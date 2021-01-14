РУС
Новости
В мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки с начала пандемии COVID-19 - 16,3 тыс. случаев

По состоянию на утро 14 января в мире зарегистрировали 745 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 362 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 92 778 786 случаев инфицирования, из них 745 811 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 986 900 человек, из них 16 362 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 66,2 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее первого, - ВОЗ

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.

Ссылочку на Ваш источник приведите. Ибо по данным с сайта https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
в 2020 в Швешии умерло 95022 человека (самый высокий показапель в 21 веке), а в 2019 - 88766. То есть в 2020 году умерло на 6256 человек больше.
14.01.2021 08:22 Ответить
"Обычно за год в мире умирает около 56 млн человек - в среднем около 153 000 человек в день."
14.01.2021 07:40 Ответить
Причем большинство от сердечно-сосудистых заболеваний. Волна карантинов существенна увеличила эту смертность. Отсюда "избыточная смертность" населения.
Самое смешное со Швецией.
Увеличения смертности в Швеции в связи с "пандемией коронавируса" оказывается нет вообще. От слова "совсем".

За 2020 год в Швеции умерло 93 264 человек. Из них 7993 от ковид

А вот основные демографические показатели Швеции за 2019 год:
Родившихся: 121 123 человека
Умерших: 94 945 человек

То есть в год СТРАШНОЙ ПАНДЕМИИ умерло меньше, чем годом ранее.
Занавес.

Хорошо покарантинили?
14.01.2021 07:54 Ответить
Ссылочку на Ваш источник приведите. Ибо по данным с сайта https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
в 2020 в Швешии умерло 95022 человека (самый высокий показапель в 21 веке), а в 2019 - 88766. То есть в 2020 году умерло на 6256 человек больше.
14.01.2021 08:22 Ответить
это не просто самый высокий показатель в 21 веке, а самый высокий показатель за последние 150 лет
14.01.2021 09:25 Ответить
https://avto.informator.ua/2018/12/09/kazhdye-24-sekundy-v-dtp-pogibaet-chelovek-statistika-po-miru/ По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 24 секунды на дорогах мира в результате ДТП гибнет один человек.

А сейчас только в Европе
https://hromadske.ua/ru/posts/v-evrope-ot-covid-19-kazhdye-17-sekund-umiraet-chelovek-voz В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек - ВОЗ
14.01.2021 10:20 Ответить
Ой как только начали массовую вакцинацию сразу рекорд
Вакцинация в период эпидемии это как тушение пожара бензином
14.01.2021 07:53 Ответить
Рекордное количество по всему миру? Стоп. А как же жуткие горы трупов в разных странах по телеку ровно год назад?
14.01.2021 09:22 Ответить
Т.е. ты не предполагаешь, что может быть и больше?

Это в Украине за год нихрена не предпринималось и только мантры и видосики успокоительные снимали
14.01.2021 09:25 Ответить
В одном многоквартирном доме пять покойников в день - небывалый рекорд по смертности. Но по городу в этот день смертность может быть средней или даже несколько меньше обычной. А вот если в 80% домов города за день будет по 1 покойнику (что иногда случается в каждом доме), то смертность будет рекордно высокой.
Просто высшая математика, правда?
14.01.2021 10:14 Ответить
В світі кількість заражених зростає, а в Україні меншає. Ось що животворящі відосіки Зеленського творять...
14.01.2021 09:31 Ответить
 
 