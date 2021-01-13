Главные вызовы для промышленности в 2021 году: рост тарифов и падение спроса на продукцию, - GMK Center

Ключевыми вызовами для промышленности в 2021 году продолжат оставаться падение спроса на продукцию, рост расходов на логистику и тарифов на передачу электроэнергии.

Об этом идет речь в материале GMK Center "Итоги не подвели: 2020 год металлурги отработали лучше, чем ожидалось".

По оценкам аналитиков GMK Center, в прошлом году негативное влияние на металлургию оказали несколько факторов, среди которых ключевыми были падение спроса на сталь на мировых рынках, а также сокращение внутреннего рынка из-за пандемии, увеличение расходов на логистику и рост тарифов на передачу электроэнергии. Суммарно негативный эффект от этих четырех факторов, по подсчетам аналитиков, составил около полумиллиарда долларов.

По мнению опрошенных центром экспертов, в 2021 году ситуация в промышленности немного улучшится, но негативное влияние вышеперечисленных факторов сохранится.

"Общие оценки ситуации в украинском ГМК в 2021 году среди экспертов разделились, хотя большинство полагают, что ситуация, скорее, улучшится. При этом аналитики прогнозируют в текущем году увеличение внутреннего спроса на металлопродукцию на 3-5%", - говорится в материале. Напомним, по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", в 2020 году выплавка стали уменьшилась на 1,4% – до 20,55 млн т; производство чугуна выросло на 1,5% – до 20,36 млн т; выпуск проката увеличился на 0,7% – до 18,34 млн т. По данным Госстата, за девять месяцев 2020 промышленное производство в Украине сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убытки предприятий исчисляются миллиардами гривен.