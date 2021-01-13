Китайские ученые о долгосрочных последствиях COVID-19: Боль в мышцах, усталость и психические расстройства

Согласно новым исследованиям китайских ученых, две трети тяжелобольных с COVID-19 еще полгода испытывают последствия заболевания.

В исследовании, опубликованном в специализированном медицинском ресурсе The Lancet, указывается, что чаще всего долгосрочными последствиями после инфицирования SARS-CoV-2 становятся боль в мышцах, усталость и различные психические расстройства, как то страх и депрессия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, и им понадобилась госпитализация, даже через полгода после выздоровления испытывают один или более симптомов заболевания. "Наш анализ показывает, что большинство пациентов продолжают переживать некоторые из последствий коронавирусной болезни после выписки из больницы, и подчеркивает необходимость ухода после выписки, особенно для тех, у кого был тяжелое течение болезни", - пишет один из авторов исследования, заместитель председателя Национального клинического исследовательского центра респираторных заболеваний в Китае Бин Цао.

В исследовании приняли участие 1733 госпитализированных пациентов с COVID-19 в китайском городе Ухань. Исследование проводилось в период между 7 января и 29 мая 2020 года. Средний возраст пациентов составил 57 лет, чуть более половины (52 процента) - мужчины, 48 процентов - женщины. Большинство из них - 1172 - были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Между июнем и началом сентября прошлого года участники исследования прошли еще одно медицинское обследование. 76 процентов сообщили, что по крайней мере один из симптомов продолжается.

63 процента участников исследования сообщили о боли в мышцах, у 26 процентов есть проблемы со сном, 23 процента заявили, что страдают от психических расстройств, в частности депрессивного состояния. Ученые отмечают, что на проблемы психического здоровья чаще жаловались женщины, чем мужчины.

Лабораторные анализы выявили, что у 13 процентов пациентов снизилась функция почек, хотя при поступлении показатели были в норме. Пациенты, перенесшие COVID-19 в особо тяжелой форме, даже спустя месяцы страдали от проблем с легкими, в частности с обеспечением организма кислородом.

Выводы китайских исследователей совпадают с результатами других исследований длительных последствий COVID-19. Вместе с тем, важно указать и на недостатки этого исследования. Например, доля пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердца в исследуемой группе была относительно низкой. Исследование базируется на данных, предоставленных самими пациентами, что могло привести к неправильным оценкам.

К тому же, пациенты с легкими симптомами COVID-19 вообще не участвовали в исследовании. "И этот факт может привести к некорректной оценке числа пациентов, страдающих от долгосрочных последствий заболевания", - комментирует Йордис Фроммгольд, главный врач отделения респираторных заболеваний и аллергии в клинике MEDIAN в немецком Хайлигендамме.

По словам немецкой специалистки, кроме тех, кто перенес болезнь фактически без симптомов и тяжелобольных, есть еще и третья группа пациентов. "Течение болезни в этой группе легкое. Возможно, они короткое время лечились стационарно, но у них через месяц-три проявились симптомы", - говорит Фроммгольд и также называет усталость и боль в мышцах наиболее распространенными поздними симптомами инфекции.

Кроме того, встречаются и пациенты с неврологическими проблемами, пациенты с жалобами на боль в суставах и на выпадение волос. Многие из них обеспокоены, ведь не до конца понимают, что происходит с их организмом после болезни.

Большинство из 300 пациентов, проходивших курс реабилитации в больнице Фроммгольд, это люди среднего возраста от 30 до 65 лет. Они сообщали о трудностях вернуться к нормальной жизни и работе после перенесенной болезни. "Часто такие люди даже не знают, к кому обращаться", - говорит Фроммгольд и добавляет, что именно поэтому очень важно получить больше информации о сопутствующих длительных последствиях. Авторы китайского исследования также акцентируют на необходимости проведения дополнительных наблюдений среди большого количества пациентов.

