Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак уверяет, что нынешняя власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - отметил он.

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.