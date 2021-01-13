Заявления о продлении жесткого карантина - частные мнения министров, дискуссия об этом продолжается, - "слуга народа" Корниенко
О продлении жесткого карантина пока речь не идет, а подобные заявления "являются частными мнениями министров".
Об этом председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил во время брифинга 13 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
По его словам, цели жесткого карантина заключаются в разгрузке медицинской системы.
"Пока не видим большого роста заболеваний. Хотя прошло достаточно времени от новогодних праздников. Возможно, на этой неделе будет понятно, повлияло ли уже Рождество. Потому что мы понимаем, хотя и 8-го (8 января. - Ред.) начался локдаун, но и 6-го, и 7-го (6 и 7 января. - Ред.) много людей было в церквях и могли быть там случаи инфицирования", - отметил Корниенко.
Председатель партии отметил, что после 24 января правительство предложит следующие шаги.
"Пока о продлении (жесткого карантина. - Ред.) речь не идет в рамках каких-то решений. То есть имеются частные такие мысли министров и сейчас идет дискуссия по этому поводу", - отметил Корниенко.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения в Украине необходимо продолжить после 24 января.
