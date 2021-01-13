1 166 3
В Польше суд продлил на 3 месяца содержание под стражей экс-главы "Укравтодора" Новака
Окружной суд в Варшаве продлил срок ареста бывшего главы Укравтодора, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака еще на три месяца, до 16 апреля 2021 года.
Об этом сообщает информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
Напоминаем, Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя Укравтодора.
В июле 2020 г. Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.
21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.
