021 18:03 Ответить
Ты хочешь сказать, что Соколовская против реформ Супрун?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:08 Ответить
Єдине що зробили зелені в медичній реформі - це осідлали потоки у фармацевтичній галузі - аля Богатирьова.
показать весь комментарий
13.01.2021 17:47 Ответить
Если в автобусе встретишь туберкулезника или психа знай, это только начало реформы!
показать весь комментарий
13.01.2021 17:55 Ответить
А чого це буббочка віщакв, що медреформа була нездалою? А чого це криска поправляє його "реформа хароша"? Хто їх надоумив?
показать весь комментарий
13.01.2021 17:54 Ответить
Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать" .. Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз ..

Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки. (с)
показать весь комментарий
13.01.2021 18:21 Ответить
Нема альтернативи? Та ви уроди вже похерили реформу на 100%. Що ви блеєте? На кого розрахована ця брехня? Ви знищуєте майбутнє української медицини під слова про "нема альтернативи". Ви не захистили, а фактично зганьбили Уляну Супрун. Ви звільнили усіх до одного з команди яка підтримувала реформу. Українська медицина пробиває дно. Кваліфікація лікарів не витримує критики. Результати екзамену "крок" провальні. Та й той відмінили щоб тупість не показувати. І навіть такі лікарі звільняються і виїжджають. А в них "нема альтернативи". Ну, ну.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:44 Ответить
Остались только доктора - животворящие , бессменные часовые вечного Карантина.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:25 Ответить
 
 