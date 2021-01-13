Хомчак поручил расследовать жалобу женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства, - Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства со стороны своего руководителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

"Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поставил задачу Военной службе правопорядка в ВСУ провести служебную проверку по фактам изложенным на странице одного из интернет порталов, относительно жалобы женщины-военнослужащего и ее коллег на действия руководителя военного учреждения, с учетом материалов дела внесенных в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украине 1 января 2021 г.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Вооруженных Силах Украины создана рабочая группа по детальному изучению фактов, предотвращению и противодействию проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих. Ее работой будет заниматься советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководства.