Зеленский попросил португальского президента Соузу помочь Украине получить вакцины от коронавируса по программе COVAX, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Португальской Республики Марселу Ребелу де Соузой.

Лидеры обсудили важные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего активизацию торгово-экономического сотрудничества и продолжение диалога на высшем уровне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Отмечается, что важными сферами для сотрудничества Украины и Португалии определены торговля, энергетика, космическая инфраструктура, цифровизация, научно-техническое сотрудничество и т. д.

Владимир Зеленский поднял вопрос о солидарном распределении сертифицированной вакцины и возможности ее получения Украиной в ближайшее время.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богатые страны скупили большую часть вакцин от COVID-19, - ВОЗ

"Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале", – сказал Глава Украинского государства.

Отдельно президенты остановились на деле Игоря Гоменюка. Владимир Зеленский поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего.

"Мы уверены, что португальская сторона обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года", – отметил Владимир Зеленский.

Он также поблагодарил за поддержку Португалией суверенитета и территориальной целостности Украины. Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие на пути интеграции Украины в Североатлантический альянс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лекхим" анонсировала производство в Украине вакцин против гриппа и COVID-19 от Sinovac

Зеленский пригласил португальского коллегу совершить официальный визит в Украину. В ответ Марселу Ребелу де Соуза пригласил Владимира Зеленского посетить Португалию с визитом еще во время председательства Португалии в ЕС в первом полугодии 2021 года.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что первые поставки этой вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале.

Кроме того, Украина получит 8 млн доз в рамках глобального механизма COVAX. Государство продолжает работать над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз, а также продолжает переговоры со всеми другими производителями вакцин от COVID-19, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная.