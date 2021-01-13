РУС
Китайские ученые о долгосрочных последствиях COVID-19: Боль в мышцах, усталость и психические расстройства

Согласно новым исследованиям китайских ученых, две трети тяжелобольных с COVID-19 еще полгода испытывают последствия заболевания.

В исследовании, опубликованном в специализированном медицинском ресурсе The Lancet, указывается, что чаще всего долгосрочными последствиями после инфицирования SARS-CoV-2 становятся боль в мышцах, усталость и различные психические расстройства, как то страх и депрессия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Пациенты, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, и им понадобилась госпитализация, даже через полгода после выздоровления испытывают один или более симптомов заболевания. "Наш анализ показывает, что большинство пациентов продолжают переживать некоторые из последствий коронавирусной болезни после выписки из больницы, и подчеркивает необходимость ухода после выписки, особенно для тех, у кого был тяжелое течение болезни", - пишет один из авторов исследования, заместитель председателя Национального клинического исследовательского центра респираторных заболеваний в Китае Бин Цао.

В исследовании приняли участие 1733 госпитализированных пациентов с COVID-19 в китайском городе Ухань. Исследование проводилось в период между 7 января и 29 мая 2020 года. Средний возраст пациентов составил 57 лет, чуть более половины (52 процента) - мужчины, 48 процентов - женщины. Большинство из них - 1172 - были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегация ВОЗ едет в Китай искать источник COVID-19

Между июнем и началом сентября прошлого года участники исследования прошли еще одно медицинское обследование. 76 процентов сообщили, что по крайней мере один из симптомов продолжается.

63 процента участников исследования сообщили о боли в мышцах, у 26 процентов есть проблемы со сном, 23 процента заявили, что страдают от психических расстройств, в частности депрессивного состояния. Ученые отмечают, что на проблемы психического здоровья чаще жаловались женщины, чем мужчины.

Лабораторные анализы выявили, что у 13 процентов пациентов снизилась функция почек, хотя при поступлении показатели были в норме. Пациенты, перенесшие COVID-19 в особо тяжелой форме, даже спустя месяцы страдали от проблем с легкими, в частности с обеспечением организма кислородом.

Выводы китайских исследователей совпадают с результатами других исследований длительных последствий COVID-19. Вместе с тем, важно указать и на недостатки этого исследования. Например, доля пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердца в исследуемой группе была относительно низкой. Исследование базируется на данных, предоставленных самими пациентами, что могло привести к неправильным оценкам.

Также читайте: Пандемия COVID-19 была вызвана отдельными вспышками в разных точках мира, мы просто первыми сообщили о вирусе, - МИД Китая

К тому же, пациенты с легкими симптомами COVID-19 вообще не участвовали в исследовании. "И этот факт может привести к некорректной оценке числа пациентов, страдающих от долгосрочных последствий заболевания", - комментирует Йордис Фроммгольд, главный врач отделения респираторных заболеваний и аллергии в клинике MEDIAN в немецком Хайлигендамме.

По словам немецкой специалистки, кроме тех, кто перенес болезнь фактически без симптомов и тяжелобольных, есть еще и третья группа пациентов. "Течение болезни в этой группе легкое. Возможно, они короткое время лечились стационарно, но у них через месяц-три проявились симптомы", - говорит Фроммгольд и также называет усталость и боль в мышцах наиболее распространенными поздними симптомами инфекции.

Кроме того, встречаются и пациенты с неврологическими проблемами, пациенты с жалобами на боль в суставах и на выпадение волос. Многие из них обеспокоены, ведь не до конца понимают, что происходит с их организмом после болезни.

Большинство из 300 пациентов, проходивших курс реабилитации в больнице Фроммгольд, это люди среднего возраста от 30 до 65 лет. Они сообщали о трудностях вернуться к нормальной жизни и работе после перенесенной болезни. "Часто такие люди даже не знают, к кому обращаться", - говорит Фроммгольд и добавляет, что именно поэтому очень важно получить больше информации о сопутствующих длительных последствиях. Авторы китайского исследования также акцентируют на необходимости проведения дополнительных наблюдений среди большого количества пациентов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Китайское правительство засекретило исследования о происхождении COVID-19, - Associated Press. ДОКУМЕНТ

Автор: 

