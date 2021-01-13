РУС
В Польше суд продлил на 3 месяца содержание под стражей экс-главы "Укравтодора" Новака

Окружной суд в Варшаве продлил срок ареста бывшего главы Укравтодора, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака еще на три месяца, до 16 апреля 2021 года.

Об этом сообщает информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Напоминаем, Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октябрь 2019 года был и.о. председателя Укравтодора.

В июле 2020 г. Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Польши предъявила новые обвинения бывшему и.о. главы "Укравтодора" Новаку

Польша (8839) Укравтодор (663) Новак Славомир (74)
13.01.2021 23:42 Ответить
В Украине он бы вышел на свободу под залог.
14.01.2021 07:31 Ответить
В Украине к Новаку претензий небыло (в смысле коррупционных или уголовных). Весь движ по Новаку начали поляки. А т.к. обвинения Новаку предъявляли очень серьезные, польские органы с недоумением спрашивали наших: "Все коррупционные шлейфы Новака идут из Украины. И у вас на него ничего нет? Как такое может быть?" Наши органы в панике начали копать на Новака хоть что-нибудь. И накопали. Знаете что? Новак отказывался принять на работу начальника облавтодора, которого уволили за подозрение в откатах и который восстановился на работе решением суда. В результате Новаку инкреминируют статью за невыполнение решения суда. Во всем остальном, с точки зрения, наших органов, Новак белый и пушистый. Это все что нужно знать про наши антикоррупционные органы.
14.01.2021 10:04 Ответить
 
 