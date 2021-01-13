РУС
Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак уверяет, что нынешняя власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США.

Об этом он написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Для ясности - независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк

11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом.

Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский и бывший прокурор Константин Кулик.

Автор: 

санкции (11871) США (27941) Ермак Андрей (1314) Дубинский Александр (430)
Топ комментарии
+82
Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности - Цензор.НЕТ 3697
13.01.2021 17:58 Ответить
13.01.2021 17:58 Ответить
+77
Ермак о санкциях США против Дубинского и еще 6 человек: Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности - Цензор.НЕТ 7253
13.01.2021 17:54 Ответить
13.01.2021 17:54 Ответить
+72
😅😹😂 брешит , как пить дать ! Ермак , расскажи, как твой брательник воскрес ? Пчёлы , против мёда? Да вы все там одна шобла **************
13.01.2021 18:00 Ответить
13.01.2021 18:00 Ответить
Про его "погибшего" брата в США не знает только ленивый.
13.01.2021 20:16 Ответить
13.01.2021 20:16 Ответить
Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США - переклад на рашистську твіт Козира англійською.
У когось ще є що про цю курву сказати?
13.01.2021 20:10 Ответить
13.01.2021 20:10 Ответить
Начни с себя и с своего шефа, список можешь закончить Генпрокуроршей .
13.01.2021 20:13 Ответить
13.01.2021 20:13 Ответить
13.01.2021 20:22 Ответить
13.01.2021 20:22 Ответить
І навіть про Вагнер-гейт цей Єрмак пригадувати не схотів.
13.01.2021 21:13 Ответить
13.01.2021 21:13 Ответить
Они сейчас сидят на шпагате. Варианта два - и оба для них плохие. Либо лишаются голосов бениных холуев , теряют большинство и клепают коалицию с ОПЗЖ, со всеми вытекающими последствиями и выносом с Банковой, либо....... сворачивают бошку Бене, объединяются с ЕС и Голосом, Барыгу в Премьеры и Нелох - голый король-болванчик до конца каденции сидит и не отсвечивает, только кивает головой.
14.01.2021 00:30 Ответить
14.01.2021 00:30 Ответить
Впевнен на всі100% ! Єрмак разом з Зеленським сдали
інформацію про вагнеровських катюг. Нічого незвичайного
просто курви!!!
14.01.2021 16:02 Ответить
14.01.2021 16:02 Ответить
Сделаем все возможное, чтобы привлечь к ответственности... Штати "привлечь" ?
13.01.2021 20:32 Ответить
13.01.2021 20:32 Ответить
все як у "Камасутра", від класичної пози - "ми не будемо реагувати", Зе стає на коліна - "притягнемо до відповідальності".
13.01.2021 20:33 Ответить
13.01.2021 20:33 Ответить
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 8552
13.01.2021 20:33 Ответить
13.01.2021 20:33 Ответить
Свое мнение высказал. Ждем ретрансляции его же,как своего,у писюниста.
Секретутка Ермак с удовольствием передаст первенство макаке с булавой (как и ответственность!).
ЗеЛОХторат за неделю забует,КТО летал президентским бортом,и кто первым отреагировал.
13.01.2021 20:34 Ответить
13.01.2021 20:34 Ответить
Побачив би Пророк, в чиїх руках тепер булава...
14.01.2021 07:08 Ответить
14.01.2021 07:08 Ответить
Ермак читал свою должностную инструкцию? У него есть полномочия кого то наказывать?
13.01.2021 20:48 Ответить
13.01.2021 20:48 Ответить
Причём за ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ В США...
Ещё раз:
1. Ермак.
2. Накааааааааажет...
3. ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВЫБОРЫ В США.
Занавес.
13.01.2021 21:59 Ответить
13.01.2021 21:59 Ответить
Да ладно вы - это же для зебилов сказано.
13.01.2021 20:57 Ответить
13.01.2021 20:57 Ответить
Хто такий Єрмак?Завхоз **** прпіздєнта.Так нахабно себе жоден не поводив.Та скоро проти нього санкції введуть.
13.01.2021 21:11 Ответить
13.01.2021 21:11 Ответить
Этот завхоз днями летал на президентском самолете на встреч советников членов нормандской четверки. Думаю ,что специально для Ермака ЗесЗе-моноболшинством попытаизменить конституциюи ввести пост Вице-президента для Ермака.
13.01.2021 23:08 Ответить
13.01.2021 23:08 Ответить
Не надо делать всё возможное.
Надо просто привлечь.
И не выпускать.
13.01.2021 21:15 Ответить
13.01.2021 21:15 Ответить
Що там по справі Вагнерівців та зраду адміністрації президента Єрмак пригадувати не став
13.01.2021 21:16 Ответить
13.01.2021 21:16 Ответить
Ермака садитьв тюрьму надо вместе с братаном, а он что-то будет Дубине делать. Обое рябое. Воры и предатели.
13.01.2021 21:28 Ответить
13.01.2021 21:28 Ответить
Президент должен немедленно обратиться к Генеральному прокурору с требованием открыть криминальные дела против Деркача, Дубинского, Бужанского и Куницкого.
Если торчок молчит, засунув язык в жопу, в такой ситуации - значит Зеленский не Президент, он галимый шут и клон и давно не руководит государством.
кроме того, молчание торчка говорит о этом ,что он поддерживает весь тот кацапский сфальсифицированный бред, который несли Деркач с бородатой кончитой дубиной.
13.01.2021 21:42 Ответить
13.01.2021 21:42 Ответить
По какой статье? Если нарушил закон США и суд осудил пусть экстрадируют
13.01.2021 23:54 Ответить
13.01.2021 23:54 Ответить
значит Зеленский не Президент))))))))))) до тебя только дошло? или ты из быдло73 ?
14.01.2021 12:28 Ответить
14.01.2021 12:28 Ответить
Быдло, это тот, от дерганий которого случайно появился ты шнурок.
14.01.2021 13:26 Ответить
14.01.2021 13:26 Ответить
как ты быдло можешь рассуждать кто быдло! спалилась телка))) писать фамилию ишака с большой буквы может только быдло73
14.01.2021 13:53 Ответить
14.01.2021 13:53 Ответить
А шож забыли генпрокуроршу - она ж открывала крим дело на Байдена и без "светлейшего" здесь не обошлось. Косяк,косяк,косяк, это ж скока он уже скурил. Анекдот - зеленский - хочу видеть Порошенко в тюрьме. Порошенко, зеленскому, - А кто тебе сказал, что я хочу приходить к тебе в тюрьму.
13.01.2021 21:53 Ответить
13.01.2021 21:53 Ответить
"Тупой собачий рот" допи*дівся. Він не просто якась там говорящая жопа каломойші, він керівник Київської обласної організації партії "Слуга народу", входить до керівництва партії преЗЕдента. Та й сам найвеличніший постарався вислужитись перед Трампом.
"Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці... Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати".

По суті, Володимир Зеленський зробив крок до того, щоби стати гравцем американської передвиборчої кампанії на боці одного з кандидатів, чинного президента Дональда Трампа
Адже раніше від ГПУ вимагали порушити справу, у якій фігурувало би прізвище Байдена, сина колишнього віцепрезидента США. Тепер президент Зеленський особисто оголошує про розпочате кримінальне провадження, у якому до того ж фігурує вже не син Джо Байдена, а він сам.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb3-n51pnuAhWOw4sKHSwVAbQQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Farticles%2F2020%2F05%2F20%2F7110154%2F&usg=AOvVaw00UyDtI1xQIiDu9Tzq6rtU Атака на Байдена: як Зеленський створює нову кризу у ... 20 трав. 2020 р.
13.01.2021 21:56 Ответить
13.01.2021 21:56 Ответить
Любопытно посмотреть как Янелох будет выкручиваться.Но,боюсь не наслсадимся. Он проигнорирует. Лучшее,что он может сделать - ПОДАТЬ в отставку немедленно. Пусть соврет-" Я устал" .Покаяться,что не может заниматься не своим делом, в котором он абсолютно некомпетентен- было бы по мужски.Но это не про Зе.
13.01.2021 23:16 Ответить
13.01.2021 23:16 Ответить
ДУБінський вже ниє, принижується і виправдовується перед США в соцмережах. І куди ж вся "крутість" ділась?
Звісно свої чесно зароблені корупційні гроші бені коломойського він хотів витрачати в Майамі і Лос Анжелесі,
а не в Мурманську і Петрозаводську 😄😂
13.01.2021 23:14 Ответить
13.01.2021 23:14 Ответить
Закон бумеранга в дії.

Бросая бумеранг поступков, заранее думай, как будешь ловить бумеранг последствий!

Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 9096
14.01.2021 02:32 Ответить
14.01.2021 02:32 Ответить
Ахренеть. Так это оказывается,этот тупой собачий рот все время "отстаивал интересы украинского народа" ⁉️
14.01.2021 03:54 Ответить
14.01.2021 03:54 Ответить

Скоро всі кремлівські кроти будуть на грудях сорочки рвати, клястись на вірність України і Бандеру прославляти.
14.01.2021 12:37 Ответить
14.01.2021 12:37 Ответить
ему остаётся одно, брать жопу в руки, садиться к маме которая любит скорость в машину, и быстро быстро валить в ростов
14.01.2021 08:58 Ответить
14.01.2021 08:58 Ответить
а хіба в них..цих агентів... резидент не Єрмак?
13.01.2021 23:32 Ответить
13.01.2021 23:32 Ответить
один задрот робитиме все щоб притягнути інших задротів? це шанс одного задрота реабілітуватись зливши інших задротів?
13.01.2021 23:52 Ответить
13.01.2021 23:52 Ответить
А як Сралін робив? А Ленін як робив? Вони нищили всіх своїх соратників.
14.01.2021 07:23 Ответить
14.01.2021 07:23 Ответить
Оксано, мені то взагалы поХ... що там сРалін з каГтавим робили, і це квартально-зелене лайно нехай одне одному дупи порозривають, а після цього Байден щоб всій зеленій пошесті розівані дупи посипав сіллю.
14.01.2021 10:54 Ответить
14.01.2021 10:54 Ответить
Що, дійшло - що наступними будуть санкції проти самих єрмака (козиря) і неЛоха? Добре - якщо так.
14.01.2021 00:15 Ответить
14.01.2021 00:15 Ответить
Сделаете все возможное----под личный контроль возьмете??
Валите уже на ростов, гниды зеленые!
14.01.2021 00:33 Ответить
14.01.2021 00:33 Ответить
ах ну аж якщо сам голова ОПУ заявив, що "притягне до відповідальності", то ми можемо спати "спокійно"!
14.01.2021 03:42 Ответить
14.01.2021 03:42 Ответить
Ну уж если мы так стремимся в европу, то надо придерживаться каких-то европейских норм, и в первую очередь исключить дубинского из депутатов. А то будет как всегда -айяяй так низзя и все.
14.01.2021 09:27 Ответить
14.01.2021 09:27 Ответить
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 1571Долго не мог понять, кого мне эта рожа напоминает... Наконец, вспомнил, недоумка с жабрами из популярного некогда сериала!
14.01.2021 09:53 Ответить
14.01.2021 09:53 Ответить
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 7573
14.01.2021 09:54 Ответить
14.01.2021 09:54 Ответить
Ключевое словосочетание "все, что в ее силах". Как у импотента "все, что смогу"
14.01.2021 09:54 Ответить
14.01.2021 09:54 Ответить
"Тупому собачому роту" хватило зв'язків з бенею і прочей іудійськой мечпухой, щоб в "турбо-режимі" нашинковать кілька десятків мільйонів баксів ... ібо "мама любіт скорость" ... але мізків "тупому собачому роту" НЕ ВИСТАЧИЛО зрозуміти, що якщо ти відправив нашинковіані мільйони в США, і хотів там оселитися на ПМЖ ... то НЄ ХРЄН влазити між двох конкуруючих американгських партій перед самими Виборами на найвищу посаду Америки, роблячи ПОЛОВИНУ Влади США (як мінімум!) собі ворогами !!!
14.01.2021 10:23 Ответить
14.01.2021 10:23 Ответить
а як все весело, оптимістично і багато-обіцяюче для "тупого собачого рота" починалося ... Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 4533
14.01.2021 10:36 Ответить
14.01.2021 10:36 Ответить
Єрмак про санкції США проти Дубінського і ще 6 осіб: Зробимо все можливе, щоб притягти до відповідальності - Цензор.НЕТ 2495
14.01.2021 10:38 Ответить
14.01.2021 10:38 Ответить
«Не потрібно в останній момент героїчно хапатися за неможливе. Досить вчасно зробити те, що потрібно ».© Сер Вінстон Черчілль.
14.01.2021 10:51 Ответить
14.01.2021 10:51 Ответить
я не понимаю почему опзж в полном составе не расстреляют за коллаборциоцизм сотрудничество с врагом ( вот люди из за океана показывают смотрите дураки на деркачей своих что они делают со страной вашей и вами унижают, продажные мрази открыто работают на страну с которой война 7 лет которая хочет вас уничтожить хочет чтоб вы позамерзали умерли хочет отнять вашу землю разрушила Донбасс и многие люди лишись дома и жизни, погибло много украинских граждан и в этойстране в России радуются этому, а у вас прямо под носом эти крысы зарабатывают на крови
14.01.2021 10:54 Ответить
14.01.2021 10:54 Ответить
Єрмак дуже не хоче бути наступним?.... Бо Портнов вже співає, як соловейко.
14.01.2021 11:46 Ответить
14.01.2021 11:46 Ответить
Як опариші закрутилися усі на пательні- Портнов з Новінським кинуті на Одесу після Єрмака з Козаком, кудись занадто спішать...
14.01.2021 13:08 Ответить
14.01.2021 13:08 Ответить
Маразм крепчал, Дубински гнулись. Сначала советник Ермака Подоляк заявляет, что не президентское это дело - комментировать санкции Дубинского. Пусть фракция комментирует, говорит Подоляк.
Проходят считанные часы - и санкции Дубинского комментирует сам Ермак, глава Офиса президента. А дальше - и Офис президента от своего имени. Официально.
Хотя каким боком Офис президента к комментированию Дубинского - вообще неясно.Молчит о Дубинском сам главный агитатор за «слуг народа» на всех выборах - Владимир Зеленский. Молчит партия «Слуга народа», которую Дубинский представляет в Верховной Раде и стоит во главе Киевской областной партийной организации. Молчат все, кто должен говорить.

