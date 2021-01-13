РУС
Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ

Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ

Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму почти 100 млрд руб (38 млрд гривен), находятся в залоге у российского некоммерческого Фонда промышленных активов.

Об этом говорится в материале российского издания РБК, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" держит в залоге активы олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд руб., следует из последней доступной отчетности фонда за 2019 год. Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа", - сообщили в РБК.

По их информации, помимо акций ряда компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem.

"Его расчетная стоимость составляет почти 98 млрд руб., говорится в отчетности фонда. До начала 2014 года химические комбинаты Фирташа ежемесячно импортировали газ из России, однако к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах", - говорится в статье.

Там также сообщается, что в России компании Фирташа кредитовал местный Газпромбанк.

"В 2013 году Ostchem выкупил у "Газпрома" 5 млрд куб. м газа для закачки в украинские подземные хранилища. Но приобрести такой объем газа холдинг Фирташа смог только за счет кредита Газпромбанка, и в октябре 2013 года кипрская Ostchem Holding подписала кредитный договор с банком на $1,35 млрд. Предприятия Ostchem передали банку в залог 5,7 млрд куб. м собственного газа. В декабре 2014 года Газпромбанк потребовал от Ostchem срочно погасить остаток кредита на $842,5 млн, пригрозив взыскать заложенный газ. В январе 2015 года стороны объявили об урегулировании спорного вопроса, отказавшись раскрывать детали финансовых договоренностей", - констатируется в материале.

В нем отмечается, что в 2016 году Фонд промышленных активов выкупил требования банка по украинским кредитам. В 2019 году организация сообщила, что заемщики практически не обслуживают долг, то есть возвращать кредиты не удается. Издание отмечает, что теоретически российский фонд может подать в суд Кипра (там зарегистрирована Ostchem Holding) с требованием взыскать залог. Однако на практике решение по взысканию там принимается редко, чаще всего судьи ограничиваются арестом, как было в случае с иском ВТБ.

Напомним, Дмитрий Фирташ заработал свое состояние на посредничестве в поставках российского газа в Украину до 2014 года. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу США, которые обвинили его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Через несколько дней он был отпущен под залог и с тех пор проживает в Австрии, оспаривая американский запрос об экстрадиции.

