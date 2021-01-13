РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8281 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 149 128

Президента просят отменить запрет на продажу теплой одежды в связи с грядущим похолоданием, - петиция

Президента просят отменить запрет на продажу теплой одежды в связи с грядущим похолоданием, - петиция

Президента Украины Владимира Зеленского просят разрешить продажу теплой одежды и обуви в торговых помещениях, где соблюдаются нормы карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на петицию №22/111274-еп.

Также отмечается, что многие люди не умеют пользоваться интернетом и не могут оплатить покупки онлайн.

Документ опубликован 11 января, инициатором значится Ольга Маркова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине один из наименее "суровых" форматов карантина среди стран Европы, - эксперт

Напомним, в Украине с 00:00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, запрещена деятельность бытовых магазинов. В то же время другие магазины могут торговать исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли такими товарами, а также горючим

Автор: 

карантин (16729) одежда (172) Президент (4427) петиция (365) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
ходите босиком по снегу, суки ЗЕльоные !!!!
я то, все рассчитал и запасся всем в соевом бункере
показать весь комментарий
13.01.2021 22:25 Ответить
+25
Президента просят отменить запрет на продажу теплой одежды в связи с грядущим похолоданием, - петиция - Цензор.НЕТ 3775
показать весь комментарий
13.01.2021 22:18 Ответить
+24
стрекоза и муравей...на новый лад .
это ж надо-посреди зимы вспомнить о зимней одежде
показать весь комментарий
13.01.2021 22:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://ibigdan.livejournal.com/26133168.html Але є і гарні новини Офіс Презедента України затвердив форму маски 35177-95 для учасників "тарифних", "податкових" та інших Майданів, що півтора роки тому голосували за Зеленського
Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 6712
показать весь комментарий
13.01.2021 22:46 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2021 22:46 Ответить
Так це ж його маска.
Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 7922
показать весь комментарий
13.01.2021 22:49 Ответить
Естественно нужно отменить , ибо в связи с увеличением платы за отопление не каждый сможет пользоватьмя газом , а стало быть вынужден будет покупать тёплую одежду !
показать весь комментарий
13.01.2021 22:53 Ответить
нефиг денушки тринькать плати за газ
показать весь комментарий
14.01.2021 23:13 Ответить
Який, нафік, теплий одяг?! Яке, нахер, взуття?! Лох має страждати!
показать весь комментарий
13.01.2021 22:55 Ответить
Потрібно перестати мерзнути)
показать весь комментарий
13.01.2021 23:22 Ответить
і взагалі, якщо люди не помруть від холоду, то зможуть померти від ковіду, а це зіпсує статистику, чи не так?)
показать весь комментарий
14.01.2021 20:18 Ответить
Какая разніца (с) )))
показать весь комментарий
14.01.2021 20:20 Ответить
Труселя з підігрівом краще просіть, щоб те місце яким ви думаєте не мерзло.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:37 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 03:16 Ответить
Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 8475Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 9444
показать весь комментарий
13.01.2021 23:41 Ответить
Нащо вам той теплий одяг. Їдьте всі в Буковель - там і зігрієтесь.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:48 Ответить
Капєц.. дожилися.. кацапи пишуть челобітні путіну, а ці петиції "найвеличнішому пострждалому".. шо тут скажеш - одіннарот..
показать весь комментарий
14.01.2021 00:12 Ответить
Дожилися! Вже просять блазня щоб дозволив рейтузи купити.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:29 Ответить
сработала уловка, пошли челобитные
показать весь комментарий
14.01.2021 01:30 Ответить
А попросите еще и маски с санитайзерами разрешить покупать во время пандемии Ковида.
Президента просять скасувати заборону на продаж теплого одягу у зв'язку з майбутнім похолоданням, - петиція - Цензор.НЕТ 6057
показать весь комментарий
14.01.2021 02:38 Ответить
Ну это вообще капец...🤣
показать весь комментарий
14.01.2021 12:45 Ответить
Когда этот Зебилизм закончится.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:15 Ответить
Президента ПРОСЯТ - охренеть. Нужно не просить, а ВИМАГАТИ. Блт, скоро будут просить дать немножко воздуха подышать.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:14 Ответить
Ага, накупят теплый одяг, а потом за газ платить денег не хватает. Зеля, не ведись, у этих транжир никогда не будет хватать бабла на коммуналку с такой безответственностью..
показать весь комментарий
14.01.2021 13:57 Ответить
А че ржете, вон у мокшан как все начиналось, с валежника) Вот и у нас позапрещают сколько смогут и насколько смогут, за то угодят коломою. Вот вы дразните ущербного зе, а он маленький говнистый, великого ничего не сотворит, за то обосрется так, что всем достанется.
показать весь комментарий
14.01.2021 16:08 Ответить
Великий сцарь и государь, холопы просют, пху сумно та гидко!!!
показать весь комментарий
14.01.2021 22:33 Ответить
когда зедерьмо удушится от передоза ...
показать весь комментарий
14.01.2021 23:02 Ответить
я себе тепленькие https://www.modaclub.ua/product/bruki-mujskie мужские брюки покупал вот недавно в магазине модаклаб - через который у меня даже маманя научилась заказывать одежду и всегда даже правильные размера приходят как не странно! в обшем как не крти но в нете выгодней и намног опроще и дешевле заказывать одежду
показать весь комментарий
16.01.2022 16:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 