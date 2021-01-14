В мире зафиксировали рекордное число смертей за сутки с начала пандемии COVID-19 - 16,3 тыс. случаев

По состоянию на утро 14 января в мире зарегистрировали 745 811 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 16 362 человек.

об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 92 778 786 случаев инфицирования, из них 745 811 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 986 900 человек, из них 16 362 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 66,2 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 21-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.