Газ (10265) россия (97311) Фирташ Дмитрий (1057)
Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 5820
13.01.2021 21:19 Ответить
Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 1965
13.01.2021 21:28 Ответить
зебіли осідлали свого коника.
і їм вже байдуже до відсутності навіть натяку на здоровий глузд в їхніх коментах.
Головне накалякати бруд на Порошенка.
13.01.2021 21:24 Ответить
Шоколад мозг повредил? Фирташ с ющом газом занимался, а так как ющ блаженный был уже тогда и "вонючий" газ его не интересовал этими делами заведовали люби друзи, а кто был самый любый друзь юща?
14.01.2021 00:26 Ответить
тоді і його борги впали би на державу.
а це ще один козир кацапам.
13.01.2021 21:22 Ответить
Всі козирі з колоди кацапам здав Петро.
13.01.2021 21:24 Ответить
які козирі ?
невже Петро голосував за вашого верховного зебіла ?
13.01.2021 21:32 Ответить
медвечука витащив пуцин.
а ви клована поставили на чолі країни.
і хто назве вас розумними ?
примітивні створіння...
13.01.2021 22:17 Ответить
тобто це Ху"ло призначив Мертвенчука представником на перемовини у Мінську від України?
показать весь комментарий
Конечно ...Ты бы немедля повел войско в атаку. А часом жидко бы не обосрался? Болтун!
показать весь комментарий
Сдается мне что ты вовсе и не законченный дурак ,а хитрый провокатор!
показать весь комментарий
да он просто крот с Горловки...
показать весь комментарий
Порох сдал перебор,а шмаркля *очко* какцапам.
показать весь комментарий
Намекаешь что нам нужно еще и у Фирташа выкупить долги на 38млрд? Типо как Приватбанк Петя *национализировал*, когда заплатил за него с наших карманов 200млрд. грн? Раньше под *национализацией* я другое представлял а именно безвозмездная конфискация наворованного в пользу государства, а не покупка убыточных активов за счет простого нищего народа.
показать весь комментарий
13.01.2021 21:23 Ответить
ты выкупишь как сторонник вавы
показать весь комментарий
Он зебил одноклеточный.
показать весь комментарий
"взят всё, и поделить". Шариков П.П. Иди телек сатри. Вата.)
показать весь комментарий
да ты шо это тебе твой куратор из инвалидов попочления сообщил ты без но гон без руки бугага инвалидик ваша толпа палится на никах взятых из истории как буряты в т 72 или как рузге правсливные в плену в ипонии в 1905м
показать весь комментарий
https://censor.net/ru/user/353888 нормальное бы правительство и Рада, национализировали активы олигарха-******..
https://censor.net/ru/user/35388817.10.16 17:16 Принятию закона о специальной конфискации незаконно полученных средств чиновниками режима Януковича противодействуют четыре группы лиц в парламенте. заявил Пашинский. По его словам, прежде всего спецконфискацию блокировали так называемые "Еврооптимисты" - группа, которая на словах рассказывает о движении в Европу, а на самом деле по непонятным причинам блокировала принятие закона о спецконфискации, прикрываясь тем, что этот закон вроде бы не имел поддержки ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n410906
13.01.2021 21:58 Ответить
Ну как вам рыночная економика? Теперь вспоминаем как порохосрань кричала что нужно повышать цену на газ. Думаете для кого они так старались? Отдали страну и ресурсы нескольким олигофренам которые ее сдали в залог нашему врагу. Теперь понятно почему ни обявления войны ни военного положения ни сопротивления ни прекращения торговли и разрыва дипотношений с врагом у нас не будет? Давайте рабы, арбайтен на врага.
13.01.2021 21:17 Ответить
зебилоид Суров
показать весь комментарий
Наши олигархи ещё и в долгах как в шелках, как вобщем и полагается быть проходимцам.
показать весь комментарий
Так оце нашу отару Шмигаль з Фірташем і скубе! 38 млрд.!!!
показать весь комментарий
Порох з бенєю вкрали 6 млрд. дол. США з привату, ахмет, натирив з роттердам +, пора застосувати метод генерала Піночета.
показать весь комментарий
а яке відношення має Україн до цього пархатого вертепу ?
показать весь комментарий
СНБО???!!!.. Данилов!!!???... ты спишь там?!..
в стране критическая ситуация с газом в хранилищах, а умственно отсталые Зебилы Зеленский, Данилов, Ермак, Баканов, Венедиктова, и другая мразь, просто отмалчиваются..
Запомните!.. вас будут выносит на вилах!!.. и никакая УДО вас не спасёт!
показать весь комментарий
никакая УДО вас не спасёт

1.сольный проект бывшего вокалиста Accept Удо Диркшнайдера. U.D.O. занимает 29 место в списке 100 лучших пауэр-метал групп
2.Усло́вно-досро́чное освобожде́ние от наказа́ния (УДО) - прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей,
3.Управління державної охорони України
показать весь комментарий
удо - Управління державної охорони України..

???
показать весь комментарий
никакАЯ УДО вас не спасёт - Управління державної охорони України.
Управління - іменник, середній рід, неістота.
показать весь комментарий
Кто выносить будет?
Сметуны?
показать весь комментарий
"в материале российского издания"- розумні самі зроблять висновки.
показать весь комментарий
Ану адепти приватної власності на енергетику розкажіть про ринок газу і блага які несуть олігархи.
показать весь комментарий
Не Фірташем єдиним !




https://vgolos.com.ua/news/kolaboratsiya-v-diyi-sadovyj-provertaye-aferu-dlya-zakupivli-avtobusiv-u-biloruskogo-dyktatora-lukashenka_1363440.html Колаборація в дії: Садовий провертає аферу для закупівлі автобусів у білоруського диктатора Лукашенка



