26 января Рада планирует заслушать Шмыгаля по вопросу тарифов, - нардеп "Голоса" Железняк

Во время пленарного заседания парламента 26 января нардепы планируют заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов

Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Первый пленарный день (26 января) нового года начнётся с заслушивания премьера по вопросу тарифов", - говорится в сообщении.

Также Железняк рассказал, что спикер Рады Дмитрий Разумков собирал глав фракций и групп по вопросам тарифов.

"Из гостей: Премьер, и.о. Министра энергетики, Глава Нафтогаза. Говорят, приглашали главу НКРЭКУ, но он не пришел.

Детальная повестка:
1) цена на газ;
2) цена на распределение газа;
3) цена на электроэнергию.

Премьер проинформировал про решение госрегулирования цен (price-cаp) на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней). Вроде как даже надеются на поддержку МВФ в данном вопросе. Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится", - отметил нардеп.

Топ комментарии
+6
Та нафіга так швидко, може і до 1 травня почекати, емоції стихнуть потроху. Зєлень ше в Емірати поїде відпочити. Не турбуйтесь, слуги. Вам все одно ж.. па!
13.01.2021 17:52 Ответить
+5
Результат прогнозируем: после того как подняли на сотню, снизят на копейку и будут рассказывать, какие они молодцы.
И самое смешное, пришибленные избиратели слуг-уродов им поверят.
13.01.2021 17:52 Ответить
+4
Пацани, ну це, п-ц, самі створили проблему, а тепер почали створювати видимість її вирішення. Ну, блін, збіговисько клоунів. Вони знущаються з людей
13.01.2021 18:06 Ответить
а Шмигаль "доживе" до 26-го?
13.01.2021 17:50 Ответить
Та нафіга так швидко, може і до 1 травня почекати, емоції стихнуть потроху. Зєлень ше в Емірати поїде відпочити. Не турбуйтесь, слуги. Вам все одно ж.. па!
13.01.2021 17:52 Ответить
Быстро? Быстро это ещё вчера! У людей практически изымают все деньги. Людям жить не на что уже сегодня! Пришли платежки! Это верх наглости! Их можно в оон вместе с пенсиями предъявлять. И в международный суд. Геноцид украинского народа - это так называется.
13.01.2021 19:22 Ответить
Результат прогнозируем: после того как подняли на сотню, снизят на копейку и будут рассказывать, какие они молодцы.
И самое смешное, пришибленные избиратели слуг-уродов им поверят.
13.01.2021 17:52 Ответить
То тепер так називається?
13.01.2021 17:52 Ответить
13.01.2021 17:54 Ответить
Франківці, 16.01.2021 біля ОДА в 12.00.
13.01.2021 17:54 Ответить
так оп уже сказало что снизят на 30%
13.01.2021 17:55 Ответить
Ага, з 5.4грн до 9.9, а знизять до 7? Піди кобилі в тріщину, Зєля.
13.01.2021 18:00 Ответить
А чего его служать? Дать пинка под зад - пусть летит. Пришел в это кресло ноунеймом, таким же и уйдет.
13.01.2021 17:59 Ответить
Пацани, ну це, п-ц, самі створили проблему, а тепер почали створювати видимість її вирішення. Ну, блін, збіговисько клоунів. Вони знущаються з людей
13.01.2021 18:06 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b0%d0%bb%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2.html#more-122713

Алчный Зеленский все не может остановиться в желании грабить нищий народ - политолог 13 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b0%d0%bb%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2.html#comments Комментарии: 2

Давай, Вовка, жги еще! Янукович может напомнить, что происходит дальше…
А алчный Зеленский все не может остановиться в своём желании грабить нищий народ.

Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин «заморозит» до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт «Нефтегаз».
То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил.
А потом «снизили» цену до 7 грн. И в итоге «Нефтегаз» и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи.
Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн.
Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!

Похоже, Голобородько, прячущийся на Банковой, так испугался тарифных протестов простых людей, что даже дорожка (и не только беговая) уже не помогает.

Поэтому пианист дал команду «ручному» Шмыгалю обратиться в СБУ, чтобы те начали уголовное давление на протестующих людей.
Давай, Вовка, жги еще! Янукович может напомнить, что происходит дальше…
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81.html Терпение украинцев на пределе: Зеленского скоро снесут
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.html В Украине может начаться «тарифный Майдан» против Зеленского

Я же правильно понимаю, что зелёный шут собирается продлить карантин, чтобы запретить протесты людей против тарифного геноцида?

Я говорил и буду говорить: все, что делает со страной и людьми Зеленский, - это наказание людей за тупость на выборах 2019 года.
За свой выбор всегда надо платить…
13.01.2021 18:09 Ответить
"Янукович может напомнить, что происходит дальше…"
Так все помнят. Наличку в камазы и отдыхать.
Или кого-то повесили за преступления?
Продолжайте мечтать.......
13.01.2021 18:28 Ответить
Охлос побузить та і буде платить!
13.01.2021 18:35 Ответить
Нечем...
13.01.2021 19:23 Ответить
Так скажіть людям нікому за січень не платити,чекати доповідь чмінгеля,а не то на вила.
13.01.2021 19:06 Ответить
 
 