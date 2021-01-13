РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8281 посетитель онлайн
Новости
15 959 13

Германия заблокировала крупнейший магазин даркнета, сервера которого располагались в Украине и Молдове

Германия заблокировала крупнейший магазин даркнета, сервера которого располагались в Украине и Молдове

Немецкие правоохранители заблокировали и отключили сервера крупнейшей в даркнете торговой площадки DarkMarket. Ее сервера располагались в Украине и Молдове.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в немецком Кобленце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net.

На торговой площадке продавались наркотики всех видов, а также фальшивые деньги, украденные или поддельные данные кредитных карт, анонимные SIM-карты и вредоносное ПО.

На сайте было 500 000 пользователей и 2400 торговцев. Всего на платформе провели 320 000 транзакций и переместили более 4650 Bitcoin и 12800 XMR, двух популярных криптовалют. По текущему курсу это - более 140 млн евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европол предупреждает о мошенничестве: появились фиктивные объявления о продаже вакцины от COVID-19

34-летний оператор торговой сети был арестован. Расследование велось Генпрокуратурой Кобленца и Центральной уголовной инспекцией Ольденбурга.

Правоохранители сотрудничали с американскими госструктурами, а также с полицией Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдовы.

Автор: 

Германия (7284) наркотики (2167) подделка (447) торговля (974)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ну как вам *криптовалюта* как инвестиционный вклад? Сегодня вы миллионер завтра сервер закрыли или хакнули и вы в дырявых труселях посреди улицы.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:50 Ответить
+5
Ну, если не считать физического расположения сайта в Бельгии - то почти все правда
показать весь комментарий
13.01.2021 22:38 Ответить
+5
Ты путаешь палец с другой частью тела.
Тут совершенно о другом
Если не хочеш в труселях гулять - купи себе "холодный" кошелек
показать весь комментарий
13.01.2021 22:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, если не считать физического расположения сайта в Бельгии - то почти все правда
показать весь комментарий
13.01.2021 22:38 Ответить
Сраный какой-то даркнет, если так просто его серваки вычисляются.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:44 Ответить
Скорее всего тот, которого арестовали (он австралиец) прокололся. Что-то обналичил
показать весь комментарий
13.01.2021 22:48 Ответить
Ну как вам *криптовалюта* как инвестиционный вклад? Сегодня вы миллионер завтра сервер закрыли или хакнули и вы в дырявых труселях посреди улицы.
показать весь комментарий
13.01.2021 22:50 Ответить
Ты путаешь палец с другой частью тела.
Тут совершенно о другом
Если не хочеш в труселях гулять - купи себе "холодный" кошелек
показать весь комментарий
13.01.2021 22:52 Ответить
ты ж про распределенный реестр ничего не слышал, верно?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:06 Ответить
Абсолютне нерозуміння принципів будови крипти. З ножем та бітою вас можуть хакнути і в реалі, на реальні гроші. Проте як і в реальному житті є методи протидії: не тримати все на одному рахунку, зберігати ключ на захищеній флешці, використовувати операційки на базі Linux, і так далі. Тоді ризик втратити кошти буде дорівнювати ризику в реалі, або навіть буде меншим. Ну і до речи закриття будь-яких серверів ніяк не вплине на ваш гаманець, якщо мова саме про криптовалюту.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:03 Ответить
Показательно.. Эволюционируем. Дяка!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:07 Ответить
всех не отключат
показать весь комментарий
13.01.2021 23:11 Ответить
так вот на что биткоины тратят...
показать весь комментарий
14.01.2021 01:45 Ответить
Полмиллиона пользователей и только 320 тыс. сделок. Остальные получается только приценивались, вот как бы за биткоины купить анонимную симку или фальшивые деньги ?💰💰💰🖥️
показать весь комментарий
14.01.2021 03:05 Ответить
Там довольно много и халявного контента - например порнуха.
Вернее там просто віложены ссылки, где это можно скачать - а скачивание уже платное
Да и большая часть - просто любопытствующие
показать весь комментарий
14.01.2021 12:06 Ответить
Наверное,все таки "...в Украине и где-то,между Украиной и Молдовой..." .
показать весь комментарий
14.01.2021 08:11 Ответить
 
 