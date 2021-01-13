26 января Рада планирует заслушать Шмыгаля по вопросу тарифов, - нардеп "Голоса" Железняк

Во время пленарного заседания парламента 26 января нардепы планируют заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Первый пленарный день (26 января) нового года начнётся с заслушивания премьера по вопросу тарифов", - говорится в сообщении.

Также Железняк рассказал, что спикер Рады Дмитрий Разумков собирал глав фракций и групп по вопросам тарифов.

"Из гостей: Премьер, и.о. Министра энергетики, Глава Нафтогаза. Говорят, приглашали главу НКРЭКУ, но он не пришел.



Детальная повестка:

1) цена на газ;

2) цена на распределение газа;

3) цена на электроэнергию.



Премьер проинформировал про решение госрегулирования цен (price-cаp) на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней). Вроде как даже надеются на поддержку МВФ в данном вопросе. Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится", - отметил нардеп.

