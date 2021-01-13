Главные новости 13 января: газ будет стоить 6,99 за кубометр, локдаун не продлят

Газ для населения будет стоить 6,99 грн за кубометр, продлевать локдаун не станут, подсудимого Лебедко уволили из ГФС, в армии - скандал с сексуальными домогательствами, - главные новости Украины за среду, 13 января.

Цена на газ

Кубометр газа для населения будет стоить 6 грн 99 коп. Это решение было принято на совещании Кабинета Министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" у президента Зеленского. В ОП говорят, что таким образом цена будет снижена на 30%, не упоминая о том, насколько она выросла с января. Таким образом для цены на газ вводится государственное регулирование. Новые тарифы начнут действовать с февраля.

Продлевать локдаун не будут

После 24 января Украина вернется к адаптивному карантину - пообещал министр здравоохранения Максим Степанов. Повторить локдаун могут только в случае "сверхкритической ситуации".

Он также пообещал, что Украина не будет закупать вакцину китайской компании Sinovac, если ее эффективность окажется ниже 70%. По последним данным, эффективность вакцины составляет 50,38%.

Пойманного на взятке в 66 млн грн Лебедко уволили из ГФС

После публикации Цензор.НЕТ Сергей Лебедко, которого судят за взятку в 66 млн грн, уволен с должности главы Офиса крупных налогоплательщиков ГФС. Руководитель фискальной службы Мельник говорит, что Лебедко назначал еще его предшественник. По его словам, после публикации он провел с Лебедко беседу, и тот подал рапорт об увольнении.

Ермак обещает разобраться с Дубинским, но фамилий не называет

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал введение Соединенными Штатами санкций против депутата партии "Слуга народа" Александра Дубинского. "Независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США", - пообещал Ермак, не назвав при этом фамилию Дубинского.

Буллинг и домогательства в армии

43-летняя подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководителя Черниговского облтеррцентра комплектования и соцподдержки полковника Александра Криворучко. "Хватал меня за грудь, просовывал руку между ног и сжимал в область гениталий, когда я наклонялась для объяснений над документом мог просунуть руку между в отверстие между поясом брюк и моим телом. Хлопал по ягодицам, в том числе в присутствии офицеров. Лез целоваться с языком, в губы", - рассказала она о домогательствах. Женщина подала на руководителя заявление в полицию.