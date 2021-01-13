Тарифы на отопление и горячую воду в Харькове подниматься не будут, - секретарь горсовета Терехов

Тарифы на отопление и горячую воду в Харькове останутся на уровне 2018 года.

Об этом 13 января написал в Facebook секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"Я принял решение: тарифы для горожан на отопление и горячую воду подниматься не будут. Они останутся на уровне 2018 года. Я понимаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, будет недовольна этим решением, но я его не изменю и всю ответственность за него беру на себя", - говорится в сообщении.

Укринформ указывает, что изначально в посте упоминались и тарифы на холодную воду.

Напомним, 24 декабря 2020 года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

В январе 2021 года "Нафтогаз" повысил цены на природный газ для населения на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая также возросла. Изменились тарифы на электроэнергию.

С конца прошлого года жители разных регионов начали выходить на акции протеста.

11 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

