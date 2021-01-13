ВСП привлек к ответственности судью Антикорсуда Хамзина за разрешение на обыск у судьи ОАСК Келеберды, - ЦПК

Высший совет правосудия вынес предупреждения судье Высшего антикоррупционного суда Тимуру Хамзину, который позволил детективам НАБУ провести обыски у судьи Окружного админсуда Владимира Келеберды.

Келеберда - один из судей ОАСК, которого подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

В Высшем совете правосудия решили, что достаточных оснований для обыска не было, и привлекли Хамзина к дисциплинарной ответственности. При этом судья ВАКС считал, что материалы дела свидетельствуют о необходимости обыска, так как получить информацию о возможном преступлении другим путем было нельзя.

"Хамзин подчеркнул, что высказал лишь предположения о возможной причастности Келеберды к преступлению, никаких категорических утверждений не было", - заявили в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК отмечают, что решение в отношении судьи Хамзина приняли накануне заседания Высшего антикорсуда. 14 января там пересмотрят возможность продлить дело судей ОАСК.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 ноября НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

14 января 2021 года Национальное антикоррупционное бюро в очередной раз будет просить Высший антикоррупционный суд продлить сроки расследование дела пленок Вовка.