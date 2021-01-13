РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8281 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 621 43

Хомчак поручил расследовать жалобу женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства, - Генштаб ВСУ

Хомчак поручил расследовать жалобу женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства, - Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак поручил Военной службе правопорядка провести служебную проверку по фактам жалобы женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства со стороны своего руководителя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

"Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поставил задачу Военной службе правопорядка в ВСУ провести служебную проверку по фактам изложенным на странице одного из интернет порталов, относительно жалобы женщины-военнослужащего и ее коллег на действия руководителя военного учреждения, с учетом материалов дела внесенных в Единый государственный реестр досудебных расследований Национальной полицией Украине 1 января 2021 г.", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Вооруженных Силах Украины создана рабочая группа по детальному изучению фактов, предотвращению и противодействию проявлениям дискриминации и сексуальных домогательств на рабочем месте среди военнослужащих. Ее работой будет заниматься советник Главнокомандующего ВС Украины по гендерным вопросам.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, подполковник ВСУ Ольга Деркач заявила о домогательствах и буллинге со стороны руководства.

Хомчак поручил расследовать жалобу женщины-военнослужащего на буллинг и домогательства, - Генштаб ВСУ 01

Автор: 

женщины (904) ВСУ (6933) буллинг (69) Хомчак Руслан (250)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Винною зроблять постраждалу жінку. Бо гниди, визнать, що шакал домагався жінки під час несення служби, то визнать, що армія від совку далеко не відійшла
показать весь комментарий
13.01.2021 22:21 Ответить
+5
Гавнокомандующего, гавнокомандующего подключайте!
Пусть берёт на контроль.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:19 Ответить
+4
Ще скажуть, що це вона домагалася
показать весь комментарий
13.01.2021 22:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гавнокомандующего, гавнокомандующего подключайте!
Пусть берёт на контроль.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:19 Ответить
Винною зроблять постраждалу жінку. Бо гниди, визнать, що шакал домагався жінки під час несення служби, то визнать, що армія від совку далеко не відійшла
показать весь комментарий
13.01.2021 22:21 Ответить
Ще скажуть, що це вона домагалася
показать весь комментарий
13.01.2021 22:27 Ответить
Я думаю другие женщины бояться говорить. Давит админ ресурс, нашлось у его насальников ума поставить судимого маньяка-инвалида по голове на должность обл. военкома.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:30 Ответить
Шварцкопф полный генерал награждённый высшей наградой сша золотой медалью конгресса будучи начальником возглавляющим многонациональные силы во время войны в персидском заливе что бы не стоять в общей очереди в туалет вместо себя в очередь поставил солдата \ не помню уже или первого попавшегося или своего шофёра \ так вот за это потом было судебное разбирательство - превышение полномочий и использование своего положения . вот когда у нас гнид начнут наказывать хотя бы за начисление себе *********** премий из сэкономленных на положенных подчинённым выплатам тогда можно сказать что мы ушли от совка
показать весь комментарий
14.01.2021 00:41 Ответить
Во всём мире домогательство и булинг к женщина приследуеться самым серьёзным образом. И только у нас всё не так. Извращенца даже от должности не отстранили, ни прокуроры, ни вспшники, ни главком даже и пальцем не повёл об отстранении. Они наверно его покрываю. Не понятно за что?
показать весь комментарий
14.01.2021 01:17 Ответить
Почему только через столько времени? Потому что они живут в другом измерении! Вся элита! Начиная с мэров маленьких городов ....
показать весь комментарий
13.01.2021 22:31 Ответить
Поробуй саберись силами и скажи публично, что твой начальник маньяк-извращенец. За ним весь админ. ресурс. Какой-то дурак сверху пролабировал назначение его с такой характеристикой судимостью, мордобоем на должность! Пипец просто, гнать его с арми! Рядовой артелерист это его предел без пенсии. Блин, он всю артилерию позорит.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:55 Ответить
пока швея ( условно ) будет по штатке стрильцем , пока квартир от державы мало-мало , то это было есть и будет
года 2 назад ( или около ) наша 93 вернулась домой , грамоты получили почти ( или все , не помню точно ) женщины , а бойцы ( кто воевал ) не все
командиру конечно виднее , но осадочек остался
показать весь комментарий
13.01.2021 22:31 Ответить
93 трішки далі від моєї знаходиться. 25. Жінки всі позаду. Домагань апріорі не було
показать весь комментарий
13.01.2021 22:51 Ответить
о 93 я писал не за домагання , а за нагороды
выходит давали за красивые глаза ?
на цензоре пост был по этому поводу ( в смысле почему бойцов не наградили )
показать весь комментарий
13.01.2021 23:04 Ответить
Та розумію я про що ти брате😉. ****** ти а нагороди іншим. Так всюди!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:08 Ответить
Здесь **...шит гнида в погонах. И все бонусы под с**я заберает. Военком артелерист, "Хрой", в ато 3 дня был, у границы с Харьковом. Но уже инвалид войны, неотходя от кармушки. Уродец! Талант этого артелериста так и умрёт с военкомом-извращенцем.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:02 Ответить
Там смотреть не на что))))
Это про 25-ю.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:14 Ответить
І не буду сперечатися. Можеш через лампу потойбічних сил на посматреть і на пагаваріть з бурятами яких я залишив на Горлівський террикон і😉
показать весь комментарий
13.01.2021 23:24 Ответить
А вопрос не про бурятов))))) И не про боеспособность 25-й.
Я про военнослужащих-женщин 25-й бригады)))
Имел достаточно длительный опыт общения с ними.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:45 Ответить
Я так понимаю, все дела в наградах. Но это не так важно. Нужно понять, что область в лице военкома представляет судимый, маньяк-извращенец.
Мало того с больной психикой и инвалидностью по голове. Это ужас и позор для ВСУ. Люстровать надо таких оборотней и к власти на пушечный выстрел не подпускать.
Главком перевернулся бы если к его молодой жене покатил такой ублюдок и домогался её.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:10 Ответить
Жалоба была 1 января, а Хомчак дал команду раазобраться 13...Не слишком ли быстро?
показать весь комментарий
13.01.2021 22:38 Ответить
Так то календарь юлианский)
показать весь комментарий
13.01.2021 23:33 Ответить
Дебіли чи зебіли???? Практично весь штаб бригади це жінки. І тільки одну буллінгуютю і домагаються???
показать весь комментарий
13.01.2021 22:48 Ответить
В штабе рядовые не служат...
показать весь комментарий
13.01.2021 22:52 Ответить
Та ти шооо? А точно не служать??
показать весь комментарий
13.01.2021 22:55 Ответить
Такое впечатление, что ты кого-то покрываешь!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:58 Ответить
Так. Покриваюю буллінгерів.і сексуальних збочинців!.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:00 Ответить
Ты тоже с той бригады?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:05 Ответить
Так. Я з бригади насильників піномонтажників😎😎
показать весь комментарий
13.01.2021 23:09 Ответить
59?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:13 Ответить
666 піномонтажна
показать весь комментарий
13.01.2021 23:33 Ответить
Для початку сходи на службу а потім оправдуй. В 25 ОПДБР жінок було приблизно 150. В 93 також біля цього. І ніхто там ніяких заяв не робив. Даже скажу чому!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:05 Ответить
Солдат, старший солдат, це якби не рядовий😂😂😂😂
показать весь комментарий
13.01.2021 22:58 Ответить
А почему в прокуратуру не пишут а на форуме жалобы оставляют?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:35 Ответить
Реальная картина, военком - извращенец. Позор армии, то людей избивает, то женщин домогаеться и насилует.
Любому человеку признаться прилюдно о начальнике уроде, который булингует и домогаеться это тяжело. Как вообще такого урада с судимостью и шлейфом извращенца обласным военкомом поставили? Куда смотрели эти горе начальники, а да из Иловайска тикали и Дебальцево сдавали.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:48 Ответить
Посмотрим на результаты!
показать весь комментарий
14.01.2021 02:34 Ответить
"По словам Ольги Деркач, примерно с 2016-го(!!!) с его стороны она начала получать внимание/
Одна из его типичных фраз: "Давай, а не пожалеешь, а то потом будешь старая../
После последнего конфликта с Криворучко 3 октября 2020-го(!!!) года Ольга обратилась ..."

