В Украине один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт
Согласно индексу Оксфордского университета, в Украине пока действует один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы.
Об этом сообщил директор "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап, информирует Цензор.НЕТ.
"Эксперты Оксфордского университета постоянно собирают информацию о реакции правительств на пандемию. Среди них - индекс жесткости ограничений. Этот показатель фиксирует строгость политики изоляции, согласно которому ограничивается обычный образ жизни людей. Согласно индексу Оксфордского университета, Украина находится в перечне европейских государств с наименее строгим карантином. Также в нем Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция. А вот наиболее жесткие карантинные ограничения, согласно индексу, пока действуют в Нидерландах, Греции, Австрии, Великобритании, Германии и Италии. Обычно, это означает комендантский час на улице, заоблачные штрафы и жесткие ограничения на собрания, даже в семейном кругу, причем за порядком следят сами соседи и сообщают полиции о нарушениях ", - отметил Кирилл Криволап.
По его словам, в Италии, имеющей самый высокий индекс жесткости карантинных мероприятий в Европе, введен общенациональный локдаун, закрыты заведения сферы услуг, введен комендантский час с 22:00 вечера до 5:00 утра. Действует и ограничения на количество гостей в доме - не более двух.
В Германии также действует общенациональный локдаун, разрешено собираться группами до 5 человек из максимум двух семей, закрыты все неключевые магазины, заведения сферы услуг, школы, рестораны, бары и ТРЦ. На новогодние праздники правительства таких стран даже выдали четкие инструкции относительно того, с кем из родственников и в каком кругу имеют право встречать праздник граждане.
В странах с менее "жесткими" мерами правительства стараются меньше ограничивать функционирование экономики, но уменьшают количество причин для перемещения населения транспортом и уменьшают контакты между различными социальными группами, ограничивая работу учебных заведений, временно закрывая бары, рестораны, непродовольственный ритейл и тому подобное.
"Также ужесточение мер должно учитывать возможности медицинской системы, количество коек с кислородом, стоимость медицинских сервисов и тому подобное. В противном случае за оживление экономики страны платят десятками тысяч жизней граждан, которые не должны были умирать в 20-21 годах. Об этом ярко свидетельствуют данные об избыточной смертности в тех странах, которые, наверное, ошиблись с ограничениями ", - подчеркивает эксперт.
Напомним, в Украине усиленые карантинные ограничения будут действовать до 24 января включительно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нові, без пробігу
Ціна договірна
Сьогодні Сільпо бачив, яка суровість... Черги кілометрові!
особенно в Буковели...
ваще озверели
В Украине один из самых "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт.
С текстом слабо вяжется :
Согласно индексу Оксфордского университета, Украина находится в перечне европейских государств с наименее строгим карантином. Источник: https://censor.net/ru/n3241641
...
- Лампочек тоже нет
В Германии локдаун гораздо жёстче.
Вообще, массовых прогулок нет в центрах городов.
А в Украине - во всех центрах - ярмарки, ёлки и иллюминация.
Хіба що по інших провінціях нема концтабору, а нас би могли зацитувати.