Из-за долгов Фирташа украинский газ на 38 млрд грн оказался в залоге у фонда из РФ, - СМИ
Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму почти 100 млрд руб (38 млрд гривен), находятся в залоге у российского некоммерческого Фонда промышленных активов.
Об этом говорится в материале российского издания РБК, информирует Цензор.НЕТ.
"Российская некоммерческая организация "Фонд промышленных активов" держит в залоге активы олигарха Дмитрия Фирташа, включая акции подконтрольных ему компаний и природный газ расчетной стоимостью почти 100 млрд руб., следует из последней доступной отчетности фонда за 2019 год. Фонд промышленных активов получил обеспечения по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа", - сообщили в РБК.
По их информации, помимо акций ряда компаний, в залоге у Фонда промышленных активов числится природный газ, принадлежавший химическим предприятиям Ostchem.
"Его расчетная стоимость составляет почти 98 млрд руб., говорится в отчетности фонда. До начала 2014 года химические комбинаты Фирташа ежемесячно импортировали газ из России, однако к 2015 году у Ostchem практически не осталось собственного газа в хранилищах", - говорится в статье.
Там также сообщается, что в России компании Фирташа кредитовал местный Газпромбанк.
"В 2013 году Ostchem выкупил у "Газпрома" 5 млрд куб. м газа для закачки в украинские подземные хранилища. Но приобрести такой объем газа холдинг Фирташа смог только за счет кредита Газпромбанка, и в октябре 2013 года кипрская Ostchem Holding подписала кредитный договор с банком на $1,35 млрд. Предприятия Ostchem передали банку в залог 5,7 млрд куб. м собственного газа. В декабре 2014 года Газпромбанк потребовал от Ostchem срочно погасить остаток кредита на $842,5 млн, пригрозив взыскать заложенный газ. В январе 2015 года стороны объявили об урегулировании спорного вопроса, отказавшись раскрывать детали финансовых договоренностей", - констатируется в материале.
В нем отмечается, что в 2016 году Фонд промышленных активов выкупил требования банка по украинским кредитам. В 2019 году организация сообщила, что заемщики практически не обслуживают долг, то есть возвращать кредиты не удается. Издание отмечает, что теоретически российский фонд может подать в суд Кипра (там зарегистрирована Ostchem Holding) с требованием взыскать залог. Однако на практике решение по взысканию там принимается редко, чаще всего судьи ограничиваются арестом, как было в случае с иском ВТБ.
Напомним, Дмитрий Фирташ заработал свое состояние на посредничестве в поставках российского газа в Украину до 2014 года. В марте 2014 года он был задержан в Австрии по запросу США, которые обвинили его в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Через несколько дней он был отпущен под залог и с тех пор проживает в Австрии, оспаривая американский запрос об экстрадиции.
а це ще один козир кацапам.
невже Петро голосував за вашого верховного зебіла ?
а ви клована поставили на чолі країни.
і хто назве вас розумними ?
примітивні створіння...
https://censor.net/ru/user/35388817.10.16 17:16 Принятию закона о специальной конфискации незаконно полученных средств чиновниками режима Януковича противодействуют четыре группы лиц в парламенте. заявил Пашинский. По его словам, прежде всего спецконфискацию блокировали так называемые "Еврооптимисты" - группа, которая на словах рассказывает о движении в Европу, а на самом деле по непонятным причинам блокировала принятие закона о спецконфискации, прикрываясь тем, что этот закон вроде бы не имел поддержки ЕС. Источник: https://censor.net/ru/n410906
в стране критическая ситуация с газом в хранилищах, а умственно отсталые Зебилы Зеленский, Данилов, Ермак, Баканов, Венедиктова, и другая мразь, просто отмалчиваются..
Запомните!.. вас будут выносит на вилах!!.. и никакая УДО вас не спасёт!
1.сольный проект бывшего вокалиста Accept Удо Диркшнайдера. U.D.O. занимает 29 место в списке 100 лучших пауэр-метал групп
2.Усло́вно-досро́чное освобожде́ние от наказа́ния (УДО) - прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей,
3.Управління державної охорони України
???
