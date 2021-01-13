Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro
Согласно постановлению Кабинета Министров, товары для борьбы с пандемией коронавируса можно закупать без проведения тендеров.
Об этом сообщила в Фейсбуке руководительница отдела коммуникаций и маркетинга Prozorro Елена Шкарпова, информирует Цензор.НЕТ.
"Все абсолютно правильно: тендера не было. И не должно быть. Потому что это закупка согласно постановлению КМУ №225: украинские публичные закупщики могут покупать товары, работы и услуги для борьбы с пандемией БЕЗ проведения тендеров. Перечень товаров, работ и услуг прилагается в соответствующем постановлении. И там есть пункт "Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2)". Вакцины были добавлены в этот перечень 20 декабря", - написала она.
Шкарпова подчеркнула, что такой способ закупки вакцин от COVID-19 обусловлен "патовой ситуацией, в которой оказалось все человечество".
При этом, закупили очень мало, начали закупать очень поздно, ведь летом считали, что асфальт лучше вакцины, и когда весь цивилизованный мир вакцинируется, мы курим бамбук.
Но эта вакцина хотя бы не эффективная, но безвредная. Максимум вреда - коррупция при закупке. Но это в рамках украинских традиций.
А про украинского министра Степанова так сказать нельзя. Он, конечно, тоже с эффективностью имеет проблемы. Но и вреда от него много. И это, правда, касается не только министра Степанова.
Сергій Фурса, блог на FB