РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8419 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
11 411 94

Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина

Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина

Министерство здравоохранения Грузии "категорически не рассматривает" вопрос ввоза вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.

Об этом заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины", - пояснила Тикарадзе.

Она отметила, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. По словам Тикарадзе, уже идет интенсивная подготовка к вакцинации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Стоимость китайской COVID-вакцины Sinovac составит 504 грн: для всех будет единая цена, - поставщик "Лекхим"

Изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.

Также на Цензор.НЕТ: "Будем вакцинироваться российской вакциной. Мы американской не верим! Гадость нам какую-то уколят", - в Изюме экс-коммунист Фомичевский пропагандирует "Спутник V" на "тарифном" митинге. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) Грузия (4518) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
"Молдова ведь не самая богатая страна..... Просто у них президент - не клоун. Просто у них Министр здравоохранения - не идиот, нанятый клоуном, чтобы легче было ****#ть деньги из Ковидного фонда. Вот поэтому у них в феврале вакцина Пфайзер бесплатно, а у нас в феврале продлённый локдаун и китайское говно за 1000 грн доза попозже. Зелёные импотенты не смогли договориться даже о партии нормальной вакцины для медработников."

Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 9691
показать весь комментарий
13.01.2021 20:01 Ответить
+29
Ворьё украинское плевать хотело на людей ,им важна не эффективность а возможность погреть на этом деле руки и попиариться ...
показать весь комментарий
13.01.2021 19:58 Ответить
+17
Что ж, в Грузии, как видим, идиотов гораздо меньше, чем 73%.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И че?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:07 Ответить
И "фсьо".
показать весь комментарий
13.01.2021 20:08 Ответить
Нам сонця не треба
- Нам бубочка світить!
Пєндоськой не треба,
Нам Спутнік давай!
показать весь комментарий
13.01.2021 20:09 Ответить
Кому "вам"?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:15 Ответить
Нам. Ми мудрий прОстий нАрід, який мудро проголосував на ЗЕферендумі за пожиттєве увязнення корупціонерам

А ну признавайтесь.
Хто отримав і не відзвітував?Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 9542
показать весь комментарий
13.01.2021 20:19 Ответить
То в нас вже коти голосують? Дожилися...
показать весь комментарий
13.01.2021 20:21 Ответить
И чё?
При Порошенко була монетизація субсидій, а при Віслюке Оманському - мінєтізація.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:25 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 20:46 Ответить
Вколимо фуйловський спутнік зенечисті і баригам - корупціонерам, нехай летять з фуйлом в рай.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:14 Ответить
Не нравится сравнение с Грузией - сравнивай например с Америкой. Или тоже не нравится?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:10 Ответить
а ещё там нет прокладок богатырёвой и откатов. никакие сравнения и аналоги по коррупции в ГРУЗИИ неуместны. НУЖНО хоть иногда вклучать мозг ( мозг - сильно сказано, его там нет, тока моСк), а не шопу.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:25 Ответить
С китайской вакциной украинцам не разрешат поездки в Европу. Зачем изначально закупать такую дрянь.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:18 Ответить
А чем Вас не устратвает ответ "ради откатов"?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:47 Ответить
Ворьё украинское плевать хотело на людей ,им важна не эффективность а возможность погреть на этом деле руки и попиариться ...
показать весь комментарий
13.01.2021 19:58 Ответить
Кто быстрее провакцинирует население, даже не самой эффективной вакциной, тот получит серьёзное конкурентное преимущество.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:58 Ответить
Ага, узкопленочным фуфломицином, становись в очередь, будешь первым
показать весь комментарий
13.01.2021 20:02 Ответить
Кто тебе это сказал?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:19 Ответить
зробимо їх разом ще раз
показать весь комментарий
13.01.2021 19:58 Ответить
Інших покращень у галузі медичного обслуговування в цієї влади для вас немає: захворів - краще убийся, ми допоможемо

Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 3920
показать весь комментарий
13.01.2021 20:11 Ответить
Эту тему лучше не трогать---не созрели мы. Кто хоть раз посещал с передачкой онкоклиники и имел дело с близкими что уже поздно кинулись---быстрей сообразит о чём речь.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:26 Ответить
Я-За.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:58 Ответить
Хто "ми"? Я відповідаю виключно за себе. І за таку пропозицію.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:59 Ответить
Ну так Миши нет и не кому сказать: «деньги не пахнут!»
показать весь комментарий
13.01.2021 19:58 Ответить
слуг народа колите китайским шмурдяком прямо в голову
показать весь комментарий
13.01.2021 19:58 Ответить
В нас в Україні будуть вакцинувати спутніком V,так що.....
показать весь комментарий
13.01.2021 19:58 Ответить
СН у повному складі нехай вакцінуються у прямому ефірі.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:01 Ответить
хто бы сомневался что нам впихивают очередную дрянь и обязательно хотят на этом нажиться
показать весь комментарий
13.01.2021 19:59 Ответить
Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 6680
показать весь комментарий
13.01.2021 19:59 Ответить
Умные люди и рачительные чиновники. Не выбрасывают на ветер ( а фактически в утиль) деньги налогоплательщиков.
показать весь комментарий
13.01.2021 19:59 Ответить
"Молдова ведь не самая богатая страна..... Просто у них президент - не клоун. Просто у них Министр здравоохранения - не идиот, нанятый клоуном, чтобы легче было ****#ть деньги из Ковидного фонда. Вот поэтому у них в феврале вакцина Пфайзер бесплатно, а у нас в феврале продлённый локдаун и китайское говно за 1000 грн доза попозже. Зелёные импотенты не смогли договориться даже о партии нормальной вакцины для медработников."

Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 9691
показать весь комментарий
13.01.2021 20:01 Ответить
Что ж, в Грузии, как видим, идиотов гораздо меньше, чем 73%.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:03 Ответить
Їх там як в Україні - 8%
показать весь комментарий
13.01.2021 22:32 Ответить
Кстати называем отныне Грузию ее исконным именем Саквартелло. Грузия - это название дали им мокшане.

Как бы этот китайский полуфабрикат по своей эффективности не оказался уровня моксельской ветеринарной вакцины типа Спутник.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:03 Ответить
А Китай пока можно Китаем называть?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:09 Ответить
ты Китаем теперь можешь называть не только Китай, а и мокшанскую Сибирь, значительную часть которой (площадь в 2.5 раза больше, чем Крым) мокшане отдали Китаю в аренду на 50 лет вместе с расеянскими холопами, там проживающими, то есть НАВСЕГДА
показать весь комментарий
13.01.2021 20:27 Ответить
Правильно ШАНА
показать весь комментарий
13.01.2021 21:16 Ответить
В Молдове с 1 февраля начнут БЕСПЛАТНУЮ вакцинацию ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ препаратом Pfizer.

А вы, неудачники, по баснословным ценам и через фирму, аффилированную с Богатырёвой, обречены покупать (если, конечно, не в узком кругу приоритетных категорий населения) низкоэффективную вакцину китайского производства. Да не забудьте сразу после этого заплатить по новым тарифам и выписать по интернету белые носки - мало ли что... https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUte9QTcGh7Az1xzJIN-_BdpDDq-LDd40vZZfppOWny_zFoBcDh9MZqZlX8EtJNjQWuTS4d6KQKmiw2DU-HxxqNZC51tkokAMCGXv06GgnYXZKbKAIVPekBPclXu2MCLAA&__tn__=*NK-R #СкрипучийЛыжникАпокалипсиса
показать весь комментарий
13.01.2021 20:04 Ответить
Це тому що там уряд країни себе вакцинуватиме тим чим прості люди з вулиці..У нас же все біля корита влади хитровимученнi і зрозуміло колотимуться американськими або німецькими вакцинами ...А на людей iм насрати .. Кондони (далi йде брудний матюк)
показать весь комментарий
13.01.2021 20:04 Ответить
Хотелось бы услышать авторитетеое мнение тпнюхи лайф и других зеленожопых утырков
показать весь комментарий
13.01.2021 20:04 Ответить
а зачем тебе нужно мнение тех, у кого мозгов нет ?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:07 Ответить
Она часто пишет здравые мысли.
Ее ошибка что сделала ошибочный выбор.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:08 Ответить
Сцяти у обиччя зєлєбобам, таким як ця, планував ще Порошенко, Зєлєнський просто вимушений це робити.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:15 Ответить
73% такие же. Лично знаю нескольких зебилов которые даже с наклейками на автомобилях ездили. Наклейки правда уже поотрывали.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:58 Ответить
Вони в такі нови навіть не заходять.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:35 Ответить
Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Степанов.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:04 Ответить
ну кто-то ж хоть не отказался????
или они нашим еще и приплатят))) за то что согласились))) (а плебсу скажут что в очереди стояли последнюю взяли))))))
показать весь комментарий
13.01.2021 20:05 Ответить
Это кацапы могут приплатить Украине за свою вакцину, потому, что рус. вакцина - один из видов пропаганды русского "миролюбия". Не знаю, насколько она эффективная, пишут разное, но как аргумент можно навести тот факт, в Китай в целом взял под контроль ситуацию с ковидом у себя в стране именно этой вакциной.
Китай выпустил свою вакцину одним из первых, если не первым, причём массово. А что массово, то не может быть дорого, что вообще характерно для китайских изделий. Сравнительно высокая цена не может исходить из Китая, это вряд ли, а просто кто-то в Украине одним махом делает себе состояние на хорошей разнице между 504 грн/дозу и низкой закупочной ценой китайской вакцины.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:55 Ответить
мне иногда тоже так кажется...что мертвечуку уже забашляли и отсыпали эное количество доз))) и он кровь-из-носа хочет ее сюда пихануть (а шо там будет... хоть цианид, ему по фиг)
показать весь комментарий
13.01.2021 20:58 Ответить
Отраву пихануть - нет, он ведь хочет стать спасителем народа от ковида, и таким образом вывести себя и свою партию на первое место и заполучить власть.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:22 Ответить
ну да...вообще-то ))))
показать весь комментарий
13.01.2021 21:36 Ответить
намного эффективней и безопаснее будет просто физраствор себе вколоть ...
показать весь комментарий
13.01.2021 20:06 Ответить
Очень однобокая подача новостей на тему вакцин пошла. Кому то нужна мутная вода. В идеале любая вакцина для прививок от эпидемических болезней проходит три стадии испытаний, проб. Потом сертификация. А уже потом производство---а далее прививочный процесс. Так было со всеми почти вакцинами от всякой заразы. Ну нет пока вакцины что все этапы прошла! тем более вирус этот мутирует невероятно быстро. И похоже всё ещё вкусное впереди.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:09 Ответить
Имел в виду я подачу однобоко в том смысле, что категорически не покупают эту что мы покупаем---но не сказано какую покупают или хотят! Спор или выпуск пара получается тоже впустую. Пока рано принципы тут принимать. Пока эксперимент идёт. Кое где привились и лапти сплели.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:22 Ответить
Сказано, яку хочуть. Та хочуть для медпрацівників- а це мізерна кількість. Новина виключно для хайпу.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:25 Ответить
Конечно врачей в первую очередь. Но есть и тут интрига. Ко всем относится. А добровольно или обязательно вакцинироваться? Или потом пиво продавать только членам профсоюза!
показать весь комментарий
13.01.2021 20:30 Ответить
Надо ордынскую закупать, ее эффективность 146%
показать весь комментарий
13.01.2021 20:10 Ответить
Мова йде виключно про вакцинацію медперсоналу, чого стільки галасу?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:11 Ответить
Якщо для апробації фуфломіцинів потрібні піддослідні щурі, краще використати для цього прихільників ВАЗеленського та інших любителів "слуг" і "майбутнього" коломойського.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:17 Ответить
Краще дурню між своїми обговорюйте.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:19 Ответить
Дурня, колоти лікарів фуфломіцином.
А вас можна. Ви вибрали ВАЗеленського. Продовжуєте його підтримувати, довіряти. То невже ви проти вакцинуватися препаратом придбаним вашим лідером?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:16 Ответить
Чому Україна входить в 30-ку рейтингу паспортів, але не входить в 40 країн, що почали вакцинацію?
Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
показать весь комментарий
13.01.2021 20:13 Ответить
Для начала нужно уколоть этой вакциной бондареву и всю ее семью, родственников потом всех кто проталкивал эту покупку вместе с родственниками, а потом и мы посмтрим щдохнут али нет!
показать весь комментарий
13.01.2021 20:14 Ответить
богатырёву
показать весь комментарий
13.01.2021 20:39 Ответить
точно. сори попутал немного)
показать весь комментарий
13.01.2021 20:42 Ответить
"Министерство здравоохранения Грузии "категорически не рассматривает" вопрос"

