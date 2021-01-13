РУС
Новости Коронавирус и карантин
5 223 42

В Украине один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт

В Украине один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт

Согласно индексу Оксфордского университета, в Украине пока действует один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы.

Об этом сообщил директор "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап, информирует Цензор.НЕТ.

"Эксперты Оксфордского университета постоянно собирают информацию о реакции правительств на пандемию. Среди них - индекс жесткости ограничений. Этот показатель фиксирует строгость политики изоляции, согласно которому ограничивается обычный образ жизни людей. Согласно индексу Оксфордского университета, Украина находится в перечне европейских государств с наименее строгим карантином. Также в нем Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция. А вот наиболее жесткие карантинные ограничения, согласно индексу, пока действуют в Нидерландах, Греции, Австрии, Великобритании, Германии и Италии. Обычно, это означает комендантский час на улице, заоблачные штрафы и жесткие ограничения на собрания, даже в семейном кругу, причем за порядком следят сами соседи и сообщают полиции о нарушениях ", - отметил Кирилл Криволап.

По его словам, в Италии, имеющей самый высокий индекс жесткости карантинных мероприятий в Европе, введен общенациональный локдаун, закрыты заведения сферы услуг, введен комендантский час с 22:00 вечера до 5:00 утра. Действует и ограничения на количество гостей в доме - не более двух.

В Германии также действует общенациональный локдаун, разрешено собираться группами до 5 человек из максимум двух семей, закрыты все неключевые магазины, заведения сферы услуг, школы, рестораны, бары и ТРЦ. На новогодние праздники правительства таких стран даже выдали четкие инструкции относительно того, с кем из родственников и в каком кругу имеют право встречать праздник граждане.

В странах с менее "жесткими" мерами правительства стараются меньше ограничивать функционирование экономики, но уменьшают количество причин для перемещения населения транспортом и уменьшают контакты между различными социальными группами, ограничивая работу учебных заведений, временно закрывая бары, рестораны, непродовольственный ритейл и тому подобное.

"Также ужесточение мер должно учитывать возможности медицинской системы, количество коек с кислородом, стоимость медицинских сервисов и тому подобное. В противном случае за оживление экономики страны платят десятками тысяч жизней граждан, которые не должны были умирать в 20-21 годах. Об этом ярко свидетельствуют данные об избыточной смертности в тех странах, которые, наверное, ошиблись с ограничениями ", - подчеркивает эксперт.

Напомним, в Украине усиленые карантинные ограничения будут действовать до 24 января включительно.

карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Топ комментарии
+13
Конспірація

В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 8005
показать весь комментарий
13.01.2021 20:21 Ответить
+12
Эксперты из Трускавца.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:20 Ответить
+9
На Цензоре заголовки пишет отдельный человек и у него не каждый день удачный
показать весь комментарий
13.01.2021 20:29 Ответить
пад сталом а ескперти випадково не з опу...оксфордського, а???
показать весь комментарий
13.01.2021 20:17 Ответить
Эксперты из Трускавца.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:20 Ответить
Влада ЗЕбілів зробила вигляд, що ввела локдаун, народ на місцях робить вигляд, що виконує його обмеження.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:22 Ответить
В Україні один з "найсуворіших" форматів карантину серед країн Європи, - експерт - Цензор.НЕТ 4602
показать весь комментарий
13.01.2021 21:38 Ответить
В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 2030
показать весь комментарий
13.01.2021 20:26 Ответить
Британские експерты - это уже как армянское радио
показать весь комментарий
13.01.2021 20:56 Ответить
Продам носки
Нові, без пробігу
Ціна договірна

В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 6198
показать весь комментарий
13.01.2021 20:20 Ответить
Конспірація

В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 8005
показать весь комментарий
13.01.2021 20:21 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 20:55 Ответить
Ага, самий суровий!
Сьогодні Сільпо бачив, яка суровість... Черги кілометрові!
показать весь комментарий
13.01.2021 20:21 Ответить
экспромт ))))
особенно в Буковели...
ваще озверели
показать весь комментарий
13.01.2021 20:22 Ответить
По ходу туда все за носками и ломанулись.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:44 Ответить
По ходу реально «диванный эксперт». Из дома не выходит
показать весь комментарий
13.01.2021 20:51 Ответить
И самая суровая китайская вакцина.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:22 Ответить
https://www.facebook.com/photo?fbid=2515129195455191&set=a.1937208046580645 Таня Адамс

