Президента просят отменить запрет на продажу теплой одежды в связи с грядущим похолоданием, - петиция
Президента Украины Владимира Зеленского просят разрешить продажу теплой одежды и обуви в торговых помещениях, где соблюдаются нормы карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на петицию №22/111274-еп.
Также отмечается, что многие люди не умеют пользоваться интернетом и не могут оплатить покупки онлайн.
Документ опубликован 11 января, инициатором значится Ольга Маркова.
Напомним, в Украине с 00:00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим
я то, все рассчитал и запасся всем в соевом бункере
это ж надо-посреди зимы вспомнить о зимней одежде