Так, у середу, 13 січня, міський голова Львова https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3825438167495710?__cft__[0]=AZXaTvGAs5XHZCntJu2iLeO0Ch8Rbl0wILCuwWK4QUtIRj1pSw_YhbjgvykEC3FFHES_7kP0eUx_AI_aA92e6EGlkg-0umtVyObWj9l4ZvMySecyHFRnbUcn_dAOs5JGxgq5f1tvfLUDmdGHw0QxTkRcNiNJ4AHThls3BN5RlQ6y8cMtx_JZZskGXxN55NJJSlNrzo6df9u2khcCKhgdLPNP&__tn__=%2CO%2CP-y-R повідомив у своєму "Фейсбуці" про завершення тендеру на закупівлю 100 дванадцятиметрових низькопідлогових автобусів. При цьому Садовий заявив, нібито "за оцінками міжнародних експертів, найвигіднішу пропозицію подала білоруська компанія "МАЗ".
показать весь комментарий
Был львовский автобусный завод . Цуки продали его кацапам , а те его обанкротили .
И так они уничтожали всю промышленность Украины, чтобы украинцы не имели рабочих мест
А теперь хотят украинцев ещё и земли лишить , чтобы и картошку негде было вырастить
показать весь комментарий
А шо зробив Садовий, який мер 15 років, для того шоб ЛАЗ врятувати ?!
Недавно Чуркіну ще мільйони віддав...

https://zik.ua/news/2018/03/07/druzhyna_churkina_yakiy_sadovyy_viddaie_groshi_lazu_zamishana_u_aferi_u_1280895 Дружина Чуркіна, якій Садовий віддає гроші ЛАЗу, замішана в афері у Запоріжжі, - САП

https://www.youtube.com/watch?v=72TT_9BNHrE Садовий без погодження перерахував одіозному російському олігарху І.Чуркіну 28 млн грн, - Лопачак
показать весь комментарий
Умышленно банкротят производства в Украине , а СБУ все 30 лет воды в рот набрало
показать весь комментарий
"Продав" цей завод лапотникам Кучма."Продав" в лапках тому,що віддав Чуркіним в рахунок повернення боргу чухонсько-мордовським шаріковим,коли розраховувся за гроші надані Єльциним на вибори 1994 року.Повернути прихватизоване підорашнею підприємство в Україні можливо лише тоді,коли в ньому зацікавлений хтось з "українських" урок-прихватизаторів.
показать весь комментарий
..Ну і шо ...Он *бепешний * Сухомлін (Житомир) вже давно закупив з кілька десятків автобусів .
показать весь комментарий
Имущество Фирташа - газ - занимает украинские хранилища
показать весь комментарий
Фірташ, Коломойський з речами на вихід, за вами з мінфіну США! Ахметову приготуватись..!
показать весь комментарий
Я вот одного не могу понять!Почему газ украинский, а не компании фирташа? Обычный межфирмовый конфликт. Не покупайтесь на заголовки
показать весь комментарий
Така падлюка...
А Петро з Кличем 18 годин на добу в Відні торгувався за златий унітаз...
На Моїй пам'яті Ахметці три(!) рази на десятки мільонів доллярів борги списали..
😇
показать весь комментарий
сказки про 18 часов -от "правдивого чела" которому дали денег на квартирку новую ие на место в управлении ЖД теперь дали
показать весь комментарий
На кого этот расчитан? облгазы - Фирташ, облэнерго- Ахметов.
показать весь комментарий
А зачем Слуги народа вмешивались в выоры США?
показать весь комментарий
Брехня
показать весь комментарий
Але ж Іуда складає для нас ціни в Україні!!! Керує всіма ОБЛами ( как мы поговорили, так и случилось: Порох президент, а боксер мэр).
показать весь комментарий
Заметили как порохосрань выскочила со своих будок защищать Фирташа?
показать весь комментарий
Ну так би і писали: Фірташ в заставі у рф. Але я б перевірив, звідки ноги в цього.

