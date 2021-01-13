РУС
Тарифы на отопление и горячую воду в Харькове подниматься не будут, - секретарь горсовета Терехов

Тарифы на отопление и горячую воду в Харькове останутся на уровне 2018 года.

Об этом 13 января написал в Facebook секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Я принял решение: тарифы для горожан на отопление и горячую воду подниматься не будут. Они останутся на уровне 2018 года. Я понимаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, будет недовольна этим решением, но я его не изменю и всю ответственность за него беру на себя", - говорится в сообщении.

Укринформ указывает, что изначально в посте упоминались и тарифы на холодную воду.

Напомним, 24 декабря 2020 года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), пересмотрела тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

В январе 2021 года "Нафтогаз" повысил цены на природный газ для населения на 14%, до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая также возросла. Изменились тарифы на электроэнергию.

С конца прошлого года жители разных регионов начали выходить на акции протеста.

11 января премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

+5
Дык выборы лучезарного мера. Вот выберут тогда и...
13.01.2021 21:42 Ответить
+4
это трыньдеж!.. они уже платежки с пересчетом сегодня прислали!.. на неделю раньше!!!!
13.01.2021 21:53 Ответить
+3
А у нас в Киеве ***** Кличко и его банда отморозков 31 декабря на сессии Киеврады "отблагодарили" нас, Киевлян за то, шо проголосовали за мэра Кличко и подняли тарифы.
13.01.2021 21:44 Ответить
яке щастя! тепер можна на тому попіаритись?
13.01.2021 21:39 Ответить
Дык выборы лучезарного мера. Вот выберут тогда и...
13.01.2021 21:42 Ответить
Ну вот, снова разочарование.... А народ так надеялся на повышение.
13.01.2021 21:42 Ответить
А у нас в Киеве ***** Кличко и его банда отморозков 31 декабря на сессии Киеврады "отблагодарили" нас, Киевлян за то, шо проголосовали за мэра Кличко и подняли тарифы.
13.01.2021 21:44 Ответить
А что в первый раз так? В прошлый раз точно так же Клячко сразу же после выборов поднял тарифы чтобы путенненапал. Видимо народу понравилось стоять раком на трассе если еще раз за него проголосовали
13.01.2021 21:50 Ответить
Не Кличко а кореш клоуна-наркома глава КГГА Тищенко!
13.01.2021 21:51 Ответить
Это у вас в засранске ,там в основном такие как ты пи-ры живут.
13.01.2021 21:53 Ответить
Не погано було б спочатку переглянути хоч би заголовки новин, а потім вже випорожнюватись.

13.01.21 14:03 https://censor.net/ru/news/3241535/stoimost_otopleniya_i_goryacheyi_vody_v_kieve_ne_povysitsya_klichko
13.01.2021 22:06 Ответить
Значит понизится давление или/и температура воды
13.01.2021 21:44 Ответить
Украинцы выходят из прострации и больше ни дадут над собой издеваться .
13.01.2021 21:46 Ответить
Давали над собою знущатися і знову дозволять. "Бо путєн нападе!" - саме цим затикали рота і побачили, що народ стерпить все.
13.01.2021 21:48 Ответить
Ну вы ведь не стерпели. Выбрали кремлёвского скомороха! Теперь точно Путин не нападет или не точно?
13.01.2021 21:53 Ответить
Это ты что бунт против своего кумира зедебила замышляешь.? Злой ты волчара.
13.01.2021 21:55 Ответить
Я полагаю обойдёмся без бунта ,Зеленский же не Барыга и народ услышал ,в отличие от соевой банды .
13.01.2021 22:46 Ответить
Неужели и как услышал? Поднял на 85% снизил на 30%,и то на время карантина,а он закончится в феврале! А прикидываешься умным смайликом. Разве не барыга продал маски во время пандемии или разграбил гос.резерв,а может не он взяв из бюджета 62 миллиарда ,вроде как на строил каких то дорог по цене в 2 раза больше за км,чем в 2019 году и без тендера в прозоро и без гарантии на дороги в 5 лет,как было до этого? Разве не он оставил Украинцев умирать от ковида ,забрав деньги из фонда ? Нет ? Еще продолжить? За чей счет цена ниже рыночной .КТО ОПЛАТИТ РАЗНИЦУ? НЕ догадываешься,опять ты серый лошара!
14.01.2021 19:53 Ответить
Пойдёшь запишешься на приём к психиатру и там продолжишь положат тебя на дурку и вполне возможно там найдутся желающие вникнуть в твою ахинею .
14.01.2021 20:48 Ответить
я сказал!
13.01.2021 21:46 Ответить
Як можна ! Там же вибори мера.
13.01.2021 21:46 Ответить
..Так так ...з 1-го лютого
13.01.2021 21:51 Ответить
Ну для вас гупешек какая разница. Вы ведь за наркомана проголосовали!
13.01.2021 21:52 Ответить
это трыньдеж!.. они уже платежки с пересчетом сегодня прислали!.. на неделю раньше!!!!
13.01.2021 21:53 Ответить
Не торопитесь платить, пришлют новые или сделают перерасчет. В ближайшие дни об этом объявят.
Все таки молодцы харьковчане, у нас больше всех было тарифных протестов, и в городе, и в области. Вот и добились результата.
13.01.2021 23:03 Ответить
А в частных домах что делать, хоть в городе, хоть в области?
показать весь комментарий
То проблеми харків'ян.
13.01.2021 21:55 Ответить
То проблєми твої, пальто, разом із дебілом криворожескім! Всосало, троляко?!
13.01.2021 22:17 Ответить
значит за Харьков заплатит остальная Украина....
13.01.2021 21:57 Ответить
Та ясно конечно---заботливый ты наш. Тебе выборы мэра надо выиграть любой ценой. Ведь если победы не станет---ох и перья полетят со всей компашки, что скучковалась за эти 10 лет! Там копать не перекопать.
13.01.2021 22:00 Ответить
Хто что хочет, то и творит, у нас перед выборами снизили, а сразу после выборов подняли и этот цирк у них называется рынок.
13.01.2021 22:10 Ответить
Доки цього зелю- бєдоносця не викинуть на растов, Україна потерпатиме від цих криворогих квартальних ідіотів!
13.01.2021 22:12 Ответить
а в Харькове че , горячая вода есть ? у нас ( Днепр ) ее нет ( лет 20 с - хвостом ) и не будет
13.01.2021 22:34 Ответить
Есть, но ею мало пользуются, дорого, в основном бойлерами воду греют - пришлось поставить в долгие периоды замены труб.
13.01.2021 22:59 Ответить
Кабмин постановил уменьшить цену на газ до 6.99 грн, из-за этого подешевеет и вода горячая и отопление. Что тогда собрался понижать Терехов?
13.01.2021 22:43 Ответить
Наверное не понижать, а повышать. Повышать свой рейтинг. Миша Добкин вон как в атаку пошел.
13.01.2021 23:13 Ответить
Гарний ход конем кернесовської команди Тіпа ми за народ.
Такі тарифи можуть повідміняти по всій Україні і ті з влади хто був непопулярним стануть фаворитами, отака хитра гра...
14.01.2021 01:04 Ответить
А вот на холодную поднимут. Ни и на горячую, как составляющую в ней холодную тоже увеличится пропорционально. Типа "все правда". Нет?
14.01.2021 08:29 Ответить
 
 