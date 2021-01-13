Главные новости 13 января: газ будет стоить 6,99 за кубометр, локдаун не продлят
Газ для населения будет стоить 6,99 грн за кубометр, продлевать локдаун не станут, подсудимого Лебедко уволили из ГФС, в армии - скандал с сексуальными домогательствами, - главные новости Украины за среду, 13 января.
Цена на газ
Кубометр газа для населения будет стоить 6 грн 99 коп. Это решение было принято на совещании Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" у президента Зеленского. В ОП говорят, что таким образом цена будет снижена на 30%, не упоминая о том, насколько она выросла с января. Таким образом для цены на газ вводится государственное регулирование. Новые тарифы начнут действовать с февраля.
Продлевать локдаун не будут
После 24 января Украина вернется к адаптивному карантину - пообещал министр здравоохранения Максим Степанов. Повторить локдаун могут только в случае "сверхкритической ситуации".
Он также пообещал, что Украина не будет закупать вакцину китайской компании Sinovac, если ее эффективность окажется ниже 70%. По последним данным, эффективность вакцины составляет 50,38%.
Пойманного на взятке в 66 млн грн Лебедко уволили из ГФС
После публикации Цензор.НЕТ Сергей Лебедко, которого судят за взятку в 66 млн грн, уволен с должности главы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Руководитель фискальной службы Мельник говорит, что Лебедко назначал еще его предшественник. По его словам, после публикации он провел с Лебедко беседу, и тот подал рапорт об увольнении.
Ермак обещает разобраться с Дубинским, но фамилий не называет
Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против депутата партии "Слуга народа" Александра Дубинского. "Независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - пообещал Ермак, не назвав при этом фамилию Дубинского.
Буллинг и домогательства в армии
43-летняя подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководителя Черниговского облтеррцентра комплектования и соцподдержки полковника Александра Криворучко. "Хватал меня за грудь, просовывал руку между ног и сжимал в область гениталий, когда я наклонялась для объяснений над документом мог просунуть руку между в отверстие между поясом брюк и моим телом. Хлопал по ягодицам, в том числе в присутствии офицеров. Лез целоваться с языком, в губы", - рассказала она о домогательствах. Женщина подала на руководителя заявление в полицию.
что ЗЕля, вот на слабо будет ?
===========================================
Шо сцикотно коли нарід тих ЗЕбанатів на місце ставить? Так отож бо і воно!
«УРА!!!». Ось і моі сусіди зраділи підвищенню тарифів))) А я ж то знаю, що в моєму під'їзді навіть пенсіонери голосували за зеленського.
Радійте, РАДІЙТЕ, покидьки!! Ненавиджу вас!!!
Яша, я не понял !!!
Шмыгаль это Тимошенко в штанах или наоборот ?
настало время офигительных радос-тей !!!
ShAfiR
-Шо то таке?
https://twitter.com/TedTeddycat
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений
-Не чіпай. Це на Новий рік
https://twitter.com/TedTeddycat
Типа: так сильно нравился 2020й, что не отпускали его на бис ещё две недели?
-Нужно поднять тариф на газ для населения на,допустим,на 20%.
-Правительство заявляет, что поднимает на 30%.
-Возмущение простого наріда.
-И тут,кто-то из высокопоставленных, говорит, что подорожания на 30% не будет,будет на 20% -Всі ЗЕбіли *******
Это, якобы, обусловлено резким ростом цен на этот энергоноситель в Украине и Европе, а покупка его в РФ позволит снизить цену для украинского потребителя где-то на 30% и опустить тарифы. И когда Зе говорил, что "дал задание представить план по снижению тарифов", однозначно имел ввиду возобновления сотрудничества с Кремлём.
Но есть одно НО. Россия никогда и ничего не делает просто так. На кону обширный спектр тем, связанных с Донбассом-Крымом-Украиной-Россией в целом. Это и уступки и по языковому вопросу, и по водоснабжению Крыма, и по хотелкам марионеток оккупированного Донбасса. Судя по тому, что новая встреча советников назначена уже через 2 недели, первые точки соприкосновения найдены.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/deshevij-gaz-z-misholovki-kreml-nichogo-ne-robit-prosto-tak.htm
"Не в бровь а в глаз". По другому не выразишься.
https://www.youtube.com/watch?v=CbOrptcXCsw&ab_channel=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%B0
Сейчас цены на газ на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляют:13.01.2021 Ср - 2,707 USD / MMBtu
MMBtu = 1 000 000 Btu ≈ 27,096 м³
27,096 м³ * 0,25 = 6,774USD 6,77-2,70=4,07
"Вот на эти 4% Нафтагаз и живет"(с)
