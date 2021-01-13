РУС
Главные новости 13 января: газ будет стоить 6,99 за кубометр, локдаун не продлят

Газ для населения будет стоить 6,99 грн за кубометр, продлевать локдаун не станут, подсудимого Лебедко уволили из ГФС, в армии - скандал с сексуальными домогательствами, - главные новости Украины за среду, 13 января.

Цена на газ

Кубометр газа для населения будет стоить 6 грн 99 коп. Это решение было принято на совещании Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" у президента Зеленского. В ОП говорят, что таким образом цена будет снижена на 30%, не упоминая о том, насколько она выросла с января. Таким образом для цены на газ вводится государственное регулирование. Новые тарифы начнут действовать с февраля.

Продлевать локдаун не будут

После 24 января Украина вернется к адаптивному карантину - пообещал министр здравоохранения Максим Степанов. Повторить локдаун могут только в случае "сверхкритической ситуации".

Он также пообещал, что Украина не будет закупать вакцину китайской компании Sinovac, если ее эффективность окажется ниже 70%. По последним данным, эффективность вакцины составляет 50,38%.

Пойманного на взятке в 66 млн грн Лебедко уволили из ГФС

После публикации Цензор.НЕТ Сергей Лебедко, которого судят за взятку в 66 млн грн, уволен с должности главы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Руководитель фискальной службы Мельник говорит, что Лебедко назначал еще его предшественник. По его словам, после публикации он провел с Лебедко беседу, и тот подал рапорт об увольнении.

Ермак обещает разобраться с Дубинским, но фамилий не называет

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против депутата партии "Слуга народа" Александра Дубинского. "Независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - пообещал Ермак, не назвав при этом фамилию Дубинского.

Буллинг и домогательства в армии

43-летняя подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководителя Черниговского облтеррцентра комплектования и соцподдержки полковника Александра Криворучко. "Хватал меня за грудь, просовывал руку между ног и сжимал в область гениталий, когда я наклонялась для объяснений над документом мог просунуть руку между в отверстие между поясом брюк и моим телом. Хлопал по ягодицам, в том числе в присутствии офицеров. Лез целоваться с языком, в губы", - рассказала она о домогательствах. Женщина подала на руководителя заявление в полицию.

Автор: 

13.01.2021 22:06
Класіка ж..

13.01.2021 22:06
13.01.2021 22:03
13.01.2021 22:03
Аби ж тільки в дні народженні...ми мали всі проблеми в країні....
показать весь комментарий
13.01.2021 22:39
А газировку в гранчаках по 10 коп за стакан мона?!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:04
мона и газировку, и корабля с матросами, но, только на время правления ЛОХ-дауна !
показать весь комментарий
13.01.2021 22:12
пардон, опечатка: продления локдауна
показать весь комментарий
13.01.2021 22:13
Газіровка була по 1 коп. З сиропом 3 коп.
13.01.2021 22:14
Даешь газировку без носков с сиропом по 1 копейке !!!!

что ЗЕля, вот на слабо будет ?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:18
А была и по 5. Но с двойным сиропом. И автоматы были красивые. Харьковский завод *Торгхолодмаш* выпускал, а не это серое. То я с поправкой на инфляцию цену указал. Хотя хотел намекнуть что мне 68 как пошёл уже с прошлого года, так что застал когда и по 10 коп было. Потом мыкыта 1 к 10 в 1961 году денежку сменил и стало по 1 коп. Отака куйня малята-октябрята, по кличке жовтенята!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:12
Пам"ятаю і старі гроші. Але тоді автоматів газ-води не було. Сиділа така собі тітка і наливала газ-воду з крантика додаючи туди сироп з колби. Теж з крантиком.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:58
Их тогда ставили чаще в магазинах *Соки-воды*. А голубого цвета чаще при ручном наливе по базарам крепко стояли, та и в городах. Балон с кислородом и подача воды со шланга от магазина что рядом. Были и стальные трубки подведены кое где. Крепко денежку зарабатывали тётки. Мало кто знал схему. Сироп шёл в лучше случае на половину, каждый третий стакан на карман. Помню рубли ну ещё трояки. Большие были купюры. Мама зарабатывала мало. Других купюр не было у нас. С 1960 ходил в магазин за хлебом, 100гр леденцов весовых купить там. А новый рубчик песочного цвета был маленький, крепкий, хрустел, и трояка зелёная такая же почти. Всем так нравилось. А потом не могли понять---вроде меняли 1 к 10, а со временем выяснилось что что то не хватать стало к концу месяца к получке. Очередное кидалово комуняшек. В известном кино где Шурик с девкой к экзамену готовиться, хорошо показаны такие газ-автоматы. Часть фильма снимали в Харькове. Красного цвета они были, светились в верхней части. Шурик там с двух рук глушит и двумя стаканами, сдав экзамен. Давно только всё было---60 лет назад с гаком.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:15
Тобто все, як завжди: самим створити проблему і героїчно її подолати.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:05
Владні вдають, що духом не знали про підвищення тарифів А Тимошонко взагалі переконана, що це Шмигаль) Ну, просто клоуни, да, клоун?!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:07
газ будет стоить 6,99 за кубометр, локдаун не продлят

===========================================
Шо сцикотно коли нарід тих ЗЕбанатів на місце ставить? Так отож бо і воно!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:11
https://biz.censor.net/news/3241593/tseny_na_gaz_dlya_naseleniya_snizyat_tolko_na_vremya_karantina_zelenskiyi

«УРА!!!». Ось і моі сусіди зраділи підвищенню тарифів))) А я ж то знаю, що в моєму під'їзді навіть пенсіонери голосували за зеленського.
Радійте, РАДІЙТЕ, покидьки!! Ненавиджу вас!!!

13.01.2021 22:13
Лох должен страдать.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:18
Тимошонко взагалі переконана, що це Шмигаль

Яша, я не понял !!!
Шмыгаль это Тимошенко в штанах или наоборот ?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:15
Класіка ж..

13.01.2021 22:06
13.01.2021 22:06
кручу вентиль верчу, обмануть хочу !
показать весь комментарий
13.01.2021 22:10
13.01.2021 22:08
т.е. теперь газовикам будем доплачивать все через бюджет. с чем я вас и поздравляю. а всего то надо было - заложить в бюджете деньги на субсидии. не спиз..ить 21 млрд а заложить. это обратное действие
показать весь комментарий
13.01.2021 22:08
во время перекладывания этих лимонардов, некоторые лимоны прилипли к "чей(-то) туфле"
показать весь комментарий
13.01.2021 22:20
https://www.youtube.com/watch?v=auVNLbw7CMc Голосование за импичмент трампа - прямой эфир
показать весь комментарий
13.01.2021 22:08
в ОПе после темной и дурной ночи с привкусом кокса голова прояснилась и

настало время офигительных радос-тей !!!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:09
зі старим кацапським новим роком!

ShAfiR
-Шо то таке?
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений
-Не чіпай. Це на Новий рік

https://twitter.com/TedTeddycat

показать весь комментарий
13.01.2021 22:09
Старый НГ..!?

Типа: так сильно нравился 2020й, что не отпускали его на бис ещё две недели?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:20
Петли хорошие и полотно не МДФ )))
показать весь комментарий
14.01.2021 07:51
Классический приём: Вымышленный пример:
-Нужно поднять тариф на газ для населения на,допустим,на 20%.
-Правительство заявляет, что поднимает на 30%.
-Возмущение простого наріда.
-И тут,кто-то из высокопоставленных, говорит, что подорожания на 30% не будет,будет на 20% -Всі ЗЕбіли *******
показать весь комментарий
13.01.2021 22:10
Ну можна ще ж зробити по-соєвому, а саме за п'ять років підняти ціну на газ вдесятеро - з 69 коп до 7+ грн за куб, а всім незадоволеним заявити що так хоче МВФ, иканоміка буде рости, а без здорожчання нападе путін і тому не треба хитати човен.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:14
ты в детстве переел совецких соевых конфет вместо мародерского шоколада ?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:22
Цей фінт застосував Бандюкович коли став прем"єром. До нього хліб коштував біля 1 гривні. Проффесор загилив ціну 1-70 і лохи заверещали. Потім знизив до 1-50 і нарід зрадів. Полєхчало.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:24
в Берлине на нормандской встрече Ермак обсуждал с Козаком тему цены на газ и покупки Украиной его напрямую у России.
Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
Но есть одно НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/deshevij-gaz-z-misholovki-kreml-nichogo-ne-robit-prosto-tak.htm
показать весь комментарий
13.01.2021 22:11
по водоснабжению Крыма ЗЕльоные будут биты по щекам
показать весь комментарий
14.01.2021 00:34
Уверен, что большинство украинцев относится к этим клоунам у власти, так как выразился Анатолий Папанов в к/ф "Бриллиантовая рука".
"Не в бровь а в глаз". По другому не выразишься.

https://www.youtube.com/watch?v=CbOrptcXCsw&ab_channel=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B0
показать весь комментарий
13.01.2021 22:12
13.01.2021 22:12
Перекриють газ, відключать ліктрічіство, перекриють воду. Всі діла.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:26
Ну и где снижение на 30% если у меня сейчас тариф 7,20 в Нафтогазе, получается снизят аж на 21 копейку благодетели.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:16
6,99 грн/м3, это 0,25 долл.

Сейчас цены на газ на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляют:13.01.2021 Ср - 2,707 USD / MMBtu

MMBtu = 1 000 000 Btu ≈ 27,096 м³

27,096 м³ * 0,25 = 6,774USD 6,77-2,70=4,07

"Вот на эти 4% Нафтагаз и живет"(с)
показать весь комментарий
13.01.2021 22:35
Интересно почему нам не продают бензин по американским ценам. Кстати будет интересно сравнить цены на молоко и яйца в США и Украине. Вы будете очень удивлены что *аграрная* Украина по ценам на продукты переплюнула США.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:38
Интересно почему нам не продают бензин по американским ценам.

Потому что американцы мочили друг друга в гражданской войне не для того, чтобы побузить, покуражится, позасовывать кого-нибудь в мусорные контенеры и не для того чтобы то, что, например, наколядовал себе Беня отжать для Рината, ну или наоборот, а для того, чтобы построить свободную страну у которой есть Конституция, в которой есть законы и правосудие.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:06
При чем сдесь Нью-Йорк если у нас цена газа привязана к немецкому хабу, а там сейчас около 30 центов за куб.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:50
При том, что немецкий хаб, как и все остальные хабы и другие бензоколонки, привязан к Нью-Йоркской NYMEX. И поэтому там около 30 центов - с прибылью 5 центов к биржевой цене в 25 центов/м3
показать весь комментарий
14.01.2021 07:57
Газ будет 7грн+ доставка. В итоге ловите холопы подачку в пару копеек и радуйтесь
показать весь комментарий
13.01.2021 22:36
Отменяйте сучки ваш нелепый пдв на газ,с какого счастья вы сдираете эти 20 процентов.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:42
Зараз за грудень - 8.90м\3 + 10.55 за транспортування ...Альо...В Україні є арифметики!????
показать весь комментарий
13.01.2021 22:54
Локдаун треба не відміняти, а посилювати!!! Треба людей рятувати!!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:14
Лучше пусть продлят Lock у дауна, ему нужнее и нам спокойнее.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:11
 
 