"Д.Фірташ при Януковичі приватизував 18 облгазів за смішні 400 млн. Грн. !!! Наприклад «Вінницягаз» був куплений за 3 млн.грн. А уряд Азарова передав Фірташу в безкоштовне користування 200 тис. Км газорозп. системи (труби), ціною в 5 млрд. грн." Азаров - риго-анал(ЗаЖОП)
показать весь комментарий
хто просубсидіює облгази оліграхів? Правильно, державний бюджет, тобто кожен з нас, з власної кишені. Тепер нам розповідатимуть про «перемогу від Зеленського», про «взяв під контроль». От тільки під контроль взяв не він, а взяли олігархи.Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 9855
показать весь комментарий
Фирташ переместил свои активы на Мацковию.
показать весь комментарий
Шо, опять? Мальдивы, Опшоры?!
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9496Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8461
показать весь комментарий
Я бы хотела, чтобы неолигархические журналисты начали рассматривать вопросы КАК олигархи делают деньги на украинцах
Вот Фирташ - есть отдельно ГАЗ и есть отдельно СЕТИ. За сети он берет с народа за транспортировку. НО ВСЕ МОЛЧАТ , что эти сети строил не он. Схема очень проста - к дома тянут трубу ЗА ДЕНЬГИ домовладельца , а потом эту трубу ставят на баланс Облгаза Фирташа. Он и денег на это не тратит - а вот только потом зарабатывает
показать весь комментарий
якщо дивитися ще щось крім 1+1 та інтера..
то можна скажено передивитися Бігуса

Вам тарифи, їм - прибутки. Хто з депутатів Ахметову і Коломойському допомагає /// №339 (2021.01.11)
показать весь комментарий
Я ещё раз повторюсь
И Ахметов и Фирташ все сети прокладывали и прокладывают , не вкладывая своих денег.
ЭТО ЦИНИЧНЫЙ ГРАБЕЖ УКРАИНЦЕВ, но сми об этом молчат
показать весь комментарий
Неолигархичный журналистов в Украине нет. Может быть только один, два.
показать весь комментарий
Кацапська оборудка -диверсія агента Фірташа?! Не може бути, Фірташ наш патріотичний олігарх, як казав найбільш проукраїнський президент Ющенко, і людина, яка підтримала грошима патрітичного кандидата в президенти Порошенка і найкращого мера Кличка! Як там казав Фірташ: "ми досягли свого - Порошенко президент а Кличко мер". Тоді постає питання, хто такі ці "ми", і у чому їхнє "досягнення", якщо Фірташ виявився агентом *****. P.S. Аааааа, забув, це з Юлька агентка, вона боролася з патріотом Фірташем! Знову плутанина. Так Хто агент - Юлька чи Фірташ? Послухати олігархічні ЗМІ - то начеб-то Юлька, а почувши про оборудку з газом - так наче Фірташ. Може до ФБР звернемось, га? У тих все давно визначено - Юлька свідок і жертва, що отримала від оббріхувачів компенсацію по суду, а Фірташ в тюрязі і в процесі екстрадиції в США.
показать весь комментарий
Всі вони агенти у нас немає ні одного олігарха який б не був замазаний в крові в 90-х, ця вся інфо вивезена в РФ, тому чистих немає всі в деякому плані співпрацюють з Х..лом а тут роблять цирк в тому числі і тіпа патріоти
показать весь комментарий
Але чомусь Юльку ніде не переслідують, окрім як в Україні, хоча Кірєєв виявився теж агентом *****, а Манафорт брехуном-злочинцем-найманцем Януковича, а от проти Фірташа висунуті офіційні звинувачення в США, проти Коломойського висунуті офіційні звинувачення там же, проти Порошенка (у Молдові, нинішні не рахую) і Ахмєтова офіційно відкривались кримінальні справи, і обидва дивом вислизнули від осліпшої від їхніх грошей Феміди. А може й ФСБ їх врятувало. Тож є з чим порівняти, і формула "вони всі однакові" щодо Тимошенко не працює.
показать весь комментарий
Тимошенко дуже, дуже хитра. Але ще доберуться й до неї.
показать весь комментарий
Хитра Юлька заховалася від відповідальності в тюрмі, у той час, коли Порошенко, не щадя рейтінга своєго, був змушений піднімати українську економіку в уряді Януковича.
показать весь комментарий
А если я напишу или скажу в телеке , что я поддержал Байдена и он выиграл выборы- это будет означать, что я сказал правду? Ну такие вы интересные-зеленожопокремледрочеры, просто капец! Верят промосковской сволочи ворюге фирташу, он святой и тут же клянут Порошенко за фирташа. Вы , блин, совсем конченные!!! На хрена мультимиллионеру Порошенко помощь фирташа??? А если завтра фирташ скажет, что вы ему должны миллиард, я так понимаю, мы должны будем ему поверить? Равно как и кличко. Как уже вся ваша брехливая ********** ******* уже всех. И везде, где идет разговор про зашквары зеленонгнойных, как по команде и одной на всех методичке, всплывает брехливое дерьмо и сразу все стрелки переводятся на Порошенко. Он же опять вам, уроды, насрал в штаны! Ни разу, мрази, не палитесь!
показать весь комментарий
Через борги Фірташа український газ на 38 млрд грн опинився в заставі у фонду з РФ, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2760
показать весь комментарий
Из-за долгов Фирташа....

