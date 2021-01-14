В мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки с начала пандемии COVID-19 - 16,3 тыс. случаев
По состоянию на утро 14 января в мире зарегистрировали 745 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 362 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 92 778 786 случаев инфицирования, из них 745 811 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 986 900 человек, из них 16 362 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 66,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.
Самое смешное со Швецией.
Увеличения смертности в Швеции в связи с "пандемией коронавируса" оказывается нет вообще. От слова "совсем".
За 2020 год в Швеции умерло 93 264 человек. Из них 7993 от ковид
А вот основные демографические показатели Швеции за 2019 год:
Родившихся: 121 123 человека
Умерших: 94 945 человек
То есть в год СТРАШНОЙ ПАНДЕМИИ умерло меньше, чем годом ранее.
Занавес.
Хорошо покарантинили?
в 2020 в Швешии умерло 95022 человека (самый высокий показапель в 21 веке), а в 2019 - 88766. То есть в 2020 году умерло на 6256 человек больше.
А сейчас только в Европе
https://hromadske.ua/ru/posts/v-evrope-ot-covid-19-kazhdye-17-sekund-umiraet-chelovek-voz В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек - ВОЗ
Вакцинация в период эпидемии это как тушение пожара бензином
Это в Украине за год нихрена не предпринималось и только мантры и видосики успокоительные снимали
Просто высшая математика, правда?