Почему за четыре года не стала делать доказательства своих обвинений? Если бы эта же статья с этим же текстом, да ещё и подкреплённой аудиозаписью с диктофона. А честно говоря, можно было за четыре года постоянных домогательств и видеозапись спокойно подтвердить свои слова. Сейчас бы всеми её слова по другому бы воспринимались. А сейчас по факту просто к сожалению слова. А может она заинтересованное лицо по каким то неведомым для большинства(кто не знает всю кухню) причинам и клевещет на человека? Есть вероятность? -Есть.
показать весь комментарий
14.01.2021 04:32 Ответить
А как насчёт того, что особи сами провоцируют ...
А как насчёт того,что особи (некоторые) любят грубую силу, а не понравится секс говорят о насилии.
А как насчёт народной мудрости : **** не захочет -кобель не вскочит.

Случаи разные бывают и на "О" и на "Ё" бывают !!!
показать весь комментарий
14.01.2021 06:02 Ответить
Этот недочеловек и хотел чего-то, а получил дулю. Вот и закусила пихаря в погонах обида и давай женщину долбать, надеясь, что так дадут или новую жертву на этой должности вщять и домогаться, а может изнасиловать. Морда у него огромная, не промохнёшся. Видать знатный насильник. Шлейф с 90-х ещё тянется.
показать весь комментарий
14.01.2021 19:55 Ответить
Человека с судимостью за избиение и скрытием фактов инвалидности по голове тяжело назвать человеком, по определению. А собраться и сказать на всю Украины о домоганиях, это надо иметь крепкие "яйца", не каждый сможет, даже мужик. Да и мужики сейчас которые тянут за насильника, сами видать дрочилы.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:04 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:41 Ответить
А че там расследовать то??? 100% Криворучко домагался.Все знают ЭТОГО БАБНИКА и его любовниц....Он этим хвастаетса - и считает что так и должно быть....Человек с манией ВЯЛИЧИЯ...Вот теперь посмотрим как РАССЛЕДУЮТ......Связи у этого КАЗАНОВЫ огромнейшие...Денег НАКОЛЯДОВАЛ....Нету в Украине СПРАВЕДЛИВОСТИ...и еще не скоро она появится....К сожалению...
показать весь комментарий
14.01.2021 09:18 Ответить
Особенно провоцируют аварии проходя возле дороги весной.....
показать весь комментарий
14.01.2021 10:10 Ответить
В армии что-то доказать не реально, проще сразу застрелится. А теперь будут отбеливать военкома потому что это имедж подорвется ЗСУ. Главное теперь после всего этой женщине вообще выжыть и остатся служить в ЗСУ.
показать весь комментарий
14.01.2021 15:48 Ответить
 
 