РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10053 посетителя онлайн
Новости
8 398 66

Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken

Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken

От участия в строительстве газопровода "Северный поток - 2" отказалась датская консалтинговая компания Ramboll.

По данным Politiken, Ramboll вышла из проекта осенью 2020 года из-за риска попасть под американские санкции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

Представитель датской компании от комментариев отказался.

На официальном сайте "Северного потока - 2" отмечается, что Ramboll была экологическим консультантом проекта. В частности, компания исследовала влияние газопровода на экологию и представляла отчеты об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Напомним, в ноябре прошлого года из проекта "Северный поток - 2" вышла норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), которая работала над газопроводом в качестве сертификатора. Компания посчитала, что ее деятельность по инспектированию судов, которые обслуживают "Северный поток - 2", может попасть под новые ограничения Госдепартамента США.

США ввели санкции против "Северного потока - 2" в декабре 2019 года. После этого европейские подрядчики "Газпрома", которые занимались укладкой трубопровода, прекратили работу и отозвали суда. Так, например, сделала швейцарская компания AllSeas. В октябре 2020 года американские власти расширили ограничения: теперь санкции касаются и компаний, которые обслуживали суда, участвовавшие в завершении строительства трубы, или финансировали их реконструкцию.

В декабре прошлого года Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на 2021 год, который среди прочего включает новые санкции в отношении трубопровода. Ограничения в том числе распространяются на компании, которые предоставят страховые и сертификационные услуги на заключительном этапе строительства "Северного потока - 2". 23 декабря Дональд Трамп отказался подписывать проект бюджета, назвав его "подарком для России и Китая", поскольку он не содержит важных пунктов для обеспечения национальной безопасности США. Палата представителей Конгресса впоследствии преодолела вето Трампа, проголосовав за проект бюджета большинством голосов. Теперь проект снова должен рассмотреть Сенат.

Также читайте: Укладка очередного участка "Северного потока - 2" в водах Германии завершена, - оператор проекта

23 декабря агентство Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации Дональда Трампа сообщило, что американские власти планируют "нанести смертельный удар" проекту "Северного потока - 2", приняв новые санкции. Утром 13 января агентство со ссылкой на источники сообщило, что американский Госдепартамент до конца недели опубликует список европейских компаний, которые, по его оценке, помогают в строительстве газопровода. Если они не прекратят свое участие в проекте, им тоже будут грозить санкции.

Автор: 

Дания (638) санкции (11871) Северный поток (1463)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8807
показать весь комментарий
13.01.2021 19:21 Ответить
+14
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 4927
показать весь комментарий
13.01.2021 19:22 Ответить
+12
Шредер скотина лоббировал этот проект, при его участии был дан ему старт , акционер газпрома и председатель совета директоров роснефти , канцлер на побегушках у *****- что может быть позорнее. За деньги продались кремлю. Фу.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С почином!
показать весь комментарий
13.01.2021 19:20 Ответить
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8807
показать весь комментарий
13.01.2021 19:21 Ответить
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 4927
показать весь комментарий
13.01.2021 19:22 Ответить
И это еще не 20 января...
показать весь комментарий
13.01.2021 19:23 Ответить
Конґрес США: Палата представників більшістю голосів проголосувала розпочати двогодинні дебати щодо імпічменту Трампові (вже другого протягом його каденції)

Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8257
показать весь комментарий
13.01.2021 19:27 Ответить
так они уже 5 часов дебатают
показать весь комментарий
13.01.2021 19:29 Ответить
До цього вони проводили дебати про те, чи проводити дебати
показать весь комментарий
13.01.2021 19:33 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 01:52 Ответить
все ненужное на слом ,соберем металлолом !
показать весь комментарий
13.01.2021 19:28 Ответить
Ось і правильно. СП-2 то зуйова справа, суцільний цорес та псування зору.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:29 Ответить
Ты коцап?😂🌷
показать весь комментарий
13.01.2021 19:36 Ответить
Оно удмурт
показать весь комментарий
13.01.2021 19:47 Ответить
много нахороводил?

