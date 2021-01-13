Вакцину фирмы Sinovac закупали без тендера, так закупают все средства от COVID-19, - Prozorro

Согласно постановлению Кабинета Министров, товары для борьбы с пандемией коронавируса можно закупать без проведения тендеров.

Об этом сообщила в Фейсбуке руководительница отдела коммуникаций и маркетинга Prozorro Елена Шкарпова, информирует Цензор.НЕТ.

"Все абсолютно правильно: тендера не было. И не должно быть. Потому что это закупка согласно постановлению КМУ №225: украинские публичные закупщики могут покупать товары, работы и услуги для борьбы с пандемией БЕЗ проведения тендеров. Перечень товаров, работ и услуг прилагается в соответствующем постановлении. И там есть пункт "Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2)". Вакцины были добавлены в этот перечень 20 декабря", - написала она.

Шкарпова подчеркнула, что такой способ закупки вакцин от COVID-19 обусловлен "патовой ситуацией, в которой оказалось все человечество".

