В Польше суд продлил на 3 месяца содержание под стражей экс-главы "Укравтодора" Новака

Окружной суд в Варшаве продлил срок ареста бывшего главы Укравтодора, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака еще на три месяца, до 16 апреля 2021 года.

Напоминаем, Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя Укравтодора.

В июле 2020 г. Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

