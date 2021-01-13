В Украине один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт

Согласно индексу Оксфордского университета, в Украине пока действует один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы.

Об этом сообщил директор "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап, информирует Цензор.НЕТ.

"Эксперты Оксфордского университета постоянно собирают информацию о реакции правительств на пандемию. Среди них - индекс жесткости ограничений. Этот показатель фиксирует строгость политики изоляции, согласно которому ограничивается обычный образ жизни людей. Согласно индексу Оксфордского университета, Украина находится в перечне европейских государств с наименее строгим карантином. Также в нем Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция. А вот наиболее жесткие карантинные ограничения, согласно индексу, пока действуют в Нидерландах, Греции, Австрии, Великобритании, Германии и Италии. Обычно, это означает комендантский час на улице, заоблачные штрафы и жесткие ограничения на собрания, даже в семейном кругу, причем за порядком следят сами соседи и сообщают полиции о нарушениях ", - отметил Кирилл Криволап.

По его словам, в Италии, имеющей самый высокий индекс жесткости карантинных мероприятий в Европе, введен общенациональный локдаун, закрыты заведения сферы услуг, введен комендантский час с 22:00 вечера до 5:00 утра. Действует и ограничения на количество гостей в доме - не более двух.

В Германии также действует общенациональный локдаун, разрешено собираться группами до 5 человек из максимум двух семей, закрыты все неключевые магазины, заведения сферы услуг, школы, рестораны, бары и ТРЦ. На новогодние праздники правительства таких стран даже выдали четкие инструкции относительно того, с кем из родственников и в каком кругу имеют право встречать праздник граждане.

В странах с менее "жесткими" мерами правительства стараются меньше ограничивать функционирование экономики, но уменьшают количество причин для перемещения населения транспортом и уменьшают контакты между различными социальными группами, ограничивая работу учебных заведений, временно закрывая бары, рестораны, непродовольственный ритейл и тому подобное.

"Также ужесточение мер должно учитывать возможности медицинской системы, количество коек с кислородом, стоимость медицинских сервисов и тому подобное. В противном случае за оживление экономики страны платят десятками тысяч жизней граждан, которые не должны были умирать в 20-21 годах. Об этом ярко свидетельствуют данные об избыточной смертности в тех странах, которые, наверное, ошиблись с ограничениями ", - подчеркивает эксперт.

Напомним, в Украине усиленые карантинные ограничения будут действовать до 24 января включительно.