ВСП привлек к ответственности судью Антикорсуда Хамзина за разрешение на обыск у судьи ОАСК Келеберды, - ЦПК

Обыски в Окружном админсуде Киева
4 983 30

Высший совет правосудия вынес предупреждения судье Высшего антикоррупционного суда Тимуру Хамзину, который позволил детективам НАБУ провести обыски у судьи Окружного админсуда Владимира Келеберды.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Келеберда - один из судей ОАСК, которого подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

В Высшем совете правосудия решили, что достаточных оснований для обыска не было, и привлекли Хамзина к дисциплинарной ответственности. При этом судья ВАКС считал, что материалы дела свидетельствуют о необходимости обыска, так как получить информацию о возможном преступлении другим путем было нельзя.

"Хамзин подчеркнул, что высказал лишь предположения о возможной причастности Келеберды к преступлению, никаких категорических утверждений не было", - заявили в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК отмечают, что решение в отношении судьи Хамзина приняли накануне заседания Высшего антикорсуда. 14 января там пересмотрят возможность продлить дело судей ОАСК.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

3 ноября НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.

14 января 2021 года Национальное антикоррупционное бюро в очередной раз будет просить Высший антикоррупционный суд продлить сроки расследование дела пленок Вовка.

Топ комментарии
+18
судьи вабще обнаглели,решили что они-каста неприкасаемых?
у всех коррупционеров можно проводить обыски ,а у судей нельзя?
пора етих судей судить судом Линча!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:12 Ответить
+16
Охренеть - ВСП открыто себя признали воровской структурой и наказывают не тех судей, которые нарушили закон, а тех, кто не придерживается воровской круговой поруки.
Нахрен этот ВСП разгонять нужно с волчьими билетами.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:24 Ответить
+13
ОАСК- каста недоторканних хабарників.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:12 Ответить
судьи вабще обнаглели,решили что они-каста неприкасаемых?
у всех коррупционеров можно проводить обыски ,а у судей нельзя?
пора етих судей судить судом Линча!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:12 Ответить
Так суди.. Или судилка не выросла?
показать весь комментарий
16.01.2021 13:32 Ответить
ОАСК- каста недоторканних хабарників.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:12 Ответить
Це ж яка триває вже сім років потужна і ефективна судівська ріформа, що цих нелюдів, нормальним людям, тільки заспиртованими в кунсткамері показувати можна...
показать весь комментарий
13.01.2021 23:18 Ответить
Судова мафія,понад всіма законами.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:22 Ответить
И что? У нас все негативное всегда побеждает и будет побеждать. Такое население, такие политики, такие судьи. Это нельзя поменять извне. Сами украинцы должны поменяться. Но пока происходит деградация нарида.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:22 Ответить
Як ви вже запіпчили, "нарід" у вас поганий. Тільки щось ні одна "месійка" або "госпідарник" довше одно строку не затримались.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:39 Ответить
Кучма
показать весь комментарий
13.01.2021 23:47 Ответить
Не враховується. Ще совок + вбивство Чорновола + адмінресурс.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:51 Ответить
Ты глуп. Таких много. Из среды такого "мудрого нарида", кто попроворней и побеспринципней конечно, и кооптирутся судьи, депутаты, и прочие властители кресел. А ты может думал, шо нам их откуда то присылают?
показать весь комментарий
14.01.2021 00:02 Ответить
"На державній мові"- русизм. Українською- "державною мовою".
показать весь комментарий
14.01.2021 00:42 Ответить
Ну скажем цивилизованная Франция в свое время (Де Голль) просто уволила ВСЕХ судей разом - и ничего не случилось .
Власть во ВСЕМ мире одна - НАРОД.
Референдум - голосование народа-решение- исполнение .
показать весь комментарий
14.01.2021 00:21 Ответить
1. Кто кого будет увольнять у нас? Все ветви власти- просто отдельные части общего организма олигархии, сфррмированного еще при Кучме. Маняя "Петренка" на "Симоненка"- переставляем фамиии в списке. До формирования в Украине полноценного гражданского общества- бесконечность. Не уверен, что оно вообще когда-либо сформируется.А пока этого нет-телевизор подскажет "мудрому нариду" за кого голосовать.
2. Референдум возможен и эффективен только в сталой демократии, в переходных обществах-референдум, как правило манипуляция. Основной пример- Гитлеровские референдумы. Из ближайших примеров- псевдореферендум- "опитування" от мистера Зеленского на местных выборах. Кто- то вспомнит 5 "важных вопросов на які ти повинен відповісти"? Так что референдум- далеко не панацея.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:40 Ответить
Охренеть - ВСП открыто себя признали воровской структурой и наказывают не тех судей, которые нарушили закон, а тех, кто не придерживается воровской круговой поруки.
Нахрен этот ВСП разгонять нужно с волчьими билетами.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:24 Ответить
ВРП охренел ..зовсім не боїться "питання вирішувати")) Коли вже ця НАБУ почне членів ВРП викривати та затримувати? До речі Гречківського вже затримували..але судді Шевченківського (яких він не притягав до відповідальності за скаргами)..його виправдали)) ВАС на сьогоді це єдиний більш меньш не підкупний суд(((
показать весь комментарий
13.01.2021 23:39 Ответить
Портнов шьёт дела
показать весь комментарий
13.01.2021 23:43 Ответить
А какое отношение совет имеет к антикор. суду, ВАКС ведь полностью независимый специальный суд?
показать весь комментарий
13.01.2021 23:47 Ответить
У нас і НАБУ незалежний орган... Але чомусь печерський суд може забирати у них справи.
показать весь комментарий
13.01.2021 23:52 Ответить
Хоч хтось цьому здивований...
показать весь комментарий
13.01.2021 23:51 Ответить
Яскраве свідчення того, як у суддівській мафії рука руку миє. І ПЛЮВАТИ ВОНИ ХОТІЛИ НА ЗАКОН!!!
показать весь комментарий
13.01.2021 23:52 Ответить
Без суду Лінча вже просто аж ніяк не обійтись!
показать весь комментарий
14.01.2021 00:09 Ответить
У ВСП сидят походу одни придурки и дегенераты безмозглые!
показать весь комментарий
14.01.2021 02:31 Ответить
автора в студію, це зооюрист, ідея проста як двері. В законах про конституційний суд та про ВРП чітко зазначено, що рішення приймається більшістю голосів, для того щоб прийняти вигідне рішення малою кровю, застосовуючи основи законодавства Чувашии, створили департаменти в
в самих радах, підібрали кворум, і , делайте взноси, господа. Єдиний шлях виправити цей шабаш хабарників і зоофілів, це прийняти зміни в законах (це не важко) про те, що рішення в КС голосується не менше 12 суддями, а ВРП приймає рішення у 2/3 голосів колегіально. І судді притягуються до відповідальності тільки по результатам перевірки остаточного судового рішення.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:34 Ответить
 
 