карантин (16729) Китай (3186) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+6
Китайські вчені це як "британські вчені". Тільки китайські.)))
13.01.2021 21:28 Ответить
+4
Так всі китайці хворі! Пашуть, як машини за чашку рису і жменю смаженої саранчі. Народ конкретно за.бався
13.01.2021 21:24 Ответить
+4
ну вот о чем бы еще писали и говорили СМИ, если бы не было коронавируса?
наверное, его нужно было бы придумать...
13.01.2021 21:35 Ответить
Так всі китайці хворі! Пашуть, як машини за чашку рису і жменю смаженої саранчі. Народ конкретно за.бався
13.01.2021 21:24 Ответить
Ужоссс... і де про таке пишуть?
13.01.2021 21:30 Ответить
Спитай китайців на 7 км в Одесі
13.01.2021 21:31 Ответить
Дружині кажи, що і в кого їй питати. Второпав?
13.01.2021 21:32 Ответить
Шлемазл, до чого тут моя дружина? Своєї не маєш? Так не пиши всяку х.йню. Чинофіл нещасний
13.01.2021 21:37 Ответить
Народ все еще верит совдеповским росказням
13.01.2021 21:36 Ответить
Чий народ?
13.01.2021 22:12 Ответить
В Китайців зарплата мінімум 500 дол.
13.01.2021 21:59 Ответить
Де?
14.01.2021 05:28 Ответить
по Ылите и видать...
🤣
13.01.2021 21:26 Ответить
чЫїй?
13.01.2021 21:29 Ответить
Маоїстів рятує вчення Леніна-Сталіна-Мао
Ідеї них вірус не бере, він здихає, як чує цитати Мао!
13.01.2021 21:30 Ответить
Китайські вчені це як "британські вчені". Тільки китайські.)))
13.01.2021 21:28 Ответить
Гонконгські?
13.01.2021 21:32 Ответить
гонконгзькі - це нащадки обох
13.01.2021 21:55 Ответить
во ани какие вумные?!, а тады дафайте у них вах-вахцину купим -а?
13.01.2021 21:28 Ответить
чому б не купити за відкати?
13.01.2021 21:56 Ответить
Ну, что ж... всякому терпению приходит конец. Сегодня- перегруз барановирусный. Таки так- нельзя. Жаль, Цензор. Утомили. Реально утомили.
13.01.2021 21:29 Ответить
Колись була "класова боротьба", а зараз фішка- "короновірус"
13.01.2021 21:34 Ответить
ну вот о чем бы еще писали и говорили СМИ, если бы не было коронавируса?
наверное, его нужно было бы придумать...
13.01.2021 21:35 Ответить
про трампа і всіх інших
13.01.2021 21:57 Ответить
То Вас давно не було.
Я табличку була зробила, підрахунок вела: скільки =новин= про ковід за день.
Особливо у співвідношенні з новинами з фронту та про армію, решту подій в Україні.
Ото скільки в якій країні виявили пацієнтів з новою мутацією, цифри по областях, істерики Голубовської ...
14.01.2021 03:13 Ответить
"Китайские ученые опубликовали информацию о долгосрочных последствиях COVID-19: Боль в мышцах, усталость и психические расстройства" - у нас вся верхушка власти переболела COVID-19 и даже президент.
13.01.2021 21:35 Ответить
Що цікаво, по їх данними вірусу не більше 1,5 року , а вже є такі глибокі дослідження. Може це все закладалось у властивості вірусу, коли його розробляли?
13.01.2021 21:42 Ответить
Косоглазые ублюдки,вы лучше опубликуйте как и зачем вы выпустили это вирус. И почему именно у вас,в густонаселенной стране самая низкая смертность из всех стран?
13.01.2021 21:40 Ответить
вакцина хорошая
13.01.2021 21:42 Ответить
Будем брать! © Степанов
13.01.2021 21:44 Ответить
перефразируя одного известного товарища, важно не сколько умирают, а как считают.
14.01.2021 05:41 Ответить
то то Я смотрю клоун какой то дерганный стал
13.01.2021 21:41 Ответить
В нього суглоби болять, від тяжкої праці
13.01.2021 21:49 Ответить
главное чтобы сустав для игры на пианино не отвалился.
14.01.2021 05:42 Ответить
За це Мендель відповідальна.
14.01.2021 06:39 Ответить
Зря смеетесь. Знакомые переболевшие Ковидом именно так и описывают последствия. А еще сильная задышка даже после 3 месяцев
13.01.2021 21:43 Ответить
Так ми не спорим! І не сміємося , а іронізіруєм.
13.01.2021 21:47 Ответить
Это ПТСР, а не "последствия". С этим стоит идти к психиатру за антидепрессантами. Кстати, информационный перегруз один из факторов приобретения невротических расстройств
13.01.2021 21:55 Ответить
********* эта зараза. От нее долго отходят. Даже близко не сравнить с обычным гриппом. И еще неизвестно как оно в долгосрочной перспективе аукнется.
13.01.2021 22:04 Ответить
В тяжелый случаях поражается и отмирает значительная часть легких. Тоесть организм и главное сердечая система и мозг оставшуюся жизнь будет получать меньше кислорода чем нужно, со всеми вытекающими
13.01.2021 22:18 Ответить
A oт британских учоных есть какая инфа, нет ?
13.01.2021 21:47 Ответить
якби у Зеленського були мізки, то міг би бути психічний розлад
показать весь комментарий
13.01.2021 21:55 Ответить
Китайські вчені опублікували інформацію про довгострокові наслідки COVID-19: Біль у м'язах, втома і психічні розлади - Цензор.НЕТ 5729
13.01.2021 21:55 Ответить
росурандобыча приглашает на санаторно-курортное лечение на урановые рудники!
13.01.2021 21:57 Ответить
Не мешало бі нам всем сойти с ума и вернуться к горящим шинам! Дупутаты такие сговорчивые становятся...
13.01.2021 22:58 Ответить
Мені подобається останній синдром: психічні розлади. Наші можновладці ще до приходу у владу перехворіли коронавірусом. Так державою можуть керувати тільки особи з психічними розладами.
13.01.2021 23:12 Ответить
А наші з влади, шо перехворіли, про це не знають - бодрячком тримаються, навіть на лижи в деяких сил не бракує.
13.01.2021 23:32 Ответить
В Китайців є нормальна вакцина і є погана вакцина.
14.01.2021 00:23 Ответить
Біль у м'язах та втома - це всьо хєрня! А шо там з легенями? Перехворівші кажуть, шо легеням капець.
14.01.2021 00:29 Ответить
Это фейк новость, я уже такое раньше читал, только там был не Китай, а США, всё почти слово в слово.
14.01.2021 00:46 Ответить
А німецькі =вчоні= писали про безсоння і депресію.
Ви вже там домовтеся, "генії".

Значить, про довгострокові наслідки після вірусу ви вже "дослідження" зробили і одне за одним "лаври" гребете.
А чому ж ніхто не здатен сказати про довготривалі побічні ефекти, які можуть з*явитися після "універсальної" вакцини ?
14.01.2021 03:10 Ответить
только тот кто на себе
прочувствовал
тот и знает
и по молчит
а кто не верит

то не дай бог попробовать
14.01.2021 04:25 Ответить
 
 