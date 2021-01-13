Альтернативы продолжению медреформы нет, но она должна учитывать вызовы пандемии, - замглавы ОП Соколовская

Медицинская реформа должна быть продолжена с учетом вызовов, которые создает пандемия коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила замглавы ОП Юлия Соколовская.

По ее словам, смысл медреформы в том, чтобы в центре всей медицинской системы были интересы пациента, а искусственное противопоставление интересов пациента и врача следует оставить в прошлом.

"У Украины единственный путь - продолжать медицинскую реформу, поскольку только так можно обеспечить действительно качественное оказание медицинских услуг… Невозможно удовлетворить интересы пациента, не уважая интересы врача и медицинского персонала, и наоборот. Система должна функционировать сбалансировано", - отметила Соколовская.

Соколовская обратила внимание, что внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине совпало с эпидемией коронавирусной инфекции, что не позволило полностью реализовать принцип "деньги ходят за пациентом", а также в определенной степени показало необходимость пересмотра количества медицинского персонала, особенно вспомогательного.

"Во время реформы недостаточно внимания было уделено вопросам общественного здоровья, противоэпидемическим мерам и системе предотвращения и борьбы с инфекционными заболеваниями. Все эти факторы нужно исправлять и совершенствовать вместе с необходимостью реагировать на пандемию", - добавила замглавы ОП.

В связи с этим была сформулирована как цель для государства необходимость выйти за три года на показатель бюджетных расходов на медицину не менее 5% ВВП. Соколовская отметила, что сделать сразу прыжок с 3% до 5% очень сложно, среди прочего, из-за коронакризиса, но уже в 2021 году в государственном бюджете предусмотрено более 4% ВВП на медицину.

Замруководителя Офиса президента также подчеркнула, что важным аспектом реформы должно быть также создание стимулов для того, чтобы украинские врачи и медицинский персонал не покидали страну ради работы за рубежом.