В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт - Цензор.НЕТ 9548
показать весь комментарий
13.01.2021 20:22 Ответить
В АТБ спокійно продають і презервативи і батарейки і всі інші товари які нібито заборонені.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:28 Ответить
Презервативы и батарейки в целом везде продают.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:33 Ответить
Смешно
показать весь комментарий
13.01.2021 20:24 Ответить
Горько!
показать весь комментарий
13.01.2021 20:55 Ответить
Как то звголовок статьи :
В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт.
С текстом слабо вяжется :
Согласно индексу Оксфордского университета, Украина находится в перечне европейских государств с наименее строгим карантином. Источник: https://censor.net/ru/n3241641

показать весь комментарий
13.01.2021 20:26 Ответить
Не старайся. Люди в своём большинстве прочитали заголовок, а в тексте слишком много букв, чтоб тратить на это время. Проще сразу комментить.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:29 Ответить
На Цензоре заголовки пишет отдельный человек и у него не каждый день удачный
показать весь комментарий
13.01.2021 20:29 Ответить
Некто Кирилл Криволап из "Центра экономического восстановления" замерил суровость лохдауна в Украине. А что скажет "Офис реформ" Карлсона?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:27 Ответить
Суровий карантин на Франківщині ( Буковель )

В Україні один з "найсуворіших" форматів карантину серед країн Європи, - експерт - Цензор.НЕТ 1243
показать весь комментарий
13.01.2021 20:29 Ответить
Как жаль что у меня с женой всё в порядке! Щас бы заказал номер в отеле, как обычно... вышел бы на ресурс "Проститутки Мариуполя", как водится... и озадачил бы девочку вопросом: "А у тебя презервативы есть?". А она бы мне сказала: "Есть, но по тройному тарифу". И мы бы не полюбили друг-дружку. ((((
показать весь комментарий
13.01.2021 20:33 Ответить
А так задовольняйся ....*..котиками *
...
показать весь комментарий
13.01.2021 20:41 Ответить
Ну, не возражаю. Пошел... обложусь славными котами и- спать.
показать весь комментарий
13.01.2021 20:42 Ответить
скорее самый бессмысленный ..
показать весь комментарий
13.01.2021 20:40 Ответить
А подскажите, что это за чудо такое "Центр экономического восстановления", в какой однушке и какой хрущёвки на Старой Дарнице он находится и кто такой этот Кирилл Криволап?
показать весь комментарий
13.01.2021 20:42 Ответить
-Да ладно, раньше как было, натягиваешь дырявый носок на лампочку и штопаешь.
- Лампочек тоже нет
показать весь комментарий
13.01.2021 20:46 Ответить
це щоб не витрачатись на вакцінацію плебсу
показать весь комментарий
13.01.2021 20:49 Ответить
Один из самых дебильных..
показать весь комментарий
13.01.2021 20:59 Ответить
Привіт, ЗЕбіл! Ти сумний чи мені здалося?
показать весь комментарий
13.01.2021 21:08 Ответить
Самый суровый сейчас карантин непосредственно в Буковеле, там капец как все сурово !
показать весь комментарий
13.01.2021 21:07 Ответить
Позакрывали кафешки, теперь приходится пить пиво в гараже.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:24 Ответить
А раньше можно было сходить хотя бы на боулинг, короче грустно все.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:34 Ответить
Ложь.
В Германии локдаун гораздо жёстче.
Вообще, массовых прогулок нет в центрах городов.
А в Украине - во всех центрах - ярмарки, ёлки и иллюминация.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:27 Ответить
вы почитайте текст статьи, а не заголовок))
показать весь комментарий
13.01.2021 22:19 Ответить
Канади нема.
Хіба що по інших провінціях нема концтабору, а нас би могли зацитувати.
показать весь комментарий
14.01.2021 03:22 Ответить
В США також людей не заганяли вертушками,як в Іспанії.Банально в людей зброї дофіга,почнуть воювати.А в Європі можна які завгодно експерименти ставити.В нас також ще війна,якщо хтось забув.І так люди перезбуджені.
показать весь комментарий
14.01.2021 04:01 Ответить
Проблема не у тому суворий чи ні карантин. Проблема у тому, що всі заходи повинні бути для всіх однакові, що для найвеличнішого підера ********** та депутанів із чиновниками, що для підприємця із маленького села чи із великою мережею магазинів (ресторанів) по Україні, та останнього бомжа на вокзалі. І нічого нам зараз розсказувати як пісюнами міряться із цивілізованим світом, допоки Закон не один для всіх!
показать весь комментарий
14.01.2021 08:28 Ответить
 
 