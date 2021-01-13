РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10200 посетителей онлайн
Новости
2 809 12

Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro

Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro

Согласно постановлению Кабинета Министров, товары для борьбы с пандемией коронавируса можно закупать без проведения тендеров.

Об этом сообщила в Фейсбуке руководительница отдела коммуникаций и маркетинга Prozorro Елена Шкарпова, информирует Цензор.НЕТ.

"Все абсолютно правильно: тендера не было. И не должно быть. Потому что это закупка согласно постановлению КМУ №225: украинские публичные закупщики могут покупать товары, работы и услуги для борьбы с пандемией БЕЗ проведения тендеров. Перечень товаров, работ и услуг прилагается в соответствующем постановлении. И там есть пункт "Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2)". Вакцины были добавлены в этот перечень 20 декабря", - написала она.

Шкарпова подчеркнула, что такой способ закупки вакцин от COVID-19 обусловлен "патовой ситуацией, в которой оказалось все человечество".

Также на Цензор.НЕТ: "Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac

Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro 01

Автор: 

вакцина (3815) госзакупки (961) тендер (677) Prozorro (216) Лекхим (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro - Цензор.НЕТ 3666
показать весь комментарий
13.01.2021 18:51 Ответить
+6
Кто закупает? ЗеБарыги или ЗеМародеры? Торговля на крови или какая разница?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:53 Ответить
+6
Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro - Цензор.НЕТ 5589
показать весь комментарий
13.01.2021 19:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro - Цензор.НЕТ 3666
показать весь комментарий
13.01.2021 18:51 Ответить
Кто закупает? ЗеБарыги или ЗеМародеры? Торговля на крови или какая разница?
показать весь комментарий
13.01.2021 18:53 Ответить
такеж бяка як и Спутник В
показать весь комментарий
13.01.2021 18:55 Ответить
Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro - Цензор.НЕТ 5589
показать весь комментарий
13.01.2021 19:03 Ответить
А нашо нам китайське лайно ?
показать весь комментарий
13.01.2021 19:08 Ответить
турки закупили і підрахували його ефективність в 91%, бразильці підрахували у 78% - але кацапи брешуть про 50%, бо їм треба свій спутнік дебілам втюхати
показать весь комментарий
13.01.2021 20:28 Ответить
Для себе чинуші незаконно ввезли вакцину Pfaizer, а для всіх інших закуповують гівняну китайську вакцину. Супер!!! Отак про нас дбає преЗедент і уряд Шмигаля.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:32 Ответить
https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/4320004891359225 Как оказалось, Украина закупила самую худшую вакцину в мире (фирмы Sinovac), чья эффективность сомнительна. Есть еще Спутник от Путина, но это даже и не вакцина пока.
При этом, закупили очень мало, начали закупать очень поздно, ведь летом считали, что асфальт лучше вакцины, и когда весь цивилизованный мир вакцинируется, мы курим бамбук.
Но эта вакцина хотя бы не эффективная, но безвредная. Максимум вреда - коррупция при закупке. Но это в рамках украинских традиций.
А про украинского министра Степанова так сказать нельзя. Он, конечно, тоже с эффективностью имеет проблемы. Но и вреда от него много. И это, правда, касается не только министра Степанова.
Сергій Фурса, блог на FB
показать весь комментарий
13.01.2021 19:46 Ответить
Хто ті самогубці, які не побояться ширнутися китайською бормотухою?
показать весь комментарий
13.01.2021 19:52 Ответить
а подключить всех кто готов помочь купить лучше и дешевле не могли? назовите к кому вы обращались? или такой случай потратить бесконтрольно миллиарды упускать нельзя? еще и не на прямую а через прокладку на которую указали простые китайские трдящиеся
показать весь комментарий
13.01.2021 20:25 Ответить
Ахренеть! Еще через фирму этой аферистки Богатыревой! Позор!
показать весь комментарий
14.01.2021 02:50 Ответить
 
 