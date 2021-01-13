Датская компания Ramboll вышла из "Северного потока - 2" из-за угрозы санкций США, - Politiken

От участия в строительстве газопровода "Северный поток - 2" отказалась датская консалтинговая компания Ramboll.

По данным Politiken, Ramboll вышла из проекта осенью 2020 года из-за риска попасть под американские санкции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

Представитель датской компании от комментариев отказался.

На официальном сайте "Северного потока - 2" отмечается, что Ramboll была экологическим консультантом проекта. В частности, компания исследовала влияние газопровода на экологию и представляла отчеты об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Напомним, в ноябре прошлого года из проекта "Северный поток - 2" вышла норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL), которая работала над газопроводом в качестве сертификатора. Компания посчитала, что ее деятельность по инспектированию судов, которые обслуживают "Северный поток - 2", может попасть под новые ограничения Госдепартамента США.

США ввели санкции против "Северного потока - 2" в декабре 2019 года. После этого европейские подрядчики "Газпрома", которые занимались укладкой трубопровода, прекратили работу и отозвали суда. Так, например, сделала швейцарская компания AllSeas. В октябре 2020 года американские власти расширили ограничения: теперь санкции касаются и компаний, которые обслуживали суда, участвовавшие в завершении строительства трубы, или финансировали их реконструкцию.

В декабре прошлого года Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на 2021 год, который среди прочего включает новые санкции в отношении трубопровода. Ограничения в том числе распространяются на компании, которые предоставят страховые и сертификационные услуги на заключительном этапе строительства "Северного потока - 2". 23 декабря Дональд Трамп отказался подписывать проект бюджета, назвав его "подарком для России и Китая", поскольку он не содержит важных пунктов для обеспечения национальной безопасности США. Палата представителей Конгресса впоследствии преодолела вето Трампа, проголосовав за проект бюджета большинством голосов. Теперь проект снова должен рассмотреть Сенат.

Также читайте: Укладка очередного участка "Северного потока - 2" в водах Германии завершена, - оператор проекта

23 декабря агентство Reuters со ссылкой на трех чиновников администрации Дональда Трампа сообщило, что американские власти планируют "нанести смертельный удар" проекту "Северного потока - 2", приняв новые санкции. Утром 13 января агентство со ссылкой на источники сообщило, что американский Госдепартамент до конца недели опубликует список европейских компаний, которые, по его оценке, помогают в строительстве газопровода. Если они не прекратят свое участие в проекте, им тоже будут грозить санкции.