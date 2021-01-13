Грузия "категорически" отказалась от китайской вакцины, которую закупает Украина
Министерство здравоохранения Грузии "категорически не рассматривает" вопрос ввоза вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.
Об этом заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
"Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины", - пояснила Тикарадзе.
Она отметила, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. По словам Тикарадзе, уже идет интенсивная подготовка к вакцинации.
Изначально сообщалось, что эффективность вакцины китайской компании Sinovac, 5 млн доз которой планирует закупить Украина, составляет 78%. Позднее бразильские ученые подсчитали, что она не превышает 50,38%.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не будет покупать эту вакцину, если ее эффективность составит меньше 70%.
- Нам бубочка світить!
Пєндоськой не треба,
Нам Спутнік давай!
А ну признавайтесь.
Хто отримав і не відзвітував?
При Порошенко була монетизація субсидій, а при Віслюке Оманському - мінєтізація.
Как бы этот китайский полуфабрикат по своей эффективности не оказался уровня моксельской ветеринарной вакцины типа Спутник.
А вы, неудачники, по баснословным ценам и через фирму, аффилированную с Богатырёвой, обречены покупать (если, конечно, не в узком кругу приоритетных категорий населения) низкоэффективную вакцину китайского производства. Да не забудьте сразу после этого заплатить по новым тарифам и выписать по интернету белые носки - мало ли что... https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZUte9QTcGh7Az1xzJIN-_BdpDDq-LDd40vZZfppOWny_zFoBcDh9MZqZlX8EtJNjQWuTS4d6KQKmiw2DU-HxxqNZC51tkokAMCGXv06GgnYXZKbKAIVPekBPclXu2MCLAA&__tn__=*NK-R #СкрипучийЛыжникАпокалипсиса
Ее ошибка что сделала ошибочный выбор.
или они нашим еще и приплатят))) за то что согласились))) (а плебсу скажут что в очереди стояли последнюю взяли))))))
Китай выпустил свою вакцину одним из первых, если не первым, причём массово. А что массово, то не может быть дорого, что вообще характерно для китайских изделий. Сравнительно высокая цена не может исходить из Китая, это вряд ли, а просто кто-то в Украине одним махом делает себе состояние на хорошей разнице между 504 грн/дозу и низкой закупочной ценой китайской вакцины.
А вас можна. Ви вибрали ВАЗеленського. Продовжуєте його підтримувати, довіряти. То невже ви проти вакцинуватися препаратом придбаним вашим лідером?
Відповідь очевидна - тому що в 30-ку паспортів потрапили завдяки Пороху, а вакцинація проходить при владі Зеленського
Горячие южные люди, дети гор.
Обратите внимание: речь пошла только о вакцинах! Точнее- о её производителях. Кто-то представляет себе о каком именно бабле пошла речь? Я тоже- не очень. Изветно мне единственное: тут речь не о лярдах долларов. Не о десятках лярдов долларов. Даже- не о сотнях лярдов долларов. Тут речь об ином порядке цифр. О том порядке, где лярды- уже ничто.
А вот тут, сограждане, возможно всякое. Даже самое хреновое.
Проплата закупки китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная 31.12.2020 является абсолютно коррупционным актом в результате сговора должностных лиц Кабинета министров и лиц компании АО «Лекхим» и должна быть расследована соответствующими антикоррупционными органами. Сброс денег на "Лекхим" Богатыревой срочно начали "полировать". Оказывается конкурс на закупку объявлен был ! 30 декабря .... А 31 счастливый победитель получил приз .. Г-н Степанов ... нельзя так откровенно показывать свои трясущиеся ручки. Мы не знаем, что ты там еще будешь покупать, но то что ты будешь сидеть - это однозначно !!! И не один ... (с)
Об этом на пресс-конференции сказал председатель наблюдательного совета группы компаний "Лекхим", член коллегии Министерства здравоохранения Валерий Печаев, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3170152-v-ukraine-budut-proizvodit-vakciny-protiv-grippa-i-covid19-ot-sinovac.html "Укринформ" .
"В начале прошлого года мы приняли решение организовать производство вакцины в Украине. Мы выбрали компанию "Синовак", договорились об организации производства двух вакцин от гриппа и вакцины против коронавируса, потому что уже в феврале было понятно, что на мир надвигается такая беда", - сказал Печаев.
Выбор вакцин именно компании "Синовак" Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно, вакцины этого производителя подтвердили свою надежность и безопасность, их эффективность, по его словам, доказана практикой применения. Также по словам Печаева, температура хранения вакцины + 2-8 градусов позволяет использовать её широкомасштабно. Одним из критериев выбора "Синовак" было также то, что акции этой компании котируются на NASDAQ OMX Group.Источник: https://censor.net/ru/n3241577