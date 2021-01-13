Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина

Министерство здравоохранения Грузии "категорически не рассматривает" вопрос ввоза вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

Об этом заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины", - пояснила Тикарадзе.

Она отметила, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. По словам Тикарадзе, уже идет интенсивная подготовка к вакцинации.

