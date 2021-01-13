РУС
Заявления о продлении жесткого карантина - частные мнения министров, дискуссия об этом продолжается, - "слуга народа" Корниенко

О продлении жесткого карантина пока речь не идет, а подобные заявления "являются частными мнениями министров".

Об этом председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил во время брифинга 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

По его словам, цели жесткого карантина заключаются в разгрузке медицинской системы.

"Пока не видим большого роста заболеваний. Хотя прошло достаточно времени от новогодних праздников. Возможно, на этой неделе будет понятно, повлияло ли уже Рождество. Потому что мы понимаем, хотя и 8-го (8 января. - Ред.) начался локдаун, но и 6-го, и 7-го (6 и 7 января. - Ред.) много людей было в церквях и могли быть там случаи инфицирования", - отметил Корниенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Украине не будем отменять, - Степанов. ВИДЕО

Председатель партии отметил, что после 24 января правительство предложит следующие шаги.

"Пока о продлении (жесткого карантина. - Ред.) речь не идет в рамках каких-то решений. То есть имеются частные такие мысли министров и сейчас идет дискуссия по этому поводу", - отметил Корниенко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения в Украине необходимо продолжить после 24 января.

карантин (16729) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
І яку вагу має слово ... слуги-ги народу.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:57 Ответить
как же вы задолбали своим частным мнением и не так поняли и вырвали...из контекста...
в самом начале своих мнений надо так и говорить - это моё личное собачье мнение...)))))
показать весь комментарий
13.01.2021 20:01 Ответить
Розтлумачте,плз... Це вже зовсім **** дались?

Заявления о продлении жесткого карантина - частные мнения министров, дискуссия об этом продолжается, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1292
показать весь комментарий
13.01.2021 20:06 Ответить
У меня может быть частное мнение, но не у министра.
Идиоты.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:09 Ответить
"Слуги" , вы определитесь, министры или частные лица? Если частные лица, то садитесь с бабушками на скамейке возле дома и высказывайте свое мнение.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:15 Ответить
А потом скажут "ну мы давно предупреждали". Зебилы.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:30 Ответить
не с заявлениями и петициями нужно обращаться, а готовить проскрипционные списки с персональнами данными.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:35 Ответить
 
 