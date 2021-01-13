Постпред Украины Тарасюк в Совете Европы: Россия должна прекратить репрессии в Крыму и освободить всех украинских граждан, которых нелегально удерживает

Украина в Совете Европы требует дать надлежащую оценку нарушению прав человека Россией на временно оккупированных территориях и прекратить эти противоправные действия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook украинского Постпредства, этот вопрос в очередной раз поднял постоянный представитель Украины при Совете Европы.

"Постоянный представитель Украины Борис Тарасюк в Совете Европы подверг острой критике оккупационную российскую администрацию за незаконное вынесение приговора по сфабрикованным обвинениям трем гражданам Украины: Энвера и Ризу Омеровых и Айдера Джаппарова приговорили к 18, 17 и 13 годам в колониях строгого режима", - говорится в публикации.

Отмечается, что это является свидетельством того, что "российская судебная система не имеет ничего общего с правосудием, а только продолжает политику преследования крымских татар и подавляет любые признаки инакомыслия в оккупированном Крыму".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в Совете Европы пыталась обвинить Украину в "неонацизме", - посол Киева в СЕ Тарасюк

В Постпредстве также отметили, что "возмутительным остается тот факт, что около 120 крымских татар, которые направлялись для моральной поддержки на оглашение этого драконовского приговора, почти 9 часов удерживались на Керченском мосту российскими силовиками без горячих напитков и еды при нулевой температуре".

Тарасюк выступил с требованием к РФ отменить решение суда и немедленно освободить всех украинских граждан, которые нелегально удерживаются Россией.

Украина также призывает генерального секретаря Совета Европы, комиссара СЕ по правам человека и государства-члены организации решительно отреагировать на эти противоправные действия, требовать от РФ прекращения нарушения норм международного права, включая гуманитарные и международные нормы прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, 11 января в Ростове-на-Дону состоялось заключительное заседание суда над гражданами Украины Энвером и Ризой Омеровыми, а также Айдером Джаппаровым. Прокуроры запросили для них большие сроки заключения: 59-летнему Энверу Омерову - 19 лет в колонии строгого режима, его сыну Ризе - 13 лет, Джаппарову - 18 лет.

Также читайте: Посольство США о приговоре суда РФ крымским татарам: "Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на украинской земле"

Все трое - жители Белогорского района Крыма, которые были задержаны 10 июня 2019 года. Их обвиняют в "осуществлении террористической деятельности" и участии в деятельности исламской организации Хизб ут-Тахрир.