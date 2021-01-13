Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ

Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму почти 100 млрд руб (38 млрд гривен), находятся в залоге у российского некоммерческого Фонда промышленных активов.

Об этом говорится в материале российского издания РБК, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" держит в залоге активы олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд руб., следует из последней доступной отчетности фонда за 2019 год. Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа", - сообщили в РБК.

По их информации, помимо акций ряда компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem.

"Его расчетная стоимость составляет почти 98 млрд руб., говорится в отчетности фонда. До начала 2014 года химические комбинаты Фирташа ежемесячно импортировали газ из России, однако к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах", - говорится в статье.

Там также сообщается, что в России компании Фирташа кредитовал местный Газпромбанк.

"В 2013 году Ostchem выкупил у "Газпрома" 5 млрд куб. м газа для закачки в украинские подземные хранилища. Но приобрести такой объем газа холдинг Фирташа смог только за счет кредита Газпромбанка, и в октябре 2013 года кипрская Ostchem Holding подписала кредитный договор с банком на $1,35 млрд. Предприятия Ostchem передали банку в залог 5,7 млрд куб. м собственного газа. В декабре 2014 года Газпромбанк потребовал от Ostchem срочно погасить остаток кредита на $842,5 млн, пригрозив взыскать заложенный газ. В январе 2015 года стороны объявили об урегулировании спорного вопроса, отказавшись раскрывать детали финансовых договоренностей", - констатируется в материале.

В нем отмечается, что в 2016 году Фонд промышленных активов выкупил требования банка по украинским кредитам. В 2019 году организация сообщила, что заемщики практически не обслуживают долг, то есть возвращать кредиты не удается. Издание отмечает, что теоретически российский фонд может подать в суд Кипра (там зарегистрирована Ostchem Holding) с требованием взыскать залог. Однако на практике решение по взысканию там принимается редко, чаще всего судьи ограничиваются арестом, как было в случае с иском ВТБ.

Напомним, Дмитрий Фирташ заработал свое состояние на посредничестве в поставках российского газа в Украину до 2014 года. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу США, которые обвинили его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Через несколько дней он был отпущен под залог и с тех пор проживает в Австрии, оспаривая американский запрос об экстрадиции.