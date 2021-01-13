Хомчак поручил расследовать жалобу женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства, - Генштаб ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства со стороны своего руководителя.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.
"Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поставил задачу Военной службе правопорядка в ВСУ провести служебную проверку по фактам изложенным на странице одного из интернет порталов, относительно жалобы женщины-военнослужащего и ее коллег на действия руководителя военного учреждения, с учетом материалов дела внесенных в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украине 1 января 2021 г.", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Вооруженных Силах Украины создана рабочая группа по детальному изучению фактов, предотвращению и противодействию проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих. Ее работой будет заниматься советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пусть берёт на контроль.
года 2 назад ( или около ) наша 93 вернулась домой , грамоты получили почти ( или все , не помню точно ) женщины , а бойцы ( кто воевал ) не все
командиру конечно виднее , но осадочек остался
выходит давали за красивые глаза ?
на цензоре пост был по этому поводу ( в смысле почему бойцов не наградили )
Это про 25-ю.
Я про военнослужащих-женщин 25-й бригады)))
Имел достаточно длительный опыт общения с ними.
Мало того с больной психикой и инвалидностью по голове. Это ужас и позор для ВСУ. Люстровать надо таких оборотней и к власти на пушечный выстрел не подпускать.
Главком перевернулся бы если к его молодой жене покатил такой ублюдок и домогался её.
Любому человеку признаться прилюдно о начальнике уроде, который булингует и домогаеться это тяжело. Как вообще такого урада с судимостью и шлейфом извращенца обласным военкомом поставили? Куда смотрели эти горе начальники, а да из Иловайска тикали и Дебальцево сдавали.
Одна из его типичных фраз: "Давай, а не пожалеешь, а то потом будешь старая../
После последнего конфликта с Криворучко 3 октября 2020-го(!!!) года Ольга обратилась ..."
Почему за четыре года не стала делать доказательства своих обвинений? Если бы эта же статья с этим же текстом, да ещё и подкреплённой аудиозаписью с диктофона. А честно говоря, можно было за четыре года постоянных домогательств и видеозапись спокойно подтвердить свои слова. Сейчас бы всеми её слова по другому бы воспринимались. А сейчас по факту просто к сожалению слова. А может она заинтересованное лицо по каким то неведомым для большинства(кто не знает всю кухню) причинам и клевещет на человека? Есть вероятность? -Есть.
А как насчёт того,что особи (некоторые) любят грубую силу, а не понравится секс говорят о насилии.
А как насчёт народной мудрости : **** не захочет -кобель не вскочит.
Случаи разные бывают и на "О" и на "Ё" бывают !!!