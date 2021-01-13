РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9217 посетителей онлайн
Новости
1 196 7

Главные вызовы для промышленности в 2021 году: рост тарифов и падение спроса на продукцию, - GMK Center

Главные вызовы для промышленности в 2021 году: рост тарифов и падение спроса на продукцию, - GMK Center

Ключевыми вызовами для промышленности в 2021 году продолжат оставаться падение спроса на продукцию, рост расходов на логистику и тарифов на передачу электроэнергии.

 Об этом идет речь в материале GMK Center "Итоги не подвели: 2020 год металлурги отработали лучше, чем ожидалось".

По оценкам аналитиков GMK Center, в прошлом году негативное влияние на металлургию оказали несколько факторов, среди которых ключевыми были падение спроса на сталь на мировых рынках, а также сокращение внутреннего рынка из-за пандемии, увеличение расходов на логистику и рост тарифов на передачу электроэнергии. Суммарно негативный эффект от этих четырех факторов, по подсчетам аналитиков, составил около полумиллиарда долларов.

По мнению опрошенных центром экспертов, в 2021 году ситуация в промышленности немного улучшится, но негативное влияние вышеперечисленных факторов сохранится.

"Общие оценки ситуации в украинском ГМК в 2021 году среди экспертов разделились, хотя большинство полагают, что ситуация, скорее, улучшится. При этом аналитики прогнозируют в текущем году увеличение внутреннего спроса на металлопродукцию на 3-5%", - говорится в материале. Напомним, по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", в 2020 году выплавка стали уменьшилась на 1,4% – до 20,55 млн т; производство чугуна выросло на 1,5% – до 20,36 млн т; выпуск проката увеличился на 0,7% – до 18,34 млн т. По данным Госстата, за девять месяцев 2020 промышленное производство в Украине сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убытки предприятий исчисляются миллиардами гривен.

Автор: 

металлургия (450) промышленность (298)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тарифный грабеж ведет Украину к дефолту: нужна срочная помощь Тимошенко
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%84%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b6-%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d1%84%d0%be%d0%bb.html#more-122694
показать весь комментарий
13.01.2021 17:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/99878 - вову своего Идараса попроси, он тебе поможет

Главные вызовы для промышленности в 2021 году: рост тарифов и падение спроса на продукцию, - GMK Center - Цензор.НЕТ 1417
показать весь комментарий
13.01.2021 17:59 Ответить
У тебя, милок, острая интеллектуальная недостаточность.)))
показать весь комментарий
13.01.2021 18:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/99878 - та уж это мое дело, шавка ты рускагавкающая
показать весь комментарий
13.01.2021 18:15 Ответить
Якщо Ви лишнею хромосомою хочете поділитися- Вам на домени сRU, провокаторнй пацак!
Бувай, ти не цікавий , хамло пацакське!
Спутника хряпни з боярою...
😁
показать весь комментарий
13.01.2021 19:55 Ответить
Главный вызов это ЗеМародер.
показать весь комментарий
13.01.2021 18:10 Ответить
Короче - Металлурги !!! Тушите доменные печи ...
показать весь комментарий
13.01.2021 18:13 Ответить
 
 