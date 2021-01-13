Германия заблокировала крупнейший магазин даркнета, сервера которого располагались в Украине и Молдове

Немецкие правоохранители заблокировали и отключили сервера крупнейшей в даркнете торговой площадки DarkMarket. Ее сервера располагались в Украине и Молдове.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в немецком Кобленце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на liga.net.

На торговой площадке продавались наркотики всех видов, а также фальшивые деньги, украденные или поддельные данные кредитных карт, анонимные SIM-карты и вредоносное ПО.

На сайте было 500 000 пользователей и 2400 торговцев. Всего на платформе провели 320 000 транзакций и переместили более 4650 Bitcoin и 12800 XMR, двух популярных криптовалют. По текущему курсу это - более 140 млн евро.

34-летний оператор торговой сети был арестован. Расследование велось Генпрокуратурой Кобленца и Центральной уголовной инспекцией Ольденбурга.

Правоохранители сотрудничали с американскими госструктурами, а также с полицией Австралии, Великобритании, Дании, Швейцарии, Украины и Молдовы.