Управління - іменник, середній рід, неістота.
Сметуны?
https://vgolos.com.ua/news/kolaboratsiya-v-diyi-sadovyj-provertaye-aferu-dlya-zakupivli-avtobusiv-u-biloruskogo-dyktatora-lukashenka_1363440.html Колаборація в дії: Садовий провертає аферу для закупівлі автобусів у білоруського диктатора Лукашенка
Так, у середу, 13 січня, міський голова Львова https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3825438167495710?__cft__[0]=AZXaTvGAs5XHZCntJu2iLeO0Ch8Rbl0wILCuwWK4QUtIRj1pSw_YhbjgvykEC3FFHES_7kP0eUx_AI_aA92e6EGlkg-0umtVyObWj9l4ZvMySecyHFRnbUcn_dAOs5JGxgq5f1tvfLUDmdGHw0QxTkRcNiNJ4AHThls3BN5RlQ6y8cMtx_JZZskGXxN55NJJSlNrzo6df9u2khcCKhgdLPNP&__tn__=%2CO%2CP-y-R повідомив у своєму "Фейсбуці" про завершення тендеру на закупівлю 100 дванадцятиметрових низькопідлогових автобусів. При цьому Садовий заявив, нібито "за оцінками міжнародних експертів, найвигіднішу пропозицію подала білоруська компанія "МАЗ".
И так они уничтожали всю промышленность Украины, чтобы украинцы не имели рабочих мест
А теперь хотят украинцев ещё и земли лишить , чтобы и картошку негде было вырастить
Недавно Чуркіну ще мільйони віддав...
https://zik.ua/news/2018/03/07/druzhyna_churkina_yakiy_sadovyy_viddaie_groshi_lazu_zamishana_u_aferi_u_1280895 Дружина Чуркіна, якій Садовий віддає гроші ЛАЗу, замішана в афері у Запоріжжі, - САП
https://www.youtube.com/watch?v=72TT_9BNHrE Садовий без погодження перерахував одіозному російському олігарху І.Чуркіну 28 млн грн, - Лопачак
А Петро з Кличем 18 годин на добу в Відні торгувався за златий унітаз...
На Моїй пам'яті Ахметці три(!) рази на десятки мільонів доллярів борги списали..
😇
"Д.Фірташ при Януковичі приватизував 18 облгазів за смішні 400 млн. Грн. !!! Наприклад «Вінницягаз» був куплений за 3 млн.грн. А уряд Азарова передав Фірташу в безкоштовне користування 200 тис. Км газорозп. системи (труби), ціною в 5 млрд. грн." Азаров - риго-анал(ЗаЖОП)
Вот Фирташ - есть отдельно ГАЗ и есть отдельно СЕТИ. За сети он берет с народа за транспортировку. НО ВСЕ МОЛЧАТ , что эти сети строил не он. Схема очень проста - к дома тянут трубу ЗА ДЕНЬГИ домовладельца , а потом эту трубу ставят на баланс Облгаза Фирташа. Он и денег на это не тратит - а вот только потом зарабатывает
то можна скажено передивитися Бігуса
Вам тарифи, їм - прибутки. Хто з депутатів Ахметову і Коломойському допомагає /// №339 (2021.01.11)
И Ахметов и Фирташ все сети прокладывали и прокладывают , не вкладывая своих денег.
ЭТО ЦИНИЧНЫЙ ГРАБЕЖ УКРАИНЦЕВ, но сми об этом молчат
Да наплевать. Просто забрать на эту сумму имущество и активы Фирташа вот и все. А он сам пускай разгребает свои проблемы.
Ну, не так топорно, тоньше, разумеется, мотивировать надо. Потому что международный арбитраж тоже догнать может с процентами. Но концепция такая. По такой схеме 3 млрд. дол. за облигации Януковича Украина уже 5 лет не отдаёт . . .
тепер тільки хвірташ вас примушує купувати його газ..
у Нафтогазу газ дешевший ніж у хвірташа,
перехід через Приват24 на нового постачальника Нафтогаз
займає 10 хвилин..
і нехай хвірташ сидить зі своїм кацапським газом скільки схоче..