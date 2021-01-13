РУС
Из спецфонда госбюджета направят 201 млн грн на завершение выплаты помощи предпринимателям, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее предоставление единовременной материальной помощи наемным работникам, работа которых временно остановлена ​​в результате введения карантинных мероприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram.

"Кабмин принял проект постановления "О выделении средств для завершения предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, в 2021 году", которое предусматривает предоставление единовременной материальной помощи наемным работникам, работа которых временно остановлена ​​в результате введения карантинных мероприятий, и ФЛП, экономическая деятельность которых подпадает под ограничительные мероприятия, что приводит к их временной остановке", - говорится в сообщении.

Этим документом предусматривается выделение Минсоцполитики 201 млн грн из спецфонда госбюджета для завершения в 2021 году выплаты помощи застрахованным лицам, которые до 31 декабря 2020 года подали соответствующие заявления через портал "Дія", но не успели получить помощь до окончания бюджетного периода.

Работодатели получили около 650 млн грн одноразовой помощи на период двухнедельного карантина, - Петрашко

Выплату единовременной материальной помощи будет проводить Пенсионный фонд.

Напомним, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом Министров Украины. Заявки необходимо было подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.

Выплата 8 тыс. грн на время действия жесткого карантина завершится в ближайшее время, - ОП

В Буковелі всі кабаки працюють на повну..... але давайте подовжимо локдаун. Шо за дібіли це вигадують?
13.01.2021 20:54 Ответить
+1
Как это какие? Слуги народа!
13.01.2021 20:56 Ответить
+1
Нехай -нехай продовжують ! Мудрий нарід повинен наїстись зповна !
13.01.2021 20:57 Ответить
Хай за ці гроші зроблять для Зеленського окрему горно-лижну трасу, бо в Буковелі він стільки людей заразив
13.01.2021 20:53 Ответить
В Буковелі всі кабаки працюють на повну..... але давайте подовжимо локдаун. Шо за дібіли це вигадують?
13.01.2021 20:54 Ответить
Как это какие? Слуги народа!
13.01.2021 20:56 Ответить
Нехай -нехай продовжують ! Мудрий нарід повинен наїстись зповна !
13.01.2021 20:57 Ответить
Вопрос, - каким предпринемателям? Ахметовым с Коломойскими, Новинскими, Боголюбовыми и т.д.? И, что, прямо им направят, или через счета кипрского и оманского офшоров?
13.01.2021 20:55 Ответить
...Максимальный оклад составит 37,8 тысяч гривенКабинет министров утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января, которое транслировалось на Youtube.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, минимальный размер должностного оклада не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.
Поскольку прожиточный минимум с 1 января 2021 года составляет 2270 гривен, специалист государственного органа будет получать не менее 4540 гривен в месяц.
Постановлением утверждена Схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом категорий, подкатегорий и уровней государственных органов в 2020 году.
Оклад руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания установлены на уровне 37800 гривен.
Руководители министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать 33600 гривен.
...
13.01.2021 20:57 Ответить
Из спецфонда госбюджета направят 201 млн грн на завершение выплаты помощи предпринимателям, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 6625
13.01.2021 20:58 Ответить
Нещодавно Державний аудит дав відповідь на запитання, куди йдуть прибутки від необґрунтовано завищених тарифів. Перевірка офіційно встановила, що 225 мільярдів гривень незаконно виведено з НАК «Нафтогаз» за межі України! 225 мільярдів гривень!!! Тільки вдумайтеся в цю цифру! Це більше, ніж кредити, які Україні дає МВФ!!! І це ті гроші, які незаконно витягли з кишені кожного!!
13.01.2021 21:07 Ответить
Не беріть у них жодної копійки, бо прийдеться повертати в рази більше!
13.01.2021 21:17 Ответить
цікаво, які відкати зараз за це вимагають?
13.01.2021 21:43 Ответить
 
 