ВСП привлек к ответственности судью Антикорсуда Хамзина за разрешение на обыск у судьи ОАСК Келеберды, - ЦПК
Высший совет правосудия вынес предупреждения судье Высшего антикоррупционного суда Тимуру Хамзину, который позволил детективам НАБУ провести обыски у судьи Окружного админсуда Владимира Келеберды.
Об этом пишет Центр противодействия коррупции в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Келеберда - один из судей ОАСК, которого подозревают в создании преступной организации и захвате власти.
В Высшем совете правосудия решили, что достаточных оснований для обыска не было, и привлекли Хамзина к дисциплинарной ответственности. При этом судья ВАКС считал, что материалы дела свидетельствуют о необходимости обыска, так как получить информацию о возможном преступлении другим путем было нельзя.
"Хамзин подчеркнул, что высказал лишь предположения о возможной причастности Келеберды к преступлению, никаких категорических утверждений не было", - заявили в Центре противодействия коррупции.
В ЦПК отмечают, что решение в отношении судьи Хамзина приняли накануне заседания Высшего антикорсуда. 14 января там пересмотрят возможность продлить дело судей ОАСК.
Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
3 ноября НАБУ еще раз опубликовал информацию о розыске главы Окружного админсуда Киева Вовка. Позже стало известно, что Вовк находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19.
14 января 2021 года Национальное антикоррупционное бюро в очередной раз будет просить Высший антикоррупционный суд продлить сроки расследование дела пленок Вовка.
у всех коррупционеров можно проводить обыски ,а у судей нельзя?
пора етих судей судить судом Линча!
Власть во ВСЕМ мире одна - НАРОД.
Референдум - голосование народа-решение- исполнение .
2. Референдум возможен и эффективен только в сталой демократии, в переходных обществах-референдум, как правило манипуляция. Основной пример- Гитлеровские референдумы. Из ближайших примеров- псевдореферендум- "опитування" от мистера Зеленского на местных выборах. Кто- то вспомнит 5 "важных вопросов на які ти повинен відповісти"? Так что референдум- далеко не панацея.
Нахрен этот ВСП разгонять нужно с волчьими билетами.
в самих радах, підібрали кворум, і , делайте взноси, господа. Єдиний шлях виправити цей шабаш хабарників і зоофілів, це прийняти зміни в законах (це не важко) про те, що рішення в КС голосується не менше 12 суддями, а ВРП приймає рішення у 2/3 голосів колегіально. І судді притягуються до відповідальності тільки по результатам перевірки остаточного судового рішення.