Горячие южные люди, дети гор.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:14 Ответить
я думаю что нужно было сделатьсерьезный опрос населения. будут ли они готовы получать китайскую вакцину. я не то что за бабки, я не приму ее даже даром так как боюсь: 1 обмануть себя и семью 2 не хочу дать заработать Рдарасам. 3 не придеться ли потратить кучу бабла а все откажуться от нее. ведь цена вопроса для 1 человека всего 1000-1500грн. если люди, думают так как я то вся эта вакцина пойдет в мусор а денег эти презервуары не вернут и их никто не накажет. ТАК ПОКУПАТЬ или ОПРОС????????
показать весь комментарий
13.01.2021 20:14 Ответить
ич які горди. он індонезія цю китайську вакцину мало того що виробляє, так почала масове вакцинування. нашому лоху, пардон виборцю і китайська пайдьот. тим паче там на кожній вакцині мін.3баки навару нужним людям
показать весь комментарий
13.01.2021 20:16 Ответить
читаю коменты все правильно,столько гнева, смотрю новости в стране тишина все всем довольны
показать весь комментарий
13.01.2021 20:16 Ответить
Теперь есть вопрос: вот та китайская хрень сертифицирована ВОЗ? Если так, то вопрос о её применении отпадает. Уколят всех. Кроме меня, правда. Грузия отказалась. Имеет полное право...
Обратите внимание: речь пошла только о вакцинах! Точнее- о её производителях. Кто-то представляет себе о каком именно бабле пошла речь? Я тоже- не очень. Изветно мне единственное: тут речь не о лярдах долларов. Не о десятках лярдов долларов. Даже- не о сотнях лярдов долларов. Тут речь об ином порядке цифр. О том порядке, где лярды- уже ничто.