https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
- Изя, а тебе кто больше нравится - Путин или Навальный?
- Конечно, Навальный. Путин обещает, что мы в рай после смерти попадём, а Навальный - что при жизни!
показать весь комментарий
13.01.2021 20:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/481443,почему вы ***********, понять не можете что куда вам голодранцам задрипаным до США?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:17 Ответить
Фігасє трєщіна в відносинах ціною в 11млрд$ - то мєлочі для кацапів? Муйню не неси
показать весь комментарий
14.01.2021 00:30 Ответить
Шредер скотина лоббировал этот проект, при его участии был дан ему старт , акционер газпрома и председатель совета директоров роснефти , канцлер на побегушках у *****- что может быть позорнее. За деньги продались кремлю. Фу.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:30 Ответить
Ділити Європу навпіл історично улюблена справа німців з мокшанцями
показать весь комментарий
13.01.2021 19:35 Ответить
Президент 40-миллионной страны заглядывающий в глаза ***** - что может быть позорнее?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:37 Ответить
Из за угрозы ))))))
показать весь комментарий
13.01.2021 19:31 Ответить
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 200
показать весь комментарий
13.01.2021 19:31 Ответить
у путина явно запор
показать весь комментарий
13.01.2021 19:33 Ответить
Країна-агресорка увійшла у трійку наших торговельних партнерів

https://glavcom.ua/news/z-kim-naybilshe-torguvala-ukrajina-v-2020-roci-pidsumki-vid-derzhmitsluzhbi-729943.html?fbclid=IwAR3a4UDQqTHECKMZYiDQi7pRVLOgY-hKqqKEyxr-4J_qhAYhOIWfd5hAGQg З ким найбільше торгувала Україна в 2020 році. Підсумки від Держмитслужби

Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8405
показать весь комментарий
13.01.2021 19:39 Ответить
От участия в строительстве газопровода "Северный поток - 2" отказалась датская консалтинговая компания Ramboll.... осенью 2020 года
Не слишком ли новость запоздала? Или листочек с текстом на полгода завалился за плинтус?
показать весь комментарий
13.01.2021 19:36 Ответить
Сегодня, 13 января, в США Капитолий, где в данную минуту Конгресс рассматриваетимпичмент Трампу, охраняют сотни бойцов Нацгвардии США.
Соответствующее фото публикуют пользователи в социальных сетях.
Усиление охраны в Капитолии связано с недавними событиями в США, когда сторонники действующего президента Трампа ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его.
На снимках видно, что сотни бойцов Нацгвардии США лежат на полу в здании Конгресса. Некоторые из них спят, другие пользуются своими гаджетами, лежа на верхней части своей военной формы.
Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken - Цензор.НЕТ 3234

...
показать весь комментарий
13.01.2021 19:39 Ответить
надо же охранять Капитолий от казларогих, кричащих по-русски: "смелее,смелее!"
показать весь комментарий
13.01.2021 21:21 Ответить
Только под большим давлением беспринципная Европа покидает пир людоедов...
показать весь комментарий
13.01.2021 19:44 Ответить
Не долго продолжался бой, бежали робкие датчане (с)
показать весь комментарий
13.01.2021 19:47 Ответить
А ну ,вовоха,забацай жесткий анализ.Так и живешь на Цензоре,бедняжка😂🌷
показать весь комментарий
13.01.2021 19:56 Ответить
как и ленкаиталевна многониковый во-во...)
показать весь комментарий
13.01.2021 21:08 Ответить
вовошка,майже **********)) срана кацапська **********. Це дійсно воно?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:06 Ответить
все уходят от токсичного кацапского газа...и только дерьмаки с бобочкой лезут туда.

https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Сразу несколько источников, близких к ОПУ, сообщают, что в Берлине на нормандской встрече политсоветников главным вопросом повестки дня был не Донбасс, а возобновление российско-украинского сотрудничества в энергетической сфере. Ермак обсуждал со своим визави Козаком тему цены на газ и покупки его напрямую у РФ.

Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.

Но есть одно НО - очень большое НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. Именно с целью получить встречные дивиденды от Украины, она так быстро согласилась на встречу, хотя ранее Козак категорически отказывался это делать. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.

Я не из тех, кто по каждому ничтожному поводу кричит "зрада", но в данном случае хочу напомнить: газ, нефть и электричество из России никогда не были и не будут просто газом нефтью и электричеством. Это всегда элементы давления, шантажа и выкручивания рук. И если свои просчёты в социальной сфере Шестой Всадник Апокалипсиса решил закрыть путём приползания на коленях к Путину, зачем нужны были титанические усилия предыдущей власти по обретению энергонезависимости?

История ходит по спирали, но, как правило, выводит на более высокий уровень развития. Лично я не хочу прививаться российской вакциной. Не хочу готовить еду на дешёвом российском газе. Не хочу смотреть российское телевидение. Это опять времена Януковича. Времена тотального внешнего управления со стороны Московии.