Ермак говорит. ФАКТЫ "«Маразм крепчал, дубински гнулись»: Мокрик «уничтожил» реверанс Ермака перед США"
14.01.2021 13:13 Ответить
14.01.2021 13:13 Ответить
Де всі Зебіли? Тут ваші так жгут!
14.01.2021 13:56 Ответить
14.01.2021 13:56 Ответить
Як можливо наказати людину (Дубінського), якому пофігу на санкції США. В нього мабуть депозити в світових банках і прозора зарплата від Бені? Людина заробить брудні бабки і при цьому, після зміни влади, все життя буде відпочивати на елітних закордонних курортах. А "хохли" знайдуть іншу "жертву" і будуть тупо "пердіти в воду"
14.01.2021 15:02 Ответить
14.01.2021 15:02 Ответить
президент Єрмак став у позу для боротьби з агентами кремля!
млять, хто вибирав Єрмака президентом?
де попередній веселий президент? в отпуску?
чому начальник секретарш і помічників літає президентським бортом на переговори?
шо це за нах взагалі?
чому собачий рот мами що любить скорость ще не в сізо?
14.01.2021 17:22 Ответить
14.01.2021 17:22 Ответить
він тільки піднявся з пози раком перед Козаком у Берліні - а тут такоє... як говорить народне прислів"я - ЙОГО ПЕТУШАЧА сПРава ПРОКУКУРІКАТИ, А ЧИ БУДЕ СВІТАНОК - ПОХРІН!
14.01.2021 17:39 Ответить
14.01.2021 17:39 Ответить
за Люською скучили?

До «зливу» спецоперації українських спецслужб по затриманню бойовиків ЧВК «Вагнера», який стався влітку 2020 року, може бути причетний екс-президент України Петро Порошенко і його оточення.
Про це розповів в програмі «Все по бєспрєдєлу» з Роксаною Руно на Апостроф TV спікер української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), позаштатний радник Єрмака Олексій Арестович.
14.01.2021 17:51 Ответить
14.01.2021 17:51 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ermak-poobeshchal-kristine-kvin-turnut-dubinskogo-iz-partii-sam-nardep-protiv-21012021-412991 Глава Офісу президента України Андрій Єрмак пообіцяв тимчасовій повіреній у справах США в Україні Крістіні Квін, що нардепа Олександра Дубінського виженуть із партії "Слуга народу"
Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Резидент", передає "ДС".
"Наше джерело в ОП розповіло, що вчора відбулася розмова Андрія Єрмака з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, вона висловила стурбованість посольства щодо присутності в партії влади людини, яка намагалася впливати на вибори президента Америки. Глава Офісу президента запевнив, що питання по Олександру Дубінському буде вирішене в найближчі дні, він самостійно залишить лави партії", - йдеться в повідомленні.
При цьому сам Дубінський заявив Telegram-каналу PavlovskyNews, що не збирається залишати фракцію і партію.
21.01.2021 17:14 Ответить
21.01.2021 17:14 Ответить