Да наплевать. Просто забрать на эту сумму имущество и активы Фирташа вот и все. А он сам пускай разгребает свои проблемы.
показать весь комментарий
По конституции ппередача фирташу в управление облгазы это воровство державы и олигархов. Народ мае право наповстання.
показать весь комментарий
Так надо было ещё в 2015 думать,когда они Юльку продинамили..
показать весь комментарий
А в чому будуть вимоги "повстання"? Хто буде на трибуні? Вимогами мають бути КОНКРЕТНІ стратегічні зміни. Уже були й майдани й повстання. А як крали, так і крадуть.
показать весь комментарий
Выполнить перехидни положення конституцию 96 года ст 13.14. 142.143.и нормы принятой нами Европейской Хартии самоуправления по созданию громад на загальных сборах 50+1 которым передается все майно надра активы на баланс громады , реестр собствеников громады,органы управления громады и устав громады. И начать жить по конституции ( см,Риму Белацерковскую) Вернуть всювласнисть громадянам на которую нет документов у олигархата. Газ в первую очередь.
показать весь комментарий
это что , вот когда пол Харькова окажется в руках кацапов вот тогда будет веселье - горячо любимый мер Кернес (в простонародье гепа ) набрал кредитов под залог имущества города и почему то мне кажется что деньги он брал не в европейских банках
показать весь комментарий
Требования русских, особенно если это окологосударственные фирмы, в Украине можно и нужно отклонять (признавать недействительными) на основании оговорки о публичном порядке. Типа любые договора касаемо украинских активов с экономическими агентами страны-агрессора являются ничтожными. И всё, идите, судитесь в международных арбитражах по десять лет.

Ну, не так топорно, тоньше, разумеется, мотивировать надо. Потому что международный арбитраж тоже догнать может с процентами. Но концепция такая. По такой схеме 3 млрд. дол. за облигации Януковича Украина уже 5 лет не отдаёт . . .
показать весь комментарий
а в чому проблема ?
тепер тільки хвірташ вас примушує купувати його газ..
у Нафтогазу газ дешевший ніж у хвірташа,
перехід через Приват24 на нового постачальника Нафтогаз
займає 10 хвилин..
і нехай хвірташ сидить зі своїм кацапським газом скільки схоче..
показать весь комментарий
Та ******...! А как можно глушить ТВ каналы? Ну хотя бы в своём парадном. Дорогое оборудование для этого? Есть тут технари?
показать весь комментарий
ТАК НАЦИОНАЛИЗИРУЙТЕ !!!
показать весь комментарий
жулик международного масштаба, никакого газа на 38 млрд у него и близко нет. жду с нетерпением, когда его экстрадируют в США и посадят лет на 30.
показать весь комментарий
Два великі і щирі українці Беня і Фірша загнали Україну в борги до Росії фактично на суму боргу, якої вистачило б на соціальні потреби всієї країни.
показать весь комментарий
Так газ фірташа, чи держави Україна? Якщо Фірташа, то яким боком Україна до його боргів? Чи може, держава України виступала гарантом під кредитні зобов'язання Фірташа?
показать весь комментарий
То,что Фирташ, Коломойский, Ахметов, как бизнесмены нулевые, это давно известно, а вот как злыдни,, воры и мошенники-таких еще поискать надо!
показать весь комментарий
