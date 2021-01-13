26 января Рада планирует заслушать Шмыгаля по вопросу тарифов, - нардеп "Голоса" Железняк
Во время пленарного заседания парламента 26 января нардепы планируют заслушать премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу тарифов
Об этом в Telegram сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Первый пленарный день (26 января) нового года начнётся с заслушивания премьера по вопросу тарифов", - говорится в сообщении.
Также Железняк рассказал, что спикер Рады Дмитрий Разумков собирал глав фракций и групп по вопросам тарифов.
"Из гостей: Премьер, и.о. Министра энергетики, Глава Нафтогаза. Говорят, приглашали главу НКРЭКУ, но он не пришел.
Детальная повестка:
1) цена на газ;
2) цена на распределение газа;
3) цена на электроэнергию.
Премьер проинформировал про решение госрегулирования цен (price-cаp) на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона до 120 дней). Вроде как даже надеются на поддержку МВФ в данном вопросе. Будет Витренко вести сегодня переговоры. Посмотрим, чем закончится", - отметил нардеп.
И самое смешное, пришибленные избиратели слуг-уродов им поверят.
То тепер так називається?
Давай, Вовка, жги еще! Янукович может напомнить, что происходит дальше…
А алчный Зеленский все не может остановиться в своём желании грабить нищий народ.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Зеленский дал команду Шмыгалю заявить, что Кабмин «заморозит» до конца отопительного сезона цену газа на уровне 7 грн за куб. То есть - по той цене, по которой сейчас и продаёт «Нефтегаз».
То есть что придумали у Зеленского. Сначала договорились с Фирташем, чтобы тот продавал газ по заоблачным тарифам 10-12 грн, по которым никто бы не платил.
А потом «снизили» цену до 7 грн. И в итоге «Нефтегаз» и облгазы будут продавать газ в 2 раза дороже, чем закупался в ПХГ. В два раза дороже, чем стоит газ украинской добычи.
Ну, а мы, как идиоты, должны радоваться: мол, спасибо вам за газ по 7 грн.
Вовка-пианист, не думай, что ты самый умный!
…
Похоже, Голобородько, прячущийся на Банковой, так испугался тарифных протестов простых людей, что даже дорожка (и не только беговая) уже не помогает.
Поэтому пианист дал команду «ручному» Шмыгалю обратиться в СБУ, чтобы те начали уголовное давление на протестующих людей.
Давай, Вовка, жги еще! Янукович может напомнить, что происходит дальше…
…
Я же правильно понимаю, что зелёный шут собирается продлить карантин, чтобы запретить протесты людей против тарифного геноцида?
…
Я говорил и буду говорить: все, что делает со страной и людьми Зеленский, - это наказание людей за тупость на выборах 2019 года.
За свой выбор всегда надо платить…
Так все помнят. Наличку в камазы и отдыхать.
Или кого-то повесили за преступления?
Продолжайте мечтать.......