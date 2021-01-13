Альтернативы продолжению медреформы нет, но она должна учитывать вызовы пандемии, - замглавы ОП Соколовская
Медицинская реформа должна быть продолжена с учетом вызовов, которые создает пандемия коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила замглавы ОП Юлия Соколовская.
По ее словам, смысл медреформы в том, чтобы в центре всей медицинской системы были интересы пациента, а искусственное противопоставление интересов пациента и врача следует оставить в прошлом.
"У Украины единственный путь - продолжать медицинскую реформу, поскольку только так можно обеспечить действительно качественное оказание медицинских услуг… Невозможно удовлетворить интересы пациента, не уважая интересы врача и медицинского персонала, и наоборот. Система должна функционировать сбалансировано", - отметила Соколовская.
Соколовская обратила внимание, что внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине совпало с эпидемией коронавирусной инфекции, что не позволило полностью реализовать принцип "деньги ходят за пациентом", а также в определенной степени показало необходимость пересмотра количества медицинского персонала, особенно вспомогательного.
"Во время реформы недостаточно внимания было уделено вопросам общественного здоровья, противоэпидемическим мерам и системе предотвращения и борьбы с инфекционными заболеваниями. Все эти факторы нужно исправлять и совершенствовать вместе с необходимостью реагировать на пандемию", - добавила замглавы ОП.
В связи с этим была сформулирована как цель для государства необходимость выйти за три года на показатель бюджетных расходов на медицину не менее 5% ВВП. Соколовская отметила, что сделать сразу прыжок с 3% до 5% очень сложно, среди прочего, из-за коронакризиса, но уже в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено более 4% ВВП на медицину.
Замруководителя Офиса президента также подчеркнула, что важным аспектом реформы должно быть также создание стимулов для того, чтобы украинские врачи и медицинский персонал не покидали страну ради работы за рубежом.
от реанимации она в восторге-все вокруг бегали,капельницы делали,лекарства все в наличии,бесплатные.когда переводили в общую палату спросила,что должна.сказали ничего.это реформированная экстренная медицина.
перевели в общей палате-небо и земля.лекарства покупаешь сама,если не можешь-сестричка сбегает за определенную плату.лежать не больше трех дней,реабилитировался или нет-твои проблемы-на выход.нереформированная общая медицина.
Правда было лучше сначала. Сейчас все откатилось "в зад".
а то наслушались совковых прмказок-мол там все плохо,а в совке хорошо.
лучше вспомни куда в один день из совка подевались все инвалиды войны-безрукие,безногие,слепые...
стрелочник конечно нужная профессия-но на жд,а не здесь.
Середня очікувана тривалість життя,
чол 1991-64,62 2016-66,73
жін 1991-74,21 2016-76,46
Смертність
1991-669.9 тис
2016-583.6 тис
Смертність у малюків до одного року
1991-8831
2016-2955
Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки. (с)