Надоело всё начинать сначала. Ради дешёвого газа из мышеловки.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:15 Ответить
рашист ,все боьше понимает,что с северным потоком ,по которому собирался 60 лярдов кубов газа ,продавать фрицам , для пополнения оккупационного кармана все больше "труба" из за американского"табу" ,а посему решил хоть что небуть заработать на Украине ,скинув для начала цену,которую потом взвинтить и как удавкой будет давить украинский народ,как всех всех своих соседей вокруг и как издевался на Украиной и ее народом в прошлом,перекрывая задвижки
показать весь комментарий
13.01.2021 20:39 Ответить
Как думаешь, путин сильно огорчается, что Украина сегодня к цене его газа добавляет ещё своих 30% для оплаты посреднику, Словакии в основном?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/481443, казларогий, в Украине писать путин -уже стало неприлично, порядочные люди пишут *****!

2) ***** сильно огорчается что украинцы посылают его на #уй!
показать весь комментарий
13.01.2021 21:27 Ответить
я думаю,шо он огорчается совсем по другому поводу...
раньше Украина платила полную цену за 50 млн кубов...
а теперь ты получаешь 30 % (согласно доле поставленной в ес) от газа потребленного Украиной по мере надобности. .
вот и вся рихметика.у нас меньше расходы-у ***** меньше доходы.и бонусом отсутствие головной боли от ********** капризов
показать весь комментарий
13.01.2021 21:29 Ответить
Сильно подешевел у вас газ?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:36 Ответить
а вы много денег скачали с Украины за вонючий газ?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:46 Ответить
По рыночным ценам. Сколько Вы спалили, столько мы и скачали. Словаки, тоже довольны.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:55 Ответить
так скока,кацапа?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:02 Ответить
Я же бухгалтер в газпроме. У меня дома цена за кубометр газа 5рублей 56 копеек. А у вас?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:08 Ответить
я тебя .как булгахтера и спрашиваю-шо прибыли от продажи газа Украине за последние3-4 года?
а цену своим лохам можешь любую выставлять...
показать весь комментарий
13.01.2021 22:12 Ответить
Мне Миллер не жаловался. О проблемах с расчетами за проданный Украине газ, за 3-4 года ни разу не слышал. Конкретных цифр, не знаю и близко.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:14 Ответить
правильно кацапа...бо Украина кацапский газ не покупает .а покупает европейский-микс от кацапского,норвежского,собственно европейского и сжиженного американского.
пусть трошки дороже-но без головняка.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:16 Ответить
Понятно. Значит ты думаешь, что Россия снабжает, Украину газом бесплатно в качестве гуманитарной помощи?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:20 Ответить
все проще,кацапа...Украина покупает газ в ЕС.а кому вы продаете-то ваши проблемы
показать весь комментарий
13.01.2021 22:22 Ответить
Ну деньги, то Вы же всё равно платите, и они исправно стабильно и надёжно приходят в Россию и нас с тобой такая ситуация устраивает. Значит всё хорошо. Живём дальше.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:34 Ответить
Так, а всё таки, цену кубометра для частного домовладения, можешь мне сообщить, или это стратегический секрет??
показать весь комментарий
13.01.2021 22:18 Ответить
полистай сегодняшний цензор...как минимум раз пятьсот цифра звучала...не хочу быть 501
показать весь комментарий
13.01.2021 22:23 Ответить
Ладно спасибо, и за то, что столько педалей на клавиатуре нажал.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:24 Ответить
Котлеты наполовину из кролика наполовину из конины. Фарш состоит из одного кролика и одной лошади.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:23 Ответить
нам главное от вас москальных скотов подальше!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:06 Ответить
История ходит по спирали - Закон отрицания, отрицания.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:01 Ответить
скоро в деле, помимо *****, которому терять уже нечего, останутся только представители рейхсканцелярии, вкинувшие в проект "труба" слишком много бабла, чтобы отказаться от него.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:35 Ответить
Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 8695
показать весь комментарий
13.01.2021 20:45 Ответить
хорошо что тебе дымытрыку не заблокировали...!
показать весь комментарий
13.01.2021 21:10 Ответить
давай братья Американцы,-дави москальную свинюку!
показать весь комментарий
13.01.2021 21:29 Ответить
На їхньому місці я б теж вийшов.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:31 Ответить
))) сруские такие сруские )))
показать весь комментарий
13.01.2021 22:14 Ответить


Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 1546
показать весь комментарий
13.01.2021 22:36 Ответить
Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 3589
показать весь комментарий
13.01.2021 22:39 Ответить
Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 1341
показать весь комментарий
13.01.2021 22:40 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 23:07 Ответить

Данська компанія Ramboll вийшла з "Північного потоку - 2" через загрозу санкцій США, - Politiken - Цензор.НЕТ 3390
показать весь комментарий
14.01.2021 00:53 Ответить
Благодаря санкциям Трампа и его администрации.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:52 Ответить
 
 