А вот тут, сограждане, возможно всякое. Даже самое хреновое.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:19 Ответить
Бразильцы уже нахлебались китайской "вакцины" - Эффективность 50,38%.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим» и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать". Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз .. Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки. Мы не знаем, что ты там еще будешь покупать, но то что ты будешь сидеть - это однозначно !!! И не один ... (с)
показать весь комментарий
13.01.2021 20:21 Ответить
И грузины правы, они, в отличие от украинских чиновников, понимают, что такое здоровье нации и "традиционно высокое качество" "трудолюбивых" китайских трудящихся, особенно, если продукция для стран третьего мира.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:21 Ответить
Дело в том, что когда Зе был на другом конце планеты, в китае с герегой закупал маски, в два раза дороже украинских, и скорее всего, дебит с кредитом не сошелся, и пришлось сейчас отдать 5,3млн за туфтовую вакцину.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:30 Ответить
Похоже ЗЕмародёры получили хороший откат..
показать весь комментарий
13.01.2021 20:42 Ответить
Это гейропейцы виноваты что в Украине нету ещё вакцины. Вот упёрлись и не хотят через компанию-прокладку поставки делать. Не дают честным пацанам заработать. Поставили свои гейропейские принципы выше здоровья украинцев.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:44 Ответить
Пусть этим китайским дерьмом прививают 73% быдлорат
показать весь комментарий
13.01.2021 20:45 Ответить
Группа фармацевтических компаний "Лекхим" договорилась с китайской компанией Sinovac Biotech о производстве на украинских мощностях двух вакцин от гриппа и от COVID-19.
Об этом на пресс-конференции сказал председатель наблюдательного совета группы компаний "Лекхим", член коллегии Министерства здравоохранения Валерий Печаев, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3170152-v-ukraine-budut-proizvodit-vakciny-protiv-grippa-i-covid19-ot-sinovac.html "Укринформ" .
"В начале прошлого года мы приняли решение организовать производство вакцины в Украине. Мы выбрали компанию "Синовак", договорились об организации производства двух вакцин от гриппа и вакцины против коронавируса, потому что уже в феврале было понятно, что на мир надвигается такая беда", - сказал Печаев.
Выбор вакцин именно компании "Синовак" Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно, вакцины этого производителя подтвердили свою надежность и безопасность, их эффективность, по его словам, доказана практикой применения. Также по словам Печаева, температура хранения вакцины + 2-8 градусов позволяет использовать её широкомасштабно. Одним из критериев выбора "Синовак" было также то, что акции этой компании котируются на NASDAQ OMX Group.Источник: https://censor.net/ru/n3241577
показать весь комментарий
13.01.2021 21:01 Ответить
Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна - Цензор.НЕТ 8635
показать весь комментарий
13.01.2021 21:04 Ответить
Закупили вакцину не для себе, а для ЗЕскота.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:16 Ответить
У этих уродов нет ничего святого. Крадут все до чего дотягиваются. Им насрать, что погибнут тысячи людей.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:25 Ответить
Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна - Цензор.НЕТ 9147Грузія "категорично" відмовилася від китайської вакцини, яку закуповує Україна - Цензор.НЕТ 2188
показать весь комментарий
13.01.2021 21:25 Ответить
От, дурні. Не знають, як працювати через "прокладки" - тоді й ефективність вакцини зростає до 100%.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:30 Ответить
Бариги вже прикинули - що, де і за яку ціну для нашого люду, а в світі - безкоштовно. От і різниця - їхня держава і чужий люд!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 21:47 Ответить
Китайской вакциной надо привить всех чиновников от преЗедента и его слуг уродов до министра Степанова - придурка наглого.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:13 Ответить
Ці додіки вже всі перехворіли та Pfizer для себе та своїх родин закупили. А от Зескот будуть вакцинувати китайською вакциною.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:26 Ответить
Ці грузини та молдовани якісь дуже балувані. Лише Pfizer їм подавай. Наші довбоЗЕби вже все порахували та закупили. Їм байдуже, якою вакциною вбивати наше зебидло.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:23 Ответить
ТОлько наши Коррупционеры за взятку от китайки любое г@вно готовы впарить!
показать весь комментарий
14.01.2021 02:47 Ответить
лучше китайская, чем ничего.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:53 Ответить
есть рацуха : всех адептов ЖОПАблока и ЗЕленого мародера колоть китайской вакциной, а нормальных людей прививать вакциной Pfizer ... заодно сравним результаты
показать весь комментарий
14.01.2021 09:31 Ответить
Сакартвело - молодці ! А нашім чиновникам аби вкрасти можна було .
показать весь комментарий
14.01.2021 09:35 Ответить
 
 